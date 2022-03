Bruno Giordano: „Die Beseitigung Italiens ist keine Überraschung, es gibt viele technische Manager, die Rauch verkaufen“

Die italienische Nationalmannschaft schied erneut aus einer Weltmeisterschaft aus und wird mindestens zwölf Jahre ohne Teilnahme am Top-Fußball-Event sein. Der ehemalige Angreifer Bruno Giordano, der Teil dieses „magischen“ Stürmers war (Für Maradona, Giordano und Careca), der in den 1980er Jahren eine Periode in Napoli markierte und 58 Mal das Trikot der Nationalmannschaft trug (mit 35 Toren), sprach ausschließlich mit Infobae über die „Azzurri“ -Krise und was er denkt, sollte passiert in der Zukunft.

— Was denkst du passiert, damit sich die italienische Nationalmannschaft wieder aus der Endphase einer Weltmeisterschaft heraushält?

„Es ist wirklich bedauerlich, aber wenn ich dir sage, dass es eine Überraschung war, würde ich dich anlügen.

Warum erzählst du mir das?

„Weil ich denke, dass es etwas war, das kommen würde.

„Aber Italien hat in London gerade einen Europacup gegen England gewonnen, und das war noch nicht einmal vor einem Jahr.

„Es war eine Oase, etwas, das in einem Monat passieren konnte, Dinge, die aufgrund der Unvorhersehbarkeit des Fußballs geschehen und weil Trainer Roberto Mancini es geschafft hat, die Teile zusammenzusetzen, und alles geschah auf besondere Weise, aber dann wurden die Dinge wieder traurig normal.

Auf dem Album Figur, als Bruno Giordano neben Maradona und dem Brasilianer Careca in Napoli spielte

— Worauf beziehen Sie sich? Könnten Sie bitte etwas genauer sein?

—Der italienische Lokalfußball wurde lange Zeit vernachlässigt. Nur dreißig Prozent der Spieler in der Liga sind Italiener. Der Rest sind alle Ausländer. Ich verstehe, dass wir Zahlen mitbringen müssen. Das geschah bereits in den achtziger Jahren, als Italien das Mekka des Weltfußballs war, aber jetzt ist es übertrieben, Spieler aus dem Ausland dazu zu bringen, unsere zu ersetzen, und wir haben unsere Identität verloren.

Beziehen Sie sich auf den Bosman Act von 1995?

„Ein bisschen ja, aber es ist nicht all das Gesetz, das Italien sehr geschadet hat, denn jetzt kann jeder Spieler mit einem Pass der Europäischen Gemeinschaft für jede Mannschaft in diesem Bereich spielen, und das bedeutet, dass viele Ausländer gesucht werden, und dazu noch die Nicht-EU-Spieler, auch wenn es dafür Quoten gibt. Aber es verkauft auch viel Rauch...

- Viel Rauch? Wer?

—Viele Trainer, die in die Medien gehen, Karten bewegen, auf Tafeln schreiben, sehr nett reden, aber es ist alles Theorie. Es ist alles taktisches System, Bewegungen von einer Seite zur anderen, aber technisch lassen sie zu wünschen übrig. Wenn es um die Wahrheit geht, zeigen sie auf dem Platz nicht alles, was sie anscheinend wissen. Das schadet dem italienischen Fußball sehr und nicht von nun an.

Die Spieler der italienischen Fußballmannschaft haben vor einem Jahr in der Europameisterschaft gefeiert, heute in dem traurigsten Moment für einen Fußballer: außerhalb der Weltmeisterschaft

„Seit wann glaubst du, dass das Problem kommt?

—Zumindest seit dem letzten Weltmeistertitel 2006 in Deutschland. Beachten Sie danach, dass Italien seit Südafrika 2010 nicht mehr in der Elite auftrat. Er hat die erste Runde weder dort noch in Brasilien 2014 überstanden und er ist 2018 nicht nach Russland gegangen und er wird auch nicht nach Katar 2022 gehen. Mit anderen Worten, im positivsten Fall wäre eine Rückkehr im Jahr 2026 zwanzig Jahre von der Fußballelite entfernt, wenn es um eine Mannschaft mit vier Weltmeistertiteln und einer wichtigen Rolle in der Geschichte des Wettbewerbs geht. Und wenn es die Vereine braucht, seit Juventus 1996 die Champions League gewonnen hat, ist es 26 Jahre alt und hat nur drei Europapokale.

—Bei der letztjährigen Europameisterschaft schien es, als ob die italienische Nationalmannschaft versuchte, sich auf ein kreativeres Spiel zuzubewegen, was bereits bei einigen ihrer Teams wie Sassuolo, Atalanta de Gasperini und Fiorentina der Fall ist. Ist es nicht gut, endlich aus dem „Catenaccio“ (Bolt) der Vergangenheit herauszukommen, der die italienischen Teams charakterisierte, mit einem effektiven, aber gemeinen Spiel für die Show?

„Schau, ich werde dir etwas sagen und ich war ein Stürmer: Ich wünschte, der Catenaccio würde wiederkommen, auch wenn es so wäre! Aufgrund dieser theoretischen Trainer wissen sie jedoch nicht einmal, dass sie in der Praxis nicht alles festhalten können, worüber sie sprechen!

- Sie sagen, dass ein Trainer wie Marcello Lippi, der 2006 den Weltmeister in Italien gewann, oder Juventus de Europa 996, keine Schüler hinterlassen hat?

„Ich glaube nicht... diese Generation des Lippi, der Fabio Capello, ist heute weg. Die wenigen, die dieser Linie folgen, Carlo Ancelotti (jetzt in Real Madrid) oder Massimiliano Allegri (Juventus), widersetzen sich und suchen nach Leuten, die ihre Rede versüßen und in den Medien verkaufen.

Giordano neben der Statue von Maradona in San Paolo (@brunogiordano .9)

— Und Mancini, der aktuelle Trainer der italienischen Nationalmannschaft? Weil es 2021 einen durchschlagenden Erfolg hatte, wie der Gewinn der Europameisterschaft, und jetzt ein sehr großer Misserfolg, sich nicht für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren...

„Ich denke, Mancini sollte weitermachen. Er hat gute Arbeit für die Europameisterschaft geleistet und gezeigt, dass er einen Weg finden kann, zu spielen, aber ich stelle mir vor, dass es für ihn schwierig sein wird, mit dem Druck Schritt zu halten, der sein wird. Ich habe meine Zweifel, dass er die Möglichkeit hat, weiter zu arbeiten.

„Und dann? Wer kann in der nächsten Phase der technische Direktor der italienischen Nationalmannschaft sein?

—Fabio Cannavaro. Er war der Schlüssel, als er die Weltmeisterschaft 2006 gewann, er ist eine großartige Figur, die den Goldenen Ball gewonnen hat, er wird von allen respektiert. Vielleicht ist er eine agglutinierende Figur, die es ihm ermöglicht, leise zu arbeiten, aber wenn er die Technik nicht vertieft und die Situation italienischer Spieler und Trainer in der Serie A verbessert, werden wir weiterhin leiden, wie es jetzt passiert.

