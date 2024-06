Jorge Lanata continúa internado en el Hospital Italiano: los detalles de su salud

Foto: Gastón Taylor

En las primeras horas del viernes pasado, Jorge Lanata tuvo un infarto, en medio de un estudio programado en el Hospital Italiano. Desde ese momento, el periodista de 63 años permanece internado en ese nosocomio de la ciudad de Buenos Aires a la espera de su recuperación.

En comunicación con Teleshow, este lunes, su esposa Elba Marcovecchio adelantó cómo sigue el cuadro de salud del conductor. “Sigue internado, en terapia”, comenzó diciendo la letrada. Luego, agregó detalles de su evolución. “Se está reponiendo”, aseguró.

En un principio, durante las primeras horas del viernes, trascendió la noticia de su internación a través de Marcela Tauro en Intrusos (América). En ese momento, la periodista contó lo que había ocurrido. “Lanata esta mañana se fue a hacer una resonancia al Italiano. Le tuvieron que poner anestesia, se demoró más de lo previsto en la resonancia por un pequeño susto que pasaron, pero está todo en orden”, relató en vivo.

Horas más tarde, fue la propia Yanina Latorre, al aire de LAM (América) quien dio más detalles del estado de salud de su amigo y compañero del programa de radio Lanata sin filtro, del que ella es panelista, por Radio Mitre. “Hoy a la mañana tenía un procedimiento, un estudio con anestesia programado, por eso Elbita faltaba a trabajar y él también. En el medio del procedimiento se complicó con esta anestesia. Le dio un paro, un paro corto del que salió muy rápido”, afirmó la angelita, en reemplazo de Ángel de Brito en la conducción del ciclo de espectáculos.

Entrevista Jorge Lanata por Mariana Dahbar 22/10/2021. (Crédito: Fraco Fafasuli).

Más adelante, Latorre llevó tranquilidad a los seguidores del periodista. “Hasta este momento no se volvió a repetir y está absolutamente estable, descansando, consciente y bien. Se supone que si pasa la noche como viene pasando el día mañana volvería a su casa y le daría la posibilidad de ir al Martín Fierro de radio en el que está ternado. Él está estable y están esperando a mañana, si la noche es tranquila volvería a su casa. Quería llevar un poquito de tranquilidad porque se empieza a hacer una bola. Igual es preocupante y se tiene que cuidar. Cuando a mí me llegó la noticia… no sabía lo que había pasado”, cerró Yanina desde el estudio de América.

El sábado por la mañana, su pareja, Elba, amplió la información acerca del cuadro clínico de su esposo. “Jorge está bastante bien. Estamos esperando la confirmación, pero lo más probable es que hoy le den el alta”, confirmó la abogada a este medio.

Los saludos a Jorge Lanata durante los Martín Fierro

Discurso de Nelson Castro al recibir el Martin Fierro de Oro en Radio AM

Aunque se especuló con la posible presencia de Jorge Lanata en la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2024, finalmente eso no sucedió, ya que el periodista continúa internado. Al inicio de la transmisión de la Alfombra Roja, Flor de la V, encargada de recibir a los invitados al evento, fue quien confirmó que el conductor no iba a estar presente. “Le mandamos un beso a Jorge Lanata que no va a estar esta noche con nosotros. Es de los que más se va a extrañar esta noche”, anticipó la conductora de Intrusos, a minutos del comienzo de la ceremonia.

Más tarde, Marina Calabró, integrante de Lanata sin Filtro, contó que está “estabilizado” y que, a través de su mujer Elba Marcovecchio, lamentó no poder ser parte de la ceremonia. “Tenía un traje de lentejuelas. Estamos con un sabor agridulce de no poder compartir la fiesta con él, pero la casa está en orden”, dijo. En tanto, Nelson Castro, al recibir el Martín Fierro de Oro, pronunció unas emotivas y cálidas palabras para su colega. “Quiero mandarle un saludo a Jorge Lanata. Mejorate... te necesitamos bien”, imploró ante el público.