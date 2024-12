Guía de Arte y Cultura: semana del 6 al 13 de diciembre

MUESTRAS

El artista francés Yo-Yo Gonthier presenta Soy el hijo del río en Buenos Aires

Yo-Yo Gonthier presentará Soy el hijo del río, exposición que inaugurará en Proa21, que exhibe diferentes travesías de la nube del artista en distintas partes del mundo. La muestra podrá visitarse desde el 30 de noviembre, durante todo el mes de diciembre, de jueves a domingos de 12 a 19.

Soy el hijo del río, exposición, desde el 30 de noviembre a las 17. Entrada libre.

* Proa21, en Av. Pedro de Mendoza 2073, C. A. B. A.

————

Niños de la guerra

El proyecto presenta la visión del mundo de los jóvenes artistas que, a pesar de las duras pruebas de la guerra, siguen creando cosas hermosas. Inauguración 4 de noviembre de 2024, a las 18:00. La exposición se extenderá del 4 de noviembre al 8 de diciembre de 2024.

Una serie de 78 dibujos realizados por jóvenes ucranianos de entre 4 y 17 años serán exhibidos en la muestra Niños de la Guerra. Las obras, realizadas con diferentes técnicas artísticas, fueron creadas por jóvenes que llevan casi tres años viviendo en un país que sufre bombardeos constantes. La muestra forma parte del proyecto artístico MALYUY.UA.WAR, que comenzó en la primera semana de la invasión rusa a gran escala.

Se puede visitar de miércoles a domingo, en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario, y formará parte de La Noche de los Museos, el sábado 9 de noviembre.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

————

Imaginando cuentos, muestra de ilustraciones de Laura Aguerrebehere

El viernes 25 de octubre, a las 18 horas, será la inauguración oficial de Imaginando cuentos, muestra de ilustraciones de Laura Aguerrebehere, que se extenderá hasta el 13 de diciembre. Un recorrido por libros y materiales vinculados a ilustración de la artista, que incluye originales, procesos creativos, trabajos finales, libros y elementos especialmente creados para esta exposición. Sew puede visitar de 8 a 20, de lunes a viernes,con entrada libre y gratuita.

* Espacio cultural de la Biblioteca del Congreso, en Alsina 1835, C.A.B.A.

————

HERLITZKA & CO.

Ritos y Tempestad, de Marcelo Benítez, es la muestra de este artista, poeta, ensayista y figura clave en la historia de la historia de la militancia gay argentina, incluye un corpus de obras nunca antes exhibidas, que permanecieron ocultas durante décadas. Hasta el 31 de diciembre de 2024. El título de la muestra alude a uno de sus poemas inéditos de 1994, el cual forma parte del poemario Los pelos de Casandra, de próxima publicación.

Además, en la sala E se presenta Sarhua, que incluye piezas de Venuca Evanán, Gaudencia Yupari Quispe y Herbert Rodríguez. Sarhua es una comunidad andina ubicada en Ayacucho, Perú, y es reconocida por su arte pictórico expresado en las tablas de Sarhua y por su nutrido arte textil. De allí que la muestra resalta, en estos tres artistas, sus “...distintas miradas y acercamientos al arte textil de Sarhua que generan diálogos en torno a uno de los lenguajes del arte que, como sostendría recientemente el historiador del arte Manuel Segade, históricamente quedaron pauperizados y etiquetados como estéticas pobres o artesanía.” como explica Issela Ccoyllo en el texto de la exposición.

Horarios de visita: Lunes a viernes de 11:30 a 19. Sábado con cita previa.

* Herlitzka & Co, en Libertad 1630, C. A. B. A.

————

35 pirulines, del Taller Azul

Se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 20 la muestra interdisciplinaria del Taller Azul, recientemente nominado al premio ALMA, un espacio dedicado al arte infantil creado por Silvia Katz en 1987 en la ciudad de Salta. La exhibición reúne las obras de 171 creadores que hilvanan generaciones, disciplinas y latitudes en un espacio de arte y literatura dedicado a las infancias. Hasta 2025.

* Espacio cultural de la Biblioteca del Congreso, en Alsina 1835, C.A.B.A.

————

CENTRO CULTURAL RECOLETA

El Centro Cultural Recoleta despide el año con la inauguración de dos muestras y una nueva sala de exhibiciones. El jueves 5 de diciembre se inauguraron las últimas exhibiciones del año. Postrópico, del artista Nicolás Gullotta (en la sala 10), y Vestuario en escena: Graciela Galán, en la flamante sala 14.

Postrópico es la primera instalación a gran escala de Gullotta comisionada específicamente por el Centro Cultural, y está atravesada por una fuerte impronta narrativa proveniente de la ciencia ficción. El espectador se relaciona sensorialmente con un futuro lejano, postdistópico, que emerge entre los restos de la civilización. El artista inventa un lugar posible, que avanza y se mueve como una criatura animada. La tierra muerta y arrasada y los pozos químicos son el nuevo mundo natural, impulsado por un modo de vida que aún no se conoce.

Por su parte, en la nueva sala 14 se podrá visitar Vestuario en escena: Graciela Galán, centrada en la figura de la destacada vestuarista y escenógrafa argentina de trayectoria nacional e internacional. Con la curaduría de Silvina Vicente, la muestra está enfocada en el dibujo, elemento fundamental dentro del proceso creativo de la artista, cuya obra se nutre tanto de la historia del arte como de la sabiduría popular y de las tradiciones rurales. La exhibición celebra el diseño de vestuario como disciplina fundamental del teatro, la danza y las artes escénicas, imprescindible en la definición de los personajes, las épocas y las atmósferas, enriqueciendo la narrativa escénica en su conjunto. La muestra presenta algunos de sus trabajos más sobresalientes, conservados en el Centro de Vestuario del Complejo Teatral de Buenos Aires y desarrollados en colaboración con directores como Jorge Lavelli, Laura Yusem, el coreógrafo Mauricio Wainrot y la cineasta María Luisa Bemberg.

Ambas exposiciones podrán visitarse desde el 5 de diciembre, de martes a viernes de 13:30 a 22 y los sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 h con entrada libre y sin costo para residentes argentinos en el Centro Cultural Recoleta.

*

Memorias en gestación

El Programa de Arte y Tecnología MediaLab CCEBA celebra 20 años en el Centro Cultural Recoleta. El 13 de noviembre a las 18 se inauguró la exposición Memorias en gestación que ocupa las salas 7, 8 y 9 del Centro Cultural Recoleta.

Es una exposición colectiva que cruza arte, tecnología y ciencia y surge de la convocatoria pública Apoyo a la producción. Arte contemporáneo MediaLab del Centro Cultural de España en Buenos Aires, que fue creada en 2021 para estimular la investigación artística en la Argentina a través del financiamiento de proyectos y experiencias innovadoras. Las seis propuestas seleccionadas entre 2023 y 2024, que tienen a Jimena Ferreiro como curadora invitada por el Medialab CCEBA, encuentran aquí su materialización luego de un intenso proceso de conceptualización y exploración a cargo de un comité integrado por Rodrigo Alonso, Mariana Rodríguez Iglesias y Mene Savasta durante 2023; y Jazmín Adler, Florencia Levy y Javier Villa en el transcurso de este año, bajo la coordinación de Emiliano Causa y Matías Romero Costas, responsables del programa MediaLab.

Los artistas que integran esta gran exhibición son Andrés Belfanti, Federico Ragessi, Penny Di Roma, Indira Montoya, Karen Palacio, Franco Palioff, Leonello Zambón y el Sindicato involuntario.

En la sala 7 Penny Di Roma (Ciudad de Buenos Aires, 1988) exhibe Poéticas de la Naturaleza, instalación de luz led, higrostato, humidificador ultrasónico y ecosistema de musgos. Andrés Belfanti (Villa María, 1985) y Federico Ragessi (Ciudad de Córdoba, 1985) presentan la instalación sonora titulada Études (Sobre un rollo de pianola encontrado).

En la sala 8 Indira Montoya (Ciudad de Córdoba, 1975) propone la videoinstalación titulada Te convertirás en sal (2024), compuesta por videos generados con motores de videojuegos y una experiencia de realidad virtual para Oculus.

En la sala 9 Franco Palioff (Junín, 1988) presenta la videoinstalación titulada ElectroChikry y Leonello Zambón (Ciudad de Buenos Aires, 1970), junto al Sindicato Involuntario, la instalación La Memoria de un Eco: Espejismos aurales en el desierto fantasma. Mientras que Karen Palacio (Ciudad de Córdoba, 1994) propone Lenguaje frontera: Otros infinitos en las fisuras técnicas de los sistemas (videoarte).

Los seis artistas convocados proponen cierta exploración arqueológica de pasados remotos o incluso más próximos, que se funden en ficciones especulativas que anticipan desastres ecológicos y versiones posthumanas.

Memorias en gestación podrá visitarse de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y sin costo para residentes argentinos, en el Centro Cultural Recoleta.

*

Roxana Ramos

El 13 de noviembre se inauguró Contorno biográfico, la nueva muestra de la artista Roxana Ramos, en la sala 4 del Centro Cultural Recoleta, con curaduría de Carla Barbero.

Roxana Ramos (1978, Cafayate, Salta) es parte fundamental de la escena cultural del noroeste argentino. A través de su práctica artística, la docencia y la gestión cultural, ha contribuido durante más de dos décadas a la consolidación de un panorama artístico en la región.

Contorno biográfico, primera exposición individual de Ramos en Buenos Aires, está integrada por una selección de piezas enfocadas en la memoria de los oficios familiares, en particular el de la panadería. A través de una serie de videoperformances, dibujos y esculturas, la exposición propone un recorrido poético que explora la relación entre el cuerpo y el territorio, así como entre el cuerpo y la memoria familiar, convirtiendo sus acciones tanto en un registro biográfico como social.

Roxana ha recibido destacados reconocimientos, como las becas del Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella (2021-2022), las Becas a la Creación y Formación del FNA (2019 y 2017), la Beca Montessori de la Universidad de Salamanca, España (2019), la Fundación Antorchas (2003), Trama (2004-2005) y Riej Academie (2001).

Contorno biográfico podrá visitarse de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y sin costo para residentes argentinos, en el Centro Cultural Recoleta.

*

El imaginario de Cortázar

Pinturas, esculturas, fotografías, videos, instalaciones sonoras, objetos personales y un imponente túnel de 93 metros para celebrar a Julio Cortázar. El próximo 15 de octubre a las 18 se inaugurará Comienzo del juego, la nueva gran exhibición con la que el Centro Cultural Recoleta conmemora los 110 años del nacimiento del escritor argentino Julio Cortázar y los 40 años de su muerte, en el marco del Año Cortázar impulsado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Comienzo del juego se extiende a lo largo de más de 1500 metros cuadrados en el espacio expositivo bautizado en 1994 como Cronopios J y C, en honor al escritor. A lo largo de las tres grandes salas, la exposición repasa la biografía, la obra y la influencia de Cortázar a través de un abordaje lúdico y al mismo tiempo riguroso, imaginando una mirada múltiple intervenida por diversas disciplinas. Estos dos espacios están conectados por un túnel o pasaje (una idea esencial de la literatura cortazariana) de más de 90 metros creado por el curador Rodrigo Alonso para la sala Cronopios como un recorrido que el visitante puede transitar a su gusto, y a través del cual desembocará en situaciones inspiradas por los títulos de sus libros. Una vez allí tendrá la posibilidad de sorprenderse con las propuestas visuales de artistas argentinos como Marta Minujín, Edgardo Giménez, Fermín Eguía, Graciela Taquini, Pablo Suárez, León Ferrari y Mildred Burton, entre muchos otros.

La exposición podrá visitarse desde el 15 de octubre hasta el 23 de marzo de 2025, de martes a viernes de 13:13 a 22, sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y sin costo para residentes argentinos.

*

Jajan´t, de Paula Castro (sala 5)

Con la curaduría de Carla Barbero, la artista presenta distintas esculturas realizadas con materiales inusuales: cañas de mimbre, pequeñas estanterías comerciales, banditas elásticas y esponjas florales son los materiales que la artista viene utilizando en los últimos años para dar forma a esculturas, pinturas e instalaciones, desde las cuales despliega una visión personal sobre el arte y el contexto.

Sensor de movimiento (sala 6)

La muestra de Noel de Cándido (Córdoba, 1985) presenta varias esculturas realizadas desde 2011 en una instalación única que propone un gran bosque mestizo entre lo natural y lo artificial. El artista trabaja con tecnología obsoleta, pantallas, minicomponentes, flippers y semáforos. Curaduría de Javier Villa.

*

Una imagen mil palabras

50 figuras de la cultura argentina eligen su foto favorita. La muestra Una imagen mil palabras, con la curaduría del escritor, periodista y traductor Guillermo Piro, presenta a 50 figuras de la cultura argentina (escritores, músicos, fotógrafos, actores, cineastas, deportistas y dramaturgos) seleccionan su fotografía favorita y explican las razones de la elección en un audio al que puede accederse por código QR.

Una imagen mil palabras podrá visitarse hasta el 2 de marzo de 2025, de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y gratuita para residentes argentinos.

*

Letizia Battaglia: Crónica, vida, amor

La muestra de la legendaria fotoperiodista italiana está abierta al público en la sala 13 del Centro Cultural Recoleta. Curada por el historiador y crítico de arte contemporáneo Marco Meneguzzo, y organizada en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y con el patrocinio de la Embajada de Italia, propone una selección de 89 imágenes en blanco y negro pertenecientes al Archivo Letizia Battaglia en un apasionante viaje por algunas de las obras más destacadas de la fotoperiodista siciliana.

Se puede visitar, con entrada libre y gratuita, de martes a viernes, de 13:30 a 22, y sábados, domingos y feriados, de 11:15 a 22.

*

Homenaje a Liliana Porter

Nueva exposición temporal con obras de Liliana Porter dentro de la Sala Histórica, donde se rinde homenaje a los artistas que marcaron la vida del centro cultural. Tres obras cedidas por la artista y la galería Ruth Benzacar: Situación (2014, técnica mixta), Situation with Boats (2017, acrílico y assemblage sobre libro vintage) y El cautivo - díptico (1988, óleo, assamblage), se exhiben hasta el 2 de marzo de 2025 de martes a viernes de 13:30 a 22, y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 h con entrada libre y gratuita para residentes argentinos.

*

Red – Infancia interrumpida

Inaugura una muestra con historias de niños y adolescentes en instituciones y hogares de tránsito el viernes 22 de noviembre a las 18, ideada por Patricia Carrascal y Rocío Irala y Hernández, con fotografías de Nora Lezano, en la Sala 13 del Centro Cultural Recoleta.

La exposición estará integrada por trece historias contadas a través de 17 fotografías blanco y negro y color de 1 m x 0,70 cm tomadas por Lezano que reflejan la experiencia de niñas, niños y adolescentes que viven en instituciones y/o hogares de tránsito. La dirección es de Patricia Carrascal, la producción general de Rocío Irala y Hernández. Participa también Flor Álvarez, hoy cantante, quien desde los tres años vivió en la calle, luego en hogares y protagonizó un proceso adoptivo que no funcionó.

Red - infancia interrumpida es mucho más que una exhibición de fotografías. Se trata de una intervención artística necesaria que busca concientizar acerca de los espacios de cuidado alternativo como pilar fundamental en la vida del niño o adolescente en el proceso de restitución de sus derechos.

Se puede visitar desde el 22 de noviembre, de martes a viernes de 13:30 a 22 y los sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y gratuita para residentes argentinos.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

————

Instantáneas en el Subte: Un viaje entre el día y la noche

Emova, empresa concesionaria de la red de Subte de Buenos Aires, presenta una exposición fotográfica donde se representan las diferentes facetas del subterráneo, enfatizando el contrapunto entre las actividades diurnas y las nocturnas. La exposición fue curada por Ana Bonelli Zapata y Cecilia Gallardo.

Noviembre / diciembre : estación Diagonal Norte – Línea C. Emova te conecta . Somos tu compañero de viaje. La identidad del Subte es conectar y conectarnos: estaciones, barrios, historias y deseos.

Diciembre: estación Perú – Línea A. Emova celebra los 111 años del Subte. Fotografías que cuentan historias que nacen a partir de las fotografías del Subte.

Disponible de lunes a domingo en horario de servicio. De acceso libre y gratuito.

————

Nomad, de Aaron Nachtailer

El artista neuquino radicado en París toma la Ciudad de Buenos Aires con sus instalaciones naturales y arquitectónicas.

Museo Nacional de Bellas Artes, hasta el 7 de enero de 2025.

Centro Cultural Recoleta, hasta el 7 de enero de 2025.

Museo Larreta de Arte Español, hasta el 7 de enero de 2025.

Alianza Francesa, hasta el 14 de octubre de 2025.

Nomad, del artista Aaron Nachtailer, es más que una simple exhibición, es un recorrido que invita al espectador a descubrir diversas intervenciones site-specific que transforman espacios emblemáticos de Buenos Aires en lugares de reflexión. Las obras de Nachtailer, distribuidas en museos icónicos y espacios no convencionales como la Alianza Francesa, el Centro Cultural Recoleta, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo Larreta, logran que la ciudad misma se convierta en parte del discurso artístico, tejiendo una narrativa donde el arte y la vida urbana se entrelazan.

————

Centro Cultural Borges

El Centro Cultural Borges presenta nuevas exposiciones

Un mundo que no consigue dormir

Una muestra colectiva de carácter inmersivo, que da cuenta del acontecer actual de un mundo insomne e hiperconectado. Dibujos, pinturas, obras instalativas y elementos de diseño se proyectan a lo largo de la sala, conformando un espacio oscuro que refleja la situación alterada de nuestra vida cotidiana. Artistas participantes: Basualdo Eduardo, Battistelli Leo, García Daniel, Gómez Verónica, Gordin Sebastían, Ojeda Bar Laura, Portela Cristina, Rodríguez Luis, Schufer Diana, Sirabonian Analía / Cabeza Diana y Telleria Mariana. Curaduría de Fernando Farina y Elisabet Cabeza. Entrada libre y gratuita, se puede visitar de miércoles a domingo, de 14 a 20.

* En el Espacio Berni.

*

NATURALEZA MODIFICADA, de Dora Isdatne

Una serie de dibujos y esculturas que remiten a la constante intervención humana sobre los procesos naturales. Las formas se muestran geométricas, en un esquema rígido, propio de la mecanización contemporánea. Sin embargo, hay lugar para la belleza, manifestada principalmente en las distintas gamas de colores. Inauguración: 13 de noviembre. Entrada libre y gratuita, se puede visitar de miércoles a domingo, de 14 a 20.

* Espacio circular, del primer piso.

*

ESTAR CERCA, APROXIMARSE, de Cotelito

Pinturas y murales despliegan un universo de fantasía y destellos de ternura entre seres biomórficos que se presentan como dulces e enigmáticas apariciones para que cada persona, al enfrentarse con ellas, pueda reconstruir sus propias fantasías y en unión colaborativa encontrar nuevas formas imposibles y amorosas de vivir. Inauguración: 13 de noviembre. Entrada libre y gratuita, se puede visitar de miércoles a domingo, de 14 a 20.

* Segundo piso.

*

DE LO REAL, de Fernández y Goymil

Manuel Fernández y Marcos Goymil transitan un margen de lo real, desandando la topografía de sendas ficciones instaladas en un tiempo improbable. Una exploración de esos mundos con herramientas que expanden el lenguaje a terrenos instalativos. Entrada libre y gratuita, se puede visitar de miércoles a domingo, de 14 a 20.

Espacio BOKEH (ぼけ), primer piso.

*

Filo, de Matías Maroevic y Paulo Fast

Ambos describen con imágenes directas la cara y contracara de esa clase de noche que se oculta en los pliegues de lo cotidiano, y que solo brilla bajo luces perturbadoras e imperceptibles.

Fiel a su premisa inicial en cuanto a transitar los bordes de sentido del lenguaje fotográfico, el espacio Bokeh expone la potente obra de estos dos jóvenes artistas argentinos.

Entrada libre y gratuita. Miércoles a domingo, de 14 a 20.

* En el Espacio BOKEH (ぼけ).

*

S/T #2 (EL PRIMER DÍA), Augusto Zanela

La exposición pone en escena una interpretación laberíntica del misterio de la creación. La obra desarrolla una lectura contemporánea del Génesis, que requiere ser descifrada en clave tecnológica, mediante la irrupción diferenciadora de la luz, discernida, a su vez, por la palabra.

Las propiedades reflexivas de los materiales, las características de las luces, la reverberación en las sombras, así como la concepción de textos y estructuras se amalgamarán en estos trabajos de sitio y tiempo específicos, cuyos engranajes solo se activarán con el desplazamiento de cada mirada.

Miércoles a domingo, 14 a 20. Entrada gratuita

*

Secuencial, de Marcela Astorga

Secuencial es una serie de situaciones que guardan cierta relación entre sí, que se suceden una a otra. Un continuum. Se trata de un trabajo que surge a partir de la idea de que las telas o ropas que nos cubren funcionan como una membrana protectora y que, en el roce con los cuerpos, se funden en una misma vivencia dejando impresa sus huellas. Una narrativa visual en donde cada una de sus partes se asemeja. Se despliega en el espacio modelando un paisaje dramático de opacidades y transparencias, evocando arquitecturas o construcciones donde la subjetividad del espectador aporta la reflexión. En exposición. Entrada libre y gratuita.

* Octógono, segundo piso.

*

AMANTES, Román Vitali

Una obra que se presenta como una instalación en la vidriera del Centro Cultural Borges. La pieza se construye a través de la interacción de varios sistemas y operaciones formales sintetizadas en dos elementos fundamentales: el estudio de la estructura morfológica de una cama y su relación con un manto textil que lo cubre. Entre ambos elementos habita nuestro aire: ahí descansamos, dormimos, amamos y también nos desvanecemos.

La manta se concibe como un «texto textil», elaborado mediante una técnica artesanal de tejido con 147.842 cuentas acrílicas facetadas, lo que le confiere un carácter tanto simbólico como material.

En su conjunto, la obra propone una narrativa visual que entrelaza la acción artística de Vitali con las reflexiones de Lucio Fontana sobre los cortes en la tela, el espacio y la materia. Este diálogo entre la materialidad y la intangibilidad busca explorar las tensiones entre lo que es visible y lo que está oculto, entre lo íntimo y lo universal.

* Vidrieras CC Borges (calles Viamonte y San Martín).

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C. A. B. A.

——————–——

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Arte es educación : Programa de Exposiciones hasta diciembre de 2024 . El Museo Moderno apuesta a una pedagogía del asombro, donde el aprendizaje va de la mano de la experimentación y el juego, al desarrollo de una experiencia concebida a partir del disfrute, la sorpresa, la curiosidad o el dolor que despiertan las obras de los grandes artistas argentinos, en la convicción de que el arte es un vehículo del conocimiento, que nos permite fomentar la observación, la interrogación y el pensamiento crítico sobre nuestra realidad y sobre nosotros mismos.

Moderno y MetaModerno . Una metaexposición de las colecciones del Moderno y sus 68 años de investigaciones, hasta enero de 2026 . Esta ambiciosa exposición, que se despliega en tres grandes salas del Moderno, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. En el primer piso (Salas C, E y F).

El aprendizaje infinito [ Arte y educación ] hasta el 23 de marzo de 2025 . Esta exposición indaga en las relaciones entre arte y educación. Se centra en las experiencias desarrolladas en la Argentina entre los siglos XX y XXI. En la planta baja (Salas A y B). La exposición colectiva otorga reconocimiento a tantos artistas maestros de Argentina. Indaga sobre la posibilidad de mejorar las formas tradicionales del sistema educativo desde las prácticas artísticas, y sobre el rol de las instituciones cuando el arte es tanto el medio como el fin. De esta manera, pone en diálogo la tradición histórica de la enseñanza de las artes y los proyectos experimentales que han tenido lugar en las últimas décadas, con el propósito de poner en el centro el aprendizaje y su capacidad infinita de generar saber. Con curaduría de Jimena Ferreiro , en colaboración con Alfredo Aracil y la participación de artistas como Andrés Aizicovich, Diana Aisenberg, Aída Carballo, Olga y Leticia Cossettini, Marina De Caro, Mirtha Dermisache y las Jornadas del Color y la Forma, Lucas Di Pascuale, Tomás Espina, Leonel Fernández Pinola, Graciela Gutiérrez Marx, Federio Klemm, Nicolás Martella & Manuel A. Fernández, Frente de Artistas del Borda, Diego Melero, Emilio Pettoruti, Amalia Pica, Emilio Renart, Eduardo Stupía, Marta Traba y Edgardo Antonio Vigo, entre otros.

Dibujar es crear mundos hasta marzo de 2025 . Esta exposición reúne obras y proyectos de ocho grandes artistas expansivos de la escena argentina actual, cada uno de los cuales ha desarrollado un cuerpo importantísimo de obras, en las cuales el dibujo ha jugado y juega un rol central a la hora de articular sus muy diversas visiones sobre el mundo contemporáneo. En el segundo subsuelo (Sala I).

Alberto Passolini: Soñar a borbotones , hasta enero de 2025 . Mural creado por Alberto Passolini (Buenos Aires, 1968). Este mural cumple una doble función: por un lado, da la bienvenida a los visitantes del museo, los invita a un recorrido por la historia del arte; por otro lado, conecta el hall de entrada del museo con la sala del subsuelo del museo donde se presenta la exposición colectiva Dibujar es crear mundos , en la que participa el artista. En los espacios comunes de planta baja y segundo subsuelo.

Martín Legón: Solo las piedras recuerdan , hasta abril de 2025 . Esta exposición construye un puente paradojal entre aquella educación formal profundamente analógica y la irrupción de una tecnología del saber que abre nuevos horizontes a la vez que, con su sola existencia, anuncia el final de aquel paradigma. Diseño museográfico: Iván Rösler. Curaduría: Francisco Lemus. Productora: Laura Roldán. En el segundo piso (Sala G).

El atardecer de los pescadores (artistas: Victoria Volpini y Delfina Estrada ), hasta enero de 2025 . Curaduría: Álvaro Rufiner. Productora: Martina Estelí Garcia. Asistentes: Carolina Favre y Nicolás Sebastián Rodríguez. En el Café Moderno.

Celina Eceiza: Ofrenda , hasta abril de 2025 . La primera exposición individual en un museo de la Argentina de la joven artista Celina Eceiza (Tandil, 1988) es un ambicioso proyecto inmersivo que fue producido por el Moderno en su totalidad. Ofrenda propone una manera de habitar el espacio como si la arquitectura fuera un cuerpo que respira espasmódicamente, se agita y cambia de estado en el pasaje de un ambiente a otro. La rigidez edilicia se desarma en la experiencia de vestir las paredes, materializada en miles de metros cuadrados de lienzo unidos a través de la acción colectiva y atemporal de coser, hasta conformar una única superficie suave y sensible a cualquier variación.

Elian Chali: Plano inesperado, hasta febrero de 2050. Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

* Av. San Juan 350, CABA.

——————–——

Los museos porteños celebran la diversidad artística de Buenos Aires

Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, C. A. B. A.), La emancipación de las formas: Leo Vinci. Mediante su obra, el escultor Leo Vinci propone un abordaje estético que problematiza los valores éticos, morales y culturales que atraviesan al ser humano y a los miembros de una sociedad globalizada. Aparecen temas como la cultura, la identidad, la angustia y la incertidumbre, pero también la esperanza en el futuro, siempre en constante tensión. El escenario es la contemporaneidad, con sus problemáticas, y el territorio donde todo se desarrolla y toma forma.

Mariquita Sánchez de Thompson: en primera persona , en el Museo Histórico Cornelio de Saavedra (Av. Crisólogo Larralde 6309).

Troilo, el otro Gardel del Abasto , en el Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735).

Wilenski, fotógrafo de artistas , en el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Agustín R. Caffarena 51)

La eterna búsqueda de la realidad y La ciudad a la moda , en la Casa Fernández Blanco (Hipólito Yrigoyen 1420), una de las sedes del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco .

Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291): Intervenciones Mínimas III. Los artistas Jacques Bedel, María Silvia Corcuera y Catalina Chervín intervendrán el espacio de la sala Escritorio. Curada por Delfina Helguera, en esta nueva edición de Intervenciones mínimas el visitante podrá hallar piezas que remiten a temas, técnicas, materialidades y planteos visuales en relación a una colección histórica.

____________________

PALACIO LIBERTAD - CENTRO CULTURAL DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

ESTE ES MI LUGAR. VIDEOARTE CONTEMPORÁNEO ARGENTINO

Este es mi lugar. Videoarte contemporáneo argentino es un recorrido por las diversas manifestaciones e investigaciones de la escena actual del videoarte, en las que se problematiza el territorio, el origen, y el lugar.

Con curaduría de Rodrigo Alonso, la exposición reúne artistas que indagan en los incomparables paisajes de la vasta geografía argentina con el fin de activar poéticamente aquello que los hace lugares significativos. En sus trabajos palpitan las bellezas y tensiones, actualidades y potencialidades de terrenos cargados de elocuencia y sensibilidad. Hasta el 22 de diciembre.

Curador: Rodrigo Alonso

Salas 203, 204, 205 y 206 - 2do piso. Sarmiento 151

_____________

Planeta Gasalla

Por primera vez, un espacio expositivo rinde homenaje a Antonio Gasalla para explorar los trazos más visuales de su humor tan gracioso como oscuro. La muestra recorre los grandes éxitos de sus entrañables y, recupera momentos poco conocidos de un Gasalla que transitó por el off, el pop art y el Di Tella. El desafío fue perderse en la parábola del artista de sótano que alcanzó el mayor éxito en el Maipo y luego en la televisión, recogiendo su lenguaje repleto de texturas, de maquillaje y de estereotipos propios y extravagantes de nuestra cultura argentina.

Hasta el 22 de diciembre en el sexto piso.

De miércoles a domingos de 14 a 20.

*Palacio Libertad. Sarmiento 151, C. A. B. A.

______________________

MÚSICA

JUANA MOLINA presenta ADIÓS HALO de pe a pa

Como parte de la Gira despedida 2024., que ya visitó Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y Uruguay, se presenta el viernes 13 de diciembre a las 21 en Buenos Aires. Cerrará el 15 en Chile.

Después de haber recorrido Japón, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica con 9 giras, con más de 100 conciertos durante 7 años, Juana Molina cierra esta etapa despidiendo su último disco de estudio, Halo, interpretándolo de pe a pa. Completo, entero, por primera y única vez en una serie de shows junto al baterista Diego López de Arcaute.

Entradas desde $15000. Entradas a través de: linktr.ee/juanamolinaoficial

* Deseo, en Av. Chorroarín 1040, C. A. B. A.

————

Cuerdos Vocales Circular en el Xirgu

Fecha: Sábado 7 de diciembre. Hora: 20:00 hs. Lugar: Teatro Margarita Xirgu. Dirección: Chacabuco 875, CABA.

El grupo musical Cuerdos Vocales, ganador del Pre Cosquín 2020, presentará su innovador Concierto Circular el sábado 7 de diciembre a las 20:00 hs en el Teatro Margaritra Xirgu. El evento promete una experiencia envolvente que une tradición y modernidad en el folklore argentino.

La agrupación vocal Cuerdos Vocales, formada en 2014 por Gastón Dvoskin, se prepara para ofrecer un espectáculo único en el Teatro Xirgu. El Concierto Circular se desarrollará en un formato innovador donde los asistentes y artistas compartirán un espacio dispuesto en círculo, creando una conexión directa y personal con la música.

El grupo interpretará obras de su álbum “Sueños y Miradas” y estrenará nuevas canciones, explorando sonoridades que entrelazan la riqueza musical de Argentina y España en un formato contemporáneo.

————

Cantoría Lugano presenta el Cierre de temporada 2024

Con un concierto coral, el viernes 6 de diciembre a las 19:45, con entrada libre y gratuita. Interpretarán la Misa N° 6 en mi bemol mayor D 950, de Franz Schubert. Órgano: Constanza López Dieguez. Presentación a cargo de Frank Marmorek, y dirección de Eduardo R. Vallejo.

Santuario Jesús Sacramentado, en Av. Corrientes 4433, C. A. B. A.

————

CLUB ARTÍSTICO LIBERTAD

La agrupación que interpreta el cancionero republicano español y que es un suceso de fervor y público, despide el año con su espectáculo Rojo y negro antes de entrar a grabar su próximo álbum que se editará en 2025

En vivo: viernes 6 de diciembre, 21. Entradas en efectivo en boletería o anticipadas por TicketHoy. Jubiladxs gratis, Estudiantes 2x1. Se solicita concurrir con un alimento no perecedero para donar a comedores.

* CAFF, Bustamante 772, C. A. B. A.

————

CORO POLIFÓNICO NACIONAL DE CIEGOS Carlos Roberto Larrimbe, junto con el Ensamble Vocal Áurigae

Se presentan el domingo 8 de diciembre a las 17 en la Parroquia San Miguel Arcángel (Bartolomé Mitre 892, C. A. B. A.), con entrada libre. El elenco nacional dirigido por su director, el Mtro. Osvaldo Manzanelli participará del I Ciclo de Conciertos San Miguel Arcángel, “Hacia el Tricentenario” coordinado por la Mtra. Analía Miranda quien además dirige el Ensamble Vocal Áurigae.

Programa:

Locus iste (“Este lugar”) de Anton Bruckner (Austria 1824 - 1896)

Misa en Mib a Doble Coro de Josef Rheinberger (Alemania 1839-1901)

Kyrie

Gloria

Credo

O CRUX de Knut Nystedt (Noruega 1915-2014).

Agnus dei de Samuel Barber (USA 1910-1981). Solista: Silvia Fiori

Puñuna de Juan Camilo Stafforini (Argentina, 1975). Solista: Lucía Salazar

Oiga compae de César Alejandro Castillo (Venezuela, 1956)

*

CORO POLIFÓNICO NACIONAL DE CIEGOS Carlos Roberto Larrimbe

Se presenta el viernes 13 de diciembre a las 11 en la Academia Nacional de Medicina (Av. Las Heras 3092, C. A. B. A.), con entrada libre. El elenco presentará un repertorio sacro y popular académico bajo la dirección del Mtro. Osvaldo Manzanelli.

Programa:

Locus iste (“Este lugar”) de Anton Bruckner (Austria 1824 - 1896)

Misa en Mib a Doble Coro de Josef Rheinberger (Alemania 1839-1901)

Kyrie

Gloria

Credo

Agnus dei de Samuel Barber (USA 1910-1981). Solista: Silvia Fiori

Alleluia de Jake Runestad (Estado Unidos, 1986)

You raise me up de Rolf Lovland (Noruega, 1955) Brendan Graham (Irlanda 1945) V.C.: Nilo Alcalá. Solistas: Carla Mangiapani - Lourdes Flügel

Puñuna de Juan Camilo Stafforini (Argentina, 1975). Solista: Lucía Salazar

¿Qué diría? de Juan Camilo Stafforini (Argentina, 1975)

Oiga compae de César Alejandro Castillo (Venezuela, 1956)

————

Gala lírica de Navidad

El domingo 8 de diciembre con el tenor Christian Anchaval, que se presenta junto con Rita Casamajor en piano y Laura Fornes y Carina Katz como invitadas. La cita es a 18.

* Je suis Lacan, en Balcarce 749, C. A. B.A.

::::::::::::::::::

DANZA

We can dance again

La compañía de danza Abcdario anuncia su nuevo espectáculo en Buenos Aires, We can dance again, una conmovedora propuesta que combina danza, música y contenido audiovisual, en los tres bloques que la integran y que llevan como nombre: Israel, 7.10 y Esperanza.

Las funciones se realizarán el miércoles 11 y el jueves 12 de diciembre, a las 21,con la participación especial de Tali Lubieniecki y con coreografía, producción y dirección general de Diego Berman.

* Teatro Metropolitan 2, Avenida Corrientes 1343, C. A. B. A.

::::::::::

TEATRO

Los efectos secundarios, de Rocío Maruenda

Se presenta en Microteatro Buenos Aires, como parte del FESTIVAL EMERGENTE SUB 30, hasta el 27 de diuciembre.

Azul vuelve a la casa de su infancia a buscar algo que dejó escondido. Camila está recién separada y se siente tan dramática como en una nouvelle. Una cajita musical sin sonido desatará entre ellas, extraños sucesos a todo ritmo.

SESIÓN MICROPLUS CENTRAL. Funciones: martes 3, 10 y 17 de diciembre, a las 20:30; 21; 21:30 y 22 horas; domingos 8, 15 y 22 de diciembre, a las 20:30; 21; 21:30 y 22 horas y viernes 27 de diciembre, última función, a las 20:30; 21; 21:30 y 22 horas. Actúan: Florencia Margiotta y Josefina García; voz en off: Lucía Alazraqui; dramaturgia y dirección: Rocío Maruenda.

Entradas a la venta en https://entradas.microteatro.com.ar.

* Microteatro, Serrano 1139, C. A. B. A.

————

Una obra más real que la del mundo, de la compañía la Mujer mutante

Viernes 6 de diciembre y sábado 7 de diciembre: 14.30.

Una obra más real que la del mundo es una invitación a transitar una caminata a la deriva por el Sexto Panteón, la monumental obra que diseñó Itala Fulvia en el pulmón del Cementerio de Chacarita de Buenos Aires. Seremos una comunidad circunstancial en expedición hacia ninguna parte. Un grupo de actores oficiarán de guías erráticos entre las galerías de este laberinto oculto en el corazón de la República de Chacarita. Arquitectura brutalista, infiltraciones de la naturaleza, fantasmas de la historia, aserrín con gasoil, filosofía urbana, tierras en litigio, rituales funerarios, existencialismo municipal. Una obra más real que la del mundo será una experiencia liminal entre las ficciones de la muerte y la realidad de nuestros cuerpos. Una obra para hablar de lo que no se habla, para mirar lo que no se mira, o simplemente aceptar lo que a todxs nos espera.

Se reservan dos días antes de cada función a partir de las 14:30.

Punto de encuentro: PORTÓN ENTRADA CEMENTERIO DE CHACARITA - AV. GUZMÁN 680, C. A. B. A

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

CINE

6° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Del 11 al 15 de diciembre se realizará la 6ª edición del FICER, el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos que se desarrollará en la ciudad de Paraná.

Este año, ante un panorama de recorte y ataque al cine nacional y a la industria cinematográfica, el FICER redobla sus esfuerzos, ofreciendo una programación más nutrida con proyecciones y estrenos internacionales, charlas y actividades especiales.

El FICER firmó un acuerdo histórico con el Festival de San Sebastián y el Festival de Málaga. Celebrando este acuerdo, la próxima edición del FICER contará en su programación con una selección de películas presentadas en la última edición del Festival de San Sebastián.

Adelanto de la programación

Luego de ser galardonado como Mejor Director del Festival de Cannes 2024 por Grand Tour, el reconocido cineasta portugués Miguel Gomes (director de Aquel querido mes de agosto, Tabú y Las mil y una noches), eligió al FICER para estrenar su última película en el país.

Entre las películas que conforman la sección de Cine Internacional del festival entrerriano se encuentra El llanto, dirigida por Pedro Martín Calero, una historia de terror española en coproducción con Argentina. En la misma sección se podrá ver la ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes, La luz que imaginamos, dirigida por Payal Kapadia; y la ganadora del Oso de Oro en la última Berlinale, Dahomey, de Mati Diop. Finalmente, Cuando las nubes esconden la sombra, dirigida por el chileno José Luis Torres Leiva, protagonizada por la actriz y directora María Alché y rodada en la población más austral del mundo. Todas estas obras pasaron recientemente por el festival del País Vasco.

Dos entrerrianos que también estuvieron en San Sebastián en septiembre pasado son Maximiliano Schonfeld y Celina Murga. En la sección Cine Entrerriano se proyectará Sombra Grande, de Schonfeld, inspirada en el libro de poemas homónimo de Julián Bejarano, y como Función de Clausura del FICER, El aroma del pasto recién cortado, de Murga, producida por Martin Scorsese, de reciente estreno nacional.

Para consultar la programación completa, ingresar a www.ficer.com.ar.

Un festival popular, con entrada libre y gratuita a todas sus actividades; con epicentro en Paraná y con más de veinte subsedes a lo largo de toda la provincia.

::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Canal Encuentro estrena el ciclo de microprogramas Cuentos extraordinarios

Una producción original de Canal Encuentro con relatos de grandes escritores argentinos que cobran vida de una manera onírica y lúdica.

Son cuatro episodios de dos minutos y cada uno presenta al autor o autora narrando en su propia voz uno de sus relatos, mientras las imágenes nos transportan a un universo visual que entrelaza sensaciones y emociones, creando un puente íntimo hacia su obra.

Este viaje sensorial fusiona literatura y arte audiovisual, ofreciendo una manera diferente de acercarse a la creación de estos prestigiosos escritores.

La serie explora la obra de Julio Cortázar, Liliana Bodoc, Ernesto Sábato y Silvina Ocampo. Escucharlos leyendo sus textos es una experiencia que invita a disfrutar de sus cuentos de una manera extraordinaria.

De lunes a viernes intercalados en la programación

Capítulo 1: “Continuidad de los parques”, de Julio Cortázar

Capítulo 2: “Informe sobre ciegos”, de Ernesto Sabato (fragmento)

Capítulo 3: “Después de los lobos”, de Liliana Bodoc

Capítulo 4: “La metamorfosis”, de Silvina Ocampo

————

ACTIVIDADES

Presentación del libro El mundo eternauta Oesterheld, de Miguel Angel Foncueva

La cita es el sábado 7 de dicienbre a las 17:30, con el autor y la editora. Este volumen está escrito por el mayor especialista en Oesterheld y El eternauta. Entrada libre y gratuita.

* La sueñera -Librería de barrio, Carrasco 306, C. A. B. A.

————

Presentaciones en la Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal

Viernes 6 de diciembre a las 18:30 , presentación de Fuera de carta: El mundo de los sentidos , de Malele Penchansky . La autora conversará sobre su libro de relatos junto a Alejandra Daiha y Guillermo Piro . Organiza: Hugo Benjamín . Con transmisión en vivo por IG @envivolibreriadelfondo.

Lunes 9 de diciembre a las 18:00 , presentación de Taller asuntomático: 16 clases de Fabián Casas . Un libro que refleja los aspectos de la oralidad a través de las ricas conversaciones entre el escritor y sus alumnos y alumnas, quienes decidieron grabar, desgrabar y luego escribir, a modo de texto introductorio a cada clase, sus propios textos., con Fabián Casas y participantes del Taller Nómade. Organiza: India Ediciones. Con transmisión en vivo por IG @libreriadelfondoycc.

Martes 10 de diciembre a las 18:30 , presentación de Los muertos no pagan , de Fermín Goñi . Buenos Aires, año 2000. Bruno Flores, ingeniero de un gran hotel en Puerto Madero, se dirige al cajero más próximo a su casa. Tras retirar el dinero, es secuestrado. Basado en hechos reales, este relato sobre una noche infernal nos arrastra a una aventura vertiginosa que nos mantendrá en vilo hasta la última página. Organiza: Fondo de Cultura Económica. Con transmisión en vivo por YouTube: @FCEArgentina.

Miércoles 11 de diciembre a las 18:30 , presentación de Familia serán ustedes , de Julia Coria . La autora conversará con el escritor Sergio Olguín sobre esta novela que se define como un perfecto rompecabezas de enigmas familiares. Organiza: Editorial Tusquets. Entrada libre y gratuito. Dress code: animal print, selvático, safari. Con transmisión en vivo por IG @envivolibreriadelfondo.

Jueves 12 de diciembre a las 18:30, presentación de‘Ta loco aquel que quiera tu corazón, de Carlos Bernatek. Con una prosa íntima y audaz, Bernatek logra un retrato literario cargado de humanidad y fatalismo, y nos invita a acompañar al protagonista de su novela en un viaje que lo enfrentará con las ambigüedades y los silencios de una sociedad de complicidades y lealtades sospechosas. Carlos Bernatek presenta su nuevo libro junto con Jorge Consiglio. Organiza: Fondo de Cultura Económica. Con transmisión en vivo por YouTube: @FCEArgentina.

* Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal: Costa Rica 4568, 1414, C. A. B. A.

————

Ciclo de Estallará la isla

El lunes 9 de diciembre a las 20 este ciclo despide el año con lecturas de Sofia Castillón, Alberto Cisneros y Martina Cruz. También habrá música, a cargo de María Clara Vila Romay y Marina Cavalleti.

* Je suis Lacan, en Balcarce 749, C. A. B. A.

————

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Horario de verano: Desde el domingo 1 de diciembre y hasta el mes de febrero inclusive, el Colón Fábrica, el mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón ubicado en el Distrito de las Artes del Barrio de La Boca, abrirá sus puertas al público también los jueves.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

::::::::::::::::::::

CONFERENCIAS; SEMINARIOS; TALLERES

Taller de Escritura Express, de Clara Anich

¿Sentís que el fin de año te pisa la cabeza? ¿Se acercan las vacaciones y estás viendo cómo encarar la previa?

Acá una prepuesta de Taller de Escritura Express. Tres encuentros para calentar los motores del disfrute y conectar con la escritura. Cuándo: 5, 12 y 19 de diciembre. A las 19. Dónde: Presencial por Parque Centenario y virtual para quienes prefieran conectarse por Meet.

Consultas e inscripciones al mail: clara.anich@gmail.com

Clara Anich (Buenos Aires, 1981). Psicóloga de formación, es escritora, gestora cultural y tallerista. Escribe narrativa, dramaturgia y poesía. En 2005 fundó el grupo literario conocido como Grupo Alejandría, fue parte del grupo que creó la Unión de Escritoras y Escritores; y de la primera edición de Desmadres, el Festival de Literatura Latinoamericana. Publicó, entre otros, “Árbol Microficciones Familiares”, un proyecto de literatura digital y experimental que se presentó en uno de los encuentros del grupo OuLiPo, en Francia; el libro de cuentos “Privado”, Gárgola, 2014; el poemario “Juego de Señora”, ed El Suri Porfiado, 2008; y participó en varias antologías. En teatro, estrenó “Cuánto en mucho para mamá”, Preselección 29 Fiesta Nacional del Teatro, INT. La ópera breve “La colisión de los cuerpos”, en coautoría con el compositor Rafael De Moro. Y en 2018, “Lo fecundo”, seleccionada por el Women Playwrights International que se desarrolló en Chile. En 2018, obtuvo una Beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes para una novela de no ficción. Coordina talleres de escritura y lectura desde hace 14 años.

————

Laboratorio de escrituras Filba

PERFILES CRIMINOLÓGICOS PARA ESCRITORES Y GUIONISTAS, por Laura Quiñones Urquiza

La verosimilitud como disparador creativo en la literatura policial. Tres encuentros virtuales

Jueves 5, 12 y 19 de diciembre a las 19.

:::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

El Teatro Colón convoca a bailarinas y bailarines profesionales a audiciones abiertas para la Temporada 2025

Las inscripciones se podrán realizar hasta el domingo 15 de diciembre inclusive. La fecha de las audiciones tendrá lugar el sábado 1 de febrero de 2025.

La convocatoria es para postulantes de entre 18 años hasta 26 años inclusive; preferentemente con altura mínima de 1,72 m para bailarines y preferentemente con altura mínima de 1,60 m para bailarinas.

Para más información e inscripciones ingresar a: https://teatrocolon.org.ar/audicion/audiciones-bailarinas-y-bailarines-temporada-2025/

————

La Academia Nacional de Bellas Artes y el Fondo Nacional de las Artes convocan al Premio Composición ANBA-FNA 2025 para obras sinfónicas

El concurso está destinado a compositores argentinos o naturalizados nacidos a partir del 1 de enero de 1985. Convocatoria abierta hasta el 31 de mayo de 2025.

El concurso otorgará un único premio de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos argentinos), Diploma de Honor y el estreno de la obra por la Orquesta Sinfónica del Neuquén, bajo la dirección de Andrés Tolcachir, en la segunda mitad de 2025. El jurado, conformado por miembros de la Comisión de Música de la ANBA, podrá otorgar, además, hasta dos menciones honoríficas no remuneradas. Las obras deben ser inéditas, no estrenadas ni premiadas y estar registradas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Las composiciones deben ser de autoría individual (no se admitirán coautorías, arreglos ni transcripciones), durar entre 10 y 15 minutos, y ajustarse al orgánico orquestal especificado en el reglamento.

Las obras se deben entregar según las indicaciones del reglamento en la ANBA, Sánchez de Bustamante 2663, 2.º piso, CABA (C1425DVA), excepto entre el 20 de diciembre de 2024 y el 10 de febrero de 2025. Los resultados se darán a conocer antes del 31 de agosto de 2025 y serán publicados en los sitios web de la ANBA y del FNA.

Consultas vía mail a: cultura@anba.org.ar. Más información, reglamento y preguntas frecuentes en el sitio del FNA: fnartes.gob.ar.

:::::::::::::::::::

INFANTILES

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

———————

GESTUAL | LENGUA DE SEÑAS

INFANCIAS CODA Y CREATIVIDAD

¡Empezamos! Nos juntamos con la premisa de JUGAR todo el año. Y, ¿sabés qué? ¡todavía podés sumarte!¿Por qué? Porque nos gusta encontrarnos, compartir y construir, con las ganas de cada unx, un espacio donde el juego y el arte nos habite. En simultáneo, madres, padres, tías, tíos, abuelxs comparten e intercambian experiencias y van descubriendo su propio espacio.

¿Qué nos une a todxs? La lengua de señas y nuestras muchas formas de comunicarnos. Mundo sordo y mundo oyente están en juego y movimiento.Actividad coordinada entre CODA Argentina y Viajeres del Aire Andariega, con la organización de GESTUAL y AReA623. Los materiales lúdicos son posibles gracias a la juegoteca Lekotek Argentina.

Edad sugerida de los niños: 4 a 11 años.

1° sábado de cada mes. 10:30 h Pasco 623, CABA - Inscripción obligatoria

Encuentro de familias oyentes que acompañen familiares sordes: inscripción aquí.

Encuentro de padres y madres sordes con hijes oyentes: inscripción aquí.

________________________

GRUPO DE TITIRITEROS DEL TEATRO SAN MARTÍN

Dirección artística: Adelaida Mangani

Pulgarcita

Pablo Del Valle, inspirado en el cuento de Hans Christian Andersen

Un día, tal vez por un misterio, o por un capricho de la Madre Naturaleza, nace, en el seno de una flor del irupé, un pequeño y mágico ser. Es una niña muy pequeñita a la que llamaron Pulgarcita. La niña, que es muy curiosa e inteligente, vivirá todo tipo de aventuras y peripecias. Debido a su extraño origen y a su tamaño diminuto, el mundo de la naturaleza le será muchas veces hostil y peligroso, y otras veces fascinante y atractivo. Atravesará dificultades y desilusiones, pero también conocerá la amistad y la solidaridad. Aprenderá que la compasión y el amor pueden iluminar el camino y guiarnos a la salida desde los lugares más oscuros. Y finalmente, ya segura de sí misma, podrá volar hacia la libertad.

Sábados y domingos a las 15 horas

Duración: 50 minutos

Localidades: $ 3.000 menores de 12 años $ 1.500

Cultural San Martín. Sala A

(Avda. Sarmiento 1551)

__________________

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

*Usina del Arte. Caffarena 1

_______________

