Guía de Arte y Cultura: semana del 15 al 22 de julio

ARTE

Natalia Cacchiarelli, Muestra Número Doce

Natalia Cacchiarelli, presenta "Muestra Número Doce" en SmartGallery Buenos Aires.

Del 9 de junio al 29 de julio, Natalia Cacchiarelli se presenta en su segunda exposición individual como artista de SmartGallery Buenos Aires.

En palabras de su curador el sociólogo y ensayista, Juan Laxagueborde (1984), esta muestra es la número doce, como diciendo que hubo otras y habrá otras. Tiene como particularidad que la pintura se nota, pasa al frente. Atrás queda la vocación matemática que por momentos le daba a Natalia sensaciones de soledad. Algo se movió: durante estos meses se dio cuenta que pintando de esta nueva manera, podía combinar aquellas obsesiones abstractas con la alegría primera y manual de pintar.

Toda la muestra es el resultado de un proceso que la derivó a un desorden contento donde los materiales y las formas en que se organizan sobre las telas están abiertas. Esto quiere decir que del hermetismo y los planos puros de mucha de su obra anterior llegó a un estadio donde lo que prima es la pintora, no su objeto. Las obras son un momento dentro de un estado de ánimo que Natalia quiso revocar de algunos formalismos que ya la aburrían.

Como una racionalista que decide probar las canciones del contrapunto de la pintura, Natalia nos convida en esta muestra una serie de obras que son el resultado abierto de un proceso. Si hay matemática, es a ojo. Si hay geometría, es a mano. Parece escucharse una advertencia o nota al pie entre los pasillos de las líneas ablandadas y las planicies del color: miren todo esto como mirando un movimiento. ¿Pero movimiento de qué? De nada en particular, como un llamado al movimiento sin más. Como una militancia del cambio de tema. Como una actitud quisquillosa, gestual y generosa que se milita haciendo para adelante, siempre acompañada de los fantasmas de atrás, como colegas contradictorios en la entretela de las discusiones con nosotros mismos.

La muestra se puede visitar desde el jueves 9 de junio hasta el 29 de julio 2022, de lunes a viernes de 13 a 19. www.smartgalleryba.com.

* Smart Gallery Buenos Aires, en Av. Alvear 1850, PB, C. A. B. A.

Agustina Galindez Quesada exhibe “Catarsis”

El jueves 16 de junio a las 14h se inaugura en el nuevo Centro Cultural Borges la exposición “Catarsis” de Agustina Galíndez Quesada. La muestra forma parte del ciclo La Línea Piensa, creado por Luis Félipe Noé y Eduardo Stupía, un proyecto destinado a visibilizar los grandes exponentes que existen en nuestro país en materia de dibujo.

Se puede visitar de miércoles a domingos de 14 a 20 h

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, CABA

Contar Malvinas, en la Biblioteca Nacional

A cuarenta años de la guerra, la muestra organizada por la Biblioteca Nacional propone una de las tantas formas de contar Malvinas.

El eje central de Contar Malvinas está conformado por los testimonios de ex combatientes que articulan su recorrido y que se ponen en diálogo con otros discursos, tales como los de la prensa y la ficción, y también, con documentos que la Biblioteca guarda en su acervo y que permiten recorrer tanto la dimensión geográfica como la histórica.

Se exhiben documentos del patrimonio de la Biblioteca Nacional en diversos formatos como: textos literarios e históricos, cartas y notificaciones conservadas en la Sala del Tesoro de la Biblioteca, mapas de la región en distintas épocas, fotografías de archivo y publicaciones periódicas de cada etapa de la guerra.

Los soldados y enfermeras ex combatientes que fueron entrevistados para la muestra comparten, también, materiales de la guerra que aún conservan: correspondencia privada con familiares, objetos recogidos en el campo de batalla, un almanaque en el que tachaban los días de combate, un birrete de guerra y hasta copia de un Documento de contrainteligencia del ejército que debieron firmar a su regreso.

Contar Malvinas se puede visitar hasta el 31 de julio de 2022 en la Sala Juan. L. Ortiz de lunes a viernes de 9 a 21 hs. Entrada libre y gratuita.

* Biblioteca Nacional. Agüero y Las Heras, C. A. B. A.

Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020

Fotografías, instalaciones, pinturas y videos de más de ochenta artistas y colectivos de todo el país integran un recorrido que propone reflexionar sobre los recientes cambios sociales y estéticos, así como ampliar las fronteras de la categoría “mujer” como único sujeto del feminismo.

La propuesta curatorial estuvo a cargo de un equipo integrado por Valeria González, María Isabel Baldasarre, Viviana Usubiaga, Jimena Ferreiro, Luciana Delfabro, María Fukelman, Marcela Roberts, Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas, Julia Rosemberg y Eva Grinstein.

La muestra se despliega en la planta baja y pisos 1 y 2, y estará abierta hasta el 11 de septiembre de miércoles a domingos de 15 a 20. Entrada gratuita.

* Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985, C. A. B. A.

Juan Carlos Distéfano: La memoria residual

El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura el martes 10 de mayo, a las 19, la muestra “Juan Carlos Distéfano. La memoria residual”, curada por María Teresa Constantin, que reunirá en el Pabellón de exposiciones temporarias una selección de esculturas y dibujos en los que el artista reinterpreta a sus grandes maestros de la pintura argentina y universal.

Por un lado, algunas de las esculturas tienen como punto de partida pinturas del renacimiento italiano o alemán, en las que la torsión de un cuerpo, un ínfimo detalle al margen del motivo central o la acritud del espíritu de la tela generaron objetos escultóricos centrales en la producción de Distefano. El segundo eje lo constituyen obras en las que el artista homenajea a pintores argentinos, como Lino Enea Spilimbergo, Ramón Gómez Cornet y Enrique Policastro, entre otros. Se trata de un conjunto atravesado por preguntas referidas a cómo la escultura puede dar cuenta del paisaje o de qué modo poner en volumen las pinturas con las que se formó y que aún hoy lo conmueven.

Podrá visitarse hasta el 31 de julio en el Pabellón de exposiciones temporarias del Museo, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

* Museo Nacional de Bellas Artes, en Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

Segundo episodio de Un día en la Tierra

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires anuncia la apertura del segundo episodio de Un día en la Tierra, programa anual de exposiciones que despliega un discurso integral y holístico dedicado a la necesaria y urgente reflexión sobre el presente de la humanidad y su relación con el planeta. A lo largo de 2022 y en sucesivas inauguraciones, el museo presentará en todas sus salas más de once exhibiciones, hilvanadas a través de esta amplia narrativa, que incluyen tanto exposiciones colectivas de las colecciones públicas del Museo Moderno en diálogo con artistas invitados, como exposiciones individuales, mientras que las plataformas digitales del museo se desarrollarán importantes programas de contenidos artísticos, educativos y sociales.

SEGUNDO EPISODIO – MAYO 2022: Cuerpos contacto/ Cuerpos mutantes/ Florencia Rodríguez Giles: Sintomario/ La Chola Poblete: Ejercicios del llanto/ Cartón Pintado: Baile fantástico

Las nuevas salas se podrán visitar a partir del viernes 20 de mayo. Se podrá visitar hasta el 28 de febrero de 2023.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

Dolce far niente

El 17 de mayo la galería Isabel Anchorena inaugura exhibición de Benjamín Aitala que reúne una veintena de nuevas telas en gran formato y una serie de acrílicos sobre papel que conjugan medios digitales y pintura de caballete. Aitala crea un mundo fantástico con fondos tornasolados, en los que muchas de las imágenes pueden verse solo cuando el espectador se mueve: surgen de un sutil juego óptico y lúdico. Con herramientas digitales complejas, manchas gestuales, pintura tradicional y pintura en aerosoles, sus creaciones surgen a partir de motivos de un archivo con miles de imágenes de Internet, Instagram y Pinterest, que fue construyendo con los años. Superpone motivos figurativos hasta lograr una trama abstracta: subvierte géneros y estilos.

Entre colores deslumbrantes, incluye palabras (con un fuerte valor simbólico en su vida) que se transforman en grafismos e imágenes. Pinta una y otra vez con pinturas y luego con fibrones. Las múltiples imágenes se superponen: vistas de Shangai, comidas, frases, libros, pinturas actuales y clásicas que lo conmueven, santos, flora y fauna de distintas latitudes, planos de ciudades. Y la lista sigue.

Desde el 17 de mayo a las 19 hasta el 30 de julio. Visitas: lunes a viernes 11 a 20; sábados, de 11 a 15.

* Galería Isabel Anchorena, en Libertad 1389, C. A. B. A.

Bresson Realty presenta la muestra “Capricho”

La muestra reúne a 11 talentosos fotógrafos para apropiarse de la sala y llevar al espectador a interpelarse sobre la dimensión del silencio, el respiro y las propias magnitudes. Un capricho es eso. No pretende ni más ni menos que lo que se antoja. Y en estos últimos años en que el mundo se ha convertido en un lugar hostil y de constante incertidumbre, “Capricho” viene a replantear las reglas.

En la misma línea con la selección, este “texto curatorial” no tiene más pretensión que invitarte a realizar tu propia recorrida y disfrutar cada una de estas obras, viéndolas con tu propia mirada, sin prejuicios ni mandatos. Que sea tu capricho.

Los fotógrafos que participan son: Carolina Baldomá, Santiago Carrera, Guido Chouela, Teodelina Detry, Pilar Giambastiani, Eliana Monte, Constanza Oxenford, Grace Ratto y David Siso. Curaduría de fotos a cargo de Santiago Carrera (Zona de Photo). La muestra puede visitarse durante todo julio de lunes a viernes de 10 a 18 hs en Bresson Realty, Callao 1880.

No he visto árboles de tal naturaleza

Un pequeño ecosistema de producciones artísticas nos anima a preguntarnos cuál es nuestro vínculo con el entorno que habitamos. Cada obra cifra la incertidumbre que entraña lo cotidiano, la enhebra, la merodea y, sin proponérselo, la demarca. A través de un movimiento constante, donde nada pareciera estar en su sitio, catorce artistas quiebran la mirada automatizada del mundo. No he visto árboles de tal naturaleza invita a ejercitar una mirada atenta. Un puntapié para imaginar un (otro) mundo posible a partir de sus partes.

Curaduría, textos y diseño de montaje: Carolina Cuervo y Juana Fonrouge

Artistas: Viviana Blanco, Julian Brangold, Nacha Canvas, Camila Carella, Jimena Croceri, Emilia de las Carreras, Lucila Gradín, Julia Levstein, Enzo Luciano, Sabrina Merayo Nuñez, Magdalena Molinari, Lola Orge Benech, Andrea Ostera, Hernán Salvo.

SALA II: PASERO. Artista: Ile Dell’UntiIle —ganadora del Primer Premio Argentino a las Artes Visuales de Fundación OSDE, 2021— presenta la videoinstalación Pasero, con la que continúa trabajando una línea de investigación en torno a la idea de lo fronterizo. En la provincia de Formosa, “pasero” es la forma de nombrar a quienes cruzan el río Paraguay hacia la ciudad paraguaya de Alberdi en sus canoas de madera. Dell’Unti parte de ese límite geográfico para experimentar con el lenguaje del video, la instalación y la posibilidad de que el espectador sea partícipe de la obra: que pueda sentarse en una canoa —que perteneció a un “pasero”— a contemplar las costas proyectadas y enfrentadas

Del 16 de junio al 27 de agosto

*Fundación Osde. Arroyo 807, CABA

Herlitzka + Faria inaugura la exhibición colectiva Tierra

El 29 de junio la galería Herlitzka + Faria inauguró Tierra, una exhibición colectiva con obra de 12 grandes artistas de Argentina, Paraguay, Perú y Venezuela que ponen el foco en las representaciones vinculadas a la tierra. Lo hacen con propuestas que conjugan sensibilidad y agudeza, apelando tanto a la materialidad de la tierra como a sus asociaciones conceptuales. Hay obras de Marta Minujín, Carlos Ginzburg, Juan Pablo Renzi, Candelaria Traverso, Fernando ‘Coco’ Bedoya, Juan Sorrentino, Alejandro Puente, Claudia Casarino, Mónica Girón, Nicolás García Uriburu, Teresa Pereda y Juan José Olavarría.

Desde el 29 de junio hasta el 31 de agosto de 2022. Días y horarios: lunes a viernes de 11:30 a 19 hs.

* Herlitzka + Faria. Libertad 1630, CABA

El infinito, según Pablo Bernasconi

La muestra del artista, que explora el concepto del infinito desde el arte, la ciencia, la literatura y la filosofía, se puede disfrutar en el C3 a partir del 15 de julio y hasta el 9 de octubre, con entrada libre y gratuita.

El infinito es el ojo de un artista justo antes de empezar a dibujar. Así lo expresa el ilustrador Pablo Bernasconi en su muestra El Infinito, inspirada en su libro homónimo (2018). A partir del 15 de julio, el Centro Cultural de la Ciencia C3 exhibirá la muestra interactiva sobre la metáfora del infinito que estará atravesada por la literatura, las artes plásticas, las ciencias exactas, la filosofía y la historia para contar los confines conceptuales de este universo. El Infinito se compondrá de 30 obras originales y sus textos, más material didáctico e interactivo, artefactos metafóricos que colaborarán en el entendimiento del concepto infinito. Dirigida a todos los públicos (se recomienda a partir de los 10 años en adelante), la muestra buscará despertar una participación activa para estimular y dejar flotando sus propias preguntas. Durante las vacaciones de invierno podrá visitarse de miércoles a domingos, de 12 a 19 horas. La entrada es libre y gratuita.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

Primer capítulo del año de Kilómetro 1 en el Moderno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires estrena el primer capítulo del año de Kilómetro 1, su ciclo de intervenciones artísticas que vinculan el museo con el barrio y que se presentan quincenalmente en su canal de YouTube. El objetivo de este programa es visibilizar, señalar, poner en valor y potenciar a los artistas, sus talleres y las propuestas creativas, sociales y culturales que se desarrollan en la comunidad en el barrio.

En este primer capítulo del año de KM1, el artista Luis Pazos, convocado por el Museo Moderno para la acción, hizo entrega de 100 dibujos originales a paseantes y habitantes de San Telmo. Los dibujos, pensados por el artista como “shocks eléctricos” fueron realizados en una sola noche con fibras y papel blanco, como una forma catártica y espontánea de trasladar un estado anímico al papel. Inspirado en la capacidad de Alberto Greco para transformar lo cotidiano en propuestas estéticas complejas, Pazos se dispuso dar cada dibujo como un regalo a quien quisiera recibirlo. Durante algunas horas, el artista se acercó a las personas que estaban en la Plaza Dorrego de San Telmo y les ofreció su obra con un gesto humilde y cariñoso. A partir de esta acción, todas las personas que pasaron por la plaza en ese momento pudieron acercarse al arte y al artista de una forma próxima y cálida.

A lo largo del año, Kilómetro 1 continuará presentando una serie de acciones donde el museo sale al barrio y se conecta, a través de sus programas educativos y artísticos, con espacios de San Telmo como El Mercado, la Feria, los templos, el parque, la plaza y sus públicos específicos: niños, jóvenes, adultos, personas en situación de vulnerabilidad económica y social, educadores, personal de salud y sus respectivos deseos y necesidades.

En la próxima quincena, el museo presentará en KM1 una intervención de Jazmín Saidman.

El museo se puede visitar Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes: cerrado. Miércoles: entrada gratuita para público general. Entrada general: $50 para visitantes residentes en Argentina. Reserva de entradas en museomoderno.org.

* Museo Moderno, en Avenida San Juan 350, C. A. B. A.

Un dibujo

La muestra propone un proyecto work in progress del artista Ernesto Ballesteros, quien intervendrá el museo en su totalidad por medio de la producción de una obra que se llevará a cabo ante los ojos del público. La realización de este dibujo comprenderá un período de 6 semanas y participarán en la concreción 15 artistas, trabajando bajo la coordinación de Ballesteros.

Los visitantes podrán vivir el proceso de producción, presenciando el avance del dibujo de sitio específico sobre las paredes de ambas plantas del museo, en dos recorridos semanales programados y con reserva previa (viernes a las 19 en el After del museo, y sábados a las 16).

Esta obra se enmarca en una serie de piezas que el reconocido artista argentino viene desarrollando en los últimos años, a través de una exploración continua y heterogénea de disciplinas y materiales artísticos diversos.

Ballesteros y su equipo utilizarán lápices para la intervención del espacio. Los artistas participantes en el proceso son: Violeta Mollo, José Ignacio Fernandez, Laura Ojeda Bär, Ji Hyun Kim, Maximiliano Daniel Murad, Carlos Cima, María Mulder, Guido Orlando Contrafatti, Celina Eceiza, Lucia Reissing, Florencia Ferrari, Rocío Englender, Walter Andrade, María Valeria Maggi, Yael Desbrats, Triana Leborans y Juan Gabriel Miño.

A lo largo de estas 6 semanas en las que se esté desarrollando la obra, Ballesteros realizará un take over de las redes sociales del museo Marco, subiendo contenidos de manera periódica para habilitar el diálogo con el público, mencionar hechos puntuales de su trayectoria y contar detalles sobre Un dibujo.

La inauguración oficial de la exposición se realizará una vez haya terminado el proceso, a finales del mes de abril, y podrá visitarse hasta el mes de septiembre de 2022.

*MARCO- Museo de Arte Contemporáneo de La Boca, en Av. Almirante Brown 1031, C. A. B. A.

Las pasiones alegres

La obra creada por la artista argentina Elisa Strada está compuesta por chapas de cartelería callejera pintadas por ella en su taller. Amuradas sobre la fachada del Teatro Sarmiento, la pintura fue traspasando los límites del soporte y multitudes de colores avanzaron sobre los muros. Un lugar que es interior y exterior al mismo tiempo, que nos recibe e invita al encuentro. Luego de un tiempo de intermitencias y un futuro con más incertidumbres que certezas, la obra de Strada es una invitación a vivenciar la potencia de los espacios de encuentro. El ciclo de intervenciones site specific forma parte del Programa de Artes Visuales del Complejo Teatral de Buenos Aires, un espacio de trabajo destinado al diálogo entre las artes visuales y escénicas.

Hasta el viernes 30 de septiembre. Entrada libre.

* Teatro Sarmiento, en Avda. Sarmiento 2715, C. A. B. A.

______________________

Arte inteligente

Es la denominación que encontró la artista plástica Gabriela Pedro para categorizar obras en la que utiliza nanopartículas, materiales reactivos y electrónica para crear un innovador encuentro entre el arte y la ciencia.

Desde el primero de junio y durante dos meses, la artista tandilense exhibirá en Galería Arroyo su obra “Nina 1″, una escultura de cabeza de mujer con rostro blanco -a primera vista- que cambia sus propiedades cromáticas en tres instancias diferentes: toma color al sol, cambia los tonos con una luz led especial y vuelve a blanco con luz natural interior.

La escultura está realizada con materiales reciclados y pigmento inteligentes e incluye una caja de madera de la que sale una mano que sostiene “un secador de pelo lámpara” y mide 56 cm x 60 cm x 65 cm. La luz artificial que activa una de sus propiedades de color se enciende con un control remoto. En todos los casos el rostro vuelve a blanco en ambiente interior con luz natural.

La pieza en cuestión, única hasta ahora en el país con estas propiedades, permanecerá en exposición hasta julio inclusive en Galería Arroyo de lunes a viernes, de 11 a 18 horas, Arroyo 830, Ciudad de Buenos Aires.

El hábito de crear mundos

El Centro Cultural Recoleta presenta “El hábito de crear mundos”, una nueva programación que invita a descubrir los universos que creamos a partir de nuestros sueños celebrando la capacidad creativa que nos hace humanos y al arte como el territorio donde lo establecido se resignifica.

Una agenda de actividades con charlas, recitales, recorridos guiados por muestras, talleres, obras de teatro y más. Protagonizarán las actividades creadores como la artista plástica Renata Schussheim y el iluminador Roberto Traferri; Bárbara Cerro y Alexis Moyano, especialistas en arte digital; la poeta Diana Bellessi y la escenógrafa Mariana Tirantte. Lxs artistas visuales Mariel Uncal Scotti, Carolina Favre, Santiago Paredes y Lukas Alienígena exponen sus obras, mientras los recitales contarán con nombres como Andrea Echeverri (ex Aterciopelados), Dat García, Amor Elefante, Fransia, Natalia Spiner y Planeta Fungi. Habrá talleres de distintas disciplinas con Lea Caballero, Morgana Marchesi y Bruno Gianatelli, Mushe y Akira, Nayla Marc y Fernanda Blasco y también teatro con directores y dramaturgos como Jorge Thefs y Agustina Barzol Würth, Franco Verdoia y Laura Correa.

* Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930, C. A. B. A.

_____________________

Juan Pablo Inzirillo en Wunsch Gallery

Luego de trabajar durante varios años en su provincia natal, Mendoza, Inzirillo regresa a Buenos Aires con la muestra “Vuelven las ferias de artesanías a Mendoza”, una propuesta que nos invita a conocer las últimas producciones del artista. Variedad de formatos y técnicas con especial hincapié en la pintura y una mezcla de cotidiano, mundano y artesano marcan la obra.

“Juan Pablo Inzirillo vuelve medio feriante, con sus bártulos al hombro, mudando su cotidianidad y lo doméstico de sus objetos y sus obras y además vuelve en modo artesano. Un artesano artista que se encarga de mezclarlo todo, de embarrarlo y confundirlo. Ese movimiento de desplazamiento, escurridizo y sencillo, es su marca personal. Una marca que respira datos móviles y barrio, grafiti, humor ácido, sesiones de terapia, contradicciones y fake news”, apunta el curador Federico Curutchet.

La muestra, que cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Elena, se podrá visitar desde el próximo 2 de junio y hasta agosto, con cita previa de miércoles a viernes de 17 a 21 hs.

* Godoy Cruz 1648 Timbre W, C. A. B. A., 1140942576, info@wunsch.com.ar

Daniel Acosta / Muestra: Deriva Urbana

¿El arte sana…?

El viernes 1 de julio se abre la muestra Deriva Urbana en el hospital Laura Bonaparte de salud mental. “Será un honor mostrar en un sitio que lleva el nombre de una de las fundadoras de las madres de mayo. ‘El silencio es abrumador’, dijo Laura al hablar del ninguneo, que algunos sectores han tratado de tapar, el compromiso de una generación, que puso sus vidas en juego ante los planes de opresión. Estoy convencido de que el arte sana estas heridas profundas y otras. Dando opciones vitales para construir una sociedad más eco creativa y justa. En esa deriva esencial, de utopía, uno va encontrando energía, para trabajar diariamente, por opciones liberadoras a la sumisión. No hay lugares únicos para mostrar las obras que uno realiza. La belleza está en todas partes, como la naturaleza, como la vida misma. Ahí está la relación profunda entre ciertos estados mentales y el arte, que se rebela al silencio abrumador que quieren instalar. Cicatrizando. La poesía del arte estará siempre regando la tierra, en acción… Memoria verdad y justicia…” (Daniel Acosta / artista) https://www.instagram.com/acostatierra/

Inauguración con la presencia del artista el viernes 1 de julio a las 18 horas. La muestra puede visitarse durante todo el mes de julio.

*Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte. Combate de los Pozos 2133. CABA

Retroprogresión + Coro P.A.I.S.

El próximo sábado 2 de julio de 2022, el artista plástico Nix Ruo inaugurará su nueva muestra Retroprogresión: El Origen Místico. El evento estará abierto al público desde las 18hs, y contará con la actuación especial del coro P.A.I.S.

Retroprogresión es una serie que combina la dimensión sonora de las artes plásticas a través del canto coral. El lenguaje expresivo en sus diferentes formas ofrece nuevas maneras de mirar y valorar aquello que nos rodea, y de acercarnos en términos culturales y estéticos a develar nuestra original condición humana.

La inauguración se moverá entre las artes plásticas y sonoras. El coro P.A.I.S., con la dirección de Esteban Roldán junto a un elenco de cantantes e instrumentistas, musicalizará el evento al interior de una propuesta de acercamiento a partir de la investigación y la difusión de diferentes culturas de nuestro pueblo, transitando diversos géneros de la música popular y folclórica. Bajo el lema: “Por Argentina Incondicionales Siempre”, se desarrollarán los distintos temas manteniendo vigente la obra de autores y arregladores comprometidos con la cultura musical nacional.

Además, habrá diversas activaciones musicales con entrada libre y gratuita: el viernes 15, 21:30hs, Proyecto M.E.G. brindará un concierto de música clásica; y el 22 de julio, 20 hs, se presentará la Compañía Coral del Mundo.

Con entrada libre y gratuita, la exhibición se podrá visitar hasta el 23 de julio.

*Camargo 1020 Espacio de Arte. Camargo 1020, CABA.

Hermosas artesanías de Tohoku, Japón

La Embajada del Japón en Argentina, a través de su Centro Cultural en Buenos Aires, junto a la Fundación Japón, presenta “Hermosas artesanías de Tohoku, Japón”, una exposición con más de 70 piezas que rememora el 11 de marzo, día de la conmemoración del Gran Terremoto del Este de Japón ocurrido en 2011. La misma recuerda, una vez más, el singular encanto del patrimonio de las artes y artesanías de Tohoku, epicentro de ese devastador episodio. En la muestra se podrán apreciar piezas de variados géneros artísticos –cerámica, laqueado, textiles, piezas en metal, madera y bambú, etc.- permitiéndole al público disfrutar del variado y exquisito mundo de las tradiciones de esta región.

La región de Tohoku, conocida por sus hermosas montañas y paisajes costeros, así como también por su rica cultura e historia local, sufrió daños y destrucción en proporciones nunca antes vistas. La pérdida afectó profundamente la producción local y la cultura artesanal. Sin embargo, los habitantes de las zonas afectadas por el desastre, han trabajado estrechamente en la reconstrucción con la intención de restablecer la paz y la normalidad en sus vidas.

Las obras incluidas en la exposición ofrecen la oportunidad de descubrir el alto nivel de las técnicas artesanales tradicionales cultivadas en la región de Tohoku y la belleza funcional de los utensilios cotidianos utilizados desde la antigüedad en Japón. El arte y la artesanía de estas obras también ayudan a apreciar mejor la sabiduría popular derivada de la vida cerca de la naturaleza; las habilidades manuales y la destreza desarrollada a partir de esa sabiduría. También se podrán disfrutar piezas de cerámica, textiles y grabados de artistas del Movimiento Mingei, como Shiko MUNAKATA, Keisuke SERIZAWA y Shoji HAMADA.

“Hermosas artesanías de Tohoku, Japón” podrá recorrerse en los “Bajos del Barolo” del Palacio Barolo, situado en el 1er y 2do subsuelo, en Av. de Mayo 1375, CABA, del 18 de julio al 4 de agosto de 2022, de lunes a sábado, de 14 a 20 hs., con entrada libre y gratuita.

Actividades especiales

Conferencia presencial: “La filosofía del movimiento Mingei -lo simple, lo útil y lo bello-”

A cargo de: Mag. Mami Goda. Miércoles 20 de julio de 19:00 a 20:15 hs. Entrada gratuita con inscripción previa: https://bit.ly/FilosofiaMingei - Para más información: centro-info@bn.mofa.go.jp / (011) 4318-8240

Visitas guiadas :

- Miércoles 20 de julio de 18:30 a 19 hs, martes 26 de julio y martes 2 de agosto a las 15hs y 18:30hs. Entrada gratuita con inscripción previa: https://bit.ly/visitatohoku - Para más información: centro-info@bn.mofa.go.jp / (011) 4318-8240

Premio Itaú de Artes Visuales

Este año, el Premio Itaú Artes Visuales contó con la participación de 3.516 obras provenientes de todas las provincias de la República Argentina, logrando así superar ampliamente la cantidad de participantes de otras convocatorias. La exposición del Premio Itaú de Artes Visuales por segundo año consecutivo puede ser recorrida on-line en la plataforma de Google Arts & Culture, facilitando así una mayor visibilidad de los artistas a nivel global.

Son 84 obras de las más variadas disciplinas y materiales, realizadas por artistas de diversas regiones y perfiles. Además de la exhibición física y virtual, el Premio cuenta con un catálogo interactivo, de descarga gratuita desde la página de Fundación Itaú Argentina.

____________

Marea Modular. Oráculo de la imagen en potencia

Es la cuarta exposición virtual producida por Espacio Pla y el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA. En esta ocasión, con la curaduría de Malena Souto Arena y Merlina Rañi, se presentan las artistas Aldana Bit, Constanza Castagnet, Daira, Dano Marello, Prifma, QOA, Renee Carmichael y Vicky Lamas, en una exposición colectiva alojada en la web, programada por Renee Carmichael como una obra-sitio web que contiene y vincula el conjunto de obras visuales, piezas sonoras y poemas.

Daira, Dano Marello, Prifma, Vicky Lamas presentan 32 obras visuales que exploran desde el soporte digital; Aldana Bit, Constanza Castagnet y QOA, artistas provenientes del arte sonoro, presentan 16 piezas sonoras; 7 poemas que se desprenden de las piezas exhibidas de Laura Fuchs (Prifma), Aldana y Constanza; y por último Renee, que viene del campo de la escritura y el código, propone este sitio web.

La muestra invita al visitante a sumergirse en un espacio inicial donde conviven todas las obras. Si alguna pieza lo convoca, el visitante puede posarse en ella y activar el Oráculo de la imagen en potencia a través de un click.

El Oráculo de la imagen en potencia es una sala que aparece para conectar tres obras de forma aleatoria, es decir azarosa. El visitante puede consultar el oráculo las veces que desee y en cada oportunidad la imagen generada a través del vínculo entre las obras tomará una nueva manifestación. Cada experiencia es distinta, no hay una relación predeterminada, cada click conectará de manera totalmente diversa y arbitraria un poema, una pieza sonora y una obra visual.

Hasta el 31 de agosto.

Sitio web del Pabellón Bellas Artes UCA.

Cardinales, camino a la ternura

El viernes 22 de abril inauguramos Cardinales, camino a la ternura. Poéticas visuales en territorio nacional, exhibición a cargo de artistas de Salta y Jujuy. Se trata de la primera muestra del ciclo de exposiciones colectivas El territorio no es un mapa, con la coordinación artística de Florencia Califano, que se exhibió previamente en el Museo Regional de Pintura “José Antonio Terry”.

La muestra reúne obras de doce mujeres artistas: Graciela Coronel, de Los Paños, participa con de objetos, pinturas y una instalación; Milagro Tejerina, fieltrista y docente de Ledesma, con una instalación textil; la escritora Estela Mamaní, de La Quiaca, con una intervención del espacio con su poesía, y Ana López, Graciela López, Marilyn Belizane, Aurora Lucas, Patricia Pérez, Miriam Pérez, Margarita López, Estela Saavedra y Martina Arias, integrantes del grupo Tsinay Thá Chúmaás, de la comunidad wichi de La Puntana, Salta, con sus “nockattaj” (muñecas realizadas en fibra de chaguar).

Se podrá visitar en el cuarto piso de la Casa hasta el 31 de julio de 2022, de miércoles a domingos de 15 a 20.

* Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985, C. A. B. A.

Ser Mujeres en la ESMA II: Tiempo de Encuentros

El viernes 18 de marzo, a las 12h, se inaugurará la muestra temporaria Ser Mujeres en la ESMA II: Tiempo de Encuentros busca profundizar sobre aspectos que no han tenido mucha visibilidad en nuestra sociedad: las consecuencias en la vida de las sobrevivientes, después de salir del centro clandestino. ¿Cómo reconstruyeron los vínculos familiares y sus proyectos de vida?, ¿cómo enfrentaron los estigmas de haber sufrido y haber padecido -casi en la totalidad de los casos- violencia sexual?, ¿cómo las afectó el silencio y la falta de escucha?, ¿cómo fue para ellas participar en los juicios?

La muestra puede visitarse desde el 18 de marzo al 28 de julio, de martes a domingos de 10 a 17 horas.

La realizan el Museo de Sitio de Memoria Esma y el Centro de Estudios Legales y Sociales, con el financiamiento de la Embajada de Alemania en Argentina.

* Museo Sitio de Memoria ESMA, Av. Del Libertador 8151/ 8571 (ex ESMA), C. A. B. A.

Claroscuro Latinoamericano

La muestra de Claudia del Río, curada por Francisco Lemus, se inaugura el jueves 23 de junio a las 12:30.

La operación más persistente en su obra ha sido el collage; a través de él hilvana sus ideas y las imágenes, une palabras y genera preguntas sobre la micropolítica del arte. Claroscuro latinoamericano es una exposición que se hace eco del collage como método libre.

El arte correo, al constituirse como una internacional subterránea, le dio a Claudia del Río una ideología cuyo lema principal es “tomar las imágenes está bien”. En sus obras todo se vuelve usar, todo se recupera, a las cosas se les da una segunda oportunidad. No hay necesidad tecnológica, sino reasignación de recursos. Para Claudia del Río, la economía de los materiales es una posición ideológica: el arte tiene que estar hecho con lo que ya está en el mundo.

Puede visitarse de lunes a viernes de 13 a 17 h

*Waldengallery. Viamonte 452, CABA.

Océano: Volverse Azul

El Centro Cultural de la Ciencia C3 presenta una exhibición inmersiva e interactiva para todo el público que recorre la cultura oceánica, la relación con nuestra forma de vida y su impacto ambiental. La muestra de 450 m² propone una transformación cultural respecto a este recurso crítico. Organizada en cuatro ejes conceptuales (cambio climático, contaminación, biodiversidad, dimensión humana) plasmados en 20 dispositivos digitales y analógicos, buscará abrir discusiones ambientales, la respuesta activa del público y las posibles acciones que favorezcan la preservación del planeta.

La exhibición propone un recorrido para que el público experimente su vínculo con el océano y se sumerja en esta transformación cultural que promueve el C3: Biblioteca azul; El mar como territorio; A buen bosque vas por algas; La mar no estaba serena; Cada gota cuenta; Con el agua al cuello; Llegar a buen puerto; Navegar en un mar de dudas; El océano se queja en las costas; Aguas inquietas; Mapoteca del mar; Una ola nunca viene sola; Hagamos olas; Con rumor de fondo; En la cresta de la ola; De cara al mar; Alto en el cielo; #VolverseAzul; Ciencia azul y Oficina del mar.

Desde 2019, el C3 trabajó en el diseño de la exhibición en conjunto con la Iniciativa Pampa Azul, científicos y científicas de todo el país y la colaboración de organizaciones e instituciones afines a la temática.

Todos los viernes, sábados y domingos, de 14 a 18 horas, con entrada gratuita y reserva previa.

*CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA C3, en Godoy Cruz 2270, Palermo, C. A. B. A.

Pioneras del tango

En el Museo Casa Carlos Gardel. Jean Jaures 735. Esta exhibición homenajea a algunas de las protagonistas de la historia del género desde sus comienzos. Se puede visitar lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h y sábados y domingos de 11 a 20 h. Las mujeres son protagonistas del tango desde sus comienzos, aunque muchas se perdieron en el anonimato. Esta exposición propone visibilizar algunas de las pioneras del género. Reúne objetos personales, fotos, partituras, y otros elementos de la época de las artistas Flora Gobbi, Rosita Quiroga, Paquita Bernardo, Tita Merello, Ada Falcón, Anita Palmero y Nelly Omar. Se destacan un vestido de Tita Merello, la guitarra de Rosita Quiroga y el bandoneón de la primera bandoneonista de la historia, Paquita Bernardo, en cuya orquesta debutó Osvaldo Pugliese. Cuenta con la curaduría de Marina Cañardo, encargada de seleccionar a las seis protagonistas de la exhibición, pioneras en discos, radio y cine, entre otras cosas.

Curiosos en el Museo Larreta

Muestra en conmemoración a los 60 años del museo. La exhibición Curiosos estará compuesta por una importante selección del patrimonio artístico y documental que incluye ilustraciones originales, libros antiguos, primeras ediciones, manuscritos, objetos, fotografías y volúmenes dedicados. La exhibición podrá visitarse los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h y sábado, domingos y feriados de 10 a 20 h. Entrada general $50 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

*Museo Larreta. Juramento y Vuelta de Obligado

El mito gaucho

Retomando el título del libro del filósofo Carlos Astrada, la muestra propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca, desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX como Fausto de Estanislao del Campo o Martín Fierro de José Hernández, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910 y recalando luego en la disputa por la figura del gaucho como en el caso del anarquismo y posteriormente el peronismo, aristas poco frecuentadas por los estudios habituales del género.

La muestra también busca dar cuenta de la presencia gauchesca en formatos como el teatro, la música, el cine y la historieta; así como también exhibir algunas de las más recientes reescrituras y reinterpretaciones del mito desde la perspectiva de género y la experimentación literaria.

En simultáneo, en la plaza del lector Rayuela se exhibirá la serie fotográfica Gauchos y gaúchos de Christian Delgado, donde se podrá observar la pervivencia de la cultura criollista en el presente, tanto en nuestro país como en Uruguay y el sur de Brasil.

El catálogo de la muestra se puede conseguir en formato impreso en la Biblioteca Nacional. También se puede consultar y/o descargar en formato digital de la página web de la institución, haciendo click aquí. Hasta el 31 de diciembre de 2022.

*Biblioteca Nacional, Agüero 2502, C. A. B. A.

Muestras visuales en El Cultural San Martín

Acceso libre y gratuito de jueves a domingos de 15 a 21 h.

● La quinta pared, por Agustina Alazraki: entre lo surreal y lo sublime del pensamiento pictórico, la artista presenta una serie de emociones receptadas a partir de lo onírico. Mediante vivencias noctámbulas de lo etéreo, recibe un llamado de lo más recóndito del inconsciente y recurre a él para expresar en figuras, formas y perspectivas, el camino hacia lo insondable e incógnito.

● Ni tan POPular, por Barbi Arcuschin: las relaciones que Barbi establece a través de sus capturas muestran un lenguaje particular, artístico y documental con coordenadas espacio-temporales muy precisas. Muchas de estas personas no podrían pasar desapercibidas, pareciera que se desplazan entre lo cotidiano como si estuvieran en un escenario, pero otras, por el contrario, centellean su anonimato y ahí es donde la artista logra señala con el lente algún detalle o nota que exhibe el rasgo particular que las identifica.

● Espacio exterior, por Abril Benítez, Clar Mogni y Trinidad Landajo: la muestra organizada por la Cátedra Bissolino de la UNA se despliega a través de pinturas de pequeño formato que generan una atmósfera fría y distante, que explora formas de aproximarse a eventos invisibles.

● Joyas del Delta - tecnología espiritual, por Maja Lascano: el proyecto se encuentra compuesto por esculturas blandas que serán activadas performativamente durante los meses en que permanezcan allí. Se trata de un ornamento blando inspirado en los colores, fauna y flora del Delta, un dispositivo de tecnología espiritual.

.In Illo Tempore, de Mónica Souza. Inaugurada el 9 de marzo, se podrá visitar en el Espacio Sarmiento, de jueves a domingos de 15 a 21.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551

Obras 21-22, exposición de Ariel de Castro

Esta exposición tiene como objetivo acercar al público una selección de las obras realizadas por Ariel de Castro durante el último año. “Obras 21-22″ resignifica texturas y materiales, le da un nuevo protagonismo a objetos que ya tenían marcado el destino del descarte. Maderas, cartones y metales vuelven a la vida, ahora dentro de una nueva dimensión, reinventada, mutada. La luz, la distancia y el ángulo del observador influyen en la apreciación de las obras, otorgando diversos relieves, capas e interpretaciones a las composiciones.

Puede visitarse desde el 11 al 23 de julio.

* La Dama de Bollini. Pasaje Bollini 2281, CABA

Muestra “Lygia & Lina por Luciana Levinton” en la Embajada de Brasil

En el Espacio Cultural del Palacio Pereda, de la Embajada del Brasil en Buenos Aires, podrá verse la muestra “Lygia & Lina por Luciana Levinton”, como parte de las actividades por el Bicentenario de la Independencia de ese país. Del 17 de junio hasta el 14 de agosto, de lunes a domingo, de 12 horas a 20 horas.

Son 100 obras de la artista argentina Luciana Levinton que dialogan con las formas creadas por la arquitecta italiana nacionalizada brasileña, Lina Bo Bardi (1914-1992) y la artista brasileña Lygia Clark (1920-1988). Oleos sobre tela y papel, y acrílicos sobre papel de diferentes dimensiones que visitan, entre otras referencias, el edificio de Sesc Pompeia, el notable proyecto de Lina construido en la ciudad de San Pablo, y las esculturas de la serie Bichos de Lygia, constituyen parte de la muestra.

“En Lygia & Lina, Luciana Levinton recupera las obras de Lina Bo Bardi y de Lygia Clark y –al igual que Lina con la cultura popular– no lo hace únicamente como motivo o como tema, sino que incorpora el montaje como procedimiento constructivo: toma las obras de estas mujeres y las descontextualiza, las fragmenta y las detalla como si mirara con lupa, prestando especial atención a ciertos rincones que podrían pasar desapercibidos para el observador casual.

La obra de Luciana, entonces, adquiere su originalidad en la impureza, a partir de la incorporación de otras obras dentro de su obra, a partir de la fusión de la arquitectura y la pintura, de lo geométrico y lo orgánico, de lo técnico y lo natural o de lo humano y lo animal. Luciana juega con la cita desplazada y, en este juego, hace referencia a un conjunto de artistas mujeres a las que trae al presente y las ilumina, dándoles una nueva vida y una nueva visibilidad, señala en las palabras del catálogo, Luz Horne.

Las obras, montadas de forma consecutiva, en una sucesión semejante a una línea de tiempo, se destacan por el carácter historiográfico que lleva consigo cada pieza, las cuales funcionan a su vez como documento de archivo e investigación y como lazo entre las diferentes salas, según la curaduría de Stefy Jaugust Casal.

*Embajada de Brasil. Arroyo 1142, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Voces y sentidos. Arte, relatos y saberes en el Decenio de las Lenguas Indígenas

La Biblioteca del Congreso y la UNESCO presentan la muestra Voces y sentidos. Arte, relatos y saberes en el Decenio de las Lenguas Indígenas. En el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2022-2032, la muestra propone conectar con estas lenguas y con el conocimiento que ellas condensan, a través de sus relatos, su arte y sus juegos.

La muestra se exhibirá del 21 de junio al 21 de agosto y podrá visitarse en el Observatorio Unesco de Villa Ocampo, Elortondo 1837, Beccar, Provincia de Buenos Aires. El acto inaugural se llevará a cabo el próximo martes 21 de junio a las 16.30 h.

La entrada es gratuita, siendo necesario reservar entradas a través de nuestra página web para participar de las actividades. Podrá visitarse los viernes de 12.30 a 18 h y sábados, domingos y feriados de 10 a 19 h. En vacaciones de invierno de miércoles a domingos de 10 a 19 h.

La percepción sonora de relatos orales; obras de artistas plásticos sobre interpretaciones libres de esos relatos; espacio de juegos; selección de libros sobre la temática; proyección de cortometrajes y acciones participativas invitan a sumergirse, reflexionar y promover el valor de las lenguas indígenas de manera interactiva, lúdica y también contemplativa.

Además, se llevarán a cabo actividades y talleres para infancias, adultos, familias y especialistas. Se organizarán, asimismo, visitas guiadas de escuelas e instituciones, actividades artísticas, culturales y actividades especiales organizadas en forma conjunta por las distintas instituciones nacionales e internacionales involucradas.

Apertura de exposiciones de Residencias Fundación Andreani

Las exposiciones son Ufficio di Autocognoscenza, Catéter microciclónico/Economía Intemporal, Clementina y Generación Supernova, por los artistas Giraud, Lindner, Mendilaharzu, Feldman, Medici y Algranti.

Puede visitarse de jueves a domingos de 11 a 18. Reservas aquí.

* Fundación Andreani: Av. Pedro de Mendoza 1987, C.A.B.A.

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

Premio Argentino a las Artes Visuales

La Fundación OSDE presenta el catálogo que reúne las obras ganadoras y seleccionadas de la 4ta. edición del Premio Argentino a las Artes Visuales. Para verlo o descargarlo, click aquí.

Alberto Haylli, una memoria revelada

Niño de barrio ferroviario, adolescente curioso. Artista de pueblo, fotoperiodista de vanguardia, laboratorista, cineasta y archivista. Comerciante del centro, cocinero, padre, esposo, amigo, hermano, abuelo, personaje de Junín. Todo eso encierra la figura de Alberto Haylli.

El objetivo primario era recuperar su archivo pero en el proceso surgió la necesidad de visibilizar al artista y su trabajo, porque el Gordo Haylli ya era un recuerdo lejano para los juninenses. Apuntando a eso se crea el “Proyecto Haylli” dirigido por Christian Rémoli, que estuvo conformado por un grupo mínimo de trabajadores y vecinos de Junín, y fue el motor no solamente para entenderlo y entender su obra, sino para que llegara a la mayor cantidad posible de gente. Así, luego de la puesta en valor, se pintó un mural en el edificio Conde (arriba de donde estaban sus latas), se editó el libro, “Alberto Haylli. Una memoria revelada”, y se realizó una serie documental de cuatro capítulos con el mismo nombre, emitida por Canal Encuentro en el año 2021.

INAUGURACIÓN SÁBADO 2 DE JULIO - 17h. Abierta al público hasta el 13 de agosto. Horarios: martes a viernes 14 a 20h y sábados de 14 a 19h. Entrada libre y gratuita.

*ArtexArte, Lavalleja 1062, CABA.

“Homenaje a Ides Kihlen” en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura el martes 5 de julio, a las 19, “Homenaje a Ides Kihlen”, una exposición que celebra a la artista argentina, a 105 años de su nacimiento, con un recorrido

Con curaduría de María Florencia Galesio, investigadora del Bellas Artes, la muestra incluye una selección de 28 piezas de Kihlen, desde las creaciones automáticas que cruzan de modo constante sus indagaciones sobre pintura y música, hasta los trabajos más recientes de la serie “Pandemia”, en la que predominan el blanco y el negro.

Su obra era uno de los secretos mejor guardados en la escena de las artes visuales de la Argentina. Fue recién a comienzos del siglo XXI cuando sus pinturas abandonaron su taller y salieron a la luz pública. En 2002, el Museo Nacional de Arte Decorativo organizó una gran retrospectiva que, a la vez, fue su primera muestra individual. Ides tenía 85 años.

Desde entonces, su producción comenzó a circular y a suscitar gran interés, lo que la llevó a exhibir en galerías y ferias de arte nacionales y del exterior. Rápidamente, las instituciones públicas se hicieron eco de su trabajo, y fue invitada a participar de exposiciones individuales y colectivas en el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata (MACLA), el Museo Caraffa de Córdoba y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Hasta el 7 de agosto en la sala 42 del segundo piso. De martes a viernes, de 11 a 20, y sábado y domingo, de 10 a 20. La entrada es libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473 (Ciudad de Buenos Aires)

Grandes éxitos en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una exposición de objetos de la colección del Museo que, muchas veces, se exhibieron para narrar una historia en particular y, en esta ocasión, se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. También se presentan otros pocas veces exhibidos. La curaduría de la exhibición también aborda los diversos cambios en la manera de crear durante los distintos momentos históricos y las cosmovisiones de los sectores populares, el entretenimiento, la cotidianidad, incluso la muerte. Se puede visitar de jueves a domingos y feriados a las 18.

* Museo Histórico Nacional Defensa 1600, C. A. B. A.

Luz y cuerpo

La Fundación Andreani estrenó Luz y Cuerpo 2021, un ciclo que cruza disciplinas en un juego de improvisación e interacción en el edificio de la Fundación. A través de su canal de YouTube, se puede ver “Pendo de un hilo”, una ópera experimental en tres actos para dos performers y ensamble de cuerdas fantasmas, que reúne a la actriz y dramaturga Nadia Sandrone con la violonchelista y compositora Violeta García, el iluminador Sebastián Francia y la artista audiovisual Karin Idelson; “El ángel de la guarda”, performance y “Sin título”. El último estreno es una colaboración entre “Alfio Demestre + Florencia Vecino + Francisco Tripodi”.

* Para conocer más sobre este ciclo, ingresar aquí.

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

Respirar, pensar, hacer: cuatro joyeros contemporáneos en el Museo de Arte Popular José Hernández

Como parte de la III Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea, la exposición recorre el trabajo de Jorge Castañón, Fabiana Gadano, Graciela Lescano y Mabel Pena, joyeros argentinos que han marcado con su obra y labor docente la joyería contemporánea y han abierto los caminos para el desarrollo de esta disciplina. La muestra está abierta al público los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h.

Lo que cuento con mi cuerpo: muestra de artistas argentinas en acción en la Usina del Arte

Con la curaduría de Melisa Boratyn. El ingreso es por orden de llegada, con capacidad limitada, los días viernes de 17 a 20 h y los sábados y domingos de 12 a 20 h en la Sala Laberinto. Creadoras de diferentes generaciones y regiones de nuestro país presentan sus trabajos con temáticas como la política y la historia, la sexualidad, la fantasía y el juego, la relación con los materiales, la condición humana y la intimidad. Participan las artistas Delia Cancela, Celeste Leeuwenburg, Elena Dahn, Inti Pujol, Liliana Maresca, Verónica Meloni, Natacha Ebers, Ornella Pocetti, Geli González, Flavia Da Rin, Soledad Sánchez Goldar, Natacha Voliakovsky y Lucía Von Sprecher. La exhibición se aleja de estereotipos de género y rompe con imposiciones sociales sobre la figura de la mujer. Las trece artistas crean y comunican a partir de sus propias inquietudes, problemáticas, urgencias y deseos. Ellas exponen y representan de manera poética, explícita, amorosa y visceral, temas que nos atraviesan a todos.

Muestras en el Recoleta

En el marco de la nueva campaña El hábito de crear mundos en El Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, se están presentando de martes a domingos muestras e intervenciones abiertas al público. Terra Incógnita, Guerrilleras, Bien común, Tipos y letras, Cómo llenar un bache y Mejores deseos son algunos de los títulos que se presentaron durante la Bienal de arte joven y que continúan en las diferentes salas y espacios del Recoleta.

TERRA INCÓGNITA

Renata Schussheim, Emilia de las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons

SALA CRONOPIOS

Transitar al borde del misterio. Perder la noción del tiempo y sumergirse en un espacio infinito donde el agua se vuelve tierra y la tierra se vuelve cielo. Donde mirar hacia arriba es mirar hacia abajo y viceversa. “Terra incógnita” es un territorio inexplorado, imaginado por Renata Schussheim, Emilia De las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons, donde la fuerza unificadora del color cobija nuevas mitologías, seres y comunidades, y pone de manifiesto la magnitud de lo desconocido.

GUERRILLERAS

de Carolina Favre

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala J2

Guerrilleras, de Carolina Favre, explora formas, materiales y conceptos provenientes de la historia del arte, la arqueología, la arquitectura y la vida cotidiana. Esta exposición presenta una familia de esculturas contundentes, con cavidades y protuberancias que evocan senos, manos, bocas y ojos. Presencias que se extienden en un mismo espacio interactuando entre ellas y con el público. Sus obras encuentran un delicado equilibrio entre la fragilidad y la fuerza, entre lo circunspecto y el absurdo.

CÓMO LLENAR UN BACHE

Artista: Lukas Alienígena

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala C2

Lukas Alienígena viaja y dibuja. Recorre y observa con sutileza y acierto los barrios del conurbano bonaerense. Fascinado por las escenas a las que asiste diariamente en González Catán, Virrey del Pino y Esperanza, en la muestra Cómo llenar un bache presenta imágenes y objetos, algunos de ellos de indescifrable procedencia, que le dan sentido y soporte a sus obras. En esta oportunidad, sus dibujos protagonizados por personajes humanxs y no humanxs, cobran una nueva dimensión narrativa y espacial.

¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?

Salas 3, 4 y 5

Artistas: Melina Airaudo, Erik Arazi, Inés Beninca, Ainelén Bertotti Burket, Sebastián Carzino y Carmela Hijós, Rocío Englender, Yael Gerónimo Estevez, Tamara Goldenberg, Andrés Gorzycki, Santiago Gramajo, Mateo Grossi, Emilia Hendreich, Mimi Laquidara, Elías Leiro, Mabel, Daiana Martinello, Trinidad Metz Brea, Renata Molinari, Bart Network, Lucila Ortega, Julia Padilla, Javier Rodríguez, Nico Rodríguez Sosa, Superpraxis: Ramiro Carro y Juliana Lareu, Azul Van Peborgh.

Curadores: Tainá Azeredo

En este recorrido, nos acercamos al universo de 25 artistas y encontramos paisajes deconstruidos, cuerpos fragmentados, fronteras invisibles y relatos mínimos de la intimidad de personas y objetos. También nos adentramos en un espacio donde la memoria deja entrever las incertidumbres, las vergüenzas, los secretos, las celebraciones y el silencio. Y después de atravesar ruinas, artificios y sueños fracturados, nos hallamos en un intento de reconstrucción de este mundo, donde el fracaso muchas veces camina al lado de la ilusión. Y es en este juego de fracturar y reconstruir, donde habita la pregunta: y ahora, ¿qué hacemos?

VIRAL MURAL

Artistas: Earth Crusher, Doma, Ale Giorgga, Lu Yorlano, Elliot Tupac, Lacast, Elisa Strada, Fluorencia, Nuria Mora, Tec, Poeta, Malén Pinta, Cabaio, María Noel Silvera, Pum Pum, Unidos Crew, Valeria Calvo, Les soeurs Chevalme, Jorge Macchi y Florencia Aliberti.

Curador: Rodrigo Alonso

Diseño de Montaje: Daniel Fischer

Sala 6

ID.N (Identidad Nacional)

Sala 7

Diseñadorxs: Juana Alvarez Amespil, Daniela Arcos, Daniela Bittenbinder, Martina Dorrego, Sofia Scarpetta, Milagros Pugliese, Rocio Moreno Gracia, Marta, Camila Bader, Belén Fernandez Rincón, Agustina García Fernández, Josefina Borruto, Micaela Callejo, Romina Feniak, Agustina Postigo y Marlen La Rosa (FADI).

Curadores: Turquesa Topper, Gala Germain, Maria Constanza Salinas, Federico Cociolo (Departamento Moda, Arte y Diseño UADE).

La muestra exhibe objetualidades híbridas del proyecto ID.N (identidad nacional), proyecto realizado por las alumnas de Diseño y Gestión de estéticas para la Moda de la UADE. Las objetualidades expuestas surgen a partir de la selección de proyectos finales realizados, a través de un Jurado de expertos nacionales e internacionales del ámbito disciplinar.

BIEN COMÚN

Sala 8

Diseñadoras: Carla Mangino, Camila Scian, Catalina Caruso, Luciana Garrido y Rocío González.

Curador: Juan Lo Bianco

Se presentan cinco proyectos de graduación 2021 y 2022 de cinco jóvenes diseñadoras de la carrera de Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Nacional de Lanús.

Soy mi cuerpo es una campaña realizada con el fin de visibilizar la violencia, la presión y la cosificación que genera una opinión ajena sobre el cuerpo propio de una mujer.

Ola de Retorno es un proyecto sobre la presencia de plástico en los océanos cuya finalidad es la de concientizar sobre la problemática cultural de usar y tirar y sobre la reducción, selección y reciclaje de desechos plásticos de un solo uso mediante una campaña de acción y educación.

Florecer desde las palabras es un proyecto para personas en tratamiento oncológico que tiene por finalidad la creación de material didáctico para generar un espacio propio de creación y reflexión, para explorar deseos y recuerdos, dirigido a pacientes que comienzan su primera sesión de quimioterapia.

Comprender el Autismo es integrar para visibilizar y brindar información y herramientas sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) ampliando la concientización e integración, previniendo la exclusión y los mitos.

Cortá con la red es una campaña de lucha contra el ciberacoso, ya que en un contexto de sobreexposición a las plataformas digitales, las redes sociales se han convertido en espacios de furia, irracionalidad y denigración.

TIPOS Y LETRAS

Tipografía latinoamericana en el siglo XXI

Curadores: Juan Lo Bianco y Fernanda Cozzi

Sala L

Para los amantes del diseño tipográfico, es una muestra sobre tipografía latinoamericana contemporánea que presenta trabajos que fueron seleccionados entre más de quinientas piezas originales de las bienales latinoamericanas de tipografía realizadas entre 2004 y 2018.

EL FUTURO ES COMO LA GELATINA, TRANSPARENTE

Artista: Santiago Paredes

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala C1

La obra de Santiago despliega múltiples capas de ideas, situaciones y referentes derivadas de las bellas artes, las artes decorativas y el diseño. En esta muestra compone el espacio con materiales en estado crudo (una planta, un pliego de goma eva) y con elementos manufacturados (flores artificiales o una comida de caucho en miniatura) que edita meticulosamente, como un virtuoso alquimista de materiales que atraviesa pantallas y épocas.

MEJORES DESEOS

Artista: Mariel Uncal Scotti

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala J1

En Mejores deseos, Mariel se apropia de ciertas estéticas populares y las exalta. Se detiene especialmente en aquellas versiones de personajes populares de la industria del entretenimiento infantil que aparecen en calesitas, kioscos, carnavales; representadas a través de conocimientos informales y resistencias estéticas y personales en los márgenes de las ciudades. Ella se apropia desprejuiciadamente de lo ya apropiado, traduce lo ya traducido, mientras arroja una incógnita en forma de nebulosa sobre las proporciones y características específicas de los personajes que adornaron nuestros momentos de recreación en espacios públicos y colectivos.

Horarios del centro: Martes a viernes, de 13.30 a 22 hs. Sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 hs. Las actividades son de carácter gratuito y algunas requerirán inscripción previa. Mirá la programación completa en centroculturalrecoleta.org

DANZA

El Cascanueces en versión infantil

La reconocida historia navideña de El Cascanueces fue estrenada en 1891. Cuenta con música de P. I. Tchaikovsky y adaptaciones musicales del Mtro. Juan Andrenacci. Actúan las Primeras figuras del Teatro Colón Ayelén Sánchez y Nahuel Prozzi, y del Teatro Argentino de La Plata, Romina Panelo y Emanuel Gómez.

Esta novedosa adaptación de Juan Lavanga incluye -gracias a la coreografía diseñada por Emanuel Abruzzo, una fusión de Ballet, Danzas Folklóricas Regionales y bailes diversos, en la que se incluirá al artista Foley Facundo Gutiérrez.

El Cascanueces tendrá funciones los domingos a las 11 hs., en el marco de la 32° temporada del ciclo “Vamos al Ballet”, un ciclo creado por la Fundación Konex con el propósito de promover y difundir en el público infantil el conocimiento y el gusto por los géneros clásicos.

Este espectáculo es posible gracias a Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y al apoyo de auspiciantes como Fundación Santander.

Domingos 12 y 26 de junio, y 3, 10, 17, 24 y 31 de julio. Sábados 23 y 30 de julio

Localidades: desde $ 1000, en venta en www.cckonex.org. WEB: https://vamosalamusica.org/

*Ciudad Cultural Konex. Sarmiento 3131, CABA

El caso Arena Rodrigo contra la Danza Contemporánea

Se estrena el sábado 16 de julio a las 20h El caso Arena Rodrigo contra la Danza Contemporánea, cuyo proceso creativo se desarrolló en el marco de las Residencias Artísticas 2021 de El Cultural. Escrita, dirigida y protagonizada por Rodrigo Arena, la obra invita al público a reflexionar sobre el actual estado de la danza, dejando entrever rasgos autobiográficos.

El Sr. Rodrigo Arena se somete a un proceso judicial liderado por la Honorable Junta Artística para exponer sus argumentos en contra de la Danza Contemporánea. Su caso, considerado demencial e infundado por los miembros de la corte, cobra un sentido morboso cuando el artista redobla la apuesta ofreciendo su vida a cambio de la consideración de sus demandas. El tribunal agotará estrategias de persuasión, exhortando al artista a renunciar.

Acusado de perpetrar caos, angustia y desesperación entre hacedores del arte, movedores e investigadores del movimiento, Rodrigo es fusilado. Su alma, atormentada por las celebraciones concernientes a su muerte, es enviada al infierno hacia el final de la obra.

El caso Arena Rodrigo contra la Danza Contemporánea fue desarrollado en coproducción con El Cultural San Martín, el Festival Internacional de Buenos Aires y el Festival Próximamente (Bélgica). Se presentó en formato de trabajo en proceso en el Teatro Real Bruselas (KVS) y como sitio específico en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura. Cuenta con el apoyo de Mecenazgo, Fondo Nacional de las Artes y Fondo Metropolitano de las Artes.

Sábados y domingos a las 20h del 16/07 al 28/08. Sala B. Duración 60′. Entrada general $800 a través de tuentrada.com.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

BVozquecontemplas

Dos compañeras bailarinas se reúnen después de casi 30 años. Bajo los ojos del tiempo que pasa, nuestro cuerpo desvela un mapa de recuerdos.

Un recorrido de tiempo y movimiento por Gabriela Montes y Gabriela Romero. Música Original: Marcelo Fabián Martinez. Fragmentos de la Rapsodia Pampeana N 2 y Danza de la Moza Donosa de Alberto Ginastera. Piano: Mario Castelli. Voz: Ana Terra Leme

Funciones: Domingos de junio y julio a las 18 hs. Entradas $1.000 Duración 50 minutos

*Aérea Teatro: Bartolomé Mitre 4272- CABA

Astor, nosotros

El nuevo espectáculo de la compañía de Leonardo Cuello, referente indiscutido del tango escenario y uno de los coreógrafos más destacados de la actualidad, propone celebrar los 100 años del nacimiento del músico argentino Astor Piazzolla a través de esta monumental obra de tango danza en viaje al interior del universo piazzolleano.

El espectáculo combina danza moderna y tango en una propuesta escénica con música del bandoneonista argentino e imágenes visuales de suma riqueza poética. Protagonizado por diez bailarines en escena e imponentes estructuras escenográficas - móviles y de diseño urbano- “Astor, Nosotros” recorre el espíritu piazzolleano y compone diversos paisajes urbanos, en una ciudad que no se detiene transformando permanentemente a quienes la habitan.

Desde el 9 de junio, ofrecerá nueve únicas funciones los jueves de junio y julio a las 20 en la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Localidades $1800 disponibles en Alternativa Teatral y boletería del teatro.

* Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

Vuelve Experiencias en Escena al Borges

El ciclo creado y coordinado por la filósofa y coreógrafa Adriana Barenstein comenzará una nueva temporada en el Borges. Una vez por mes se presentará una obra de danza que emplee o cruce diversos lenguajes. Este año, la apertura estará a cargo de Ejercicio de libertad, de Natalia Tencer. En tanto que en junio será el turno de Renate Virtual y sus actuales, de Susana Szperling.

Dónde: Centro Cultural Borges

Auditorio Astor Piazzolla

Dirección: Viamonte 525, Buenos Aires

Entrada: libre y gratuita

Ovillo de luna

"Ovillo de luna"

El sábado 4 de junio estrena Ovillo de luna, la nueva producción de Amor Eterno, escrita y dirigida por Cecilia Gómez. Una obra que combina diferentes lenguajes como la danza, la performance y el movimiento aéreo del circo escénico actual.

Ovillo de luna ganó el premio CTBA a la creación y producción de artes escénicas en salas del circuito independiente 2021. Se trata de una coproducción de la compañía independiente Amor Eterno, el Club de Trapecistas y el Premio del Complejo Cultural San Martín.

Podrá verse todos los sábados a las 21 hs. hasta el 31 de julio. Entradas: $1000 / Descuentos jub. y estud. $800 / Alternativateatral. Duración: 50 min.

* Club de Trapecistas Estrella del Centenario, en Ferrari 252, C. A. B. A.

Noche Trémula

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea junto a la Compañía Juvenil de Danza de la Municipalidad de San Martín presentan la obra Noche Trémula, basada en una experiencia audiovisual realizada durante la pandemia. Esta obra toma como punto de partida el complejo y apasionante universo de Artaud, abordando una suerte de recorrido impregnado de aquel modo tan particular de percibir, ver y vivir la vida. Como guía en esta experiencia, el texto Artaudiano fue forjando un propio y singular relato colectivo.

21 y 22 de Julio- 20 h / 23 y 24 de Julio – 18 y 20 h. Entrada libre y gratuita

*Escuela Municipal de Danzas. San Martín 1693, San Martín

____________

Boquitas pintadas

Un espectáculo de Renata Schussheim y Oscar Araiz sobre la novela de Manuel Puig con el Ballet del San Martín.

Las funciones se llevarán a cabo los viernes, sábados y domingos a las 20 horas hasta el 17 de julio. Platea $ 850 Pullman $ 700 Viernes $ 450. Descuento 50% para jubilados y estudiantes. Duración: 95 minutos

* Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, en Avda. Corrientes 1530, C. A. B. A.

TEATRO

El intermediario

"El intermediario"se estrena el domingo 5 de junio

El domingo 5 de junio se estrena El intermediario, con dirección de Walter Jakob y las actuaciones de Julia Catalá, Marcelo Mariño y Rafael Solano.

En un intento desesperado por salvar su editorial de la quiebra, Fernanda ha publicado el nuevo libro de autoayuda de Susana Carulli, titulado Los intermediarios, separada de su marido hace un par de meses, ha tenido que recibir en su casa a Teto, su hermano mellizo, imposibilitado de vivir solo tras reiterados desórdenes de conducta.

Si para Fernanda Los intermediarios terminará siendo un completo fracaso, para Teto será el despertar de una transformación que contará con la ayuda de su vecino Sebastián, quien sin siquiera proponérselo, quedará atrapado en la compleja trama de los mellizos.

La obra ha sido merecedora del premio Estímulo Banco Ciudad otorgado por el Complejo Teatral de Buenos Aires.

Funciones: desde el domingo 5 de junio, domingos a las 20:45. Hasta el 28 de agosto de 2022. Localidades en venta, a $1200, en Alternativa teatral.

* Timbre 4, en Av. Boedo 640, C. A. B. A.

Shamrock, comedia en verso

Despojada de realismo, con una puesta en movimiento y mucho juego físico, retrata con humor las tragedias que vivían los inmigrantes en la Buenos Aires de 1900, mientras escapaban del hambre y los mandatos. Empujados por la Gran Hambruna de la papa, entre 1845 y comienzos del 1900, miles de irlandeses abandonan sus tierras en busca de nuevos destinos.

La joven Mary es enviada a Buenos Aires por su familia, con el anhelo de darle un futuro mejor y para concretar el matrimonio arreglado con Dido, su novio irlandés ya instalado en la Argentina. Al llegar, descubre que su prometido la engaña con una argentina y que nada de lo planeado sucederá. Por primera vez, lejos de su amada Irlanda y en un país desconocido, Mary se pregunta si realmente quiere cumplir con los mandatos impuestos para las mujeres: casarse y tener hijos. Entonces, entre pasos de tango y scones, tiene una epifanía: “quiero ser independiente”. ¿Podrá lograrlo?

Autora y productora: Brenda Howlin. Dirección: Nano Zyssholtz.

Funciones: Viernes 21 hs - Junio y Julio

*Teatro Beckett (Guardia Vieja 3556).

Toma tres

Estrena en la cartelera teatral, una obra que invita a conocer una toma de colegio puertas adentro. Una propuesta innovadora, donde el espectador transita distintos espacios y tiene un rol central.

De Valentino Grizutti. Proyecto ganador de la Beca Creación 2021 del Fondo Nacional de las Artes y Mención Especial del Concurso Nuestro Teatro del Teatro Nacional Cervantes.

Funciones: Viernes a las 21.30 horas.- Entradas $1.200. Estudiantes / Jubilados $900. Reservas en Alternativa teatral. Última función domingo: 29 de julio.

* Teatro Silencio de Negras, en Pte Luis Sáenz Peña 663, C. A. B. A.

Vassa

Máximo Gorki concibió Vassa Zheleznova en 1910 y, consumada la revolución rusa, la reescribió por completo. Lo único que mantuvo de la original es el carácter avasallante de Vassa, una mujer que crió una caterva de inútiles a los que pretende controlar y proteger. En esta versión no hay Rusia ni revolución. Hay crisis financiera, inflación y estallido social. Hay una casa y una empresa de las que casi no queda nada, con el padre fundador al borde de la muerte. Y los cambios que Vassa frenó como un dique parecen imposibles de detener.

Vassa, de Máximo Gorki, en versión de Felicitas Kamien, Walter Jakob y Agustín Mendilaharzu, con dirección de Felicitas Kamien.

Humberto Tortonese como Vassa encabeza el elenco de este espectáculo que completan Horacio Marassi, Anabella Bacigalupo, Javier Pedersoli, Mariano Sayavedra, Andrea Nussembaum, Darío Levy, Viviana Vázquez, Rita Gonzalez y Diego Báez (integrante del Grupo de Titiriteros)

Las funciones tendrán lugar de jueves a domingos a las 20 horas. Platea $ 1.050 Jueves $ 550. Duración: 80 minutos. Última función domingo: 31 de julio.

* Teatro Regio, en Avda. Córdoba 6056, C. A. B. A.

Macbeth

Shakespeare más contemporáneo que nunca. Bajo la dirección de Daniel Casablanca y Andrés Sahade llega MACBETH, una de las piezas más emblemáticas de William Shakespeare. Ambición, amor, traición e intriga son los elementos con los que el dramaturgo inglés tejió esta maravillosa obra, que hoy está más vigente que nunca. Un encare moderno, descontracturado, lejos de la solemnidad, accesible, cercano al espectador. Una puesta ágil e imprevisible, donde se tensan las cuerdas del humor para darle profundidad a la tragedia.

Macbeth fue capaz de hacer cualquier cosa para conseguir poder. Y una vez que lo tiene hará cualquier cosa para conservarlo. Y sería capaz de hacer cualquier cosa para perpetuarse. ¿Será necesario ser un asesino para obtener el poder?

SÁBADOS 19:30H. Precio de las entradas: $1500.- Sistema y link de venta: Alternativa Teatral

*EL MÉTODO KAIRÓS TEATRO - EL SALVADOR 4530, PALERMO

La patria al hombro

A una Argentina incipiente, donde todo se está creando, llegan las maestras del norte de América que Sarmiento convocó para implantar la Ley de Educación Nacional 1.420. Miss Mary y Miss Frances caen en Córdoba, pero no son recibidas como esperaban: una Iglesia enardecida las rechaza, el pueblo las demoniza, Buenos Aires no les manda los fondos. En medio de la pelea por el poder, dos jóvenes inquietas y curiosas, Clara y Amanda, buscan darle sentido a todo. Alguien deberá ponerse “La Patria al hombro”. Una estampa delirante sobre la argentinidad con sus miserias, contradicciones y encantos.

De Adriana Tursi. Dirección de Tatiana Santana. Obra ganadora del Premio Municipal

Funciones: sábados 20h hasta el 23 de julio. Entrada general: $1.200 / Estudiantes y jubilados: $1.000. Localidades en venta a través de ALTERNATIVA y en la boletería del teatro. Duración: 60 minutos

*Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana). Lavalle 3636, CABA

Embarazados

La llegada inesperada de un bebe en una pareja es un tema muy común y esto trae innumerables inconvenientes que podemos ver retratados en la obra Embarazados, una creación Juan Ignacio Bruzzo, Juan Álvarez Prado y Hernán Matorra. El espectáculo cuenta con la dirección general de Tomás Massun, la asistencia de dirección de Carolina De Gennaro y la dirección musical de Juana Lafita, mientras que el elenco está compuesto por Francisca Bodas y Juan López Boyadjian. El gran estreno será el 5 de junio a las 20:00 horas y las entradas se pueden comprar por Plateanet o en las boleterías del teatro. Última función domingo: 28 de agosto.

* Teatro Picadilly. Av. Corrientes 1524, C. A. B. A.

La compañía Amichis presenta Unidiverso

La historia es la de Epomasio y Upanella, dos grandes amigos que crecen juntos como tantos otros Epas y Upas que viven en Entelequianía, un pueblo sin tiempo, perdido en los mapas de la memoria. Con la llegada del ritual del lugar “el Upalalá” -el paso a la edad adulta- Epomasio deberá enfrentar las rígidas costumbres de este pueblo de fantasía, para lograr ser lo que desea ser. Upanella lo ayudará en esta travesía. ¿Podrán enfrentar juntos este desafío?

De cómo respetar y aceptar al otro. De cómo dejar ser sin preconceptos. De cómo cuidar a las infancias. Ser o no ser… Son algunos de los temas que lleva adelante UNIDIVERSO. Inspirado en el libro: “Yo nena, yo princesa” de Gabriela Mansilla.

De Kaufmann, Miserere, Palladino. Con: Virginia Kaufmann, Martín Palladino, Giancarlo Scrocco. Dirección: Cecilia Miserere

Domingos 15:30 hs.

*ÍTACA Complejo Teatral - Humahuaca 4027, CABA.

Petit Hotel Chernobyl

Cuenta la historia de cuatro mujeres que sobreviven en una pieza. Una pieza que bien podría encontrarse en la Argentina o en la Luna. Una joven que mastica soliloquios incomprensibles encima de una cama de la que solo sale para ir hasta la vereda o la terraza. Una maestra que recuerda sus días de trabajo como un infierno mayor que su presente, cantando en clave de ópera la marcha de San Lorenzo. Una aspirante a tenista a quien ya se le pasó el cuarto de hora y una entrenadora que posee quizá el único atisbo de esperanza que puede salvar esa situación. Más allá de cualquier discusión o pelea, nada las alejará de ese lugar... donde las cuatro confluyen. Se necesitan.

De Andrés Binetti. Con Silvia Villazur, Alejandra Oteiza, Jowy Sztrik y Martina Zapico. Dirección: Nicolás Manasseri.

FUNCIONES: Viernes a las 21:30 horas - Localidades: $ 1.000.- Duración aproximada: 50 minutos. Última función domingo: 24 de julio.

* ÍTACA Complejo Teatral - Humahuaca 4027, C. A. B. A.

Lo que queda de nosotros

Nata y Toto protagonizan esta historia; ella, una mujer sin apegos, alejada de todos esos “pequeños afectos” que puedan lastimarla, y él, un perro que ama incondicionalmente y que anhela estar en brazos de Nata sin importar las circunstancias. Es una puesta en escena que invita a pensar ¿Qué es lo que queda de nosotros cuando alguien se va?

La obra está encabezada por Carolina Ramírez y por el reconocido actor Alberto Ajaka. Dirigida por Virginia Magnago.

Funciones: miércoles, jueves y viernes 19.30h/ sábado 19.00h y 21.00h / domingo 19.00h. hasta el 17 de julio. Entradas por Plateanet

*Teatro Multitabaris Comafi. Corrientes 831, CABA

Torna amore

Vivi vive con su madre en su casa de siempre. Su vida pasa monótona hasta el regreso de Emilio, su ex. Este reencuentro después de treinta años lo revolucionará todo. Una historia de amor que transcurre en un pueblo del interior y que excede los límites territoriales como esos amores inolvidables.

Elenco (Por orden de aparición): Mayra Homar, Marita Ballesteros, Malena Resino, Benicio Chendo, Rubén de la Torre. Dramaturgia y dirección adjunta: Agustín Meneses. Dirección: Sebastián Irigo.

Funciones: Miércoles a las 20:30. Localidades: $ 1.200.- Venta por Alternativa teatral. Hasta el 20 de julio.

* El Extranjero - Valentín Gómez 3380 – CABA

Eternidades. Té póstumo en el hall del cine

Las cuatro divas del espectáculo argentino se encuentran en el rinconcito del cielo que van a compartir por el resto de siempre. Allí se desata una serie de interrogantes que buscan respuesta: ¿Cómo se construye una diva, una estrella del espectáculo? ¿Quién la construye? ¿Ella misma, el público, un productor que conoce los mecanismos secretos de esa construcción? Una diva, ¿deseó alguna vez la eternidad?

El musical dirigido por Pablo Gorlero que les rinde homenaje a cuatro figuras legendarias de nuestra cultura cinematográfica y teatral: Fanny Navarro, Tita Merello, Zully Moreno y Libertad Lamarque. Autoría: Luis Longhi

Del 08/07 al 21/08. Viernes y sábados a las 20.30h y domingos a las 19.30h. Duración 90′. Sala 3. Entrada general $800 a través de tuentrada.com.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

__________________________

Una mujer, sola, en un puesto de aduana fronterizo en la Patagonia. Es más difícil la aventura cuando se necesita un sueldo todos los meses. Es más fácil equivocarse cuando ninguna opción es tan buena. Es más fácil sentirse enamorado cuando afuera es todo llano y árido. Es más difícil salir ileso de la tragedia cuando todo esto se da junto, todo a la vez.

Viernes de julio 20.30hs. Entradas: $1.000 y $800 para estudiantes y jubilados.

*El Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034, CABA

__________________________

Moconá

Una pareja de descendientes de polacos vive y trabaja en una humilde proveeduría de ruta, de un pueblo pobre y alejado en la Provincia de Misiones, República Argentina. Se tienen a ellos mismos y a un hijo con rasgos animales. Además de la venta de alimentos, acarreados por su pobreza, se dedican a gestar y vender bebés. Mientras esperan la llegada de posibles compradores, reciben la visita de un joven misterioso que se presenta como interesado por adquirir las tierras que ellos ocupan.

Dramaturgia: Valeria Baranchuk. Con Carlos Kaspar, Agustín Daulte y Valeria Baranchuk. Dirección: Carla Scatarelli.

Estreno: Sábado 14 a las 22.30. Funciones: Sábados a las 22.30 - Localidades: $ 1.200 / Venta por Alternativa teatral. Hasta el 31 de julio.

*Espacio Callejón – Humahuaca 3759 – CABA

Artista (de mierda) confiesa

Jack Isidore, el protagonista, es un “bueno para nada”, un ser sensible denostado por su familia, en especial por su hermana. Y en una sucesión de recuerdos, como flashes, reconstruye su historia.

Con Juan Manuel Correa. Adaptación de Rubén De León de la novela de Philip K. Dick “Confesiones de un artista de mierda”

Funciones: Sábados 21 hs. hasta el 27 de agosto. Entradas: $1.000 / 2 x $1.500. Reservas www.aletrnativateatral.com

*Espacio Lavallén (Solís 1125)

Parecen Lápices

Omar espera la llegada de su hermano Álvaro, un célebre filósofo. El objetivo es convencerlo de vender la obra póstuma de su padre, también filósofo, para enfrentar la inminente pérdida de la cabaña familiar.

De Fernando Cellier. Producción ganadora del Premio Banco Ciudad a las Artes Escénicas 2021

Funciones: Sábados 22:30 hs. Entrada $1000 / $1200 entrada solidaria / 2x1 Banco Ciudad. Reserva: www.alternativateatral.com

*Vera Vera Teatro (Vera 108)

El juego de la silla

La familia Lujine está a la espera del regreso de Víctor, el hijo mayor, radicado desde hace años en Canadá. El volver a casa estará marcado por canciones, juegos y anécdotas propuestas por Nelly y sus hijos.

De Ana Katz. Dir. Mauro J. Pérez

Reestreno 9 de julio. Funciones: Sábados 22:15 hs. Entrada general: $1200. Reservas www.alternativateatral.com

*Teatro El Tinglado (Mario Bravo 948)

Smile, un día sin reír es un día perdido

Un encuentro mágico entre Charles Chaplin y Charlot, su famoso personaje, el vagabundo, con humor desopilante, música y su genialidad única.

De Jazmín Bitrán. Funciones: Domingos 18 hs. Entradas $1000 / $800 est. y jub www.alternativateatral.com

*Belisario Club Cultural (Av. Corrientes 1624)

1989

En la Argentina de 1989, tres hermanos, Hernán, Fernando y Gregorio, deciden reencontrarse para exhumar el cuerpo del padre y trasladarlo a un nicho. La tarea es llevada adelante al cumplirse 10 años de su muerte, una exhumación planeada en tiempo y forma por el mismo papá, la cual debe incluir en el nicho el guardado de una misteriosa caja de su pertenencia conservada por los hijos. El negocio familiar de la cerrajería, hoy propiedad de Hernán, es el escenario del reencuentro. Hugo, empleado del negocio, y Nora, esposa de Fernando, serán testigos del ritual.

Obra de Teodoro López, con dirección de Leandro Airaldo. Con María Colloca, Emiliano Díaz, Germán Rodríguez, Gonzalo Ruiz y Tobías Bearzotti.

Estreno: Domingo 17 de julio a las 20. Funciones: Domingos a las 20 / Localidades: $ 1.200.- Est y jub: $ 1.000.- / Venta por Alternativa y en el teatro

*Teatro Del Pueblo – Lavalle 3636 / 7542-1752 - CABA

La ilusión del rubio

Entre el relato testimonial y el juego escénico, por arte de la ilusión, la obra abre voz a un caso policial reciente del cual todavía no se ha hecho justicia. Es el caso de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, en la ciudad de Córdoba el domingo 19 de febrero de 2012, a los 19 años de edad.

Escrita por Santiago San Paulo, dirigida por Gastón Marioni y protagonizada por Martín Slipak.

Funciones: Miércoles 20 y 27 de julio, y miércoles 3 de agosto a las 20:30 - Localidades: $ 1.200.- Est. Y jub.: $ 1.000.-/ Entradas por Alternativa Teatral

*Espacio Callejón - Humahuaca 3759 – CABA

Vos, yo y el tiempo que habitamos juntos

Una performance de recorrido sonoro por los jardines del Museo Larreta.

Cuando mi mamá se murió mi papa empezó a perder la memoria y me pidió que lo grabe, quería dejar registro del amor con ella, fueron solo un par de veces porque al poco tiempo, se enfermó de cáncer y como Orfeo cruzo las aguas para ir a buscarla, pero no para traerla de vuelta, sino para quedarse con ella en otro mundo-

La acción de la obra consiste en esto: Los participantes, escanean con el celular códigos QR que los direccionan a audios, donde se escucha la obra dividida en cinco partes/estadios- Trabajo con la voz como cuerpo invisible que se materializa en el paisaje y el cuerpo propio de los participantes, para hacerse obra-

De Gaby Blanco. Curador Fernando Rubio. – Todos los días de 11 a 19. Llevar celular y auriculares. Entrada gratuita

*Jardines del Museo Larreta. Juramento 2291 – CABA

CC 25 de Mayo

"600 caballos de fuerza"

Ciclo Teatro Mítico de Buenos Aires | Todos los viernes de mayo a agosto a las 20hs, se realizará este ciclo que propone amplificar la mirada e invita a toda la ciudad a disfrutar de reconocidas puestas teatrales, ahora en el hermoso escenario del Centro Cultural 25 de Mayo. Cuatro obras de gran formato nacidas en el circuito independiente de la ciudad, cuatro autores de distintas generaciones que cruzan estéticas experimentales y populares y cuatro mitos teatrales porteños actuales, pasados, futuros y eternos.

Viernes 8, 15, 22 y 29 de julio - Imprenteros, de Lorena Vega

Viernes 19 y 26 de agosto - Clara, de Sofia Wilhelmi

600 Caballos de fuerza | Dos hermanas camioneras recorren las rutas de la triple frontera guiadas por el fantasma de su padre. En las vueltas roban una supuesta obra de arte que las empuja a encarnar un destino de venganza. Una venganza ajena, Sábados de mayo y junio a las 21 hs. - Lunes de junio y julio a las 21 hs..

Entradas por Alternativa Teatral.

*CC 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

__________________

Esa mujer

Un periodista concurre a la casa de un coronel del ejército argentino para entrevistarlo sobre el secuestro del cadáver de una mujer. Durante la entrevista el periodista indaga sobre el destino y el paradero del cuerpo ocultado por el ejército y el coronel, a su vez, intenta explicar su rol en esta apropiación con la pretensión de que se conozca su propia versión de los hechos cuando esto se publique.

Aunque en ningún momento se mencione, sabemos que la mujer en cuestión es Eva Perón y que la entrevista referida y reconstruida posteriormente como una ficción literaria, sucedió efectivamente entre Rodolfo Walsh y el coronel Moori Koenig en el año 1961. Cinco años después, el autor publica este cuento, “Esa mujer”, junto a otros relatos en su libro “Los oficios terrestres”.

Viernes a las 20.30hs. hasta el 29 de julio. Entrada general $1200. Estudiantes y jubilados: $900. Entradas en Alternativa Teatral

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

Sueño

La multipremiada COMPAÑÍA CRIOLLA “Romeo y Julieta de bolsillo”, “Los monstruos”, “Recuerdos a la hora de la siesta” presenta su nueva propuesta inspirada en la comedia más divertida del bardo inglés; “Sueño de una noche de verano”, en un verdadero torbellino teatral plagado de recursos escénicos, despliegue físico, poesía y mucho humor. Una comedia sorprendente, con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi. Cuatro intérpretes se juntan en el bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que este bosque está plagado de seres mágicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones ¿O es que los verdaderos deseos se manifiestan libres lejos de las imposiciones?

Sábados a las 16 hs hasta el 31 de julio. Entradas por Alternativa

*CC 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

El soplador de estrellas

El Profesor Orión es un gran científico, que sueña con un mundo mejor donde no existan la violencia, donde haya Paz y Amor. Este atípico inventor, habitante de una terraza, desea grandes cosas para todo el mundo. Entonces, por cada deseo, sopla una estrella. Y la apaga... Pero un día llega Cibelina (su futura ayudanta) quien al enterarse de que el cielo se está quedando sin estrellas, hará todo lo posible para que el Profesor Orión , inspirado por el amor, encuentre una nueva manera de cambiar el mundo... pero ¡Sin soplar!

Una hermosa obra para toda la familia creada por Ricardo Talento y en esta ocasión es dirigida por Gaston Urbano quien junto a Natalia Alexanian conforman el elenco. Se estarán presentando por vacaciones de invierno los domingos a partir del 10 de julio a las 16:00 horas. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

*Teatro Jufré (Jufré 444, Villa Crespo)

Consagrada. El fracaso del éxito

¿Qué hay detrás del éxito y las medallas? ¿Cómo elabora una niña la presión de periodistas, entrenadores y familiares, cuando compite representando a su país? ¿Cuáles son los sueños, los miedos, los deseos al volverse adolescente? ¿Qué nos revela el cuerpo de una atleta adulta? El podio –nuestro altar de sacrificio contemporáneo– será el lugar desde donde dar luz a esos interrogantes y volverlos cuerpo.

Gabi Parigi, ex gimnasta de la Selección argentina, actual actriz, acróbata y bailarina encarna mediante un lenguaje tragicómico, los matices de la vida de una gimnasta de élite dentro y fuera de la pista. En un viaje que va de lo personal a lo colectivo, esta pieza indaga en las lógicas de la meritocracia y el éxito más allá del deporte. El humor, la acrobacia y el teatro físico y de texto, se fundirán en el cuerpo canal de la intérprete, que invitará a los espectadores a desandar el camino de sus propios sacrificios o zonas sagradas. Y la pregunta que quedará latente: ¿qué se hace con todo esto?

FUNCIONES SÁBADOS A LAS 21.30HS. hasta el 16 de julio. Entradas por alternativa

___________

Carne de consumo personal

La obra de Jorge Thefs ganó el premio ‘Archivos inesperados’ de la Bienal de Arte Joven 2021-2022 y fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. “Mientras escribo esto tengo 23 años y peso 114 kilos. Si fuera un ternero podría venderme entre 16 y 26 mil pesos. Nunca entiendo si valgo más vivo o muerto”.

__________________

Óxido

Una comedia amarga sobre el alivio, cuenta con dramaturgia y dirección de Gonzalo de Otaola, y las actuaciones de Natalia Santiago, Guillermo Berthold y Gerardo Serre. Las funciones son los viernes a las 22.30hs con entrada general a $1000, por Alternativa. Desde el viernes 1º de julio

_______________

Un encuentro

Un encuentro es una obra sobre las segundas oportunidades, sobre darse la posibilidad de sanar, de escuchar esas palabras que alivian el alma, ante lo incomprensible de la muerte. Un encuentro es una obra dramática, que aborda principalmente el flagelo del suicidio, pero está fuertemente atravesada por distintas temáticas que hacen a la situación específica de las mujeres.

De Nilda B. Diarte, con Graciela Legammare Fidalgo y Patrizia Alonso. Lasmedusas ha recibido la Beca Creación 2021 del fondo Nacional de las Artes

Funciones: Sábados 20:30hs. Localidades: $1000 y con descuento: $600

____________________________

Scalabrini Ortiz

La obra se desarrolla a partir de hechos reales. En 1974, la policía desaloja a Mecha de la casa donde vivió con Raúl y donde él pasó su último día de vida. En un mismo espacio/tiempo poético se encuentran Raúl Scalabrini Ortiz y Mercedes Comaleras, compañera y madre de sus 5 hijos.

La pieza teatral recorre la geografía de los misterios del hombre, por debajo de las certezas. Es un recorrido por nuestra historia, pero también, y sobre todo, una invitación a “sabernos uno cualquiera, pero que sabe que es uno cualquiera”, y ponernos en una perspectiva en el universo, para asumir lo que a veces ignoramos como humanos.

Scalabrini Ortiz fue agrimensor, historiador, filósofo, periodista, escritor y ensayista. Nos dejó físicamente un 30 de mayo de 1959. Sus ideas y convicciones son la base del pensamiento nacional.

Con Alejandra Darin y Pablo Razuk

FUNCIONES: VIERNES 20 HS. hasta el 29 de julio. 60 minutos. Apta para todo público. Entrada general $1200. En venta en boletería y Alternativa. Beneficio 2x1 Club La Nación. Jubilados y Estudiantes $ 800 únicamente en boletería

SALA TEATRAL INDA LEDESMA.

*ESPACIO EXPERIMENTAL LEÓNIDAS BARLETTA, Diagonal Norte 943 - Tel 4326-3606

Cómo piensan el tiempo las tortugas (hermanas)

Protagonizada por Viviana Suraniti y Romina Sznaider, con dirección de Pilar Boyle en La obra pone el foco en este vínculo tan poderoso de dos mujeres que comparten una “misma” historia familiar. Pasado, presente y futuro se ponen en juego durante el viaje de María Lourdes y María Fátima a las termas, después de la muerte de su padre.

Escrita por el premiado dramaturgo y director cordobés Ricardo Ryzer, bajo la dirección de Pilar Boyle, la obra bucea en los vínculos y secretos familiares.

Desde el 7 de junio, funciones los martes de junio y julio a las 21.

*Nün Teatro Bar (Juan R. de Velasco 419, CABA).

Consagrada

Gabi Parigi, ex gimnasta de la Selección argentina, actual actriz, acróbata y bailarina encarna mediante un lenguaje tragicómico, los matices de la vida de una gimnasta de élite dentro y fuera de la pista.

Dirección: Flor Micha. Autoría: Flor Micha, Gabi Parigi. FUNCIONES SÁBADOS A LAS 21.30HS.

*El Galpón de Guevara. Guevara 326, CABA

Tierra del Fuego

Inspirada en un hecho real, “Tierra del Fuego” cuenta la historia de una ex azafata israelí, víctima de un atentado en el que resultó herida y su mejor amiga muerta. Veintidós años después decide visitar y encontrarse con el terrorista autor del atentado, quien está detenido en una prisión de Londres, condenado a cadena perpetua.

Dramaturgia: Mario Diament. Dirección: Daniel Marcove. Funciones: MARTES 20:30 durante julio y agosto.

*METROPOLITAN SURA. Corrientes 1343, CABA

Esa mujer

Un periodista concurre a la casa de un coronel del ejército argentino para entrevistarlo sobre el secuestro del cadáver de una mujer. Durante la entrevista el periodista indaga sobre el destino y el paradero del cuerpo ocultado por el ejército y el coronel, a su vez, intenta explicar su rol en esta apropiación con la pretensión de que se conozca su propia versión de los hechos cuando esto se publique.

Cuento: “Esa Mujer” de Rodolfo Walsh. Dramaturgia: Diego Ferrando

Funciones: Viernes a las 20.30hs. Entrada general $1200. Estudiantes y jubilados: $900. En Alternativa Teatral

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027, CABA

A Margarita

Hoy es el cumpleaños de Margarita y ninguno de sus hijos, y menos su exmarido, se acuerdan de felicitarla. Sólo su médico le entrega un regalo inesperado. A Marga le quedan 180 días por culpa de un cáncer de lo más anodino: de vesícula biliar. ‘Yo de eso no tengo. Ni siquiera sé dónde está. ¿Y por qué a mí? Podría haberle tocado a otra. O a otro’. Pero ya no hay tiempo para preguntas y nuestra protagonista se lanza tras sus sueños en un viaje contrarreloj lleno de humor e ironía.

Primer unipersonal de Marta Lubos, con dramaturgia de Carlos Be y dirección de Pablo Di Paolo. Un monólogo dramático que reflexiona con humor y ternura acerca de la enfermedad, las relaciones familiares y nuestro lugar en el mundo.

Todos los sábados a las 18:30 hs. Entradas: General: $1200 / Jub., Est.: $1100 / Entrada solidaria: A $2000, B $1800, C $1500 / Alternativateatral. Duración: 60 min.

*Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA).

Atando cabos, de Griselda Gambaro

Alejandro Vizzotti vuelve a poner en escena una obra de Griselda Gambaro escrita en 1991. Es una obra sobre la reconstrucción de la memoria argentina. El naufragio, como metáfora trágica de una parte de la sociedad que intenta una absurda reconciliación sin justicia. De allí su vigencia y actualidad.

La obra fue escrita para ser leída en un Festival Internacional de Londres, de ahí su particular estructura y publicada por primera vez en inglés, con el título de Loose Ends. Vizzotti lleva a los personajes a escena en donde la ambientación sonora, creada especialmente por Carmen Baliero, y la iluminación diseñada por Mariano Dobrysz cumplen una función esencial en la recreación de este encuentro, del naufragio y de la irrenunciable memoria.

Elisa y Martin se encuentran en la cubierta de un lujoso transatlántico. Allí, a raíz de la devolución de un pañuelo perdido como excusa conversan sobre aviones, del miedo a los aviones, del mar y los peces. De repente el barco naufraga y ellos logran escapar solos en un bote salvavidas. Allí los personajes cuentan quienes son y qué lugar ocupan en nuestra historia reciente.

Con las actuaciones de: Mirta Katz y Claudio Barbieri. Dirección: Alejandro Vizzotti

Sábados 21 hrs. Entradas $ 1200 y $900 (estudiantes y jubilados)- alternativateatral

*Teatro Payró. San Martín 766

La Madonnita

La historia de LA MADONNITA se ubica a principios del siglo XX en un altillo caluroso de Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. La obra pone en primer plano la fricción entre deseo, sexo y poesía con todo el talento de la pluma de Kartun.

En un contexto político-económico de crisis, la pieza refleja el padecimiento de las mujeres a lo largo de la historia y su posición cruzada como objeto de intereses económicos y sexuales. A través del grotesco, LA MADONNITA condensa distintos tipos de violencias ejercidas sobre las mujeres: física, simbólica y psicológica proponiendo, a su vez, una reflexión sobre la construcción de las masculinidades.

Con dirección de Malena Miramontes Boim, esta exquisita versión del clásico de nuestro teatro nacional - cuando han transcurrido casi veinte años desde su estreno- propone una nueva lectura de la obra, desde el presente, en tono tragicómico.

A pedido del público y por localidades agotadas, continúan las funciones todos los domingos de julio a las 19.30h. Localidades $1200, descuento estudiantes y jubilados $1000 disponibles en Alternativa teatral.

*Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027.

Ella en mi cabeza

Adrián llegó a un punto en el que ya no puede vivir más con Laura, su mujer, pero tampoco sin ella. Adrián es un manual viviente de contradicciones, miedos, angustias, celos y más celos; expuestos por un inconsciente que no para de hablarle y atormentarlo. Se trata de un caso exquisito para el análisis agudo de Klimovsky, su mordaz terapeuta, quien ahonda donde más cuesta: ¿Qué los une realmente luego de tantos años juntos?

Joaquín Furriel, Juan Leyrado y Florencia Raggi protagonizarán una nueva producción de ELLA EN MI CABEZA, el éxito teatral escrito por Oscar Martínez, con dirección de Javier Daulte. ESTRENO 20 DE ENERO DE 2022. FUNCIONES: JUEVES 20h / VIERNES 20:15h / SÁBADO 20 y 22h / DOMINGO 20:30h. Localidades desde: $2300.- VENTA ONLINE POR SISTEMA PLATEANET.

* Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

____________

Enero, de Sara Gallardo

El domingo 10 de julio se estrena Enero, de Sara Gallardo, con la actuación de Vanesa González y la adaptación y dirección de Fedra. La novela emblemática de Sara Gallardo se abre para una indagación de la memoria. Se vuelve mapa y territorio en el que una mujer construye y reconstruye retazos de su historia. A través de la mirada extrañada de Nefer podremos ser testigos silenciosos, de alguien que confiesa un secreto y que quizá sólo encuentra refugio en la naturaleza.

Estreno domingo 10 de julio a las 20 horas Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3378 - CABA Funciones: domingos a las 20 h Entradas por Alternativa teatral: click Entrada general: $1200 - Estudiantes y jubilados: $1000 Duración: 50 minutos Hasta el 28 de agosto

Perdón

La nueva comedia de Sutottos es una obra sobre la amistad. El reencuentro de dos amigos de la infancia se transforma en una disputa permanente entre sus egos, reclamos del pasado y frustraciones del presente. La oportunidad para que afloren emociones acumuladas durante años. Competencias, amores y odios en una hora de humor desaforado y absurdo. Volver a verse remueve todo el pasado y saca a la luz las manipulaciones y miserias más profundas de su vínculo. Lo que fue y ya no es, lo que vuelve para ser distinto.

Por el grupo Sutottos. Actores: Andrés Caminos – Gadiel Sztryk. Dirección y dramaturgia: Andrés Caminos – Gadiel Sztryk.

Funciones: Sábados a las 20 horas / Localidades: $ 1.200.- Venta por Alternativa Teatral

*La Carpintería – Jean Jaures 858 – CABA / 11 4964 2499

En agua salada, por La Conga del Buen Sufrir

Monólogos de humor y música en vivo. Este nuevo espectáculo de la agrupación La Conga del Buen Sufrir traslada al espectador a un verano en los ´90 en un pueblo costero llamado Agua Salada, en el cual cinco personajes revelan distintas historias a orillas del mar, a través de monólogos humorísticos y música en vivo. La temporada de verano está por arrancar. La vida chocará contra ellos y la música los salvará.

Actuaciones y canciones de Sinsky, Paula Ortiz, María de Cousandier, Hernán Carrera y Laura Eiranova.

Jueves 16 y 30 de junio (continúa en julio) a las 20.30 horas Entradas: Ticket Hoy

*Strummer Teatro Bar, Godoy Cruz 1631, CABA

Cartón pintado

Carton Pintado de Victoria HladiloTeatro NunVictoria Hladilo, Julieta Petruchi, Mercedes Quinterosfoto:Soledad AznarezBuenos Aires 4/3/2022

En el caluroso depósito de un local venido a menos, tres amigas atrapadas por las máscaras sociales, se desarman y se desnudan. La amistad de estas mujeres, que llegan a sus cuarenta años y miran su pasado, su presente y su futuro con el temor de quienes desconocen el sentido de su propia existencia. Cartón Pintado podría ser un melodrama, una novela argentina de los años 80, una comedia de situaciones o una tragedia. No es nada de eso. O tal vez, es todo eso. Cartón Pintado es una obra sobre la amistad femenina. Cartón Pintado es la cuarta obra escrita y dirigida por Victoria Hladilo (creadora de La sala roja) y cuenta con las actuaciones de Julieta Petruchi, Mercedes Quinteros y Victoria Hladilo, y la colaboración en dirección de Verónica Mc Loughlin. Las funciones son los sábados a las 22hs en Nün Teatro Bar (Juan Ramírez de Velasco 419, Caba). La obra cuenta con las actuaciones de Julieta Petruchi, Mercedes Quinteros y Victoria Hladilo, y la colaboración en dirección de Verónica Mc Loughlin.

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer”

En este show, a través de monólogos, canciones y videoclips, Dalia se ríe y padece del acelere en el que vivimos, habla de esa lista interminable de cosas para hacer, de la culpa, de la relación con nuestro cuerpo, del vínculo intenso, complejo y demencial con su madre y con su hija, de aquello que la hace sufrir, y también de lo que le da alegría. Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer” es una invitación a “GutmannDalia”, un mundo delirante y ATR donde la comediante se entrega a ser quien es, comparte las cosas que piensa, habla de lo que le pasa, y reflexiona con humor e inteligencia acerca de las emociones incómodas pero inevitables que atravesamos día a día.

Con Dalia Gutmann. Textos originales: Dalia Gutmann. Dirección: Mariela Asensio. Es una producción de Lino Patalano para Teatriming S.R.L.

Funciones: Jueves a las 20.15 / Localidades: $ 2.500.- Platea - $ 2.000.- Pullman / Venta por Plateanet

*Sala Pablo Neruda - Paseo La Plaza – Av. Corrientes 1660 - CABA

Obsesión Teatro

Es una adaptación de la serie web del mismo nombre, creada por Ariel Espejo y Marcelo Kozakiewicz, que acaba de lanzar su episodio final. Esta versión estará a cargo de Carolina Vásquez quien dirige a 6 actores que representaran 3 cortos de la serie, en donde plantearan diversas temáticas a través de fuertes historias que a muchos los pondrá a reflexionar.

Tres historias, tres obsesiones y un solo lugar para desentramarlas: La terapia. Obsesión teatro invita a insertarnos en la mente de Gonzalo, Claudia y Julia; sus miedos, frustraciones, ilusiones, sus conciencias, inconciencias e incluso sus deseos más oscuros. Tres mentes retorcidas y decadentes que sumergen a todos en esta particular terapia; donde el público será Juez y Terapeuta.

Con una puesta en escena desarrollada con la fusión de elementos audiovisuales y teatrales que te permite entrar en el juego de la terapia; dinámica escénica y juego de iluminación que mantendrá la atención del público durante 60 minutos.

Viernes a las 22:30 horas. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

*Teatro La Mueca (Cabrera 4255, Palermo).

No tengo tiempo

Basada en una novela de María Pia López, que lleva el mismo título.

Una obra sobre el paso del tiempo y su carácter amenazante, en una catarata de palabras poéticas poderosas. El desborde se hace jadeo y ritmo de la lengua, que se va tensionando para construir un humor brutal y sin complacencias.

Mujeres que se desvelan por ese paso cotidiano y existencial, por el cuerpo que envejece, los años que pasan, los hijos que no llegan. ¿Cómo se conjura el paso del tiempo? Aquí apuestan a una carrera sin límites morales para conseguir un hijo y detener al tirano.

No tengo tiempo habla de las mujeres de clase media urbana, del deseo de ser madre, de los mandatos socioculturales, la falta de tiempo, el consumo y de lo que somos capaces de hacer en pos de satisfacer el deseo.

De María Pia López. Dirección Cintia Miraglia. Declarada de interés por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para La Promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres y Diversidades.

La obra se puede ver todos los domingos a las 18 hs. hasta el 17 de julio. Entrada general: $1200 /Estud. y jub $1000. Reservas por Alternativa Teatral Duración: 60 minutos

_________________________

El Cazador y el buen Nazi

Un día de mayo de 1975, el famoso cazador de nazis Simón Wiesenthal recibió una inesperada visita en su oficina del Centro de Documentación de Viena. Su visitante era nada menos que Albert Speer, el ex arquitecto y ministro de Armamentos de Hitler. ¿Cuál era el motivo de este encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿Qué diálogo era posible entre un victimario y una víctima del Holocausto? En “El cazador y el buen nazi”, Mario Diament se vale de abundante documentación para dramatizar este extraordinario encuentro. Dos notables actores, Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio dan vida a los personajes bajo la dirección de Daniel Marcove

Autor: Mario Diament. Actúan: Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio

Funciones: los lunes a las 20.30hs. hasta el 18 de julio. Entradas por Alternativa Teatral.

*El Tinglado - Mario Bravo 948

Damas bravas

Es una comedia histórica e irreverente sobre las mujeres que a pedido de José de San Martín confeccionaron la bandera de los Andes. Transcurre durante la Nochebuena de 1816 en Mendoza, ciudad que pronto quedará sin hombres. En una casona se reúne la porteña Remeditos con otras damas distinguidas, más una monja española que toca el piano, una criada mapuche y la beba Merceditas.

Dramaturgia y dirección: Alfredo Allende. Funciones los viernes a las 20:30hs. hsta el 19 de agosto. Entradas desde $1000 en venta por Alternativa Teatral

*Centro Cultural de la Cooperación - Av. Corrientes 1543

___________________

Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth. El argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo hacia sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos, se entrecruzan, disienten y chocan unas con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? “El recurso de Amparo” pone algunas sobre la mesa. Usted decide.

Autoría: Laura Oliva. Dirección: Javier Daulte. Elenco: Laura Oliva, Josefina Scaglione, Marcos Montes, Cristina Dramisino, Javier Niklison, Aymará Abramovich, Gerardo Serre, Marcelo Pozzi.

Funciones: Lunes a las 20:30 horas. Localidades: $ 1.300.- Venta a través de Alternativateatral.com

*Dumont4040 – Santos Dumont 4040 – Chacarita - CABA

Más bello que la muerte

En el frondoso jardín de una casaquinta del conurbano, una mujer contempla y se embelesa con la naturaleza. Un hombre, su marido, reflexiona sobre su pasado y su inminente final. Un joven irrumpe: un joven con su candor adolescente y una sabiduría particular... Los pájaros, las plantas, los perros. La naturaleza arrolladora en su esplendor que todo lo comprende, la finitud y el renacer.

De Sonia Novello. Compañía: De Carencia Virtú

VIERNES 21 hrs. hasta el 31 de julio. Entradas: $1000. Para estudiantes y jubilados: $ 700 por ALTERNATIVATEATRAL

*T E A T R O A N F I T R I O N. Venezuela 3340, CABA

La papa

Basada en la historia de vida de su autora Natalia Slovediansky, donde narra su vínculo con el judaísmo y con su hermana, cuando ésta última se hace ortodoxa. El espectáculo cuenta con la dirección de Nicolás Salischiker y un elenco compuesto por 5 actores. Desde su estreno, en el mes de marzo, se encuentran con localidades agotadas, presentándose los sábados de julio a las 20:30 horas en Patio de Actores (Lerma 568, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

Las manos sucias

A finales de la Segunda Guerra Mundial, en un país imaginario, se abre una grieta ideológica dentro de un mismo partido. Dos facciones se enfrentan. Un joven se presenta como secretario del líder político, enviado por una facción contraria con una misión urgente. Son tiempos de objetivos claros y precisos. Pero las certezas que arrojan a la acción son inestables. La percepción de los hechos es insegura. La realidad se parece a una obra de teatro.

Autor: Jean Paul Sartre. Traducción: Ricardo Halac. Adaptación y dirección: Eva Halac

Elenco:

Daniel Hendler, Guido Botto Fiora, Florencia Torrente, María Zubiri, Ariel Pérez de María, Guillermo Aragonés, Nelson Rueda, Juan Pablo Galimberti y Ramiro Delgado

Desde la segunda quincena de junio: Miércoles a domingos, 19 hs. Hasta el domingo 4 de septiembre

Duración: 110 minutos

Platea $ 1.050 Miércoles $ 550

Descuento 50% jubilados y estudiantes

*Sala Casacuberta, Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530, CABA

La que no existe

Luego de la muerte de su madre, una mujer debe volver a su casa de la infancia, esa misma casa que dejó muchos años antes cuando le resultaba insoportable vivir allí. Al regresar, comienza a recordar aquello que pensó enterrado en su inconsciente más profundo. Los recuerdos retornan como latigazos, y no quedará más remedio que enfrentarlos. A medida que se va encontrando con esos fantasmas, toma conciencia de las historias que ella misma fue creando en torno a su pasado y que de alguna manera fue lo que la ayudó a sobrevivir.

Texto y Dirección: Florencia Santángelo. Funciones: Domingos de julio 16 hs.- Entradas por Alternativa Teatral: $1000.- COMPRAR ENTRADAS

*Tadrón Teatro. Niceto Vega 4802 – CABA. TE: 4777 -7976

Cleopatra Fragmentada

Un unipersonal interpretado por Natacha Mendez y dirigido por Diego Cosin que realizan esta versión sobre textos de Antonio y Cleopatra del icónico William Shakespeare. Cleopatra es abordada como un significante único en el universo de los personajes femeninos de William Shakespeare. La obra se desarrolla en torno a dos ejes temáticos como lo son la cuestión de género en el ejercicio del poder y el cuestionado deseo femenino en sus distintas dimensiones y su resignificación social. Cleopatra Fragmentada toma su relato desde la contemporaneidad conservando matices históricos pero sin guardar rigurosa relación con la historicidad de la Reina de Egipto.

El gran estreno será el próximo viernes 8 de julio a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Teatro De La Fábula (Agüero 444, CABA)

Vuelve LA PIPETUA con Ensueños

Esta vez, la compañía de ocurrencias humorísticas, sonoras y circenses LA PIPETUÁ propone un viaje multifacético y divertido a través del universo de los sueños para volver a imaginarnos y reconocernos como verdaderos y poderosos creadores del mundo real.

Dirección: Diego Reinhold. Entradas en venta por PLATEANET Entradas desde $1500

*Paseo La Plaza. Corrientes 1660, CABA

Delirio a dúo

De Eugène Ionesco. Delirio a Dúo muestra la discusión de un hombre y una mujer sobre si un caracol y una tortuga son o no el mismo animal. Mientras disputan quién tiene razón, en un espacio que habitan como refugio ante el caos y horror que transcurre afuera, la pareja comienza a desmoronarse hasta encerrarse en una espiral sin salida.

Dirección: Lizardo Laphitz.

Funciones: domingos a las 18:00, del 3 de julio hasta el 31 de julio. Entradas por Alternativa Teatral: $1000.

* El Jufré Teatro Bar. Jufré 444, C. A. B. A. TE: +54 11 3022 1091.

Conurbano cotidiano

El miércoles 13 de julio estrena CONURBANO COTIDIANO, con dramaturgia y dirección de Santiago Gobernori en El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA). Protagonizada por la dupla integrada por Sabrina Zelaschi y Victoria Baldomir -en esta ocasión junto a Nicolás Giménez-; la obra despliega la historia de dos amigas que viven a las afueras de la capital y reciben la llegada de un nuevo compañero de hogar.

La pieza escrita y dirigida por Gobernori indaga en el concepto de cotidianeidad y dispara varios interrogantes y/o desafíos: ¿cómo contar una historia simple? ¿qué es “lo cotidiano”? ¿cómo se cuenta? ¿tiene una poética propia? Conurbano Cotidiano responde a todas estas inquietudes con una vertiginosa maquinaria teatral que abarca géneros como: el musical, la performance, el biográfico, la ficción, el teatro clásico y post dramático, entre otros; puestos al servicio de una voz propia y en constante dinamismo.

Funciones: miércoles 21h. El Galpón de Guevara (Guevara 326).

Localidades $1200 disponibles en Alternativa Teatral

Fantasmatic invocación Stanislavski

Desde el próximo 7 de Mayo se presenta en el teatro El Portón de Sánchez la obra “Fantasmatic invocación Stanislavski”; con dramaturgia y dirección de Ciro Zorzoli y la actuación de Paola Barrientos, Juan Ignacio Bianco, Matías Corradino, Hilario Laffitte, Marianela Pensado y Diego Velázquez. Hasta el 30 de julio. sábados 18 horas.

En FANTASMATIC invocación Stanislavski un grupo de intérpretes se sumergirá en situaciones e instantes fugaces con el fin de lograr que emerja la emoción de manera sincera -como pedía Stanislavski-. Pero toda emoción es escurridiza y allí es donde se verán en figurillas para alcanzar su objetivo… Pues en su recorrido irán surgiendo interrogantes, dudas que van más allá del misterio de las emociones y que tienen que ver con las contradicciones de la propia naturaleza humana.

* El Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034, CABA.

¿Qué pasó todo este tiempo?

“¿Qué pasó en todo este tiempo?” es una comedia que reflexiona acerca del pasado. Mientras que algunos de los personajes intentan reparar lo errado, otros ansían infructuosamente apresar lo bueno que ya no está. Paralelamente también se hace una sátira sobre la teatralidad al plantear la dificultad que atraviesa uno de los personajes en su quehacer escénico. El teatro y el paso del tiempo, temas que movilizan a la autora, se reflejan en esta comedia de una hora de duración.

Autoría y dirección: Gabriela Izvocich. Desde mayo funciones los sábados a las 20 hs. Entradas $1000. Descuento estudiantes y jubilados $800. por Alternativa. Hasta el 30 de julio.

*El portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034, CABA

El funeral de los objetos

La raza humana es la única capaz de sentir amor u odio por un objeto. Todos tenemos objetos y nos constituyen cada vez un poco más. En un mundo en donde la relación con los otros es cada día más compleja, los objetos nos son funcionales como fieles servidores no solo de nuestros sueños y deseos, sino también de nuestras frustraciones, fracasos, miedos e inseguridades. Un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte.

El Funeral de los objetos es una obra de teatro musical que indaga sobre las relaciones entre los sujetos y los objetos. ¿Acaso los objetos nos constituyen? ¿Acaso lo material se nos impone en nuestra subjetividad? Qué pasa con los objetos perdidos o con la incorporación de estos. ¿Acaso podemos en este mundo capitalista y materialista ser situados como objetos? ¿Acaso los objetos nos desnaturalizan?... ¿Acaso yo soy un objeto para los demás?

Una creación de la dupla Nicolás Manasseri – Fer Provenzano Esta obra fue elegida por la crítica como una de las mejores del 2021.

SÁBADOS 21:00 HORAS. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en las boleterías del teatro.

*ITACA COMPLEJO TEATRAL. Humahuaca 4027, CABA

La Pailoneta del Humor

El Flaco Pailos, uno de los comediantes más importantes de Córdoba, realiza una gira por el Gran Buenos Aires con unas únicas 4 funciones, presentando La Pailoneta Del Humor. El 21 de julio llega al Teatro Morón (Buen Viaje 851, Morón), el 22 de julio en el Teatro Gran Rivadavia (Av. Rivadavia 8636, Floresta), el 23 de julio en el Teatro Ocean (Av. La Plata 3530, Santos Lugares) y el 24 de julio en el Teatro Coliseo (España 55, Lomas de Zamora).

_____________

En medio del velorio de su padre, dos hermanos llegan al bar familiar y se encuentran con el espacio que su progenitor dejó. El cómo se sigue, luego de esta pérdida, se presenta en un silencio a gritos como un abismo en la noche.

Actúan: Federico Liss, David Rubinstein

Funciones: sábados y domingos 19:00hs. 2da temporada Entrada general: $900 RESERVAR ENTRADAS

*RODNEY BAR. Rodney 400, CABA

Las irresponsables

Foto: Alejandra López

¿QUÉ SERÍAS CAPAZ DE HACER POR UNA AMIGA? ¿Qué está bien, qué está mal? Es lo que tres mujeres comunes y corrientes, entre los 40 y los 50, se preguntan. Lo que empieza siendo un fin de semana entre amigas para animar a una de ellas que fue abandonada por su pareja, termina siendo el escenario para cuestionarse acerca del límite entre lo correcto e incorrecto y del sin sentido de haberse cuidado siempre de traspasarlo. La frustración personal de cada una de estas mujeres se convierte en motor de la acción. Pero esta vez las cosas no quedarán solo en quejas y en reflexiones acerca de lo que haría si me atreviese. Esta vez ellas lo harán.

Con Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum. Escrita y dirigida por Javier Daulte.

Funciones: viernes y sábados 20.30H – Domingos 20h ENTRADAS EN VENTA

* Teatro Astros, Corrientes 746, CABA

Medea meditativa en el Teatro Nacional Cervantes

La obra escrita por Pascal Quignard y dirigida por Emilio García Wehbi se estrena este jueves 9 de junio en la Sala Luisa Vehil.

Este jueves 9 de junio a las 18 h el Teatro Nacional Cervantes (TNC) estrena Medea meditativa, escrita por Pascal Quignard y dirigida por Emilio García Wehbi.

La obra está interpretada por Maricel Alvarez, Emilio García Wehbi y Walter Jakob y cuenta con música en escena de Marcelo Martínez.

Dedicado a la memoria de Gabo Ferro, cuya versión de Alguém Cantando, de Caetano Veloso está incluida en el final de la puesta. Este espectáculo cuenta con la colaboración del Institut Français d’Argentine.

En Medea meditativa, Emilio García Wehbi indaga las relaciones entre la tragedia griega y el teatro contemporáneo, a través de una reactivación escénica del mito de Medea, la Madre que tiene el goce y el poder de hacer ‘aparecer’ y desaparecer todo”.

Localidades disponibles en Alternativa Teatral o en la boletería del TNC de miércoles a domingo de 10 a 21 h.

Medea meditativa se presentará de jueves a domingo a las 18 h en la sala Luisa Vehil, desde el jueves 9 de junio hasta el domingo 24 de julio.

*Teatro Nacional Cervantes. Libertad 815, CABA

Los días del agua

A partir del 19 de junio, se presenta el unipersonal Los días del agua de Julieta Grinspan, con la actuación de Julia Nardozza, y dirección de Julieta Grinspan y Nelly Scarpitto. Las funciones son los domingos a las 19hs hasta el 17 de julio en CELCIT (Moreno 431, Caba). La Entrada general es de $ 1.000,00 y de $ 800,00 para estudiantes, jubilados y docentes. Las mismas pueden adquirirse por Alternativa

______________________

Escrita por Mariana Chaud en diálogo con la obra de Nahuel Vecino. Dramaturgia y dirección Mariana Chaud.

El caño del desagüe arroja una etérea cascada de aguas servidas. Es el límite de dos mundos: uno marginal y un inframundo fantástico. Esta tragedia se funda en el desamor, el desencuentro y la violencia. Pamela ama a Ayax, quien va detrás de un amor imposible mediante sórdidos asesinatos; los secuaces de Ayax traicionan y son traicionados. Una cíclope cumbianchera, el fantasma del tío gay y el coro, oscilan entre estar dentro y fuera de la trama y de la muerte. En este universo proto-mitológico, lo delirante está hermanado con lo telúrico y el clasicismo cruzado por lo villero, todo esto nos acerca a pensar las complejas relaciones humanas contemporáneas.

Desde el jueves 28 a las 20 horas. Jueves a domingos, 20 horas. Hasta el domingo 24 de julio. Duración: 70 minutos. Platea $ 1.050 jueves $ 550

*Teatro Sarmiento. Avda. Sarmiento 2715, CABA

¿Qué pasó en todo este tiempo?

Una comedia que reflexiona acerca del pasado. Mientras que algunos de los personajes intentan reparar lo errado, otros ansían infructuosamente apresar lo bueno que ya no está.

Sábados 20 hs. Hasta el 30 de julio.

*El Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034, CABA

Alicia Confusión

Incómoda por la falta de libertad, Alicia ayuda a los habitantes del reino a buscar otras formas de ser, otras formas de identidad, ante la mirada de una Reina que necesita que todo sea como debe ser.

Sábados 16 hs. Del 10 al 31 de julio.

*Ítaca Complejo Teatral. Humahuaca 4027, CABA

Solsticios de cuna

Obra dramática transcurrida en los inicios del 90 sobre la relación abandónica de una madre (Inés Campos) convertida en famosa actriz y sus dos hijos (Norberto y Eduardo) uno de los cuales (Eduardo, el mayor) está padeciendo fase terminal de SIDA. El mayor de los hijos decide llamar a su madre sin decirle la verdad que atraviesan, a pesar de su enojo por un año de ausencia. Ella llega ajena a todo hacia una cena de reencuentro donde de pronto el alcohol descorre velos y los reproches de una vida entera de silencios y secretos se desbordan.

De Daniel Piedrabuena. GRAN REESTRENO DOMINGO 5 DE JUNIO 19:00 HORAS. Entradas por Plateanet o boletería del teatro. Del 5 de junio hasta el 28 de agosto.

*Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764, CABA)

Amor, ¿es amor?

Una historia de amor protagonizada por dos artistas populares que supieron tener una fuerte e inolvidable historia de amor y que quince años después vuelven a encontrarse en un escenario…

Los miedos, los fantasmas, la bronca por lo que no pudo ser y el deseo otra vez se hace presente entre ambos. Ficción y realidad se confunden una y otra vez. ¿Podrán resolverlo esta vez?

Amor, ¿es amor?, es una obra de teatro y tango bailado protagonizada por la pareja de actores – bailarines Verónica Alvarenga y Eduardo Arias. Amor, ¿es amor?, es una versión libre de Gabriela Bianco y Evelia Romano de la obra Bitácora de un viaje de ida de Andrea Juliá.

Funciones: viernes a las 21. Hasta el 29 de julio.

Teatro: Payró

Dirección: San Martín 766, CABA, Argentina

Entradas: $1000 /jub y estud $700

Informes: consultas@teatropayro.com / (+54-11) 4312-5922

El público

Un director y un actor se debaten entre hacer o no una obra por los enormes riesgos que ésta conllevaría mientras el público espera ansioso no sólo por verla sino por protagonizarla.

Teatro de máscaras, disfraces y pelucas que marca la representación dentro de la representación al mejor estilo barroco. Texto que deconstruye Romeo y Julieta, la universal pareja shakesperiana, y permite aproximaciones a las teorías modernas de género y a la tendencia “queer”. Obra con ecos de Pirandello y de Cocteau, con influencias de Buñuel y Dalí que invaden el espacio escénico de imágenes cinematográficas y plásticas. Pieza precursora que anuncia a Artaud y a Beckett, al teatro de la crueldad y al teatro del absurdo. Dramaturgia que asombra en el siglo XXI.

De Federico García Lorca. Adaptación y puesta en escena: Carlos Di Lorenzo. Con Daniel Toppino y Federico Accorinti. Ganadora del Concurso Nacional de Experiencias de Creación Escénica del Instituto Nacional del Teatro

Estreno Sábado 4 de junio 20.30 hs. Funciones Sábados 20:30hs - hasta el 23/7/22. Duración de la obra en minutos: 60 min Precio de las entradas: $1000 – 2 x $1600

*Teatro de La Fábula: Agüero 444 - CABA

Siesta

Siesta, de Nerio Tello, es una obra basada en la historia real de Ely Juarez, campesina que lucha para frenar la tala del monte santiagueño. La obra cuenta con la dirección de Silvia Andorno y las actuaciones de Samantha Cairo Kanashiro y Silvia Andorno.

Jueves a las 21 hs, hasta el 21 de julio. Duración: 55 minutos. Entrada general: $ 600 Por Alternativa

*Espacio Tole Tole (Pasteur 683, Caba)

Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta

¿Cuál es el espacio de libre albedrío en una sociedad donde los límites entre cada unx de nosotrxs están tan distorsionados? ¿Cuál el de la individualidad, si cada paso que damos determina a todxs lxs demás? Goya es energía cruda, pregunta interpeladora, catarsis en la búsqueda de emancipación. Que se encienda todo, que preferimos arder a convivir entre tanto vacío existencial.

“Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta” realizó su primera temporada a mediados de 2019 en El Brio teatro. Tras la suspensión de su reestreno en 2020 por la emergencia sanitaria, la compañía repone este año su ópera prima, resignificada por la nueva normalidad y por los interrogantes que la pandemia nos dejó.

La obra propone la catarsis de un padre de familia que intenta convencer a sus hijos de invertir los ahorros de toda su vida en un paseo clandestino por el museo, provistos de drogas y alcohol y acompañados por un famoso filósofo que les ilustre el recorrido. Este hombre acumula expectativas no cumplidas y se choca constantemente contra una realidad que no es la que desearía tener, pero efectivamente es en la que vive. Planea su escape fantástico en un intento de romper sus propias estructuras y todas las que a su alrededor lo oprimen, su plan pretende ser la solución mágica al vacío existencial. Sin embargo, en este intento de despegue, anhela todo aquello que él mismo critica.

Goya habla de la inercia y la incapacidad de acción, de cómo nos enreda el universo de consumo y apariencias en el que vivimos inmersos. Vivir en la lógica de sistema es una trampa que nos lleva de varias maneras a vernos involucrados con la dificultad. La pieza nos cuestiona cuánto aceptamos las reglas del juego, cuánto podemos hacer para despegarnos, cuánto pensamos, cuántas ideas concretamos efectivamente, cuántos deseos postergamos en la reflexión, cuánto terminamos pareciéndonos finalmente a aquello que no queremos perpetuar.

DRAMATURGIA: Rodrigo García/ CO-DIRECCIÓN: Lailén Alvarez y Elvira Tanferna

FUNCIONES: Sábados de junio y julio 22hs

*El Sábato Espacio Cultural. J. E. Uriburu 367, CABA.

Construcción Poética de un recuerdo. A Silvia Filler

Con la búsqueda de celebrar la valía humana de la memoria, el artista teatral Manuel Santos Iñurrieta y su equipo presentan esta nueva pieza poética, épica y política, a cincuenta años del asesinato de la estudiante marplatense Silvia Filler.

El 6 de diciembre de 1971 asesinan a la estudiante de arquitectura Silvia Filler. Una tragedia que, a la vez, fue el puntapié inicial de la violencia política marplatense. Esto es parte de la narrativa de la pieza donde la evocación poética y afectiva genera, en un in crescendo constante, un encuentro entre tiempos y espacios disimiles.

En un territorio onírico se producirá este particular encuentro entre una actriz que interpreta a Silvia y un actor que ensaya su nueva creación. Mientras ella lo ayudará a poder materializar su pieza, él abrigará y extenderá el magma de recuerdos que forman parte de su historia, personal y nacional.

Funciones: Sábados 20 hs.

* Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543

La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus (Síntesis de una hipótesis sobre la antítesis de una tesis)

(foto: Noelia Vittori)

E. (el protagonista) se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, u Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquél planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un loro y un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

Actuación de Diego Carreño. Dirección: Gabriel Wolf. Autoría: Wolf y Carreño

Estreno Viernes 29 de julio 22:30hs. Funciones Viernes 22.30hs. Entradas $1.400

*El Camarín de las Musas: Mario Bravo 960 - CABA

La ilusión del rubio

“La ilusión del Rubio” de Santiago San Paulo, es una de las piezas ganadoras del Concurso Nuestro Teatro llevado a cabo por el Teatro Nacional Cervantes durante 2020. Estrenada On Line en febrero de 2021 en la Sala María Guerrero con la actuación de Martín Slipak y con dirección de Gastón Marioni, la obra realizó funciones presenciales en la Biblioteca Nacional, realizó funciones en el interior del país y participó del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires en febrero de 2022.

De Santiago San Paulo. Intérprete: Martín Slipak

3 únicas funciones: Miércoles 20 y 27 de julio y miércoles 3 de agosto a las 20:30. Localidades: $ 1.200.- Est y jub: $ 1.000.- Entradas por Alternativa Teatral

*Espacio Callejón - Humahuaca 3759 – CABA

ANDY INI: La diferencia entre creerse Pavo Real y ser Realmente un Pavo

En un despliegue policromático de monólogos, canciones y músicos en vivo, Andy Ini regresa a los escenarios en la piel de un Pavo Real, un espectáculo cautivante, donde todos los encantos musicales y humorísticos del artista serán puestos en virtud de cortejar al público.

En esta nueva creación del artista y de la mano del Productor Lino Patalano, emblema del Teatro Nacional, Andy nos enfrentará, con su particular estilo, a la dicotomía propia de los seres humanos, quienes intentamos permanentemente deslumbrar al prójimo cual Pavo Real con sus plumas, aunque muchas veces, lejos de lograr seducir, terminamos siendo meramente unos Pavos.

PAVO REAL, un espectáculo para reír, disfrutar la cualidad vocal del artista y reflexionar sobre un mundo repleto de gente que, en el afán de no ser invisible, sale a relucir sus plumas de colores -muchas veces inexistentes-, dejando al descubierto que no somos unos Pavos Reales sino Realmente unos Pavos.

Desde el jueves 21 de julio a las 20:30. Funciones: Jueves a las 20:30. Localidades: $ 2500.- Entradas a la venta por www.Plateanet.com.ar

*Castor y Pólux. Tacuarí 955 (San Telmo)

Las Dos Reinas

La obra explora la turbulenta vida de la carismática María Estuardo, reina de Escocia y la persuasiva Isabel I, reina de Inglaterra. Rivales en el poder y en el amor, reinas en un mundo gobernado por hombres. Isabel inclinada al protestantismo se proclamaba como la única soberana. Por derecho de nacimiento, María Estuardo, ferviente católica, podía reclamar el trono inglés. Ambas mujeres sienten una fascinación recíproca, y solo ellas saben realmente lo que significa reinar en una tierra de hombres. Poder, conspiraciones, amores y odios envuelven a estas dos reinas que cambiarán el futuro.

Ser ellas

Tres grandes mujeres de la historia reflexionan sobre temas universales. Es también el encuentro entre las tres actrices que le prestan su piel a estas almas que han dejado su huella. Temas como la política, el amor, la libertad, la vocación, la muerte, la vejez, la juventud y la militancia se desplegarán a lo largo de este encuentro. Ellas, y las actrices que las encarnan, podrán reflexionar desde ese espacio eterno. Podrán revisar juntas, sus vidas con el humor y la ironía de saberse más allá.

Un encuentro imaginario entre Eva Perón, Frida Kahlo y Simone de Beauvoir. De Erika Halvorsen, con Ana Celentano, Anabel Cherubito y Fabiana García Lago

¡Únicas 8 funciones! - A partir del viernes 15 de julio. Todos los viernes 20 h Entradas en Alternativa Teatral

*Teatro El Tinglado (Mario Bravo 948)

La Conversación infinita

Un viaje a través de la literatura intensa de Juano Villafañe: interpelada, deconstruida e interrogada por otro poeta, por otro actor, por otras actrices. “La conversación infinita” propone un acercamiento distinto a la forma tradicional de presentar a la poesía en el teatro. El estreno de La Conversación infinita es parte de la serie de acciones artístico culturales que el poeta y ensayista Juano Villafañe preparó para conmemorar su primer medio siglo en el campo cultural argentino y latinoamericano

Funciones: domingos a las 20 hs Entradas: $1.000. Duración: 50 minutos. Informes: 5077-8000 www.alternativateatral.com

*Teatro: Centro Cultural de la Cooperación. Sala: Raúl González Tuñón. Av. Corrientes 1543, CABA

Lorca / Dalí

La obra Lorca/Dalí es una creación de Martin Barreiro, que relata el profundo sentimiento entre el poeta y el pintor, quienes son personificados por Luciano Crispi y Jonahtan Di Costanzo. Desde el sábado 7 de mayo hasta el 27 de agosto a las 18:30 horas. Las entradas se pueden conseguir en las redes sociales del teatro o por Alternativa Teatral a $800 o $600 para jubilados y estudiantes.

* Teatro El Convento (Reconquista 269, CABA).

________________________

En el Cine Teatro El Plata. Con la dirección de José María Muscari y un elenco formado por Moria Casán, Marita Ballesteros, Malena Solda como Casio, Alejandra Radano, Mario Alarcón, MarianoTorre, Mirta Wons, Vivian El Jaber, Fabiana García Lago y Payuca, esta obra se presenta los sábados y domingos a las 17 h. Valor de las localidades: platea $1050, Pullman $550 (con visibilidad limitada). Duración: 80 minutos.

_______________________

Candidata

Candidata es una comedia satírica sobre la militancia y los entretelones de la política, tratado desde el humor, sin bajadas de línea ni clichés.

Está dividida en dos historias que se complementan, una es un casting muy particular de una candidata que quiere ser presidenta, y la otra, la realización de un acto escolar entre dos grados rivales eternamente enfrentados. Dos “detrás de la escena” en donde se gesta la futura líder de los argentinos.

Funciones: Sábados 20:00 Hs. hasta el 30 de julio. Duración: 60 minutos. Entradas por Alternativa Teatral

Elenco: Laura Lértora (la candidata y la maestra), Pedro Ferreyra (el presentador y el maestro), Justina Grande (la espectadora y la mami), Jorge Laplace (el actor y el papi). El espectáculo cuenta con el apoyo de PROTEATRO.

*Espacio Cultural Savia, Jufré 127, Palermo, CABA

Habitación Macbeth

A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público.

Versión para un actor de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare. Actuación y dirección Pompeyo Audivert. Música original de Claudio Peña. Habitación Macbeth fue galardonada con tres Estrella de Mar en Mar del Plata en los rubros Drama, Actuación Protagónica de Drama e Iluminación.

Funciones: sábados a las 21hs/ domingos a las 20hs. Hasta el 31 de julio. Informes y reservas: 5077-8000 www.alternativateatral.com Duración: 85′

*Centro Cultural de la Cooperación-Sala Solidaridad. Av Corrientes 1543, CABA

Network

Se presentará el 14 de julio en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125), con un gran despliegue artístico. Protagonizado por Florencia Peña, Coco Sily, Eduardo Blanco, Cesar Bordón y Pablo Rago. Esta obra trata la historia de un presentador de noticias de televisión y el rol de los medios de la comunicación, un éxito en Broadway, Londres y México. Network es un espectáculo sin precedentes en Argentina, con un despliegue técnico y tecnológico puesto al servicio de un texto y elenco de primerísima calidad. El espectador se someterá a una propuesta inmersiva y de estímulo sensorial, ingresando al ajetreado mundo de un set televisivo, en el que luces, cámaras y pantallas se operan sobre el escenario en tiempo real.

Basada en la película del mismo nombre escrita por Paddy Chayefsky, protagonizada por Faye Dunaway y Robert Duvall, que obtuvo varios premios Oscar en 1977. En 2017 Lee Hall hizo una adaptación para teatro por encargo del National Theatre, que fue dirigida por Ivo Van Hove e interpretada por Bryan Cranston (Breaking Bad). Tiempo después llegó a Broadway, nuevamente con Cranston, se sumaron los talentos de Tony Goldwin, Tatiana Maslany, Ron Canada, entre otros. La obra fue nominada en 6 categorías de los premios Tony de 2019 y Cranston obtuvo el premio a Mejor Actor.

La obra muestra a Howard Beale, un presentador de noticias de televisión, que tras 25 años, recibe la fatal noticia de que va a ser despedido. Ante tal desesperación anuncia que en su próxima aparición se suicidará en vivo. Está jugada sube la audiencia del canal televisivo a un nivel nunca antes visto y hace que los ejecutivos le den otra oportunidad con un nuevo programa. Sin embargo, Beale aprovecha este espacio para criticar incluso a su propio multimedio.

Elenco Protagónico: Florencia Peña/ Coco Sily/ Eduardo Blanco/ Cesar Bordón/ Pablo Rago. Acompañados por más de 20 actores en escena.

Dirección general y puesta en escena de Corina Fiorillo. Versión de Juan José Campanella

La Luz que recorrió a Margarethe

La obra La Luz que recorrió a Margarethe es un unipersonal escrito, protagonizado y dirigido por Stefania Koessl, con la codirección de Antonella Valese. El espectáculo cuenta la historia de una de las astrónomas mujeres más importantes de la historia que no recibió el reconocimiento debido. Se presenta todos los sábados de junio y julio a las 22:30 horas. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del Teatro.

*Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027).

Sueño

Cuatro intérpretes se juntan en el bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que este bosque está plagado de seres mágicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones. ¿O es que los verdaderos deseos se manifiestan libres lejos de las imposiciones? A la ya conocida trayectoria de la COMPAÑÍA CRIOLLA de reformular textos clásicos para acércalos a nuevos públicos y hacerlos vibrar en el presente (“Romeo y Julieta de bolsillo”, “Cyrano de más acá”, “La comedia de los Herrores”) se suma su nueva propuesta inspirada en la comedia más mágica y divertida del bardo inglés; “Sueño de una noche de verano”. En esta ocasión, cuatro intérpretes serán los encargados de encarnar a todos los personajes de la obra original, en un verdadero torbellino teatral plagado de recursos escénicos, despliegue físico, poesía y mucho humor.

Funciones: Sábados a las 16hs hasta el 31 de julio. Dramaturgia y dirección general: Emiliano Dionisi

*CC25 de Mayo (Sala principal). Av. Triunvirato 4444

___________________

Planta de Investigación y Creación Transversal, en el barrio porteño de Parque, es un espacio de encuentro para pensar el cuerpo a través de experiencias transdisciplinares de la mano de profesionales de las artes escénicas, audiovisuales, del movimiento, la salud y la educación con eje en la formación, la investigación y la creación y producción de obras. Alberga además, artes performativas y audiovisuales.

Pornografía sentimental, por Braian Alonso

Una obra kitsch y cursi en la que trituramos y despedazamos nuestros recorridos sentimentales, eligiendo algunos momentos y haciendo un collage de streaming, fotos y teatralidad. Es un montaje de parodias, enredos y accidentes sobre estructuras caducas que intentan normar nuestros afectos, un laboratorio sin fin que se desata por preguntas. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que el amor, tal y como lo conocemos, no es más que una ficción? ¿Qué hacemos cuando entendemos que el amor romántico es una farsa? ¿Donde lloramos la angustia de saber que no hay príncipes azules?

Funciones viernes 1, 8, 15 y 22 de julio - 21.30 hs. Entrada $1200

Breve enciclopedia sobre la amistad , de Tomás Masariche

Puesta en escena del naufragio de un relato. Los restos de un texto dramático flotan hasta la superficie de una experiencia atravesada por el humor. La “Breve Enciclopedia…” es tanto una instalación viva como una conferencia performática, tanto una obra cómica como un concierto escénico. Como punto de partida, una historia sencilla: el verano que Celso y Celia, dos adolescentes, pasan juntos durante la década del 90.

Funciones lunes desde el 27 de junio hasta el hasta 15 de agosto - 21 hs. Entrada $1200

Elogio de la permanencia , de Lourdes Elias, Nico Cro, Noe Meilerman

Un invernadero gigante. Dos mujeres. 2 plantas. Una lupa sobre un particular modo de estar. Una obra, una invitación a volver a lo primitivo, a lo instintivo. A contemplar el silencio, el vacio y el inefable poder del no hacer. Un recordatorio de que nuestros dialectos no son los únicos ni los más complejos. A fin de cuentas todos los lenguajes cumplen su función, pero también tienen sus límites.

Funciones domingo 17 y 24 de julio - 21 hs. Entradas $1.200 y 2 por $2.000

* Planta de Investigación y Creación Transversal, Inclán 2661, CABA

________________

La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder.

Jueves y Viernes 20 horas. hasta el 29 de julio. Entrada general $1000. Con descuento: $500. En venta por Alternativa

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

________________

Zulma, Martita y Estela se juntan en casa de Raquel a tomar el té, charlar y jugar a las cartas. Pero un suceso inesperado -un crimen- transformará la reunión en una hoguera donde se ejecutará a la hechicera culpable. Tarascones es una comedia negra, un policial dislocado. Donde esas señoras paquetas hablan en verso, elevando una tarde de té canasta a la categoría de la épica y el disparate.

Elenco: Paola Barrientos- Alejandra Flechner - Eugenia Guerty - Susana Pampín

Entradas $2400. En venta por PlateaNet

*Metropolitan Sura - Av. Corrientes 1343

___________________

Un espectáculo de magia e ilusionismo de Pablo Zanatta que se realiza cada sábado, para un selecto grupo de 30 personas en el “Cuarto de las Mentiras”, una pequeña sala de magia de cerca, con forma de anfiteatro.

Sábados a las 21:00 horas

*Bar Mágico Teatro. Carlos Calvo 1631, Ciudad de Buenos Aires

_______________

Una mesa larga, fideos con salsa y copas de vino. Un brindis. Un compromiso. Una llegada inesperada. Octubre de 1952. La grieta, la de antes y la de ahora.

De Bernardo Cappa. Funciones: Domingos 13 hs. Entradas: $1000 (incluye una empanadita y una copita de vino de gentileza) en www.hastatrilce.com.ar

*Hasta Trilce. Maza 177, CABA.

_________________________

Marcelo Insúa reestrena UTOPIA en el Bar Mágico Teatro. Utopía, es una ecléctica mezcla de magia, humor y mentalismo, con experiencias interactivas y originales producciones audiovisuales que se proyectan en el fondo del escenario.

Se presentará a partir del 2 de abril, todos los sábados a las 21 horas, Las entradas se pueden conseguir en www.barmagico.com.ar

*Bar Mágico. Carlos Calvo 1631 (Ciudad de Buenos Aires).

___________________

CINE

Reloj, soledad

“Ella trabaja en una fábrica. Cree que el reloj es un ladrón del tiempo. Busca olvidar su soledad. El presente es su pasado”. Una película de César González

Jueves de junio y julio, 20hs. Entradas

*Centro Cultural de la Cooperación. Av. Corrientes 1543, CABA.

Se estrena Bahía Blanca, basada en la novela de Martín Kohan

Bahía Blanca, ópera prima de Rodrigo Caprotti, basada en la novela homónima de Martín Kohan (Anagrama, 2012), tendrá su estreno en Buenos Aires el 7 de julio en el Cine Gaumont (CABA).

El film, que fue ganador del premio Ópera Prima del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (2015), contó con el apoyo de Mecenazgo Cultural y participó de los festivales BAFICI (2021), Festival Internacional de cine de Puerto Madryn MAFICI, (2022) y el Festival Internacional de Cine del Uruguay (2022).

Protagonizada por Guillermo Pfening, Bahía Blanca, cuenta con las actuaciones de Marcelo Subiotto, Elisa Carricajo (mejor actuación BAFICI 2021), Ailín Salas, Javier Drolas y Julia Martínez Rubio.

MÚSICA + CINE | Sr. Woman

El viernes 15 de julio a las 19.30, llega la segunda función en la CNB de este particular espectáculo que empezó teatral, se hizo una película, desembocó en una banda y para esta oportunidad ofrecerá una mezcla de todo.

Sr. Woman es un proyecto de Wo Portillo del Rayo. Primero fue una pieza escénica, audiovisual y musical que se pudo ver en varias salas de Buenos Aires y que protagonizaban lx propix Wo, Carla Crespo, y Guillermina Etkin; entre lxs tres compusieron todas las músicas.

La saga Sr. Woman es una ópera facetada o cubista, con muchos géneros adentro. Wo dijo alguna vez que es “una obra que me va a llevar toda la vida”. Es como si quisiera empatar su vida a la obra, en una escalinata sin paz que lx mantiene en el ritmo necesario de la autoconciencia, que no es lo mismo que el autocontrol. Es todo un mundo, pero un mundo poco narrable como conjunto; o un conjunto de particularidades de espanto y risa, una forma de la deformidad.

Entrada gratuita

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

Cine de Entre Ríos en la Casa del Bicentenario

Luego del ciclo virtual del año 2021, En foco: Entre Ríos, presentamos en pantalla grande las últimas producciones de los directores entrerrianos Eduardo Crespo, Ivan Fund y Maximiliano Schonfeld. Desde sus primeros pasos, hemos compartido su cine y hoy en día, sus películas son aplaudidas y aclamadas en los festivales de todo el mundo. Celebramos con ellos la expansión cinematográfica.

La maduración de los tres directores los ha conducido por nuevos rumbos y búsquedas. Los tres largometrajes están trazados por la muerte prematura y el duelo que conlleva transitar esa ausencia. Sin ahondar en el golpe bajo ni el dramatismo, las tres películas comparten una visión existencialista sobre la muerte, sin perder la esperanza de volver a comenzar de nuevo.

PROGRAMACIÓN

-Jesús López (2021) Dir. Maximiliano Schonfeld

Jesús López, un joven piloto de carreras, muere accidentalmente dejando su pueblo conmocionado. Su primo Abel, un adolescente sin rumbo, se siente poco a poco tentado a ocupar su lugar. Se instala con los padres de Jesús, viste su ropa, sale con sus amigos y su ex-novia. Al principio, la gente lo acepta y a Abel le gusta este papel. Pero el parecido con su primo se vuelve inquietante, hasta el punto de que acaba transformándose en Jesús López. En el pueblo se organiza una carrera en homenaje a Jesús. Animado por el espíritu de su primo, Abel conduce el coche del difunto. El resultado de esta carrera determinará si la transformación se vuelve o no definitiva. (Domingo 17 de julio. 19.30 HS)

-Piedra noche (2021) Dir. Ivan Fund

Sina viaja a la costa para acompañar a su amiga Greta en la venta de su casa de veraneo. Hace menos de un año Greta perdió a su único hijo en ese mar y necesita su ayuda. Mientras embalan todo y se preparan para entregar la llave, Bruno, el esposo de Greta, dice haber visto algo que confirma los rumores de los lugareños sobre la aparición de una extraña criatura. (Domingo 24 de julio. 19.30 HS)

-Nosotros nunca moriremos (2020) Dir. Eduardo Crespo

Rodrigo y su madre viajan al pueblo donde acaba de morir su hermano mayor. En ese lugar calmo, transitarán los primeros tiempos del duelo. Rodrigo se irá asomando al dolor de los adultos y de manera imperceptible irá dejando la infancia. Su madre intentará revelar los misterios de esa muerte. Una película diáfana, con melancolía y un leve humor, con personajes solitarios que intentan brindar algo de afecto. Una historia suspendida en el tiempo, en la flotación de los lugares perdidos de provincia. (Domingo 31 de julio. 19.30 HS)

Entrada gratuita

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

Panash

En un futuro cercano y distópico Buenos Aires está en llamas, convulsionada por un estado de sitio que parece no tener fin. Pero en los márgenes de la ciudad hay lugar para una historia de amor. Ciro es considerado en el barrio como un santo, un guía; temido y respetado por los tranzas y de apariencia impenetrable, su debilidad es Panash, la única en el barrio que intenta despertar conciencia a través de las rimas y, a la vez, su mejor amiga. Sin embargo, tras la aparición de Isi, un chico atractivo recién llegado al barrio, Panash no tarda en demostrar interés por él. Ciro, incapaz de confesarle su amor a Panash, decide ayudar a Isi a conquistarla mediante la rima y, sin saberlo, Panash ama a dos hombres. Con la nueva muerte de un pibe en el barrio, Ciro y su banda, junto a Isi, deciden adentrarse en una ciudad fantasmagórica. En el pleno calor de la batalla con las fuerzas de seguridad, se revela la verdad sobre la autoría de las rimas que iban dirigidas a Panash. Sin embargo, estas rimas parecen haber perdido valor frente al peso de los cuerpos caídos, dando paso a un final trágico y heroico.

Filmada en el barrio de Fuerte Apache, al oeste del conurbano bonaerense, Panash reúne a los principales referentes del freestyle, rap y trap del país. Su banda sonora original será lanzada como un disco autónomo y contiene temas de sus protagonistas. La película tuvo su premiere mundial durante el 36° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Una película de Christoph Behl. Elenco: Real Valessa es PANASH / Lautaro LR es ISI / Homer el Mero Mero es CIRO

Estreno en salas: 7 de julio

Bellas Artes Cine presenta un ciclo de cine de Colombia

Amigos del Bellas Artes y el Museo Nacional de Bellas Artes presentan un nuevo ciclo de Bellas Artes Cine, con la colaboración de la Embajada de Colombia en la Argentina. En esta nueva edición se presentarán una serie de filmes que muestran el desarrollo cada vez más firme de una de las cinematografías más interesantes de América Latina. El recorrido es amplio: desde una comedia alocada hasta el análisis de las relaciones interfamiliares; desde una reflexión sobre el ajedrez y la amistad, hasta un cuento animado sobre otros cuentos que cobran vida. La realización de todas las películas exhibe, además, el alto estándar alcanzado por esta industria, su variedad de temas y la manera como lo particular, el paisaje emocional y físico de un país, se vuelve universal a través del uso preciso y concreto de la ficción. Las entradas son gratuitas y se adquieren sólo de modo online, a través de reserva previa.

*Auditorio Amigos del Bellas Artes. Av. Pte. Figueroa Alcorta 2280, CABA

__________

La tercera Semana de Cine Latinoamericano será en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551, CABA), del 11 al 17 de julio. Todas las funciones serán con entrada libre y gratuita, y la mayoría de ellas contará con subtítulos en español.

P R O G R A M A C I Ó N

Día 1 - Lunes 11 de julio

18hs

Todos los rostros que amo se parecen, de Davi Mello y Deborah Perrotta (16, Brasil)

Algunas cosas que sabíamos sobre la miel, de José Luis Santos (16, Argentina)

No es un Juego, de Lucas Olivares (4, Argentina)

Gualicho, de Damián Mastroleo (3, Argentina)

Reina, de Florencia Calcagno (2, Argentina)

20hs

La francisca, una juventud chilena, de Rodrigo Litorriaga (80, Chile)

Un niño solo, de Miguel Garcés (11, Argentina)

Día 2 - Martes 12 de julio

18hs

La gran juntaza: Crónica de un país en resistencia, de Tomás Méndez (30, Colombia)

Amor de verano, de Eline Marx (22, Argentina)

Excelentísima señora, de Ana Sol Alonso y Teresita Cherry (4, Argentina)

Carta de Licanantai, del Colectivo VlopCinema (4, Chile)

"Excelentísima señora"

20hs

Israel, de Ernesto Baca (63, Argentina)

En este momento las cataratas están sonando, de Josefina Horquin (18, Argentina)

Día 3 - Miércoles 13 de julio

18hs

Temazcal Toci, de Laetitia Guerin (43, México)

Urubá, de Rodrigo Sena (15, Brasil)

20hs

Tarará, de Ernesto Fontan (70, Argentina y Cuba)

Cuando fuimos felices, de Felicitas Victoria Paez (2, Argentina)

Día 4 - Jueves 14 de julio

18hs

La Mina de Sonido, de Romina del Rosario (23, Francia)

Lobo Solitario, de Javier Beltramino (17, Argentina)

20hs

Roza, de Andrés Rodríguez (76, Guatemala)

De acá y de allá, de Mauricio Clavijo Velasco (12, Argentina)

Día 5 - Viernes 15 de julio

18hs

Este título está aquí, de Raquel Páez Guzmán (25, Colombia)

Leave, de Sioly Amundarain (13, Venezuela)

Breve historia de la mariposa de alas mojadas, de Ivo Turre Mascardi (2, Argentina)

20hs

Lleno de ruido y dolor, de Nacho Aguirre (101, Argentina)

Origen familiar, de Roberto Flores Muñoz (5, Perú)

Día 6 - Sábado 16 de julio

20hs

Reloj, Soledad, de César González (64, Argentina)

Háblame, de Violeta Mora (6, Honduras)

21.30hs

Artista Invitado: Canki

Día 7 - Domingo 17 de julio

20hs

Zapatos 36, de Petrônio Freire de Lorena (73, Brasil)

Documentos Escaneados, de Alonso Segura Mora (5, Costa Rica)

En la sección de Actividades Especiales de esta tercera edición seguiremos profundizando en las dos temáticas principales -exhibición y crítica- que son el eje de discusión y puesta en valor desde nuestra primera edición. La convocatoria de disertantes está abierta. Lxs interesadxs deberán inscribirse a través de Google Form. Quienes se inscriban van a poder acceder a los links de visionado de las películas programadas.

- Foro internacional de distribución y exhibición.

Será el 12 de julio a las 11hs ARG

- Debate entre críticos de cine latinoamericanos.

Será el 14 de julio a las 11hs ARG

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

Matar a la bestia

Emilia, 17, llega a un particular pueblo religioso en el borde entre Argentina y Brasil. Está buscando a su hermano, con quien tiene un oscuro asunto que resolver. Se aloja en la posada del monte de su extraña tía Inés donde, según los rumores, hace una semana apareció una bestia. Según dicen, esta bestia es el espíritu de un hombre malo que habita el cuerpo de distintos animales. Entre lo real y lo mitológico, lo humano y lo animal, la culpa y lo sexual, Emilia buscará enfrentarse con su pasado.

Todos los sábados de julio a las 22 hs. Duración: 79 min. Idioma: Español y Portugués. Calificación: SAM 13

*MALBA CINE. Figueroa Alcorta 3415, CABA

Qué será del verano

Tras su estreno internacional en la Berlinale y consagrarse como mejor largometraje de la Competencia Argentina del 22 Bafici, Qué será del verano, de Ignacio Ceroi, se estrena en el cine. 7 únicas funciones en la Sala Lugones. Jueves 21, viernes 22, sábado 23 y domingo 24 a las 21hs. Martes 26, miércoles 27 y jueves 28 y a las 18hs.

SINOPSIS: Charles, un señor francés de Montpellier, vende su cámara doméstica. Ignacio, director de cine Argentino de viaje por Francia, compra su cámara. Al abrirla descubre que han quedado los videos de Charles y en ellos una posible película de aventuras excepcionales alrededor del mundo. Ignacio y Charles comienzan una relación epistolar en cuyas cartas Charles, acaso sin darse cuenta, irá escribiendo el guión del film que esas imágenes representan; una película sobre las relaciones sentimentales, los viajes infinitos, los conflictos bélicos siempre lejos de casa, la soledad y la compañía de los seres más queridos.

*Sala Lugones. Corrientes 1530, CABA

Telma, el cine y el soldado, una comedia documental de Brenda Taubin, el Cultural San Martin

Telma tiene 77 años y algunos sueños por cumplir. Uno de ellos, es reunir a su hija Lili con su primer amor, un soldado de Malvinas con quien intercambió cartas de amor durante la guerra de 1982. Con la ayuda de sus compañeros jubilados del cineclub y contra la voluntad de su yerno, Telma intentará reunir a su hija y al soldado buscando concretar, después de muchos años, el encuentro prometido

Funciones confirmadas: Jueves 30/6, 19hs - Viernes 15/7, 19hs- Sábado 30/7, 19hs. Venta de entradas online, acá.

*El Cultural San Martin: Sarmiento 1551, CABA.

Enciclopedia cinematográfica del vampirismo Parte 2

14 films en la Sala Leopoldo Lugones

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y Fundación Cinemateca Argentina, en colaboración con el Centro Cultural de España en Buenos Aires, la Embajada de España en Argentina y el Goethe-Institut Buenos Aires, han organizado un ciclo denominado Enciclopedia cinematográfica del vampirismo Parte 2, que se llevará a cabo del viernes 22 de julio al jueves 4 de agosto en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530). El ciclo, que tuvo su primera parte durante la temporada 2021, propone un nuevo recorrido a través de la vida y la obra de los vampiros –literales y metafóricos– que han acechado la historia del cine, con films que atraviesan las décadas, los géneros, los formatos y las geografías.

Por último, el domingo 24 de julio a las 17 horas tenemos la proyección de Arrebato, de Iván Zulueta y la función será presentada por Cecilia Roth.

Grandes clásicos restaurados del cine francés

El Complejo Teatral de Buenos Aires y Fundación Cinemateca Argentina, en colaboración con el Institut Français d’Argentine y la Embajada de Francia, han organizado un ciclo denominado Grandes clásicos restaurados del cine francés, que se llevará a cabo del martes 28 de junio al jueves 21 de julio en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. La muestra está integrada por diecisiete largometrajes en copias restauradas y enviadas especialmente desde París por el Institut Français para la Sala Lugones, e incluye títulos de realizadores como Agnès Varda, Jacques Rivette, Jean Renoir, Georges Franju, Jacques Demy, Chris Marker, Louis Malley, François Truffaut, entre muchos otros.

MÁS INFO Y ENTRADAS. Valor de las localidades: Entrada general $450 - Estudiantes/jubilados $250

* Teatro San Martín, Sala Leopoldo Lugones. Av. Corrientes 1530, CABA

Cine Oriente, en PLANTA de Investigación y Creación Transversal

-Gabriel y la montaña, de Fellipe Barbosa

Antes de entrar a una prestigiosa universidad americana, Gabriel Buchmann decide viajar por el mundo durante un año. Después de diez meses en la carretera, llega a Kenia decidido a descubrir el continente africano. Hasta que llega a la cima del Monte Mulanje, en Malawi, su último destino.

Función jueves 21 de julio - 20.45 hs. Entrada $300. Proyección 4K, ambiente calefaccionado

-Buenos Aires Rap, de Diane Ghogomu, Sebastián Muñoz, Segundo Bercetche

Nacido en el Bronx hace más de 30 años, el hip hop es uno de los ritmos predominantes en el mundo. Buenos Aires Rap muestra la influencia del hip hop en Buenos Aires y de Buenos Aires en el hip hop. Esta apropiación no está exenta de conflictos: marginalidad y moda; consumismo, religión y resistencia; fascinación por lo negro. Un documental coral donde emerge una gran ciudad de mestizajes subterráneos.

Función jueves 28 de julio - 20.45 hs. Entrada $400. Proyección 4K, ambiente calefaccionado

*Planta de Investigación y Creación Transversal, Inclán 2661, CABA

Amasando futuro

La organización barrial Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala realizó una imponente obra edilicia, cultural, educativa, sanitaria y de dignificación de sectores vulnerados de la Provincia de Jujuy. El 16 de enero de 2016 Milagro es detenida porque su accionar afectó los intereses económicos y políticos de la clase dominante jujeña. Paulatinamente apresan a muchxs de lxs cooperativistas que participaron de esta epopeya. En un juicio plagado de irregularidades reciben una condena. La película muestra parte de la obra a través de quienes fueron y son sus protagonistas y fundamentalmente de la construcción colectiva que no se detiene.

Directora: Marta Valle. Documental/ 75 minutos. Desde el jueves 7 de julio, 19.30hs.

*Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, CABA.

Cine en el Kirchner: julio

Durante julio, el espacio permanente de cine ubicado en el sexto piso del Centro Cultural Kirchner propone una programación nucleada en el eje temático “Divino tesoro”. La adolescencia y primera juventud –con su extrañeza, su intensidad, sus preguntas, sus búsquedas, sus pérdidas, sus chistes y sus gozos– son el asunto de la programación de este mes.

En la sala B de cine clásico, el ciclo Filmoteca en vivo propone una selección de proyecciones en fílmico curada por el crítico, investigador, divulgador y docente Fernando Martín Peña. En este marco, los viernes y sábados se ofrecen películas de Yannick Andréi, Alberto Lattuada, Basil Dearden, David José Kohon, Leopoldo Torres Ríos, Leopoldo Torre Nilson, Vilgot Sjöman, Ingmar Bergman, Elia Kazan, Uli Edel, Vasili Zhuravlyov, Arne Mattson, Francisco Mugica, Léonide Moguy y Richard Thorpe.

En la sala A de cine contemporáneo, se ofrecen cuatro cortometrajes documentales de Cantera, el espacio experimental del Kirchner, que pueden disfrutarse todos los viernes desde las 17. Los sábados a las 17, se proyectan cortometrajes de la carrera de Diseño de imagen y sonido (UBA, FADU); y los viernes y sábados a las 19, seis largometrajes de producción nacional. Los domingos a las 17, se puede disfrutar del documental Me nació este amor, realizado por Conurbana Audiovisual; y a las 17 y 19, de los ciclos de cine cubano, alemán e italiano, coproducidos junto a la Embajada de Cuba en Argentina, el Goethe-Institut y el Istituto Italiano di Cultura Buenos Aires, respectivamente.

*CCK. Sarmiento 151, CABA

En el Cine Gaumont

07/07/2022 al 13/07/2022 PANASH 13:30 Christoph Karl Behl FICCIÓN 01:29

07/07/2022 al 13/07/2022 PANASH 16:00 Christoph Karl Behl FICCIÓN 01:29

07/07/2022 al 11/07/2022 y 13/07/2022 PANASH 18:30 Christoph Karl Behl FICCIÓN 01:29

07/07/2022 al 11/07/2022 y 13/07/2022 PANASH 21:00 Christoph Karl Behl FICCIÓN 01:29

07/07/2022 al 13/07/2022 ALUVIÓN 12:30 Alejandro Magnone, Rogelio Pivetta, Abril Suárez Bueno, María Mozzi, Juan Rodríguez, Paula Garavagno, Valentina Ñonquepan FICCIÓN 01:02

07/07/2022 al 13/07/2022 PEQUEÑA FLOR 15:00 Santiago Mitre FICCIÓN 01:38

07/07/2022 al 13/07/2022 MAREA VERDE 17:30 Ángel Giovanni Hoyos DOCUMENTAL 01:12

07/07/2022 al 13/07/2022 CAFRUNE 20:00 Julián Giulianelli DOCUMENTAL 01:09 ESTRENO

07/07/2022 al 13/07/2022 PEQUEÑA FLOR 22:30 Santiago Mitre FICCIÓN 01:38

07/07/2022 al 13/07/2022 HÉKATE 14:30 Nadia Benedicto FICCIÓN 01:17

07/07/2022 al 13/07/2022 BAHIA BLANCA 17:00 Rodrigo Caprotti FICCIÓN 01:23 ESTRENO

07/07/2022 al 13/07/2022 AMASANDO FUTURO 19:30 Marta Delia Valle DOCUMENTAL 01:16

07/07/2022 al 13/07/2022 BAHIA BLANCA 22:00 Rodrigo Caprotti FICCIÓN 01:23

Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $90.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 45.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 45.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 45.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

Ciclo Plan Recuperar de películas argentinas restauradas

BA Audiovisual proyecta junto a DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) un Ciclo de Cine de películas argentinas restauradas por el Plan Recuperar. Las películas seleccionadas son variadas, de diferentes géneros y están dirigidas por talentosos y consagrados directores. Para disfrutar de las producciones, se accederá a través de Vivamos Cultura. La programación se irá renovando mes a mes, se proyectarán 4 films mensuales y cada película se encontrará disponible durante una semana. El objetivo del ciclo es poner en valor las películas históricas del Cine Argentino.

Ciclo de cine judío virtual, en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

A partir del martes 11 de enero, estarán disponibles las obras de producción internacional Zaytoun, Todos mis seres queridos, Vecinos de dios, El señor sábado a la noche, Pie de página, Homicidio, Marlene Dietrich, su propia canción e Invencible.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Encuesta Nacional de Folklore

Ya está disponible el Sobre #3 de la Encuesta Nacional de Folklore, un relevamiento histórico sobre nuestra cultura

En 1921, el Consejo Nacional de Educación encargó a maestros y maestras de todo el país un relevamiento de obras en poesía, prosa y música folklórica de cada región. El material manuscrito –que fue conservado e investigado por el INAPL hasta hoy– ya está disponible en formato digital, acompañado por el análisis de especialistas.

La Encuesta Nacional del Folklore (ENF) es un conjunto documental único que registró las tradiciones populares de principios del siglo XX y que permite entrever las señales de la nacionalidad argentina en la fusión de elementos hispanos e indígenas. Encarada en 1921 por el Consejo Nacional de Educación, sus materiales originales son conservados e investigados en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL).

El año pasado para celebrar sus 100 años, el Ministerio de Cultura de la Nación puso en marcha el proyecto Sobre para acercar estas experiencias culturales diversas, a través de la mirada de investigadores e investigadoras, escritores y especialistas que piensan la contemporaneidad de estas tradiciones y relatos. A su vez, la puesta en acceso público de la totalidad de la colección de la Encuesta -que consta de más de 88.000 folios- permitirá sumar otros acercamientos en el futuro.

El primer Sobre contiene textos y análisis sobre el conjunto documental, el segundo indaga tanto sobre las significaciones de la Encuesta como sobre las sensaciones que recopiló, y el tercero es una serie de postales con pequeño muestrario de prosas, rimas y relatos recogidos por los docentes rurales.

Canal Encuentro estrena micros para conocer y entender la naturaleza

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, estrena dos microprogramas: Planeta vivo y Los cretácicos. Dinosaurios de la Patagonia, para conocer y entender la naturaleza.

PLANETA VIVO Microprogramas, intercalados en la programación

¿Qué es la vida? ¿Cómo se desarrolló, y se desarrolla, la vida en la tierra? ¿De qué hablamos cuando hablamos de evolución, reproducción y adaptación al ambiente de las distintas especies? Desde los microorganismos, los hongos, las algas, las plantas hasta los animales, vemos cuáles son las características de la vida en nuestro planeta, a partir de contenidos científicos y divertidos.

LOS CRETÁCICOS. DINOSAURIOS DE LA PATAGONIA Microprogramas, intercalados en la programación

A través de réplicas museísticas y de la voz del paleontólogo Sebastián Apesteguía, conocemos cómo se constituyeron y vivieron los distintos dinosaurios que habitaron la Patagonia durante el período Cretácico. La serie combina información básica y de fácil asimilación sobre dinosaurios.

La Patagonia argentina posee un importante tesoro paleontológico. Conformado por una gran cantidad y variedad de restos fósiles, nos permite conocer sobre aquellos ejemplares de dinosaurios que poblaron esta zona hace millones de años.

___________________

Estrenos en Canal Encuentro

Las producciones originales de la plataforma Contar llegan a la pantalla de la señal educativa y cultural pública.

TERMINAL NORTE

Estreno: domingo 17 de julio a las 22:30. Unitario documental. Dirección: Lucrecia Martel.

Durante el año que asoló la peste, Julieta Laso, cantora del Río de la Plata, se refugió en el norte del país para ensayar un show que fue cancelado. Allí conoció a músicas extraordinarias, con quienes cantó y conversó en largas tertulias nocturnas.

TRANS

Argentina (2021-2022)/ 4 capítulos - 26 minutos

Estreno: a partir del lunes 11 de julio, todos los lunes a las 19:30

Dirección y guion: Agustín Toscano

Testimonios: Mónica Gabriela Mansilla, Marisol de los Ángeles Brandán, Florencia Agustina Guimaraes García, María Esther Escusa, Iván Federico Fernández, Lucas Elías de Dios, Agostina Yael Sosa, María Esther Mansilla y otros/as.

______________________

Unísono, en la TV Pública

Producido por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Unísono difunde grupos y solistas que producen su música de forma independiente, con la palabra de sus protagonistas quienes presentan sus obras desde sus hogares al tuyo. Con el apoyo de grandes referentes de nuestra música presentando a las agrupaciones. Además, videos especiales, homenajes y sorpresas.

Nuevo horario, sábados a las 18.

Más información.

___________________________

10° temporada de BCN Radio

A partir del lunes 14 de marzo comienza la décima temporada de BCN Radio, la radio web de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La emisora arranca otro año emprendiendo nuevos desafíos, consolidando un proyecto de comunicación institucional que poco a poco fue cumpliendo sus metas desde aquel 1° de marzo de 2013, cuando -con tan solo 8 programas en la grilla- comenzó a transmitir en vivo desde la Asamblea Legislativa de aquel año.

Diez años después la radio cuenta con más de 40 programas y alcanzó en 2021 más de 31 mil escuchas, con una gran variedad de cuentos y relatos que se replican por diversas plataformas digitales.

Este año, BCN Radio está de festejo y celebra junto a su audiencia la primera década al aire. Se puede acceder a toda su programación en www.bcnradio.com.ar y en las redes sociales de @bcnradio (Spreaker, Twitter, Youtube, Facebook, Instragram, Spotify). Más información en www.bcn.gob.ar y en las redes sociales de @BCNArgentina

______________________

IF Cinéma a la carta 2021

IFcinéma a la carta reúne una selección de cortometrajes y largometrajes disponibles para ver en línea en todo el mundo. La selección de contenidos se actualizará todos los meses.

Disponibles en línea en https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte.

______

El espacio de ensayo - CCK

La serie de entrevistas con referentes de las artes escénicas suma un nuevo capítulo al archivo que da cuenta de los procesos de trabajo y creación de nuestros artistas locales. Más información.

_______

Flashback - CCK

Un ciclo de podcasts conducido por Ana Cacopardo que nos acerca a las memorias sociales silenciadas y marginalizadas. En la semana del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se estrenan cuatro capítulos con reflexiones de las activistas indígenas Liliana Ancalao, Soraya Maicoño, Sara Curruchich y Daniela Catrileo. Más información.

_____

Serie documental “Historias de Conservatorio II”

Se podrá ver en Vivamos Cultura a partir del 23/12. Llega la segunda edición de esta serie documental en la cual los músicos, egresados y docentes de los Conservatorios Superiores de Música “Manuel de Falla” y del “Ástor Piazzolla” cuentan su proceso de creación musical, sus proyectos y su paso por dichas instituciones.

________

Microserie teatral “Ficciones Verdaderas”

Se podrá ver en Vivamos Cultura. Cada episodio de esta microserie teatral cuenta con la participación de un actor o actriz de reconocida trayectoria y el elenco se completa con actores y actrices que ha pasado por la carrera de actuación en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y/o de alguna de las propuestas del Centro de Capacitación Artística y Profesional de la DGEART.

_________

Cápsulas ABC de la Red de Bibliotecas

Entregas audiovisuales para despertar nuestra curiosidad junto a pensadores y pensadoras. Una propuesta producida junto a ASE Nacional. ABC de las científicas, por Valeria Edelsztein. También podés ver: ABC del etiquetado de alimentos, por Claudia Degrossi, ABC de los microorganismos, por Luis Wall, ABC de la alimentación y el deporte, por Marcia Onzari y más a través de Vivamos Cultura

________

Podcast “Mapa de Lectura”

Un podcast iniciado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad junto al Área Editorial e Impulso Cultural, para recorrer la literatura del país a través de Spotify. Mapa de Lectura es un podcast que recorre la literatura del país a partir de la mirada de una editorial, una librería y un autor o autora. En cada episodio un autor, una editora y un librero/a cuentan acerca de su trabajo, llevan a conocer la literatura que se escribe en su provincia, recomiendan libros y autores y leen sus fragmentos preferidos. Se realiza como sección dentro del programa “Poesía 1110″ de Radio Ciudad, y se encuentra disponible en formato podcast a través de la cuenta de Spotify de Impulso Cultural.

_______

Harta del Éxito

Los mejores fracasos de la literatura argentina. En esta ocasión, la periodista y escritora Liliana Viola entrevistará a una de las autoras nacionales más interesantes del momento, Mariana Enriquez. Harta del Éxito es un ciclo de entrevistas a escritores y escritoras en torno a la temática del fracaso, tanto en su obra como en la vida y en la historia de la literatura nacional. Todos los capítulos se pueden ver a través de Vivamos Cultura.

__________

Cápsulas en red

En su nueva temporada, la propuesta de videotutoriales del Programa Cultural en Barrios “Cápsulas en Red”, invita a vecinos y vecinas de la Ciudad a seguir aprendiendo baile, música, pintura y artes visuales, entre otras disciplinas artísticas y culturales. Las entregas son semanales, de corta duración y realizadas por talleristas del Programa. Se pueden encontrar todos los lunes en Vivamos Cultura.

_______

Folklore en Casa

La Dirección General de Música dependiente del Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad, presentan la segunda temporada de su programa televisivo que se transmite todos los domingos a las 21 por el Canal de la Ciudad. Un ciclo de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino.

_____________

MÚSICA

Conciertos en el CCK

- Suban a La Cúpula: Anyi + María Belén Aguirre

Suban, el ciclo que lleva a los escenarios del Centro Cultural Kirchner a las nuevas voces de la música de nuestro país, ofrece durante las vacaciones de invierno una edición especial con cinco shows en diferentes salas. En este encuentro se presentan Anyi y María Belén Aguirre. 15 de julio a las 19 h en La Cúpula

- Christian Baldini dirige a la Orquesta Sinfónica Nacional

Bajo la dirección de Christian Baldini, la Orquesta Sinfónica Nacional interpreta la sinfonía Don Rodrigo de Ginastera, el concierto para violín, bandoneón y orquesta de Juan Pablo Jofré Romarión y Ángel apasionado II de Marta Lambertini. Como solistas intervienen Mónica Ferracani (soprano), Gustavo Mulé (violín) y Juan Pablo Jofré Romarión (bandoneón). El concierto será transmitido en directo a través de Radio Nacional Clásica FM 96.7 y Sonido Cultura. 15 de julio a las 20 h en Auditorio Nacional

- El barbero de Sevilla, la ópera de Rossini, en versión para todo público

El barbero de Sevilla, la desopilante ópera de Gioachino Rossini, se presenta en una adaptación en español para todo público, en colaboración con el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.

Con libro y dirección de María Jaunarena, escenografía e iluminación de Gonzalo Córdova y Tamara Benítez al piano, los chicos podrán conocer la comedia de enredos en las que se ve envuelto Fígaro, el gran personaje de Beaumarchais, al que Gioachino Rossini dio fama internacional con sus pegadizas melodías. Gabriel Carasso, Laura Penchi, Constanza Díaz Falú, Patricio Oliveira, Mirko Tomas, Walter Schwarz, Cecilia Pérez San Martín, Estefanía Cap y un coro serán los responsables de conducir a los chicos a la aventura de la música clásica. 16 de julio a las 17 h en Sala Argentina

- La fabulosa travesía, por Fanfarria Ambulante

La fabulosa travesía es una ficción musical que se hace eco de las historias migratorias de nuestras abuelas y abuelos, recreando el viaje de una tripulación desopilante que viaja desde un continente imaginario Balkanatolia hacia su tierra prometida Argentina. Una navegación musical rocambolesca, llena de melodías del viejo continente que se van fusionando con los ritmos de la tierra prometida como la cumbia y el chamame.

La tripulación está integrada por Rupert Racatapunch (Bruno Gramaglia en batería), los hermanos Igor e Ivo Evanol (Gonzalo Goitia en tuba y Pablo Aristein en saxo alto) el capitán Pierre el Sensible González (Fabrice Gautheron en acordeón, desde Francia). 17 de julio a las 15 h en Sala Federal

- Mariana Cincunegui y Vivarium Musike

La cantante y compositora de música para las infancias Mariana Cincunegui –autora de exitosos álbumes como Piojos y piojitos, Los Pandiya, Hoy es mañana y Alasmandalas– regresa a los escenarios para ofrecer un concierto que incluye algunos clásicos y, además, estrenos del material que integra Canciones botánicas, un repertorio basado en la escucha y la inclusión del paisaje sonoro de la naturaleza, para pensar y sentir la música como un territorio tímbrico dentro de la biósfera.

Canciones botánicas ofrece sobre relatos sonoros y atmosféricos que nos transportan a una realidad inminente, donde el ser humano y las infancias tengan miradas y cuidados sobre el planeta y su ecosonoridad. 17 de julio a las 18 h en Auditorio Nacional

- Pim Pau junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”

Con Federico Sardella como director invitado, la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” presenta un concierto especial para toda la familia, junto al grupo Pim Pau, integrado por Lucho Milocco, Eva Harvaez y Cassio Carvalho. 20 de julio a las 19 h en Auditorio Nacional

Entrada gratuita. Reserva online a partir del martes anterior al evento. Más información

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

__________________________

Disney y el Teatro Colón presentan Star Wars: El Imperio contraataca en concierto

La reconocida banda sonora de STAR WARS: EL IMPERIO CONTRAATACA compuesta por el ganador del Oscar® John Williams, incluida “La Marcha Imperial”, será interpretada por la Orquesta Estable del Teatro Colón mientras se proyecta la película.

El nuevo espectáculo en vivo presentará tres funciones en idioma original con subtítulos el 12, 13 y 14 de julio a las 20:00 horas y una función doblada al español el 15 de julio a las 11:00 horas.

Las localidades ya se encuentran a la venta y se pueden adquirir de manera online en www.teatrocolon.org.ar y de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y los domingos de 9:00 a 17:00.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

__________________

El gran tenor mexicano Javier Camarena vuelve al Teatro Colón

El sábado 30 de julio a las 20:00 horas, el tenor mexicano Javier Camarena regresa al Teatro Colón luego de su debut en el primer coliseo en 2017. En esta oportunidad, brindará un concierto en el que estará acompañado por la soprano chilena Alyson Rosales y el pianista de origen cubano Ángel Rodríguez.

El repertorio que interpretarán estará integrado por clásicos de Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Édouard Lalo, Jules Massenet, Charles Gounod, Georges Bizet y Giacomo Puccini.

Las entradas para el concierto se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y en el local de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

_________

La soprano estadounidense Nadine Sierra en el Teatro Colón

El sábado 23 de julio a las 20:00 horas el Ciclo de Grandes Intérpretes Internacionales traerá el debut en el Teatro Colón de Nadine Sierra, la soprano estadounidense que ofrecerá una velada lírica junto al pianista Kamal Khan. Un repertorio con clásicos italianos como Donizetti, Rossini y Verdi, y que incluirá momentos de zarzuela y piezas de Villa-Lobos y Bernstein, entre otros.

Nadine Sierra destacada entre las mejores sopranos de la actualidad, ha pasado en poco tiempo de ser una voz prometedora a transformarse en una diva aclamada tanto por la crítica como por el público en presentaciones junto a muchas de las principales compañías y orquestas del mundo. Es además una activa difusora de la canción de cámara y fue la cantante más joven en recibir el Premio Marilyn Horne.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y en el local de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

__________________

El Centro Cultural Kirchner presenta el ciclo “Luis Alberto Spinetta. Discos esenciales”

A diez años de la partida de Luis Alberto Spinetta, su música continúa más presente que nunca. Por eso, el Centro Cultural Kirchner celebra su obra con Discos Esenciales, ciclos de conciertos dedicados a revisitar sus producciones que dejaron una huella en la memoria colectiva.

Así, se hará una serie de recitales temáticos. Cada uno de ellos aborda un disco en especial en el que participan músicos y cantantes invitados bajo una curaduría pensada exclusivamente para esa producción.

La primera selección de discos esenciales incluye Almendra, Artaud, El jardín de los presentes, Peluson of milk, Los ojos y Téster de violencia, que son abordados por figuras como Andrés Beeuwsaert, Claudio Cardone, Mono Fontana, Hernán Jacinto, Nadia Larcher, Javier Malosetti, Lucio Mantel y Loli Molina.

La entrada es gratuita, solo con reserva previa, y se podrá gestionar en la web cck.gob.ar

Agenda de conciertos de Luis Alberto Spinetta. Discos esenciales

-Pescado Rabioso - Artaud (1973). Dirección: Loli Molina y Hernán Jacinto. Sábado 11 de junio, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 7 de junio

-Invisible - El jardín de los presentes (1976). Dirección: Lucio Mantel. Sábado 6 de agosto, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 2 de agosto

-Luis Alberto Spinetta - Peluson of milk (1991). Dirección: Juan Carlos “Mono” Fontana. Sábado 27 de agosto, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 23 de agosto

-Luis Alberto Spinetta y los Socios del Desierto - Los ojos (1999). Dirección: Claudio Cardone. Sábado 12 de noviembre, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 8 de noviembre

-Luis Alberto Spinetta - Téster de violencia (1988). Dirección: Javier Malosetti. Sábado 3 de diciembre, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 29 de noviembre.

________________________

Julio en el Nuevo Borges

JAZZ EN EL BORGES

Viernes 1 de julio a las 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

Pat. La música de Pat Metheny

Tomás Fraga, Lautaro Moreno, Hernán Jacinto, Diego Wainer, Santiago Arroyo y Juan Cava.

Cantante invitada: Mariana Ayelén Iturri

Música de Pat Metheny de todas sus épocas. El grupo es un sexteto conformado por músicos de distintas generaciones unidos por el amor a la obra de este artista excepcional.

TANGO EN EL BORGES

Sábado 2 de julio a las 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

Dolores Solá presenta Criolla

Voz: Dolores Solá; guitarras: Diego Rolón y Lucas Marcelli; bandoneón y acordeón: Alejandro Montaldo; contrabajo: Patricio Cotella. Dirección musical: Diego Rolón

Fados, tangos, canciones camperas y valses de todos los tiempos, con aires de cabaret, nos traen al presente, al universo propio de la artista. En un paseo por la historia del tango, su voz recorre canciones ocultas de nuestros primeros cantores criollos —Gardel y Corsini—; piezas gloriosas de los años 30, 40 y 50, y algunas composiciones de hoy, de su propia pluma y de la de Acho Estol. No faltarán algunas obras instrumentales, en homenaje a las grandes orquestas.

CAPITAL DE PROVINCIAS

Viernes 8 de julio a las 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

Coqui Ortiz Trío

Juan Mora: piano; Julio Ramírez: acordeón; Coqui Ortiz: guitarra y voz

El concierto pasará por varios de los territorios desde los cuales Ortiz produce conceptualmente su material. Se interpretarán temas de Avío, que incluye décimas que cuentan la historia de su lugar de origen y canciones de los referentes con quienes se formó en su ciudad, Resistencia; canciones de Agua y arcilla y de Chamamé sentido, que son dos álbumes en proceso de grabación, y una breve selección de obras grabadas en sus discos ya editados, pero siempre con los nuevos matices que surgen de este trío con acordeón y piano con el que viene tocando desde hace muchos años.

JAZZ EN EL BORGES

Domingo 10 de julio, 18 h | Auditorio Astor Piazzolla

Snajer Trío

Guido Martínez: bajo; Diego Alejandro: batería; Ernesto Snajer: guitarra y composición

El trío ofrece composiciones que toman como punto de partida ritmos de chacarera, milonga, zamba, tango y candombe. Se trata de música argentina instrumental que se identifica con la improvisación y la libertad del jazz, sin perder el contacto con el lenguaje y las raíces de Sudamérica.

Con motivo de cumplirse este año el vigésimo aniversario de actividad ininterrumpida de este proyecto, Snajer Trío festejará editando Tríovivo, un disco formado por grabaciones obtenidas en distintos conciertos a lo largo del período 2002-2018, y que fueran originalmente parte de los discos Bom zapar, Después de todo y Lecturas argentinas.

INDUSTRIA NACIONAL

Domingo 24 de julio, 18 h | Auditorio Astor Piazzolla

Graciela Oddone: soprano; Virginia Correa Dupuy: mezzosoprano; Silvia Dabul: piano

El segundo concierto del ciclo Industria Nacional presenta a tres artistas de excepción: las cantantes Graciela Oddone y Virginia Correa Dupuy junto con la pianista Silvia Dabul. Tanto Oddone como Correa Dupuy tienen una extensa y riquísima trayectoria tanto en el campo de la lírica como en el de la canción de cámara. Por su parte, Silvia Dabul ha cultivado el repertorio solista tradicional a la vez que la práctica camarística y, con especial énfasis, la música creada desde la segunda mitad del siglo XX en adelante.

El concierto que presentan construye un recorrido que hilvana la voz solista con la voz acompañada y el piano solista. La delicadeza de los Poemas para canto solo, de Susana Baron Supervielle sobre poemas de Alejandra Pizarnik, dialogan con los Ocho haikus, de Javier Giménez Noble, en su brevedad y apelación a lo íntimo. Lúa descolorida, de Osvaldo Golijov, expande su expresividad sobre la desesperanza que trasunta el poema de Rosalía de Castro que le da nombre a la pieza; en tanto que las canciones de Lienzo, de Marcelo Delgado, ofrecen un relato intimista a dos voces. En ese territorio de la voz humana, la aparición de Interludio: Pájaro profeta, para piano solo, de Gerardo Gandini, funciona como un eje articulador del programa.

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, CABA

________________________

Ensayo general abierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

Este sábado 16 de julio a las 11:00 horas se podrá concurrir de manera gratuita al ensayo general del décimo primer concierto del 2022 de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires bajo la dirección musical del maestro Josep Vicent y con las participaciones como solistas de la mezzosoprano Adriana Mastrángelo y el pianista Jean Louis Steuerman.

Las entradas para el ensayo se podrán retirar a partir del jueves 14 de julio desde las 10:00 horas de manera presencial en la boletería del Teatro Colón Tucumán 1171, o bien, a través de www.teatrocolon.org.ar. Se entregarán dos entradas por persona. Capacidad Limitada.

El programa musical estará compuesto por dos obras de Manuel de Falla: la primera danza española de La vida breve, y El Sombrero de Tres Picos. También contará con Fantasía Tarumã para piano y orquesta, de João Guilherme Ripper.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

_____

PHIL D’OR - Recital Bach-Telemann en La Biblioteca Café

Emulando las antiguas tertulias musicales en los cafés alemanes del 1700, hemos preparado obras nuevas para esta ocasión, que permite exhibir un repertorio que tiene el atractivo de lo mínimo, y que no podría apreciarse en salas de dimensiones mayores o con menos cercanía entre el público y los ejecutantes.

Phil d’Or está integrado por José Luis Etcheverry (flautas de pico) y Matías Targhetta (clave).

Sábado 23 de julio a las 17 horas. Entrada con merienda: $1700. Reservas a los siguientes contactos: 4811-0673 (fijo), 11 6515 9514 (móvil), edith@labibliotecacafe.com.ar

*La Biblioteca Café. M.T. de Alvear 1155, CABA

__________

Orquesta del Tango de Buenos Aires

La Orquesta del Tango de Buenos Aires inaugura un nuevo ciclo de clásicos tangueros en el Centro Asturiano. El viernes 15 a las 19hs. con entrada libre y gratuita se podrá disfrutar de un repertorio con diversos ritmos que nos conducirán por la historia del tango. El Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Música, invita a participar de una nueva presentación de la Orquesta del Tango de Buenos Aires dirigida, en esta oportunidad por el Maestro Juan Carlos Cuacci y con la inconfundible voz de Lautaro Mazza.

*Centro Asturiano. Solís 475, CABA

__________

Maxi Pardo

PRÓXIMO SHOW: SÁBADO 16 DE JULIO 20.30 hs. Entradas por Plateanet

*Paseo La Plaza (Sala Casals). Av Corrientes 1660

_________________

Cucuza Castiello junto a Mateo Castiello en guitarra

Cucuza Castiello cantará esos Tangos de siempre, los mismos que suele cantar desde hace 14 años en el Bar “El Faro” (esos de Goyeneche, Troilo, Cadícamo, Juarez, Floreal, Manzí, Discépolo) y cantará los Tangos del durante (esos de Acho Estol, alguno propio...) y cantará los Tangos de la de la “Tangolencia Rockera” (esos de Sui Generís, Babasónicos) y cantará Tangos que no fueron concebidos como tales (Sandro, Leonardo Favio) pero que en su voz y en su interpretación, en su decir y en su presencia, renacen en Tangos..!!

Viernes 15 de julio / 21 HS. ENTRADA GRATUITA CON RESERVA PREVIA. La entrada se podrá reservar anticipadamente a partir de las 10 HS del lunes previo a la función. Las entradas reservadas que no hayan sido retiradas 10 minutos antes del inicio del espectáculo, quedan canceladas y se pondrán a disposición del público presente en el Conti. Los cupos son limitados. Vení con tu Pase Sanitario.

*El Conti Av. del Libertador 8151 - CABA

_________

La Fernández Fierro sigue con sus potentes shows en vivo

Miércoles 6, 13 y 20 de Julio / Miércoles 3, 10 y 17 de Agosto. Siempre a las 21hs. Entradas por TicketHoy

* CAFF, Bustamante 772, CABA

________________________

Charly modo activado

Fotografía de la obra mosaico Say No More, realizada bajo la técnica Gaudi por el colectivo artístico Alikata, el cual se encuentra dirigido por la diseñadora y artista Karina Zinik

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita a los conciertos Charly modo activado, a cargo de Coda Orquesta, que tienen lugar de manera gratuita los días 19, 20, 21 y 22 de julio a las 17.30h en la sala Muiño.

El concierto celebra la obra de Charly García, combinando instrumentos eléctricos y acústicos. Durante el espectáculo se subrayan elementos sonoros en las canciones con el objeto de revelar las ideas musicales del genio del rock nacional. La audiencia, por su parte, toma decisiones mediante el uso de sus teléfonos celulares, interviniendo en el desarrollo del concierto y descomponiendo la idea de espectador pasivo para pronunciarse como una audiencia activa.

Coda Orquesta, dirigida por Santiago Greco, propone de esta forma un espectáculo-experiencia, integrado por un repertorio musical que no solo celebra a Charly, sino que a su vez realiza un recorrido artístico por la historia reciente de la Argentina, como también un recorrido por nuestras historias personales; pues, las canciones de Charly, en tanto nos narran sobre nuestras vidas, son también nuestras canciones y es por eso que en esta oportunidad vamos a activarlas: por Charly y por nosotros.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

__________________

Guitarreros

GUITARREROS, el grupo salteño de gran impacto en el folklore y embajadores del género, anuncia su nuevo show en Buenos Aires para el sábado 10 de septiembre a las 23 hs en Café Berlín. Entradas por www.livepass.com.ar

Será un show íntimo y especial, en el que recorrerá todos los trabajos anteriores en nuevas versiones de temas queridos por el público como “Convivencias paralelas” y “Soy Salteño” y los estrenos más recientes como “A través del vaso”, “Canta corazón” y “Mil momentos”, entre otros.

*Café Berlín. Av. San Martín 6656, CABA

_________________

Canciones Mestizas presenta nuevo simple y video: “El jinete”

En los meses de abril y mayo “Canciones Mestizas” grabó varios temas en estudios ION que irán presentado a lo largo del año. La primera será una canción de su autoría “El Jinete” música Juan Hermelo, Adrián Barrionuevo y letra de Luis Pazos, a partir del jueves 14 de julio estará disponible en tiendas digitales distribuida por Faro latino. Esta banda formada a finales del 2019 se caracteriza por tener un sonido basado en la fusión de flamenco, tango y ritmos afroamericanos. Ellos componen sus propios temas y también realizan versiones de clásicos de la música popular.

SÁBADO 16 DE JULIO/ 22 HS . Las entradas se consiguen a través de Passline

*LIBARIO MULTIESPACIO. Julián Álvarez 1315, CABA

___________

Susana Baca en Córdoba

Susana Baca es una estrella de raíz afroperuana. Una leyenda de la canción latinoamericana. Admirada en el mundo por su refinada y virtuosa recreación. Ganadora de 3 Premios Grammy, sus espectáculos se vuelven ceremonias tan rítmicas y festivas como delicadas y profundas. Actualmente celebra medio siglo con el canto presentando “Palabras urgentes”, un álbum producido por Michael League, líder de la banda de jazz fusión Snarky Puppy y publicado por Real World Records –el sello discográfico fundado por el ex vocalista de Genesis, Peter Gabriel-. El mismo recibió el premio “Mejor Disco” de la revista inglesa SongLine. Se destacan en este trabajo las versiones de “Cambalache” y “Juana Azurduy”, así como también “Sorongo”; donde cuestiona el racismo.

Sábado 20 agosto - 21hs. SALA DE LAS AMÉRICAS, Pabellón Argentina de la UNC. Entradas en boletería o anticipadas en Disquería Edén (Obispo Trejo 15) o a través de www.edenentradas.com

La Gira: Viernes 19 agosto / Teatro Mercedes Sosa, TUCUMÁN. Sábado 20 agosto / Sala de las Américas, CÓRDOBA. Domingo 21 agosto / Teatro Municipal, RÍO CUARTO. Lunes 22 agosto / Teatro Plaza, MENDOZA. Miércoles 24 agosto / Sala Lavardén, ROSARIO. Viernes 26 agosto / Teatro Coliseo Podestá, LA PLATA. Sábado 27 agosto / Teatro Opera Orbis, BUENOS AIRES (con Raly Barrionuevo). Domingo 28 agosto / Teatro Solís, MONTEVIDEO (invitada Ana Prada). Martes 30 agosto / Teatro Nescafé de las Artes, SANTIAGO DE CHILE

_______

CUARTETO DE NOS presenta su álbum LÁMINA ONCE

El Cuarteto de Nos estrena su álbum Lámina Once, y quizás lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué ese nombre? El arte de tapa alude al conocido test de Rorschach que maneja la Psicología para estudiar la personalidad en base a los datos que surgen de lo que una persona ve en una serie de diez láminas. Estas imágenes se caracterizan por ser ambiguas en su significación permitiendo que se proyecte la personalidad del sujeto.

“Lámina once”, o la lámina que no está, pasea por ocho particulares canciones: “Flan”, “Chivo expiatorio”, “Cinturón gris”, “Fiesta en lo del Dr. Hermes”, “Frankenstein Posmo”, “La Ciudad sin alma”, “Maldito show” y “Rorschach”. En todas ellas hay un trasfondo común: la manifestación de un malestar con lo que nos toca vivir en las sociedades contemporáneas, las desdichas del momento actual.

El disco plantea un problema filosófico fundamental: ¿cómo llevar adelante una vida examinada?, y es que hay un hilo conductor en las canciones que pone de manifiesto los obstáculos para llevar adelante esa vida. La dificultad para poder ser auténtico, la corrupción o la debilidad ética contemporáneas podrían llegar a confluir en esa pregunta, que tiene un aspecto personal pero también un reverberar de tipo relacional y social. Como siempre lo hace El Cuarteto, el disco propone una visión crítica y la exigencia de un cierto estándar ético en el abordaje de los temas cruciales del hoy. Y nos permite tomar distancia y reflexionar acerca de si no podríamos tener una vida mejor.

Jueves 3 de noviembre en Buenos Aires. Comprar entradas

*Movistar Arena. Humboldt 450, CABA

___________

TAYLOR FEST

VIERNES 15 DE JULIO – 23:59HS, Entradas en Passline.com

*EL TEATRITO – SARMIENTO 1752

___________

EL BORDO, celebrando los 15 años de su disco Yacanto

SÁBADO 16 DE JULIO – 19:00HS. Entradas en Passline.com

*TEATRO FLORES – AV. RIVADAVIA 7806

______________________

V.I.D.A.

SÁBADO 16 DE JULIO – 19:00HS. Entradas en Passline.com

*EL TEATRITO – SARMIENTO 1752

______________

LA REINA

EN VIVO: NUESTRA RAZA + YERBA BRAVA. DJ: LA CONEJA CHINA

SÁBADO 16 DE JULIO – 23:59HS Entradas en Passline.com

*TEATRO FLORES – AV. RIVADAVIA 7806

____

Shows en La Trastienda

-EL POETA: CANCIONES DE LEONARD COHEN EN ESPAÑOL

MARIO SIPERMAN / GUSTAVO ROCA + ARTISTAS INVITADOS

JUEVES 14 DE JULIO – 21:00HS Entradas en Tuentrada

-ZAMBAYONNY

VIERNES 15 DE JULIO – 20:30HS Entradas en Tuentrada

-BERSUIT

CICLO TEMÁTICO: ASQUEROSA ALEGRÍA + LIBERTINAJE + TETOSTERONA + LA NUBE ROSA

SÁBADO 16 DE JULIO – 20:30HS Entradas en Tuentrada

-MÁS MÚSICA, MÁS ROCK

EN VIVO: LEIGON + FREAKNOISE + VEMI BASHK + PEQUEÑO MOD

DOMINGO 17 DE JULIO – 20:00HS Entradas en Tuentrada

*LA TRASTIENDA – Balcarce 460, CABA

________________________

Arturo Sandoval, la leyenda del jazz cubano

El virtuoso trompetista, pianista y compositor Arturo Sandoval, leyenda del jazz cubano, se estará presentando en un único show en Buenos Aires el día sábado 13 de agosto a las 21:00hs. Protegido del legendario maestro de jazz Dizzy Gillespie, Arturo Sandoval nació en Artemisa, un pequeño pueblo en las afueras de La Habana, Cuba, el 6 de noviembre de 1949, solo dos años después de que Gillespie se convirtiera en el primer músico en incorporar influencias latinas al jazz estadounidense.

* Teatro Ópera. Av. Corrientes 860, CABA

_________________

Audiocrónicas

El multifacético artista Juan Tauil lanza “Audiocrónicas” (Los Años Luz discos), álbum digital que contiene crónicas y canciones relacionadas con su Santiago del Estero natal.

La presentación oficial tendrá lugar el día viernes 15 de julio a las 20 h en la sala David Lynch de Tai Teatro. Con Juan Tauil en voz y bombo y Federico Orio en bombo legüero, y la presencia del performer Orkgotik como invitado. Los mitos y leyendas terroríficas de Santiago del Estero bien descriptas por Ricardo Rojas, dan forma a un show con una performance inquietante. Nuevas fechas serán anunciadas a partir de julio en el IG de la sala: @taiteatro. El valor de las entradas es de $ 1200 (disponibles entradas a 2x1 hasta agotar la promoción) y se puede reservar y pagar por medios electrónicos o por boletería. En Tai Teatro se puede cenar luego de cada función. La comida casera está a cargo de Cruz del Sur Morales, cocinera venezolana, experta en cocina popular latinoamericana.

“Audiocrónicas” es un disco en dos tomos: uno diurno con canciones y textos luminosos y otro nocturno, en el que la realidad se funde con la ficción más oscura. La música y los arreglos de todos los tracks son de autoría y dirección de Juan Tauil. Los textos -algunos propios, otros contemporáneos, y otros históricos de autorxs diversos- le dan forma a ese universo que remite a un Santiago del Estero de otra época, con personajes entrañables, paisajes subyugantes y leyendas escabrosas.

Viernes 15 de julio, doble función a las 20 y 22.30 h. Entradas $ 1200. Hay disponibles entradas a 2x1 hasta agotar la promoción. Consultas, reservas y venta de entradas a través de Whatsapp +54 9 11 3214 2441 o mail a musicaentai@gmail.com

*Tai Teatro, Charlone 1752 (CABA).

_____________________

Jazz en la antesala

Antes de las funciones del CICLO DE A DOS podés venir a escuchar Jazz y tomar algo en el Bar de El Popular. Intérpretes Josengo Frojan y Claudio Di Risio

Todos los Sábados 21 hs. Sin reservas previas. Actividad Cultural Gratuita. Precios de Bar Populares.

*Teatro El Popular, Chile 2080, CABA

_____________

Marilí Machado presenta “De esperanza el reencuentro”

Marilí Machado interpreta en este nuevo espectáculo, canciones latinoamericanas de diversos géneros musicales como tango- canción, chamamé, candombe, boleros, música cubana, música ciudadana y temas de su autoría. Su repertorio incluye autores de la talla de Juan Luis Guerra, Chabuca Granda, Eladia Blázquez, Jorge Fandermole, Joan Manuel Serrat, Victor Manuel, Alberto Cortez, Carmen Guzmán, entre otros.

Marilí Machado (voz). Federico Mizrahi (piano y arreglos musicales). Textos y coordinación general Patricia Corradini

JUEVES 7 y 14 DE JULIO, 20hs/ JUEVES 21 DE JULIO, 21hs NO SE COBRA DERECHO DE SHOW. RESERVAS: 4958-7387 / 11 5306-0121

*Confitería Las Violetas. Avenida Rivadavia 3899, esquina Medrano (Almagro-CABA)

_____________________

Ciclo “Músicas Originarias” en la Biblioteca Nacional

El ciclo fue pensado desde el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional como un espacio para que diferentes artistas acerquen al público la cultura musical de las primeras naciones de América a través de sus instrumentos y sus lenguas originarias. El ciclo se extiende durante cinco fechas.

El Centro de Estudios de Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional ya se encuentra trabajando en la tarea de unificar los fondos bibliográficos, hemerográficos y documentales referidos a la historia de los pueblos originarios con el fin de difundir y promover la herencia de las diversas culturas que habitaron y habitan el suelo argentino.

Los shows son a las 19 hs. en el Auditorio Jorge Luis Borges

8/6: Nadia Larcher

13/7: Alba Llaleq

10/8: Carina Carriqueo

La entrada es libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero y Las Heras. CABA

___________________________

MÚSICA + TEATRO | Las Hermanas Misterio

Presentamos otra propuesta para pasar estas Vacaciones de Invierno en la Casa: Canciones para perder el tiempo, con Las Hermanas Misterio. Trini y Rubí, luego de descubrir que no hay preguntas por responder, se lanzan a una aventura detrás del tiempo. Sorpresivamente caen dentro de un juego de azar que las llevara por agujeros negros, desconocidas dimensiones y laberintos musicales. ¡La suerte está echada! El reloj comienza a girar y ya no se puede volver atrás.

¿Lograrán Las Hermanas Misterio la epopeya de devolverle al mundo la posibilidad de PERDER EL TIEMPO para que la curiosidad vuelva a despertarse?

Una vez más ellas invitan al público a ser parte de este periplo musical, que con humor y astucia harán de este juego, un viaje único.

Los jueves 21 y 28 de julio a las 17 hs, un espectáculo para disfrutar en familia

Entrada gratuita

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

______________

Javier Peñoñori, libro y concierto

El guitarrista, compositor y escritor argentino JAVIER PEÑOÑORI presenta “El río seguirá sonando” (2022), nuevo libro de relatos y poemas de su autoría, ubicados en su San Pedro natal.

La publicación está dedicada, en palabras del autor: “a esos lugares de mi pueblo, sus calles, las barrancas, los barrios y su gente, a los amigos, amigas, compañeros y compañeras. A la desaparecida laguna, sus costas, sus riachos, el Paraná, las islas, sus quintas y chacras.”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL RIO SEGUIRÁ SONANDO” | SÁBADO 2 DE JULIO, 18H. Junto al escritor y poeta Osvaldo Bossi en Bar de Fondo (Julián Álvarez 1200). Entrada libre y gratuita.

CONCIERTO LANZAMIENTO: TODOS LOS SILENCIOS DEL MUNDO| JUEVES 28 DE JULIO, 20h Hasta Trilce ( Maza 177). Artista invitada: Nuria Martínez en flautas nativoamericanas. Localidades $700 disponibles en Alternativa Teatral y en boletería del teatro.

_____________________________

Las Sombras

Las Sombras es una banda de rock pampeana. En los últimos años crecieron a pasos agigantados gracias a la potencia de sus shows en vivo. En el año 2016 lanzaron su álbum debut con el apoyo del sello rioplatense Queruza y llamaron rápidamente la atención. Desde entonces no dejan de expandirse, habiendo tocado en los escenarios más importantes de la región.

La revista Rolling Stone de Estados Unidos los describió como “La nueva vanguardia del rock argentino” y Rolling Stone Argentina destacó en otro titular: “De La Pampa Al Mundo”. Para su tercer disco “El Club de los Nostálgicos” amplían la paleta de sonidos, incluyendo sintetizadores y percusiones que refrescan la propuesta clásica de dos guitarras, bajo y batería. Eso lleva a una sonoridad popular que por momentos trae al presente algo muy argentino de la década de los ochenta, con grupos icónicos como Virus y Los Encargados como influencia.

Show de presentación de “El club de los nostálgicos”, nuevo disco de Las Sombras (a lanzarse el 28 de julio) VIERNES 12 DE AGOSTO 21 HS Tickets en boletería del teatro o vía Plateanet.com

*ND TEATRO. Paraguay 918, CABA

_________________

Diego Presa presenta en vivo su nuevo disco

Visitante es el nuevo trabajo en formato solista de Diego Presa, poeta, músico y autor de canciones, de nacionalidad uruguaya. El disco contiene cinco canciones que Diego eligió ejecutar con la guitarra criolla de su abuelo Enrique Presa, compositor de tangos y milongas y referente musical de la familia.

El flamante material muestra una vez más el vasto caudal poético de Presa que parece no tener fin: en esta ocasión, las letras se ubican bien al frente de la canción, adornadas tan solo por la guitarra criolla, desembocando en un disco entrañable, minimalista y elegante.

15 DE JULIO 21 HS (JUNTO A LOS TRABAJOS PRÁCTICOS) en CASA PULSAR | 58 E/ 5 Y 6 | LA PLATA

16 DE JULIO 20:30 HS. INVITADOS: JUAN RAVIOLI Y NAHUEL ROHT en TAI TEATRO (SALA DAVID LYNCH) |CHARLONE 1752 | CABA

Reservas: musicaentai@gmail.com

________________________

La Tabaré

La Tabaré vuelve a Argentina para reencontrarse con su público en una serie de conciertos en las ciudades de Rosario, Buenos Aires y La Plata. La banda uruguaya cruzará el charco con lo mejor de su discografia y adelantará temas de su próximo álbum.

Fundada por Tabaré Rivero, cantante, compositor y actor, la banda fue desde el origen un bicho raro en la escena montevideana. Diferente a las otras propuestas, el grupo se caracterizó por hacer un cruce de música y teatralidad en varios aspectos: el concepto, la puesta en escena e incluso la declamación. Esa ha sido una premisa incambiable para una banda que se ha transformado sin cesar.

Su obra se completa con una cantidad de shows conceptuales, siempre innovadores y sorprendentes, que trascienden lo meramente musical, con una serie de óperas rock u operetas y con documentales, especiales de televisión y libros de autoría del propio Rivero. Todo eso conforma el corpus de un grupo que ha acompañado con música y poesía contestataria, irónica y política, los conflictos de la sociedad moderna. Eso ha sido La Tabaré: sorpresa, controversia, constancia, diversión, molestia, plataforma para la carrera de artistas que han pasado por sus filas, y sobre todo, ha sido y es rocanrol.

*14 DE JULIO 20 HS - CC GÜEMES | GÜEMES 2808 | ROSARIO - Entradas a través de Entradaplay

*15 DE JULIO 20 HS. - NICETO CLUB | N. VEGA 5510 | CABA - Entradas en Passline

*16 DE JULIO 20:30 HS. - PURA VIDA BAR | DIAG. 78 E/ 8 Y 61 | LA PLATA - Entradas en AlPogo

__________

Viva Elástico

El jueves 4 de agosto a las 20:00hs en La Trastienda (Balcarce 460), la banda estará presentando oficialmente su nuevo álbum de estudio: “Al fin será” y hará un repaso por las canciones más emblemáticas de su discografía.

Viva Elastico es una de las bandas más sobresalientes del rock argentino de la última década. Ha logrado sintetizar de un modo único el sonido del rock alternativo anglosajón con la rica tradición pop (y popular) que tiene el país.

-LOS PRIMEROS 100 TICKETS CON DESCUENTO- ENTRADAS A LA VENTA EN TUENTRADA.COM

___________________

Prófugos

Banda tributo oficial a Soda Stereo y Gustavo Cerati en Latinoamérica, integrada a PEERMUSIC y SCD CHILE, esto le permite a la banda compuesta por 5 músicos profesionales, desarrollar en vivo un completo show tributo de esta gran agrupación argentina icono de los 80 y 90, además la única también que actúa bajo los marcos legales correspondientes requeridos para este tipo de shows.

SÁBADO 6 DE AGOSTO-2022/ TEATRO GRAN REX/ TICKETS

__________________

Buitres

La banda presenta “Mecánica popular” y repasa los clásicos de su carrera. “Mecánica Popular” es el disco número 13 del grupo emblema del rock uruguayo. Doce canciones que se entrelazan en una sólida y potente trama en la cual narran y describen, desde la visión particular del grupo, los mecanismos del mundo y piden un llamado a la resistencia.

15 DE JULIO 19 HS. JUNTO A SUPERUVA Entradas en venta

*Uniclub | Guardia Vieja 3360, CABA

_______

Todo aparenta normal

Luego de su nominación a los premios Gardel 2021 como “Mejor Álbum Grupo de Rock” y de su participación en “Covers en Fase 1″ junto a Fer Ruiz Diaz (Catupecu Machu), Todo Aparenta Normal promete una noche de rock cuerpo a cuerpo, una celebración musical. La cita será el viernes 22 de julio 20 hs en Niceto Club donde tocará sin restricción alguna su último disco “El Último Abrazo Analógico” y repasará más canciones de su discografía.

TICKETS A LA VENTA VIA PASSLINE.COM

*Niceto club. Niceto Vega 5510

__________________

Julieta Laso

La cantante y actriz Julieta Laso presenta su elogiado cuarto álbum solista Cabeza Negra (Ultrapop), un trabajo conceptual que por la complejidad de la interpretación, del repertorio y de la instrumentación podría inaugurar un nuevo género musical en el que conviven como sangres mezcladas la copla y el tango, las músicas del monte y del arrabal. Autores históricos como Horacio Guarany, Alfredo Zitarrosa, Violeta Parra o Daniel Toro conversan con actuales como Tomi Lebrero, Alfredo “Tape” Rubín, Alejandro Guyot, Edgardo González, Yuri Venturin (que además es el arreglador y director musical de este disco) y Palo Pandolfo, bajo el tamiz desgarrado, profundo y luminoso de la voz de esta intérprete personalísima que es Laso.

En vivo: viernes 8 y viernes 15 de julio. Entradas en boletería y anticipadas por TicketHoy

* Club Atlético Fernández Fierro (CAFF), Bustamante 772, CABA.

____________________

Juanse & The Mustang Cowboys en Obras

Después del éxito de un Luna Park completamente agotado, el líder responde al pedido de sus fans anunciando otra ceremonia histórica, ésta vez en Obras, que contará con invitados de lujo. Será un cierre de año único luego de finalizar su gira nacional e internacional que incluirá Chile, España y Uruguay entre otros.

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE. ENTRADAS YA DISPONIBLES A TRAVÉS DE LIVEPASS

*ESTADIO OBRAS

______________________

Arbolito

Arbolito celebra sus 25 años en un evento que convoca al encuentro de su música con quienes han compartido sus historias en este camino. Una fiesta donde celebrarán junto a invitados especiales, estos años de música, lucha y amor.

13 DE AGOSTO 19 HS. A.T.P (niños menores de 10, gratis, acompañado por mayor) APROVECHÁ LOS DESCUENTOS DE LA PREVENTA

*COMPLEJO ART MEDIA. Corrientes 6271. Chacarita, CABA

______________

Buenos Vampiros presenta su nuevo LP

Buenos Vampiros es una banda marplatense, nacida en julio del 2018. Compuesta por Ignacio Perrotta e Irina Tuma en guitarra y voz, Luana Giobellina en bajo y coros, y Mora Murguet en batería. Sus canciones van variando entre melodías melancólicas y bailables, con influencias del postpunk, new wave y dream pop.

“DESTRUYA!” el segundo LP de Buenos Vampiros, es una bocanada de aire fresco que viene directamente desde Mar del Plata. Un disco claro, crudo y directo que deambula entre el dream-pop y el post-punk pero con canciones tan pop como pegadizas. Una oda al hoy y al ahora, mezclado con la melancolía que las olas de su ciudad natal puedan generar. Descargos, historias y relatos honestos con toda la influencia del Riot Grrrl. Con la producción ejecutiva de Casa del Puente Discos, y producido artísticamente, grabado y mezclado por Estanislao López.

Gran presentación en vivo: 6 de agosto junto a Mujer Cebra. Tickets a la venta a través de Passline

* La Tangente. Honduras 5317, CABA

______________

El Torneo Freestyle Rap del Recoleta se hará en distintas provincias del país

Este año Cultura Rap, el torneo de freestyle rap creado por El Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, y organizado por Juancin (de El Quinto Escalón) para visibilizar a los nuevos talentos del rap local, se vuelve federal: 17 fechas entre junio y noviembre, en distintas provincias del país, hasta llegar a la gran final el 20 de noviembre en CABA. La competencia, que contará con el apoyo de UNICEF, pasa a ser rango 2 en el ranking de FRF (Freestyle Rap Federation), otorgando al ganador de la final nacional 20.000 puntos para el ascenso a la FMS, la liga más importante de freestyle rap del país.

Habrá 9 fechas regionales en distintas provincias en alianza con competencias locales. De cada regional saldrá un ganador que podrá competir en la gran final (en las regionales sólo podrán participar competidores con residencia fuera de AMBA). En paralelo, desde junio comenzará la competencia anual tal como la conocemos, en el Recoleta. La competencia tendrá formato torneo y durará ocho fechas. Los mejores cinco competidores de la tabla obtendrán el pase directo a la gran final nacional del 20 de noviembre.

En la final se medirán todos los competidores ya clasificados (catorce en total) quedando dos cupos libres para los freestylers que participen de la clasificatoria que sucederá de manera presencial el mismo día de este gran evento.

Junio: Dom 26.06 - Fecha 1- CABA- El Recoleta

Julio: Dom 10.07 - Fecha 2 - CABA - El Recoleta / Dom 31.07 - Fecha 3 - CABA - El Recoleta

Agosto: Dom 14.08 - Fecha 4 - CABA - El Recoleta / Dom 21.08 - Regional Mendoza capital - Amsterdam Free / Sáb 27.08 - Regional Mar del Plata, Bs As. - Call of freestyle / Dom 28.08 - Fecha 5 - CABA - El Recoleta

Septiembre: Dom 3.09 - Regional en Neuquén capital - La Jungla Free / Dom 11.09 - Fecha 6 - CABA - El Recoleta/ Dom 17.09 - Regional en San Salvador de Jujuy - Rap Soldier / Dom 25.09 - Regional Córdoba capital - Only bars / Vie 30.09 - Regional Santa Rosa, La Pampa - F-nix freestyle

Octubre: Dom 2.10 - Fecha 7 - CABA - El Recoleta / Sáb 15.10 - Regional en Resistencia, Chaco - Esculpiendo Rimas / Dom 16.10 - Fecha 8 - CABA - El Recoleta / Dom 30.10 - Regional en Rosario, Santa Fe - Elite Free y Talentos del Asfalto

Noviembre: Dom 13. 11 - Regional Río Grande, Tierra del Fuego - Barras de hielo / Dom 20.11 - Gran final del torneo federal en CABA /

____________

ACTIVIDADES

El dibujo artístico y la ilustración científica

Conversación entre José Emilio Burucúa y Diego Medan. A propósito de la edición del Atlas de botánica argentina (volumen colectivo con introducción especial de la doctora Carla Lois) los invitamos, junto a PROA21, este sábado 16 de julio a las 16 h a una conversación entre el historiador del arte y ensayista José Emilio Burucúa y el agrónomo Diego Medan.

La actividad se da en el marco de la obra El color de un jardín. Herbáreo tintóreo, realizada por Lucila Gradín en los talleres experimentales de PROA21 durante los meses de abril a julio de 2022. El trabajo de Gradín fue clasificatorio como el del Atlas, con el estudio minucioso de cada especie de planta que se encontraba en los jardines de PROA21.

El sueño de compendiar la flora autóctona fue formulado por el naturalista Miguel Lillo en 1913 y puso en movimiento una maquinaria integrada por botánicos e ilustradoras que daría como fruto los siete tomos del atlas más bello, integral y fascinante de la historia argentina. La presente selección hace justicia a la edición original de la Fundación Miguel Lillo a partir de una colección de 72 láminas según cuatro criterios: la naturaleza en su propia naturaleza; el diálogo entre texto e imagen; la disección de la imagen, y las figuras realistas. La edición en tapa dura y papel ilustración impreso a cuatro colores del Atlas de botánica argentina invita a un viaje sensorial completo por lo largo y ancho del patrimonio botánico argentino.

* PROA, Pedro de Mendoza 2073, CABA

______

Visita guiada 360° al Teatro San Martín

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que el Teatro San Martín cuenta con una nueva visita guiada. Se trata de un recorrido en formato virtual de “diseño universal”, es decir pensado para todos los públicos con o sin discapacidad. Fue filmado con cámaras 360° y conduce al espectador a los espacios más significativos del Teatro; entre otros, las salas, los talleres y las áreas técnicas, en los cuales se recrea su funcionamiento y actividad habitual.

La visita está íntegramente interpretada en lenguaje de señas (LSA), además de contar con subtítulos en español e inglés y descripciones integradas en el guión, y se suma a todas las actividades programadas para las Vacaciones de invierno. En este caso se puede disfrutar ingresando a www.complejoteatral.gob.ar. No hace falta acercarse al Teatro, basta con acceder desde un dispositivo y disponerse a explorar este emblemático espacio artístico, lleno de historia y de sorpresas.

A lo largo de la visita se recorren la boletería, el Hall Alfredo Alcón, el Hall y la Sala Martín Coronado, el Hall y la Sala Casacuberta, el Hall y la Sala Cunill Cabanellas, el Hall y la Sala Leopoldo Lugones, los sectores de Sastrería, Escenografía, Maquinaria y Carpintería, y el Centro de Vestuario.

_________________

MUNTREF otorga un certificado con el nombre de tus antepasados

El MUNTREF Hotel de Inmigrantes tiene abierto, de martes a domingo, su servicio gratuito a la comunidad que permite, además de visitar el museo y participar de exposiciones y actividades culturales gratuitas, para todas las edades, recibir un certificado con los nombres de los antepasados y el barco en el que llegaron a Argentina, por el puerto de Buenos Aires, por el que pasó, entre 1911 y 1920, casi el 40 por ciento de los inmigrantes que llegaron para poblar el país y armar un nuevo hogar.

El certificado, con un valor emocional grande, es un instrumento muy útil para las personas que quieren armar su árbol genealógico o iniciar la búsqueda de documentación para obtener ciudadanía de otro país.

La Universidad Nacional de Tres de Febrero, a la que pertenece el museo, trabajó a partir de la base de datos elaborada por el Cemla, añadiendo otros motores de búsqueda.

De Martes a Domingo de 11 a 18hs. Gratis.

*MUNTREF Hotel de Inmigrantes. Av. Antártida Argentina 1355, CABA

__________________________

Conferencia/taller “Cómo trabajar con un manuscrito de Borges”

Miércoles 20 de julio, 17 h - Centro Cultural Borges (Viamonte 525, CABA)

__________________

Borges, el hombre en el umbral

Conversación entre Daniel Balderston, Luis Chitarroni y Luis Gusmán. Lunes 25 de julio, 19 h Auditorio del MALBA (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, CABA)

____________

Cuentacuentos

Todos los sábados de 17 a 18 h en el set interno de la Biblioteca del Parque de la Estación (Perón y Gallo). En estos encuentros, un grupo de vecinos y vecinas amantes de la literatura, los cuentos, las poesías, el teatro, elige diversos autores y leyendas anónimas para compartir con las infancias en la Biblioteca. Actividad gratuita con aforo limitado, por orden de llegada. Organizada en conjunto por la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque de la estación y la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad.

______________

Recorridos para instituciones educativas en el CCK

El programa de Recorridos Educativos se propone como una instancia de descubrimiento del Centro Cultural Kirchner que conecta los espacios históricos con las expresiones contemporáneas de las artes que aloja.

Para cada nivel educativo se plantean itinerarios que permiten vivenciar los diversos lenguajes artísticos que conviven en el Centro Cultural, con especial énfasis en las particularidades e intereses del grupo, que pueden destinar más tiempo o profundizar en ciertas instancias.

-Entre cartas, maravillas y una ballena

En este recorrido vamos a vivir una experiencia inmersiva: descubrir el espacio desde los sentidos y explorar el entorno mediante experiencias sonoras y visuales. Serán protagonistas los colores, los materiales, las escalas y las historias. Vamos a dejarnos maravillar por el Centro Cultural.

Primera Infancia y Nivel Inicial. A partir de los 2 años. Duración del recorrido: 1 hora.

-Oficina de Descifradores

Este recorrido es una invitación a interpretar los múltiples sentidos que conviven en el Centro Cultural. Descubriremos los rastros del pasado que dejaron huella en el edificio para emprender un viaje hacia la historia de las comunicaciones y el Correo. ¿Podremos volver al presente a través de exhibiciones visuales y experiencias sonoras? Vamos a descifrarlo en grupo.

Nivel Primario. Duración del recorrido: 1 h 30 min.

-Mover una coma

Este recorrido es un itinerario de la metamorfosis. Exploraremos los modos en que los cambios culturales transforman los espacios, sus funciones y sus usos. Nos dejaremos afectar por el arte como un sitio permeable donde hacernos preguntas sobre lo que existe y desbordar los límites de lo posible. El Centro Cultural será una plataforma para activar nuestros sentidos y ampliar lo imaginable. Generar una pausa, mover una coma.

Nivel Secundario. Duración del recorrido: 1 h 30 min.

Turnos y reservas:

Las reservas se realizan únicamente por mail a elcckirchner.educacion@gmail.com. Descargá la documentación aquí.

Recorridos: Miércoles, jueves y viernes, 10:30 y 14 h

Reservas:

- Primer período: entre el 7° de abril y el 15 de julio hasta cubrir cupos.

- Segundo período: entre el 1 de agosto y el 7 de diciembre hasta cubrir cupos. Reservas a partir del 1 de junio.

________________________

Lanzamiento del Diccionario Utópico de Teatros

El Diccionario Utópico de Teatros es una propuesta que invita a la reflexión y el pensamiento de más de 25 artistas y referentes de la escena contemporánea y tendrá dos formatos: digital y papel. El proyecto es de la Fundación Medifé y está desarrollado por la Compañía U –integrada por Andrés Gallina, Oria Puppo y Alejandro Tantanian–, con el apoyo del Banco Macro, a través del programa de Mecenazgo de la plataforma Impulso Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Cada artista tiene asignada una palabra vinculada con el mundo teatral y la aborda definiendo un origen, un significado actual y, sobre todo, una proyección utópica: sentidos futuros, ideales y esperanzadores. Un viaje etimológico por 27 palabras de la A a la Z: de Teatro Antiguo a Teatro Zombi.

El 22 de julio a las 18 horas, en la sala 29 del Museo Nacional de Bellas Artes (Av. Del Libertador 1473, Caba), los curadores presentarán un video con fragmentos de las conferencias y performances y se realizarán algunas lecturas. También se anunciará la preparación del Diccionario en formato libro en papel, con la editorial DocumentaA/Escénicas, especializada en artes escénicas y cultura contemporánea. Ese mismo día y durante los meses de julio y agosto, se comenzarán a subir gradualmente las entradas filmadas a Youtube e IG.

Artistas convocados: Maricel Álvarez, Ricardo Bartís, Ignacio Bartolone, Beatriz Catani, Carla Crespo, Carlos Gamerro, Graciela Galán, Rodrigo García, Emilio García Wehbi, Mauro Guzmán, Bárbara Hang, Santiago Loza, Ezequiel Lozano, Pablo Maurette, Agustina Muñoz, Santiago Nader, Opera Periférica, Marina Otero, Susana Pampín, María Fernanda Pinta, David Seldes, Lucia Seles, Rafael Spregelburd, Susana Tambutti, Gustavo Tarrío, Emmanuel Taub, Mariana Tirantte, Diego Vainer y Flor Vecino.

_________

¡#EternaSocialClub estrena blog!

Ahora podés leer todas las entrevistas de #EternaSocialClub en la web. Cada miércoles, celebramos la literatura en la librería Eterna Cadencia. De la guía de Lala Toutonian, anfitriona y entrevistadora, las conversaciones se abren a los lectores que se acercan, trago en mano, y dialogan con escritores y escritoras en cada encuentro. Para que nada se pierda y todo quede en la lectura, presentamos todas las entrevistas en www.eternasocialclub.com

AGENDA JULIO

Eterna Social Club continúa en invierno con más nombres de lujo: Luis Gusmán presentando Avellaneda profana (Ampersand) junto a Leonora Djament, Daniel Link, Alexandra Kohan y Maximiliano Barrientos quien también estará presentando su Miles de ojos (Caja Negra) junto a Mariana Enriquez.

La cita es en el Bar Eterno, la entrada, por supuesto, libre y gratuita, contemplamos el aforo para el relax y la comodidad. Además, se llevan de recuerdo una planta por un mundo más verde.

Así, queda hecha oficial la invitación al ciclo y a leernos en www.eternasocial.club. Pueden encontrar la entrada al blog desde nuestra web de FILBA y la de Eterna Cadencia. ¡A disfrutar!

_______________________

La trastienda de la escritura

Conversatorio con Liliana Heker. Coordina Julia Coria

29 de julio 19 hs.

*Cceba. Paraná 1159, CABA

_________________

Pensar joven

El Cultural San Martín te invita a participar de los próximos encuentros del ciclo Pensar joven, moderado por Inés Hopenhayn. Con formato asambleísta, el ciclo se propone reflexionar junto a pensadores locales y en conversación con el público acerca de temas que atraviesan a la juventud. El jueves 30 de junio a las 20h se cuenta con la presencia de la activista feminista, periodista y escritora Luciana Peker, quien se anima a debatir en torno al deseo, partiendo de la pregunta disparadora: ¿conquistas o nuevos mandatos?

Para julio se suman dos filósofos abocados actualmente a la divulgación filosófica. El jueves 7 a las 20h, Darío Sztajnszrajber conversa sobre las creencias y se pregunta si es posible no creer. Y el jueves 28 a las 20h, Tomás Balmaceda, tecnófilo y amante de la cultura pop, se suma a pensar junto a Inés y al público acerca de la posverdad.

Sala B. Duración 75′. Entrada libre y gratuita.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

________

Milonga Federal. Abierta, atípica y plural

Llega una nueva fecha de la Milonga Federal. Abierta, atípica y plural, el encuentro semanal con clase de tango, orquesta en vivo, exhibición de bailarines y musicalizador invitado que se puede disfrutar todos los jueves en la Plaza seca del Centro Cultural Kirchner.

El ciclo continúa cada jueves con la misma dinámica junto a figuras invitadas. A través de diversas actividades –conciertos, clases, performances, charlas y talleres–, la Milonga Federal propone un espacio de participación para abrir experiencias e intercambios que parten del tango y estimulan reflexiones sobre corporalidad, imaginarios, culturas, identidades y diversidades alrededor de nuestra música y danza.

Todas las actividades son gratuitas, y no requieren reserva previa de entradas. Las parejas interesadas en bailar deberán registrarse en el momento de su llegada, respetando el aforo limitado establecido por los protocolos sanitarios.

Jueves de 18 a 21 hs. en Plaza Seca

*CCK. Sarmiento 151, CABA

________________

Espinoffera. Obras que hacen historia (Ciclo para escuelas primarias, de 4° a 7° grado)

En este ciclo, conoceremos a distintos artistas locales que, a través de su compromiso y su producción, propusieron pensar un mundo más justo y solidario. Sus biografías serán las coordenadas para acercarnos a distintos contextos históricos, y las obras un punto de partida para conocer sus mundos creativos.

Así como en los spin off, los universos ficcionales de una historia se multiplican en versiones infinitas, Espinoffera busca expandir la recepción de obras icónicas en nuevas apropiaciones que estimulen la imaginación, la exploración lúdica de lenguajes expresivos y una lectura anclada en el presente.

CAPÍTULO 1: OESTERHELD

Hay muchas formas de revisitar la historia, la ficción es una de ellas. A 46 años de la última dictadura cívico-militar, elegimos reflexionar a partir de la vida del escritor y guionista desaparecido, Héctor Germán Oesterheld y su famosísimo viajero de la eternidad.

Les proponemos partir de su biografía para comprender cómo la trágica historia de su familia es signo de una época marcada por el terror. Luego pondremos el foco en su icónica historieta, El Eternauta, para su reconstruir la trama de sus aventuras desde diferentes lenguajes artísticos que generen nuevos diálogos entre el autor y los estudiantes.

*Centro Cultural de la Memoria. Av. Del Libertador 8151 – CABA

________________

Ciclo de Literatura Infantil y Juvenil en la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno organiza nuevos encuentros literarios: este año lanza los Sábados a pura literatura, comenzando con el ciclo de Escritores y escritoras argentinos de Literatura infantil y juvenil, dirigido especialmente a las y los mediadores de la lectura.

Esta propuesta abre un espacio de lecturas y conocimiento sobre la escritura infantil y juvenil. La propuesta tiene como objetivo el uso de la biblioteca, su función social y el placer de la lectura. Los encuentros este año se llevan a cabo de manera mixta: presencial y virtual. Los sábados en el Auditorio Jorge Luis Borges se presenta un escritor o escritora y doscientos participantes y se continúa con la plataforma Zoom.

A la actividad en el auditorio, se le suma un recorrido por la Biblioteca Nacional. Además, se ofrece el taller en línea previo al encuentro Tejiendo lecturas, pasando por nosotr@s mismos.

En esta oportunidad, la escritora invitada es Adela Basch, cuyo primer texto escrito es la obra de teatro Abran cancha, que aquí viene don Quijote de La Mancha, estrenada en el año 1979. Oiga, chamigo aguará fue su primer libro publicado, mientras que El planeta de los aljenfios, actualmente parte del volumen Saber de las galaxias, fue su primer libro de cuentos.

Estos encuentros están organizados y desarrollados por el sector de Trabajo Comunitario de la Biblioteca Nacional.

Apertura: Sábado 30 de abril | 11 hs. | Auditorio Jorge Luis Borges

Programación

Junio: Sábado 11 14 hs. Silvia Schujer / Sábado 25 14 hs. Patricia Suárez

Julio: Sábado 2 14hs. Verónica Parodi / Sábado 16 14hs. Mario Méndez.

Actividad con inscripción previa en lecturainfantilyjuvenil@bn.gob.ar. La entrada es libre y gratuita.

___________________

Apertura del Coliseo de Poesía en la Biblioteca Nacional

El Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional nace con el objetivo de generar un espacio que aborde los grandes temas del quehacer poético y se propone como un foro de sensibilidad para un tiempo en el que es preciso recuperar el valor de la palabra. La propuesta tendrá lugar el último miércoles de cada mes, durante todo el año.

Coliseo de Poesía propone tres líneas de análisis:

-Coliseo de Poesía presenta: un ciclo que aborda distintos ejes del quehacer poético y convoca a referentes en la materia para abrir el diálogo.

-La palabra secreta: un ciclo en el que narradoras y narradores compartan sus textos poéticos ocultos, inéditos y cuenten qué lugar ocupa la poesía en sus vidas y obras.

-Pasajera en trance: un ciclo en el que traductores y traductoras conversen sobre los problemas de la traducción poética, la experiencia de lo extranjero y su inserción en el mapa nacional.

Durante la pandemia, el Coliseo de Poesía desarrolló una colección de videos de lecturas donde se pueden encontrar las voces de poetas como Arturo Carrera, Diana Bellessi, María Teresa Andruetto, Leopoldo Castilla, Alicia Genovese, Alberto Muñoz, Eduardo Mileo y Claudia Masin, entre otros. Se pueden oír en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. La entrada es libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero y Las Heras, CABA

____________________

Vuelven las Visitas Guiadas al Teatro Colón

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de manera online y presencial en la Boletería del Teatro. El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas ya se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

____________________

Feria de Mataderos

Los domingos de 11 a 19 h. Vení a conocer el Paseo de Artesanías y Patio Gastronómico, ¡y recorré toda la Argentina en un solo lugar! Se suspende en caso de lluvia.

*Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales, CABA

________________

Las olas del deseo. Sobre feminismos, diversidades y cultura visual

Disponible para descargar gratuitamente, un libro que reúne una serie de textos de Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas y Julia Rosemberg, asesoras de la exposición Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020, que la Casa Nacional del Bicentenario inaugurará en marzo próximo.

El libro constituye un estado del arte que cruza las principales contribuciones teóricas feministas y cuir, y es la primera pieza de una serie de acciones que incluye, además de la exhibición, un conjunto de programas públicos que la acompañan y una serie de desarrollos editoriales destinados a difundir el potencial cultural de los feminismos de la Argentina.

_______________

Revista BUENA

Una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad que invita a adentrarse, descubrir y conocer más sobre la cultura contemporánea local, para despedir el año con todos sus destacados. Se trata de una publicación gratuita y digital de tirada trimestral -para descargar a través de la plataforma Vivamos Cultura- que sale con la llegada de cada estación del año, junto a una versión impresa a fin de año que recopila todos los destacados. La publicación ofrece textos breves, creativos e inspiradores entre los que destacan entrevistas, editoriales, cuentos, sección de ilustración, moda, diseño industrial, arte, teatro, psicodelia y más, que hacen foco en creadores y artistas nacionales tanto emergentes como consagrados. BUENA reúne variedad de voces y discursos, y cuenta con una versión digital bilingüe para ampliar la conversación sobre la cultura contemporánea local en todo el mundo.

___________________

Traza. Recorrido performático por el edificio de La Prensa

Traza se presenta como una intervención multidisciplinar en el edificio de La Prensa - Casa de la Cultura, que invita a un grupo de artistas a desplegar, experimentar y profundizar mediante un proceso creativo y colectivo, un recorrido conceptual sobre el resignificado de los espacios que quedaron vacíos a partir de la pandemia.

La obra está compuesta por instalaciones y performances plásticas, literarias, arquitectónicas, audiovisuales, sonoras y lumínicas. Se trata de un recorrido conceptual que indaga sobre cómo volver a habitar los espacios que se vaciaron a partir de la pandemia.

De viernes a domingo 18:30 hs. Reserva de entradas

*Edificio de La Prensa - Casa de la Cultura. Av. de Mayo 575, CABA

————

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Reservas para instituciones y consultas, únicamente por mail a visitas@complejoteatral.gob.ar

TURNOS CON RESERVA PREVIA PARA INSTITUCIONES: Martes y Jueves a las 10, 12 y 14 hs./ Miércoles a las 12, 14 y 16 hs./ Viernes a las 12, 14 hs./ Viernes 16 hs exclusivamente en idioma inglés.

HORARIOS PARA PÚBLICO GENERAL: Sábados y domingos a las 12, 14, 16 y 18 hs.

Duración: 90 minutos

Valor de las localidades: Instituciones privadas $150 por persona; Instituciones educativas públicas: Sin cargo; Estudiantes y Jubilados $200; Público general $350

*Teatro San Martín. Av. Corrientes 1530

_________________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

__________________

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

___________________

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Malvinas, tema del nuevo Concurso de Ensayo Histórico del Congreso de la Nación

El Congreso de la Nación lanza la edición 2022 del Concurso de Ensayo Histórico que lleva como nombre “Malvinas: una historia de soberanía argentina”, cuyas obras ganadoras serán premiadas y publicadas.

A 40 años del conflicto bélico y en el marco de las acciones tendientes a la reflexión y difusión de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y en homenaje a los combatientes y caídos, es que se plantean en el concurso distintos ejes de análisis para ser abordados: Las Islas en el Imaginario Popular; Cuestión Malvinas, causa de Estado; las mujeres en la historia de Malvinas; la Causa Malvinas en el Parlamento.

El jurado está compuesto por Alejandra Barrutia (Abogada, Mg. en Cs. Sociales y Humanidades y Doctoranda en Ciencias Sociales y Humanas); Julián Kelly (Lic. en Relaciones Internacionales, Mg. en Integración Latinoamericana, Docente investigador - UNTDF); Daniel Alberto Luque (Excombatiente de Malvinas, trabajador de la Cámara de Diputados de la Nación y miembro de la Comisión Combatientes de Malvinas - APL); María Sofía Vassallo (Dra. en Ciencias Sociales y Mg. en Análisis del Discurso. Investigadora del Observatorio Malvinas - UNLa, del Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica - UNA y del Instituto de Investigaciones y Documentación Histórica del Peronismo - UNLaM); y Mario Volpe (Excombatiente de Malvinas, vicedirector del Instituto Malvinas - UNLP) y coordinador de Investigación del Museo Malvinas).

Pueden participar del concurso personas mayores de dieciocho años, argentinas nativas o extranjeras. Las obras deberán presentarse con seudónimo y enviarse a través de un formulario online. El plazo de recepción de los ensayos será hasta el 31 de octubre de 2022. Las y/o los ganadores recibirán como primer premio 200 mil pesos; el segundo lugar, 150 mil pesos y el tercer puesto, 100 mil pesos. Además las obras que resulten premiadas se publicarán y pasarán a formar parte de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Organizado conjuntamente por la Dirección General de Cultura del Senado y la Dirección General de Cultura y Museo de la Cámara de Diputados, este concurso se lleva adelante desde el año 2016 con una importante participación y varios libros ya editados.

Para mayor información sobre las bases y condiciones, ingresar a www.senado.gob.ar / www.hcdn.gob.ar . Por consultas contactarse a concursocultura@senado.gob.ar o concursocultura@hcdn.gob.ar.

_____________________

La Ciudad abre la convocatoria al segundo llamado de Proteatro

La inscripción al segundo llamado permanecerá abierta hasta el lunes 25 de julio a las 16h y estará dirigida a: actores, actrices, directores/as, productores teatrales, grupos de teatro, investigadores/as.

Este llamado contará con tres líneas de financiamiento disponibles:

● Grupos Eventuales: aquellos que reúnen artistas de forma eventual para la producción de un espectáculo teatral específico y cuya unión puede o no tener continuidad. Las actividades deben desarrollarse con posterioridad al 01/07/2022 y hasta el 15/12/2022.

● Grupos Estables: integrados por actores, actrices, directores, dramaturgistas, asistentes, y artistas en general que mantienen un núcleo de trabajo en el tiempo, reunidos para montar y/o investigar espectáculos escénicos, que acrediten dos años consecutivos mínimos de actividad y están previamente registrados en Proteatro. Cuentan con el beneficio adicional de solicitar junto al subsidio de producción de obra, adquisición de equipamiento, y/o realización de jornadas o cursos de entrenamiento, perfeccionamiento y/o investigación y que, previamente, cuenten con el Registro definitivo en Proteatro.

● Proyectos Especiales: comprende las propuestas que por su consistencia y relevancia, tanto en los aspectos teóricos como prácticos, pueden considerarse un aporte al quehacer escénico porteño no oficial. Esta línea incluye, entre otros rubros, la investigación teórica o práctica, realización de ciclos, la producción de festivales o eventos, el mantenimiento o edición de revistas impresas o páginas digitales, publicación de libros (obras, ensayos, biografías, etc.), capacitación y formación, cobertura de traslados personales o grupales; los cuales impliquen una contribución a la actividad teatral no oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Las actividades deben desarrollarse con posterioridad al 01/07/2022, pudiéndose extender hasta un año la realización de las funciones. Se valorarán proyectos que contemplen la reposición de obras estrenadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, que planifiquen funciones en al menos 2 (dos) comunas de la Ciudad.

Los requisitos que deberán contemplar los solicitantes son:

● Contar con al menos el 50% de su elenco y equipo creativo original (presentar ficha técnica del estreno).

● Planificar presentaciones de la obra en al menos 2 comunas de CABA, al menos 2 funciones en cada comuna (presentar los avales / compromisos de los espacios).

______________

Gestionar Futuro: fondos federales para proyectos culturales asociativos

El programa Gestionar Futuro, del Ministerio de Cultura de la Nación, implementado a través de la Secretaría de Gestión Cultural, está dirigido a gestores y gestoras culturales y otorga apoyos económicos para proyectos que fortalezcan el entramado cultural y productivo en cada región del país.

Las inscripciones se realizan entre el 16 de junio y el 15 de julio inclusive. Esta segunda convocatoria cuenta con un presupuesto de 100 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera: 29% para la región Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires y CABA), 19% región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), 16% región NOA (Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy), 14% región Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), 12% región NEA (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) y 10% para la región Patagonia (Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

Cada proyecto podrá solicitar hasta $500.000 y tendrá que sumar apoyos, mediante la figura de Alianzas Estratégicas para amplificar su impacto territorial. Las iniciativas podrán encuadrarse en los siguientes ejes de trabajo: Producción, Formación/Investigación y/o Cultura Digital.

La convocatoria se encuentra abierta, en las seis regiones del país, entre el 16 de junio y el 15 de julio inclusive. En el siguiente enlace, encontrarás las bases y condiciones, preguntas frecuentes, cartas para presentarte y un instructivo para completar el formulario en línea.

Próximos encuentros: Martes 5 de julio. 17 h Encuentro de consulta. Inscripción previa en bit.ly/GestionarFuturoCharlas / Martes 12 de julio 17 h Encuentro de consulta. Inscripción previa en bit.ly/GestionarFuturoCharlas

Para más información podes consultar el siguiente PDF o escribir a: gestionarfuturo@cultura.gob.ar.

_____________________

Primer Concurso de novela negra “Puerto Negro”

Con el objeto de abrir un espacio para nuevos autores, la Universidad Andrés Bello (UNAB) realizará el Primer Concurso de novela negra “Puerto Negro”, abierto a escritores nacionales e internacionales que quieran presentar obras originales e inéditas, escritas en castellano y pertenecientes al género de novela policial o negra.

Las obras se podrán comenzar a subir a partir del viernes 1 de julio a cultura.unab.cl, y el plazo de entrega se extenderá hasta el 20 de agosto próximo a las 23.59 horas (horario de Chile).

El concurso entregará un premio único consistente en $1.600 USD (un millón y medio de pesos chilenos aproximadamente), y la obra ganadora será publicada por los sellos Real Noir, editorial española de novela negra que integra a grandes escritores españoles y extranjeros, y Puerto de Escape, editorial chilena que surge en la Región de Valparaíso.

El jurado estará compuesto por los destacados novelistas: María Inés Krimer, abogada y escritora argentina de novelas policiales, autora de la saga de la detective Ruth Epelbaum; Carlos Salem, escritor y periodista argentino, autor de más de una veintena de novelas y ganador del premio a la Mejor Novela de 2014 del festival Valencia Negra; y Ramón Díaz Eterovic, escritor chileno y creador del detective Heredia, personaje en torno al cual construyó más de una decena de novelas, llegando incluso a tener una serie televisiva.

Quienes deseen participar pueden revisar las Bases del “Primer concurso de novela negra Puerto Negro”, y en caso de requerir más información pueden escribir a concursopuertonegro@unab.cl.

___________

Abre la convocatoria para la 4° edición del Premio AZCUY

Por cuarto año consecutivo, la compañía integral de real estate abre la convocatoria para una nueva edición del Premio Azcuy, en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y ahora de la mano de la recientemente creada FUNDACION AZCUY.

Se trata de un concurso de alcance nacional dirigido a artistas individuales o colectivos argentinos (o con residencia en el país desde hace más de tres años). Su misión es reconocer, difundir y fomentar la producción artística local, estimulando la puesta en valor del arte nacional.

Desde el 1 de julio al 31 de agosto los artistas podrán anotarse para participar con sus proyectos. Al cierre de la convocatoria, un jurado de expertos integrado por artistas, curadores, representantes del Museo Moderno y de Azcuy seleccionará 5 finalistas a quienes se les otorgará un premio estímulo de $200.000 pesos para desarrollar sus propuestas con mayor profundidad y volver a presentarlas al jurado. De esta presentación surgirá la obra ganadora que se dará a conocer en noviembre. El artista recibirá un premio de $2.000.000 pesos y la producción de su obra, que se pondrá en marcha apenas concluido el certamen bajo su dirección y supervisión, será enteramente costeada por Azcuy.

El jurado de la edición 2022 está conformado por Victoria Noorthoorn (Directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires), Francisco Lemus (Curador Asociado, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires), Flavia Da Rin (Artista visual y docente, Buenos Aires), Carlota Beltrame (Artista visual, docente e investigadora, Tucumán), Alessio Antoniolli (Director, Gasworks & Triangle Network, Reino Unido), Sol Juárez (Gerente de Proyecto Creativo e Innovación de AZCUY) y Gerardo Azcuy (Fundador y Director general de AZCUY).

________________

Segundo llamado a la Convocatoria 2022 de Puntos de Cultura





El Ministerio de Cultura abre la VIII Convocatoria Nacional de Puntos de Cultura. Puntos de Cultura tiene como objetivo visibilizar, apoyar y potenciar la cultura comunitaria, construyendo una política pública junto a las organizaciones, con una perspectiva de la cultura inclusiva, libre de violencias, especialmente enfocada en: niñeces, juventudes, personas LGBTTIQNB+, pueblos originarios, migrantes, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad, entre otras

¿Cómo participar?

Las organizaciones, colectivos y espacios culturales que deseen participar de la presente convocatoria, deberán inscribirse primero en el Registro Federal de Cultura.

Luego podrán postularse al segundo llamado a la VIII Convocatoria Nacional que permanecerá abierto hasta el 19 de agosto de 2022 inclusive. (quedan exceptuadas las organizaciones que adeuden rendición de proyectos anteriores y las que hayan sido seleccionadas en la VII Convocatoria de 2021).

Quedan exceptuadas las organizaciones que adeuden rendición de proyectos anteriores y las que hayan sido seleccionadas en la VII Convocatoria de 2021.

Para participar es necesario descargar, leer y completar los siguientes archivos:

· Bases y condiciones

· Preguntas frecuentes

· Instructivo

· Planilla de Designación - Responsable de la Organización de Base 2022

· Modelo Carta Aval 2022

Pueden participar organizaciones de base territorial con o sin personería jurídica y comunidades indígenas de todo el país que trabajan promoviendo la solidaridad, la inclusión social, las identidades locales, la participación popular y el desarrollo regional. Asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, organizaciones de hecho, que sean centros comunitarios y culturales, bibliotecas populares, medios comunitarios, clubes de barrio y de pueblo, grupos de teatro comunitario y de artistas, murgas, comparsas u organizaciones de expresión de la diversidad, entre otros perfiles organizativos.

Para más información y consultas: puntos@cultura.gob.ar

_______

La Cámara de Diputados lanza la 2da edición del concurso de obras teatrales

La H. Cámara de Diputados de la Nación convoca a autoras y autores teatrales a participar del 2° Concurso Nacional de Obras Teatrales “POTENCIA Y POLÍTICA”. El concurso busca acercar las leyes a la comunidad y contextualizar los preceptos contenidos en ellas como punto de partida para abordar las convergencias y tensiones en el vínculo “arte – política”.

En esta oportunidad, el eje temático de la convocatoria es el cuidado del Ambiente, principio enunciado en el Preámbulo de la Constitución como la promoción del bienestar general para quienes habitamos el suelo argentino y para nuestra posteridad, y está específicamente contemplado en el artículo 41 de la Constitución como el derecho a gozar del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano.

El jurado del concurso estará integrado por reconocidas personalidades del quehacer teatral del país, quienes tendrán la tarea de seleccionar obras ganadoras, esperando recibir materiales provenientes de todo el país.

Pueden participar personas mayores de dieciocho años, argentinas nativas o extranjeras con acreditada residencia de cinco años en el país. Las obras deberán presentarse con seudónimo y enviarse al mail: potenciaypoliticaconcurso@gmail.com.

El plazo de recepción de las obras está vigente desde la publicación de las bases hasta el 15 de agosto del corriente año. Las obras ganadoras serán editadas en una compilación que se presentará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, edición 2023.

Para más información, puede consultar las bases y condiciones en el portal web de Cultura Diputados.

_______________________

AySA convoca al “Concurso Nacional de Instalación Artística: Homenaje al Agua 2022″

Con motivo de la puesta en valor del edificio Torreblanca del arquitecto Mario Roberto Álvarez, que constituye la sede central de la empresa, AySA organiza por primera y única vez el “Concurso Nacional de Instalación Artística: Homenaje al Agua 2022″.

El concurso estará dirigido a artistas visuales, profesionales del ámbito del diseño, la arquitectura y el urbanismo de todo el país, y tendrá como objetivo la presentación de un proyecto en forma individual o grupal para la realización de una instalación artística de grandes dimensiones para su adquisición, producción y emplazamiento en la fachada del edificio Torreblanca. La obra deberá representar (de modo evocativo, imaginario, conceptual o metafórico) el recurso natural del AGUA y/o el espíritu y los valores que hoy lleva adelante la empresa.

Para la selección y premiación se conformará un jurado con destacados referentes de la cultura y las artes visuales integrado por Mariana Marchesi, directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes; Matilde Marín, presidenta de la Academia Nacional de Bellas Artes; Nicanor Aráoz, reconocido artista visual; Adrián Russo, arquitecto representante del Estudio Monoblock; y Malena Galmarini, presidenta de AySA. El mismo seleccionará diez (10) proyectos finalistas, que recibirán una Mención Honorífica. De los proyectos postulados con Mención Honorífica, el Jurado seleccionará a un único proyecto ganador, que será el adjudicatario del premio; y dos “Menciones Especiales”.

Los proyectos para el “Concurso Nacional de Instalación Artística: Homenaje al Agua” se recibirán hasta el 31 de julio de 2022 inclusive. Podés acceder a las Bases y Condiciones y al formulario de inscripción a través del siguiente link: https://www.aysa.com.ar/Concurso_Homenaje_al_Agua

_____________________

Red Federal de Teatros: ya pueden sumarse salas y espacios escénicos de todo el país

El Ministerio de Cultura, junto con el Teatro Nacional Cervantes, promueve la Red Federal de Teatros para fortalecer a salas teatrales y espacios escénicos de gestión pública, universitarias, de colectividades o gremiales en todo el territorio nacional.

Podrán integrar la RED teatros estatales (provinciales, municipales), universitarios, gremiales y de colectividades, pertenecientes a personas jurídicas sin fines de lucro, que no sean susceptibles de recibir los beneficios contemplados por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800 y su Decreto Reglamentarios N°991/97.

Para los espacios que integren la RED FEDERAL DE TEATROS se lanzarán diversas convocatorias que se comunicarán oportunamente: subsidios para equipamiento, adecuación de salas, programas de formación técnica, fomento a la producción, entre otras líneas.

Podrán inscribirse, a través de sus coordinadores/as o directores/as, salas y teatros de gestión pública, gremial o de personas jurídicas sin fines de lucro que no estén amparadas por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800.

Ingresar a la plataforma somos.cultura.gob.ar, registrarse en el Registro Federal de Cultura: primero, como “persona humana/trabajador/a de la cultura”; y luego registrando el “espacio cultural” del que se es responsable, consignando información sobre la sala que postula.

Completados ambos Registros, podrán solicitar su adhesión a la RED FEDERAL DE TEATROS ingresando a “Convocatorias” dentro de la misma plataforma. Allí deberán consignar información técnica sobre la sala y adjuntar la información respaldatoria correspondiente.

Fechas de la convocatoria: La convocatoria está abierta de forma permanente. Por dudas y/o consultas sobre esta convocatoria, podés escribir a redfederaldeteatros@teatrocervantes.gob.ar

___________________

2° Concurso SOMOS de ilustración e historieta sobre diversidad sexual e identidades de género

Del 23 de mayo al 31 de julio de 2022. Informes e inscripciones: convocatoriascnb@casadelbicentenario.gob.ar

¿Qué es? En virtud de las políticas culturales impulsadas por el Ministerio de Cultura de la Nación que fomentan el ejercicio de la memoria, la perspectiva de género, la diversidad cultural y la promoción del federalismo, la Casa Nacional del Bicentenario lanza la convocatoria al 2° concurso “Somos”, destinada a ilustradorxs e historietistas de todo el país que quieran visibilizar, a través de sus trabajos, el tema de la diversidad sexual y las identidades de géneros. Acompaña esta iniciativa el Suplemento Soy de Página/12.

En el año 2020 se realizó la primera edición, enmarcada en el décimo aniversario de la aprobación de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario. En el mismo sentido, este año, al cumplirse el décimo aniversario de la Ley 26.743 de Identidad de Género, relanzamos el concurso porque seguimos sosteniendo que recuperar la memoria sobre la propia historia se convierte en una tarea fundamental para construir el presente y el futuro.

A su vez, el nombre del concurso vuelve a homenajear a la revista Somos (el órgano de prensa y difusión del Frente de Liberación Homosexual, que se publicó entre 1973 y 1976).

________________

Premio Itaú de Cuento Digital

Las Fundaciones Itaú de Argentina, Uruguay y Paraguay anuncian que se encuentra abierta la inscripción online para participar de la 12° edición del Premio Itaú de Cuento Digital, a través de su sitio web (https://www.premioitau.org/). Del certamen participan año a año estudiantes, escritores emergentes y personajes destacados de la literatura, quienes son encargados de elegir y premiar los cuentos destacados.

Como en años anteriores el Premio cuenta con dos categorías: Categoría General destinada a mayores de 18 años que cerrará el 4 de agosto, y Categoría Sub-20 para estudiantes de nivel secundario de hasta 20 años, que cerrará el 24 de agosto. En cuanto a los premios, en Categoría General los tres primeros cuentos premiados recibirán 2.000, 1.000 y 500 dólares respectivamente y, en Categoría Sub-20, el cuento destacado obtendrá una orden de compra por un dispositivo móvil. Además, los cuentos publicados en la Antología Internacional de ambas categorías recibirán una tablet. También habrá premios otorgados por las organizaciones aliadas y órdenes de compra para equipamiento multimedial de hasta $300.000 para las escuelas argentinas destacadas, además de dispositivos móviles para los educadores argentinos con más estudiantes seleccionados para ser publicados.

La historia del Premio y a las y los jurados de cada edición, puede encontrarse en el sitio de la Fundación (https://www.fundacionitau.org.ar/historia-del-premio-itau-de-cuento-digital/).

A su vez, a comienzos de este año, la Fundación Itaú lanzó la Antología “Voces de un mundo nuevo”, donde se encuentran las obras que fueron seleccionadas por el jurado internacional para integrar tanto la Antología Internacional de Categoría General conformada por 21 cuentos de escritores emergentes argentinos, uruguayos y paraguayos; como la Antología Internacional Sub-20 conformada por 24 cuentos de estudiantes secundarios de los tres países organizadores. A esto se suma la publicación de la Antología Federal Argentina y las Antologías Regionales Sub-20 de Patagonia, Buenos Aires, CABA, Cuyo, NOA, Litoral y Córdoba, todas estas conformadas por cuentos seleccionados debido al puntaje que obtuvieron en la ronda final por parte del Comité de Lectura.

Este año quienes estén interesados en participar del Premio Itaú de Cuento Digital, podrán encontrar toda la información e inscribirse en el sitio web de la Fundación: https://www.fundacionitau.org.ar/

________________________

Premio Artes Visuales Municipio de San Isidro “Kenneth Kemble”

Abrirá su convocatoria el 20 de mayo con un total de 1.200.000 pesos en premios, dirigido a proyectos en desarrollo y con tutorías profesionales a los ganadores. La quinta edición del Premio Artes Visuales Municipio de San Isidro “Kenneth Kemble” ya está en marcha con el foco puesto en aquellos artistas o colectivos de artistas contemporáneos interesados en experimentar, ensayar y explorar.

De alcance nacional y digital, la convocatoria permanecerá abierta del 20 de mayo al 17 de julio próximo, inclusive, está dirigida al desarrollo de proyectos o conjunto de obras, y este año ofrecerá $1.200.000 en efectivo y en concepto de premios para repartir en sus tres categorías, además de su habitual tutoría profesional para las propuestas ganadoras.

Las bases estarán disponibles en la página www.cultura.sanisidro.gob.ar y los proyectos deberán presentarse en premioartesvisuales@sanisidro.gov.ar o en siartesvisuales@gmail.com, también habilitados para recibir consultas.

Como siempre habrá tres categorías: Gran Premio ($600.000); Premio Beca Joven para artistas de hasta 35 años ($300.000) y Premio Beca Residente para residentes en el municipio ($300.000), además de tres a seis Menciones Honoríficas, mientras que el jurado de selección y premiación del certamen lo integran este año Mariana Marchesi, Directora Artística del Museo Nacional de Bellas Artes, y los artistas visuales Gabriel Baggio y Marcela Cabutti, bajo la coordinación del artista visual, investigador y curador independiente Andrés Labaké, que además tendrá a su cargo la tutoría profesional.

_____________________

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Proyecto Ballena: destalleres y cursos en julio

En julio, Proyecto Ballena suma una serie de encuentros presenciales: dos cursos de lectura acompañada y dos destalleres.

Las nuevas actividades son los cursos Leyendo a Bruno Latour, con Alejandra Roca, y Leyendo a Peter Sloterdijk, con Margarita Martínez; y los destalleres Días en los que me porté mal, con Leo Oyola, y Adaptación libre, con Lolo y Lauti.

_____________

Glamorosa Buenos Aires. La impronta francesa

El curso propone conocer los bienes arquitectónicos patrimoniales de la ciudad, desde un enfoque centrado en el contexto socio-cultural del momento en que fueron creados, como así también en su posterior uso y significación.

En el tratamiento y lectura de los edificios se pone el acento en aspectos estéticos donde se conjugan el encanto y la nobleza de los elementos usados.

Contenidos:

La elite porteña en la belle époque. Pautas y espacios de sociabilidad: los teatros, los bosques de Palermo, el Jockey Club, las fiestas en los salones.

Los escenarios físicos privados: las residencias en la ciudad y las estancias.

La impronta francesa en la arquitectura pública y privada. Recreación de la vida parisina.

Glamour en los “palacios sin reyes”

Hôtel particulier: de residencia aristocrática a embajada, museo u hotel.

Profesora: Lic. Antonia del Valle Urquiza/ 4 clases. Martes de 16:30 a 18 hs/ Comienza el martes 12 de julio/ Las clases serán los días: 12, 19, 26 de julio, 2 de agosto./ Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo./ Costo: $4000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_______________________

Talleres de escritura, lectura y enseñanza de Entrepalabras

En el segundo cuatrimestre de 2022, Entrepalabras ofrece los siguientes talleres:

● Taller de escritura académica (artículos y ponencias). Coordina: Marta Marin. Cursada: 8 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) / inicio: 12/8

● Me leo, me leen, me corrijo, me corrigen II /Taller de autocorrección gramatical y ortográfica del propio texto II. Coordina: Verónica Bondorevsky. Cursada: 4 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) / inicio: 12/8

❖ TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA LIJ (Literatura infantil y juvenil)

● Es un decir… / Taller de lectura y creación de libro ilustrado. Coordina: Istvansch. Cursada: 8 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) inicio: 12/8

❖ TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA

● Leo, luego escribo II /Taller de narrativa breve II. Coordina: Inés Fernández Moreno. Cursada: 6 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) / inicio: 12/8

● Mano a mano: foto y relato /Taller de géneros fotográficos y escrituras narrativas. Coordina: María Inés Indart. Cursada: 4 clases asincrónicas (agosto y septiembre) / inicio: 12/8

● Lazos familiares /Taller de lectura y escritura a partir de textos de Silvina Ocampo, Katherine Mansfield y Clarice Lispector. Coordina: Silvina Marsimian. Cursada: 3 clases sincrónicas por zoom y 3 clases asincrónicas (agosto y septiembre) / inicio: 1/8

● Taller de escritura creativa a partir de la imagen. Coordina: Maru Leonhard. Cursada: 6 clases asincrónicas (de agosto a octubre) / inicio: 12/8

● La novela familiar / Taller de novela y autoficción. Coordina: Natalia Zito. Cursada: 6 clases asincrónicas (de agosto a noviembre) / inicio: 12/8

● Leer y escribir no ficción /Taller de no ficción. Coordina: Gabriela Saidon. Cursada: 6 clases - 3 asincrónicas y 3 por zoom (miércoles a las 18 ARG.) - (entre agosto y octubre) / inicio: 10/8

● La palabra dicha y la palabra escrita /Taller narración oral y escritura. Coordina: Elizabeth Gothelf. Cursada: 8 clases - 4 asincrónicas y 4 por zoom (jueves a las 18 ARG.) - (entre agosto y octubre) / inicio: 18/8

● Taller avanzado de cuento. Coordina: Guillermo Martínez. Cursada: 6 clases asincrónicas (de septiembre a noviembre) / inicio: 9/9

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org / www.entrepalabras.org

____________

La Hermandad Prerrafaelita

En esta clase analizaremos la obra de los artistas que formaron parte de la Hermandad Prerrafaelita, artistas que a mediados del siglo XIX en Inglaterra buscaban recuperar los valores del artísticos del Renacimiento, propiciar el encuentro con la naturaleza y fundamentalmente dar lugar a un arte sincero y auténtico. El grupo, fundado por John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt, contó con el apoyo de John Ruskin y a pesar del rechazo de sus contemporáneos, como Dickens, se convirtieron en grandes referentes de la renovación de las artes.

Profesora: Lic. Daniela de la Rez. 1 clase. Martes 19 de julio de 19 a 20:30hs. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $1500

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

________

Talleres de oficios de la música en Estudio Urbano

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Música, abre un nuevo ciclo de cursos y talleres destinados a toda la comunidad que quiera adquirir las herramientas del mundo profesional de la música. La modalidad de cursada nuevamente será de clases a distancia, salvo tres talleres que contarán con clases prácticas presenciales, llevando la propuesta de formación que Estudio Urbano ofrece desde hace quince años en la Ciudad, hacia todo el país.

Son 28 cursos dictados por profesionales de prestigio y trayectoria en sus respectivos rubros, que abarcan diversas áreas de conocimiento técnico, musical y de gestión: Grabación y sonido (en cuatro niveles con un recorrido que incluye: Curso básico, Grabación en estudio, ProTools, Mezcla y Mastering), Composición de canciones, Comunicación en redes sociales, Creación de beats, Curso básico de Ableton Live, DJ, Edición audiovisual, Instrumentos virtuales, Calibración de instrumentos, Música para medios audiovisuales, Pedales de efecto y electrónica, Síntesis y sintetizadores, Prensa y comunicación, Producción musical, Gestión de proyectos en la industria musical, entre otros.

Inscripción en este enlace hasta las 20 hs del viernes 29 de julio, o hasta agotar los cupos (lo que suceda primero).

______________

Historia de la Ópera Francesa, de Berlioz a Ravel

Por la profesora Silvana D’Onofrio. Duración: 4 clases. Lunes de 19 a 20:30hs. Comienza el lunes 18 de julio. Las clases serán los días: 18, 25 de julio, 1, 8 de agosto. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

___________

El Mercado del Arte

El mercado del arte ha dejado de ser, en el contexto contemporáneo, un espacio donde solamente se realizan transacciones comerciales para llegar a instituirse como uno de los legitimadores más importantes dentro del campo artístico. En vistas de estas transformaciones, el estudio de sus especificidades, los actores y las instituciones que lo componen y las prácticas y estrategias que le son propias resultan elementos absolutamente necesarios de comprender tanto para profesionales que se desempeñan dentro del campo artístico como para público general que desea adentrarse dentro del mundo del arte.

Profesora: Lic. Daniela de la Rez. 4 clases. Jueves de 19 a 20:30hs. Comienza el jueves 21 de julio. Las clases serán los días: 21, 28 de julio, 4, 11 de agosto. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_________________

La Biblioteca del Congreso de la Nación abre la inscripción a talleres de plástica y objetos reciclables para escuelas

La Iniciativa estará a cargo del docente Guillermo Weiss y se orienta hacia alumnos y alumnas de escuelas primarias. Los talleres se realizarán en el Espacio Cultural BCN de Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los días jueves 4 y 11 de agosto de 14 a 15:30 horas, y los jueves 18 y 25 de agosto de 10 a 11:30 horas.

Para participar las instituciones deberán inscribirse previamente en este link

La actividad se abordará a partir de tres instancias: bocetos, realización y continuación. Los participantes podrán trabajar de manera libre y creativa generando un vínculo de pertenencia y encuentro con las herramientas plásticas.

El taller se realizará en contexto de la muestra de María Teresa Andruetto, expuesta en el propio Espacio Cultural BCN. La misma servirá de marco y disparador para la elección de personajes y recursos estéticos.

______________

Prensa y comunicación de eventos culturales

El jueves 11 de agosto comienza una nueva edición del curso intensivo y online “Prensa y comunicación de eventos culturales” dictado por María Eugenia Souto, directora de OCTAVIA Comunicación. El mismo dura un mes y está dividido en 4 clases -una vez por semana- de 2 horas de duración cada una.

Este curso está dirigido a artistas, compañías, profesionales y estudiantes de carreras de comunicación, teatro, danza, música y afines, dueños y programadores de salas y centros culturales, y todo aquel que desee conocer los principios y herramientas fundamentales para encarar la prensa, comunicación y difusión de sus proyectos de manera autogestiva.

Jueves de 18 a 20 hs. Argentina (GMT -3) | 15 a 17 hs. México | 23 a 01 hs. España/ Cuatro clases online via Google Meet (11, 18, 25 de agosto y 1° de septiembre)/ Valor: $10.000 / U$D90. Transferencia bancaria, Depósito, MercadoPago o PayPal (los costos de operación quedan a cargo del alumno)/ PROMOS: 2 x $16.000 | Si te inscribís durante julio: $9.000 | Descuentos para estudiantes y clientes | Consultá por el curso particular en horario a elección.

Informes e inscripción: eugenia@octaviacultura.com.ar

____________________

Club de lectura de cuentos “Lunes de Terror”

Coordinado por Lala Toutonian.

Julio: Stephen King 4, 11, 18, 25/ Agosto: Mariana Enriquez 8, martes 16, 22, 29/ Septiembre: Howard Phillips Lovecraft 5, 12, 19, 26/ Octubre: Silvina Ocampo martes 11, 17, 24, 31/ Noviembre: Bram Stoker 7, 14, 21, martes 29. (Los días martes son porque el lunes previo es feriado nacional argentino.)

El valor es de 3.500 pesos argentinos o 21 U$S.

Contacto: latoutonian@gmail.com

__________________

Tercera edición de “Patrimonio Arquitectónico Argentino. Cuidar el pasado con visión de futuro”

La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos del Ministerio de Cultura anunció en mayo la tercera edición de Patrimonio Arquitectónico Argentino. Cuidar el pasado con visión de futuro. El curso comenzará el próximo martes 7 de junio a las 18.30 h en el canal de YouTube de la institución.

A lo largo de 12 clases consecutivas, una vez por semana, se podrán conocer los trabajos de puesta en valor y restauración que actualmente realiza el organismo en varias ciudades y poblados de toda la Argentina. El curso está dirigido al público en general y también a profesionales del sector; no hace falta tener conocimientos previos en la materia. Se entregarán diplomas a quienes respondan exitosamente dos de los tres cuestionarios publicados.

Tal como se hizo en los cursos anteriores del año 2020 y 2021, las clases serán a través del canal de la Comisión Nacional de Monumentos en YouTube y estarán a cargo de reconocidos expertos en la temática. También contarán con la participación de artesanos, albañiles y carpinteros de cada uno de los pueblos donde ellos mismos ponen en valor sus construcciones supervisados por especialistas de la Comisión de Monumentos.

__________________

CONSTELACIONES SÓNICAS. Luthería experimental e inteligencia artificial

El curso propone trazar un hilo conductor entre la escena musical de artistas sonoros —que utilizan como instrumentos objetos intervenidos o creados por ellos mismos— y la búsqueda de novedosas estrategias sónicas a través del uso de técnicas de la llamada inteligencia artificial. Para esto, se plantea como eje del taller, la elaboración de objetos sonoros analógicos que se comuniquen con el software AudioStellar, para lograr intercambios entre instancias digitales y analógicas. Esta retroalimentación, en tiempo real, plantea la conformación de un ecosistema sonoro con elementos que parten de universos disímiles y que logran condicionarse —y expandirse— mutuamente.

A cargo de Leandro Garber y Julio Nusdeo. 27 de junio; 4, 11, 18 y 25 de julio; 1 de agosto. 18 a 20 horas. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

_______________

Talleres gratuitos en el Centro Cultural Kirchner

-Destaller de exploración sonora e insonora. Con Reynols (Roberto Conlazo y Alan Courtis)

- Destaller de arte emancipado. Con Diego Bianchi

- ¿Por qué “destalleres”?

-Leyendo a Donna Haraway. Con Colectiva Materia

- Leyendo a Rita Segato. Con Florencia Cremona

- Talleres de lectura acompañada. Para subrayar en compañía

Inscripción desde el 19 de abril. MÁS INFORMACIÓN

*CCK. Sarmiento 151, CABA

_____________

Casa de Letras – Escuela de Escritura Creativa

Cursos Online : Podés hacerlos cuando y donde quieras. Ingresando al campus virtual de la escuela para:

- Realizar las actividades programadas: ejercicios de escritura, lectura para escritores, video-reuniones con el docente, intercambio en foros con el docente y el resto del grupo.

- Acceder a los materiales teóricos y prácticos, y a las devoluciones personalizadas del docente a través de video-correcciones.

- Están organizados en quincenas.

*Primer año del Programa Formativo en Escritura Narrativa

Técnicas y herramientas. Docente: Nicolás Mavrakis. Duración: 16 quincenas / inicio: lunes 13 de junio

*Palabras en juego: Leer y escribir textos para chicos

Curso anual. Docente: Natalia Méndez. Duración: 15 quincenas / inicio: lunes 27 de junio.

*Tres apuntes para escribir un cuento

Coordina: Ariel Idez. Una introducción al Programa Formativo en Escritura Narrativa, con la misma metodología Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 20 de junio

*La gramática soñada

Coordina: Pablo Ali. Curso complementario del Programa Formativo en Escritura Narrativa, con la misma metodología. Duración: 4 quincenas / inicio: lunes 20 de junio

Cursos por videoconferencia en vivo: Podés tomar las clases en directo, como las presenciales, pero desde casa:

- Interactuar con el docente y con el resto del grupo.

- A través de una plataforma Zoom, de fácil acceso y uso.

- La cursada es semanal.

*Procedimientos de la memoria

Taller de lectura y escritura. Coordina: Mariana Docampo. 6 encuentros de 2 horas / miércoles de 16.30 a 18.30 hs. / inicio: 14 de junio

*Cuentos: alineado y balanceo

Taller de lectura y escritura. Coordina: Luciano Lamberti. 6 encuentros de 2 horas / viernes de 20 a 22 hs. / inicio: 10 de junio

*Taller de novela corta

Cómo escribir una novela corta en doce semanas. Coordina: Ariel Bermani. 12 encuentros de 2 horas / lunes de 17.30 a 19.30 hs. / inicio: 13 de junio

*Un archivo propio

Taller de lectura y escritura. Coordina: Virginia Ruano. 6 encuentros de 2 horas / miércoles de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 20 de julio

*El comienzo y el fin: El texto como un todo

Curso de lectura para escritores. Coordina: José María Brindisi. 4 encuentros de 2 horas / viernes 19 a 21 hs. / inicio: 10 de junio

Más información en el sitio Casa de Letras

___________________

Curso virtual Red Bibliotecas 2030. Lectura y Narración Social

Bajo el lema “Hacer lectura es hacer futuro, hoy ya es el 2030″, el próximo martes 5 de julio a partir de las 10 horas se abre la inscripción a la cuarta edición del curso on line dictado por María Héguiz.

La iniciativa contará de 8 encuentros semanales a través de la plataforma de Google Meet, los días martes de 19 a 20:30 horas; comenzando el 12 de julio y finalizando el 30 de agosto de este año 2022.

De este modo, quienes deseen inscribirse deberán contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail y completar el formulario on line correspondiente. El curso se orienta hacia bibliotecarios, bibliotecarias y público en general; y al finalizar el taller se entregarán certificados de participación a los inscriptos que lo soliciten. A su vez, la última clase se transmitirá por la página web y la cuenta de Facebook de la Biblioteca del Congreso.

__________________

Taller de Dramaturgia y ESI

En El Sábato espacio Cultural, Judit Gutiérrez, dictará el Taller DRAMATURGIA y ESI, que parte de esta experiencia de investigación y escritura MÁS INFORMACIÓN

___________

Talleres en el Complejo Teatral Buenos Aires

Entre marzo y noviembre 2022, se ofrecerán talleres abiertos a la comunidad de iluminación, sonido, vestuario biodegradable, sastrería orientada a la confección de vestuarios de murga, taller de stage manager, música expandida, clases de puesta en escena, dramaturgia para adultos, sombrerería, zapatería y taller de gestión de proyectos culturales.

Para mayor información consultar en: www.complejoteatral.gob.ar

_____________

Talleres de Escritura FILBA

-Leila Guerriero dará la clase “Formas de lo real: periodismo narrativo” en el Laboratorio de Escrituras de Filba el Martes 12 de julio, 17 h. Costo: 4300$ ARS.

Si vivís fuera de Argentina o tenés alguna duda, podés escribir a talleres@filba.org.ar.

-Taller de escritura “La construcción de personajes en narrativa”, a cargo de EUGENIA ALMEIDA

Viernes 15, 22 y 29 de julio, de 19 a 21 h. Modalidad virtual MÁS INFO ANOTATE ACÁ

-Taller “Ficciones históricas” para leer en la infancia, a cargo de LAURA ÁVILA. Jueves 7, 14, 21 y 28 de julio, de 18 h a 20 h. Modalidad virtual MÁS INFO ANOTATE ACÁ

-Taller “Poesía y ritmo”, a cargo de Jorge Monteleone. Miércoles 13, 20 y 27 de julio, de 19 a 21 h. Modalidad virtual MÁS INFO ANOTATE ACÁ

________________

Certificado en Narrativa Latinoamericana

Está abierta la inscripción para el certificado online NARRATIVA LATINOAMERICANA HOY. UN PRISMA DE VOCES DISRUPTIVAS, coordinado por Nicolás Hochman y con un staff docente integrado por los escritores María Fernanda Ampuero (Ecuador), Claudia Apablaza (Chile), Armando Alzamora (Perú), Dainerys Machado (Cuba), Luis Othoniel Rosa (Puerto Rico), Daniel Saldaña París (México) y Gina Saraceni (Venezuela).

La actividad es organizada por 17, Instituto de Estudios Críticos, de la Ciudad de México, y se realizará de manera virtual entre el 28 de febrero y el 30 de octubre.

Puede participar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de tener lecturas específicas previas y con la posibilidad de disponer de los horarios como sea más conveniente para cada uno. El pago se puede realizar en pesos argentinos, pesos mexicanos, dólares o euros, a través de transferencia, tarjeta de crédito o PayPal.

A lo largo de ocho meses los participantes explorarán cuentos, novelas y crónicas de Margo Glantz, Ariana Harwicz, Mario Bellatín, María Gainza, Benjamín Labatut, Fernanda García Lao, Mariana Enríquez, Rita Indiana , Marta Aponte Alsina, Julio Meza, Víctor Goldgel, Diamela Eltit, Ena Lucía Portela, Javier Sicilia, Andrea Chapela, Roque Larraquy, Daniela Tarazona, Matías Celedón, Czar Gutiérrez, Michel Nieva, Miluska Benavides, Liliana Colanzi, Carmen María Machado, Luciano Lamberti, Pilar Quintana, Juan Cárdenas, Cristina Rivera Garza, Igor Barreto, Gonzalo Gálvez Romano, Claudia Hernández, Mónica Ojeda y Martín Kohan.

Para conocer el programa completo, los costos e inscribirse pueden ingresar acá.

17, INSTITUTO DE ESTUDIOS CRÍTICOS está concebido como una posuniversidad, situado en el cruce de las sendas de la academia, la cultura y el psicoanálisis. Es un espacio de escritura, dedicado desde hace veinte años a la construcción y desconstrucción de nociones, formas y horizontes.

_______________

Escuela de improvisación de Gabriel Gavila

Te invitamos a participar de nuestros talleres anuales de Impro, seas un improvisador experimentado o un ignoto en la materia. Tenemos una propuesta para vos. Nuestras clases se dictan a diario.

Tenemos cursos a diario: Lunes 20 hs: NIVEL INICIAL. Martes 20 hs: NIVEL INTERMEDIO. Miércoles 20 hs: NIVEL AVANZADO. Jueves 20 hs: GRUPO DE ENTRENAMIENTO. Sábados 13 hs: NIVEL INICIAL

*Teatro “La Sodería”. Vidal 2549 (Belgrano), CABA.

_______________

Talleres en Índigo Teatro

En Índigo Teatro, de la ciudad de Berazategui, está abierta la inscripción a los talleres para todas las edades que se darán en 2022 sobre: Teatro / Danza / Canto / Artes plásticas / Artes combinadas / Peques en movimiento / Arte terapia / Yoga y movilidad (+50) / Mentes en movimiento / Puesta en escena.

Informes y Consultas: Calle: 144 N° 1536, Berazategui. Horarios: Martes a viernes 10 a 13hs/ 16 a 19hs. Lunes de 16 a 19hs. Sábados 10 a 19hs. Tel: 15 5763 5385. Facebook: Indigo Teatro Oficial. Instagram: @IndigoTeatroOficial

________

INFANTILES

La señal infantil Pakapaka estrena su nueva programación 2022

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, presenta, desde el lunes 4 de julio, su nueva programación 2022. Las líneas conceptuales, este año, serán la participación, la soberanía, el deporte, la cultura, la escuela, las diversidades y lo federal.

La programación de los estrenos se efectuará en dos momentos: el 4 de julio y, luego, en septiembre, en ocasión de los festejos de los doce años del canal.

Este próximo lunes 4, llega la nueva temporada de Petit, la multipremiada serie basada en los relatos de Isol Misenta que supo ganarse un lugar en el corazón de las infancias; Historias entre tumbas (HET), la primera producción de animación de terror realizada en 3D con fondos reales que narra las aventuras de Moritz, un joven que vive con su abuelo en medio de un cementerio; y para los/las más chicos/as, la serie animada Los Motorjón, con la historia de Cony y su familia, unos simpáticos conejos que recorren distintos entornos naturales.

También se estrenan en julio nuevos contenidos de Zamba, uno de los personajes más queridos de Pakapaka. En esta primera etapa, Zamba y Nina se acercan al mundo de la alimentación saludable y conocerán el proceso de cultivo y plantación desde la semilla, y también al mundo de la ciencia, donde entrevistarán a diferentes especialistas en paleontología, meteorología, espacio, virus y salud, programación, y océanos.

A su vez, se lanzarán Yo quiero saber…, ¿y vos?, una serie animada que explora contenidos vinculados a la educación sexual integral; y la serie Poemas de la tierra, una experiencia visual, lúdica y musical a partir de los textos de importantes poetas indígenas de nuestro territorio.

Dos producciones originales que promueven las voces de las infancias llegan a la pantalla también en esta primera etapa: Cuento con vos, donde chicas y chicos comparten sus pensamientos y reflexiones sobre temas como la libertad, la autonomía, la amistad, los miedos, entre muchos otros; e Inventar Pakapaka pregunta, un ciclo de entrevistas en el que un grupo de chicos y chicas conocen a personas relevantes de la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la política y la sociedad argentina, y conversan con ellas para conocer sus historias.

En Zander, una serie de animación en stop motion que llega desde Chile, se disfrutarán las increíbles aventuras de Mila, Leo y un curioso robot creado por estos dos amigos en su casa-club secreta, y en Camaleón y las ciencias naturales, a través de un relato entretenido y con un personaje muy divertido, los chicos y las chicas podrán reconocer los principios básicos de las ciencias de la naturaleza. Desde Colombia, llegan las narraciones de un niño de 7 años –y sus amigos y amigas—en No exageres, Enzo.

En la serie brasileña Taina y los guardianes del Amazonas, habrá historias de una pequeña en una selva increíble; en Mimí y Liza, se podrán ver las aventuras de dos amigas que revelarán los secretos ocultos de su barrio; y, en Tomás, Alba y Édison, las chicas y los chicos podrán asomarse a un laboratorio de creación de inventos, donde los prototipos creados cobrarán vida a través de las aventuras de estos tres personajes.

Para septiembre, en ocasión de los festejos de los doce años del canal, Pakapaka tiene previsto estrenar La asombrosa misión de Zamba y Yazy por el cuidado del ambiente. La serie (seis capítulos de quince minutos); “La asombrosa excursión de Zamba por la historia”; “La asombrosa excursión de Zamba y Nina por la Argentina”; Muchas manos en el plato; Listo el pollo (tercera temporada); Micros NNAPEs; ¿A dónde vamos?; Enseñame (micros de arte en lengua de señas); Rosarito; Soñadores; Polinópolis; Pasá por acá (con los Chikuchis); El mundial y yo (una coproducción latinoamericana); y La orquestita, entre otros.

______________________

El caballero errante, una historia contada y cantada

(Ilustración: Ana Lignelli)

El caballero errante es una obra que relata las hazañas de un noble hidalgo hispano que un día salió a recorrer el mundo en busca de aventuras. En su camino, conoce nuevas culturas, histriónicos personajes y músicas de otros países. Seis juglares relatan la historia de este caballero e interpretan canciones del renacimiento.

Libro: Nubia Bado. Músicos: Nubia Bado, Sergio Carlevaris, Emilio Cervini, Soledad Molina, Lorena Rojas, Matías Tomasetto.

Domingo 17 de julio a las 17:30. Entradas por Alternativa. Valor: $700

*El Alambique. Griveo 2350, Villa Pueyrredón, CABA

___________________

Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Centro Cultural Kirchner

Una propuesta para disfrutar en vacaciones de invierno como parte del ciclo Vacaciones para armar, con entrada libre y gratuita.

Esta edición cuenta con sesenta stands de expositores entre editoriales, librerías e instituciones, con una nutrida programación integrada por narraciones, talleres, ciencias, espectáculos teatrales y de títeres.

Fechas y horarios

11 y 12 de julio de 9 a 18 h

13, 14 y 15 de julio de 9 a 20 h

16 al 31 de julio de 14 a 20 h

*CCK. Sarmiento 151, CABA

_____________

MOVI

En estas Vacaciones de Invierno vuelve MOVI el multipremiado espectáculo que la coreógrafa y creadora de la danza aérea Brenda Angiel ideó especialmente para público infantil. En la temporada 2022 se presentará de jueves a domingo en Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272, CABA con localidades a $1100 (con promociones por grupo familiar) en venta por Alternativa Teatral .

MOVI es una experiencia inmersiva donde los cuerpos danzantes suspendidos en el aire y las imágenes se funden y sorprenden al público entre juegos de luz y música original. MOVI es un mundo mágico y poético plagado de imágenes fantásticas que rodean a la platea y dejan a la audiencia con la sensación de que volar es posible.

Desde el sábado 16 de julio: Jueves y domingos 15hs, viernes 17hs, sábados 18hs

______________

Espacio de infancias en la Casa del Bicentenario

Llegan las Vacaciones de Invierno y queremos invitar a todas las familias a disfrutar con nosotros los días más fríos (¡pero también los más divertidos!) del año. Cine, música, talleres, visitas guiadas, juegos, dibujos, canciones y muchas sorpresas te esperan en la Casa las próximas semanas.

_________________

Programación especial para Infancias en PLANTA

-E.T. El extraterrestre (1982, EEUU, de Steven Spielberg) | Función especial para infancias DOBLADA AL CASTELLANO

Un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Está completamente solo y tiene miedo, pero se hará amigo de un niño, que lo esconde en su casa. El pequeño y sus hermanos intentan encontrar la forma de que el pequeño extraterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren los científicos y la policía.

Función sábado 23 de julio - 16 hs. Entrada $300. Proyección 4K, ambiente calefaccionado.

-Todos los mundos posibles por Vera Veiga junto a La Juglaresa libros | Adaptación oral de cuentos y Teatro de kamishibai.

Este proyecto invita a acercar una literatura que aloje a toda la diversidad a partir de distintas propuestas metafóricas y poéticas.

La literatura es uno de los lugares donde los seres humanos vamos para comprender el mundo, los cuentos que ofrecemos son forjadores de imágenes en la infancia, es por tal motivo imprescindible ofrecer múltiples relatos que alojen a todos los mundos posibles y de esta manera ofrecer literatura para la infancia desde una perspectiva de género. Proponer lecturas que cuestionen, que interpelen, que transformen para dar batalla a muchas de las desigualdades que existen.

Domingo 24 y 31 de julio - 15:30 hs. Entradas - $ 700 promo 1 adulto + niñx $1000

-Una Caperucita llamada Libertad por Paula Alfieri Ferreres

Caperucita Roja llega para contarnos su verdadera historia, viene a poner patas arriba el mundo de los cuentos y lo establecido, para preguntarnos y cuestionarnos los viejos modelos que construyen estereotipos que apuntalan la desigualdad. Nos invita a descubrir un nuevo camino hacia una sociedad igualitaria, de cuidado mutuo, de respeto, de reciprocidad, donde el mundo de las emociones este abierto a unas y otres, donde las oportunidades estén al alcance de todes, donde quepan todas las diversidades

Sábado 30 de julio - 17 hs. Entrada $700 promo 1 adulto + niñx $1000

-Irupé, la niña que quería tocar la luna por Paula Alfieri Ferreres+ Compañía Muyuyay Teatro+ El suspiro creaciones

Irupé vivía en un bosque nativo rodeada de mariposas, abejas y pájaros, era muy feliz allí, el bosque le brindaba todo lo necesario para vivir. Pero un día todo cambió, unos hombres prendieron fuego el monte. Es así como la niña pierde todo lo que ama. Irupé quiere que el bosque vuelva a ser bosque, por eso cada noche sube a lo alto de un árbol e intenta tocar la luna, quiere que se cumpla su deseo, desea que el monte vuelva a ser monte. ¿La luna cumplirá su deseo?

Domingo 31 de julio - 17.30 hs. Entradas - $700. Promo: 1 adulto + 1 niñx $1000

*Planta de Investigación y Creación Transversal, Inclán 2661, CABA

________________________________

Vacaciones de invierno en el Centro Cultural de la Ciencia

22-07-10 Inauguración de la Muestra El infinito de Pablo Bernasconi en el C3

El C3 despliega espectáculos, muestras, talleres y charlas con entrada gratuita. En vacaciones, abre sus puertas del 15 al 31 de julio, de miércoles a domingos, de 12 a 19 horas.

Este receso invernal tomarán la posta el artista e ilustrador Pablo Bernasconi y una muestra sobre el infinito, un festival de música y experimentos científicos de la mano de Koufequin, la compañía Les Ivans en un espectáculo circense dirigido por Gerardo Hochman. Además, talleres sobre 3D, océano, la Tierra, insectos, programación, ciencia y arte; charlas; visitas guiadas por “Lugar a Dudas”, y mucho más. Las entradas son gratuitas y se retiran desde una hora antes del inicio de la actividad. No hay reserva online. El Centro Cultural de la Ciencia C3 se ubica en Godoy Cruz 2270, Palermo, CABA.

__________

Mi don imaginario

Mi don imaginario de Pablo Gorlero, musical para grandes y chicos que propone un viaje al universo Midón-Gianni. El libro es de Mariano Taccagni, las letras de las canciones son de Hugo Midón, la música, la dirección vocal y la dirección musical de Carlos Gianni, la dirección coreográfica es de Verónica Pecollo y la idea, la puesta en escena y la dirección general son de Pablo Gorlero.

El elenco está integrado por Ana María Cores, Alejandro Vázquez, Jorge Maselli, Fernando Avalle, Sacha Bercovich, Agustina D’Angelo, Lucas Gentili, Lucien Gilabert, Tatiana Luna, Flavia Pereda, Julián Pucheta y Pilar Rodríguez Rey.

Las funciones se ofrecerán los sábados y domingos a las 15 hs, hasta el 21 de agosto. En vacaciones de invierno, de martes a domingos a las 15 hs. Platea: $950.- Duración: 85 minutos (aprox.)

Espectáculo sugerido para chicos de 4 años en adelante

*Teatro de la Ribera (Avenida Pedro de Mendoza 1821)

_______________

Festival Cartón

Los sábados 23 y 30 y domingos 24 y 31 de julio, a las 16 hs, películas para los más peques de la familia. Entrada gratuita

Durante las Vacaciones de Invierno, presentamos dos programas de animaciones para lxs más chiquitxs, especialmente seleccionadas por el Festival Cartón.

SOBRE EL FESTIVAL Impulsado por el programa radial Va de Retro, de FM La Tribu, el Festival Cartón nació en 2011 con el padrinazgo del gran humorista gráfico CALOI, uno de los mayores difusores de la animación independiente nacional e internacional. Desde sus inicios, por el festival, cuyo epicentro es el bar/auditorio de la radio, desfilaron miles de cortos provenientes de todas partes del mundo, los cuales fueron evaluados por los más prestigiosos referentes de la animación nacional e internacional, como es el caso de Juan Pablo Zaramella, Tomas Welss, Ayar Blasco, María Verónica Ramírez, Pablo Rodríguez Jáuregui y Raúl Manrupe, entre otros.

Talleres, work in progress, videoconferencias, charlas y feria de historietas son solo algunas de las atracciones que año a año circulan por el festival y se mezclan con el material competitivo.

Cartón tiene como propósito reunir a animadores, directores, productores, dibujantes, historietistas y a toda la comunidad para ver, disfrutar e impulsar el cine de animación como medio de comunicación y expresión de ideas artísticas, técnicas y políticas.

El Festival Cartón busca el encuentro de los y realizadores con otros realizadores y con el público en general. Busca descubrir nuevas técnicas y nuevas ideas. Busca aprender, enseñar, y compartir. Busca discutir el mundo en el que vivimos y las mil maneras que tenemos de animarlo.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

____________________

Fiesta de las Vacaciones en UNGS

Del 18 al 29 de julio llega una nueva edición de la Fiesta de las vacaciones de invierno en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Roca 850, San Miguel). Habrá teatro, música, títeres, clown, danza, talleres, rincón de lectura, muestras, feria de comidas y mucho más.

Esta nueva edición de la Fiesta de las Vacas tendrá distintas actividades gratuitas como talleres participativos en el Museo Imaginario, un rincón de lectura, “Cuentos para reírse de miedo” por Juliana Cuentandante, la muestra “Superando miedos”, la muestra “Antiprincesas y Antihéroes”, las oficinas del Registro Comunitario de Todo Tipo de Miedos, talleres de máscaras, música y danza para compartir en familia. Todas las actividades tendrán lugar de lunes a viernes de 11 a 16hs.

También dentro de la programación se ofrecerá una variedad de espectáculos en la sala de teatro por un bono contribución de $500 (función 14.30hs). Participan en esta edición: La Grieta Espectáculos, Francisco Olano, Arde la Nona, Compañia D ́Zoquetes, Pitipá música, Caja Tomada, Les Buclés, Tersites y Caminantes Teatro.

Y como gran cierre de la 17º Fiesta de las vacas, el viernes 29 de julio a las 15hs, se presentará el grupo musical “Bigolates de Chocote” con entrada libre y gratuita en el Multiespacio Cultural UNGS (José León Suárez 1751, Los Polvorines).

_____________________

Espacio Infancias en la Casa del Bicentenario

Te invitamos a participar, jugar y divertirte con este proyecto que se vincula con la exposición Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020+ para que las niñas, los niños y sus familias conozcan el trabajo de las artistas a partir de distintas propuestas lúdicas.

Vení a navegar por una marea de voces y a descubrir todas las cosas que dispara el arte con nosotros. En el camino te vas a encontrar con pinturas, fotografías, relatos y textiles hechos por más de 80 artistas y colectivos.

El espacio estará abierto para recorrerlo desde el 17 hasta el 31 de julio, de miércoles a domingos de 15 a 20. Para niñxs de 5 a 11 años.

La inauguración de esta propuesta se llevará adelante el domingo 17 a las 15, de la mano de la Biblioteca La Nube y su Taller Animalario, cuentos con garras. Un recorrido único por el gran animalario de la literatura argentina.

También contaremos con otros dos talleres textiles a cargo de la artista visual y docente Cora Fila:

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

_______________

Servián, el Circo presenta su show “El gran sueño”

Servián, el Circo, compañía familiar pionera en el arte circense que reinventó el circo en nuestro país, presenta luego de 11 años su show “El Gran Sueño” en Buenos Aires. Una nueva experiencia que te transportará en un viaje mágico.

Un show a puro dinamismo que fusiona el arte circense, presentando artistas nacionales e internacionales en cuadros de trapecio que desafían la ley de la gravedad: clowns, trampolín, motos en la desafiante rueda de la muerte, hand balancing (destreza en verticales) y mucho más, con elementos teatrales y coreográficos, además de tecnología lumínica y auditiva de última generación.

Con vestuarios inspirados en todas las épocas, música original y aparatos circenses diseñados por la compañía, este espectáculo se podrá disfrutar en una carpa Canobbio fabricada con lona de última generación francesa, al igual que sus butacas, y un sector VIP creado para vivir la #ExperienciaServian en primera persona.

En este nuevo desafío, la compañía intentará concientizar a niños y adultos sobre la importancia del cuidado y preservación de nuestra casa: el planeta Tierra.

Función de estreno: jueves 14 de julio a las 20hs. Funciones del 14 al 31 de julio a las 16:00 hs y a las 20:00 hs. Entradas a la venta desde $1.800 en Ticket Flash

*Complejo Alrío, Vicente López (Juan Carlos Cruz 135)

___________________

La linterna mágica | Club de cine internacional exclusivo para chicos de 6 a 12 años.

Brinda 9 funciones al año, siendo una por mes de abril a diciembre. En los días previos a cada función, los socios reciben un link para leer una revista digital con textos e ilustraciones originales que los adentra en el mundo de la película del mes. Antes de cada proyección los niños son recibidos en la sala principal del Centro Cultural 25 de Mayo por los presentadores de La Linterna mágica y presencian una obra de teatro en la que se trabajan conceptos cinematográficos relacionados con el film y con el cine en general. De esta manera, se les brinda las herramientas necesarias para una mejor comprensión de la película que verán. Las películas, seleccionadas especialmente, abarcan todas las épocas del cine, los países, las lenguas y las estéticas más diversas.

Presentadores: Maia Menajovsky y Mariano Bassi + actores invitados

¡Cada mes una película diferente! +presentadores + obra de teatro + revista digital

Fechas 2022 | 4 de junio, 2 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre, 1 de octubre 5 de noviembre y 3 de diciembre a las 16 hs

Entradas a través de Alternativa Teatral y en boletería

* Centro Cultural 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

_________________

Clases de teatro para niños

¿Siempre tuviste ganas y nunca te animaste? ¿Se te ocurrió este año? ¿Te lo recomendaron? No importa el motivo, lo importante es que ahora podés venir a tomar clases en la Sala de Teatro Ana Frank.

Grupos: Niñas y niños, lunes de 17:00 a 19:00hs. Inscripción abierta todo el año.

Consultá valores, días y horarios en info@salateatroanafrank.com

*Teatro Ana Frank. Superí 2639, CABA

______________________

Cuentos que cuidan, dos libros para las infancias para descargar gratis

Cuentos que cuidan es una colección que invita a las infancias a asomarse a un universo de historias, historias en torno a los derechos de los niños y las niñas. En 2021 Filbita y Unicef se unieron para pensar de qué modo llegar a las familias con cuentos que despierten, hagan cosquillas e inviten a pensar, y de ese acuerdo surgieron dos nuevos títulos para la colección: La familia Michini, de Melina Pogorelsky y Vanessa Zorn, y Cichipo y Astrulina, de Luciano Saracino y Jimena Tello.

Los libros, que Unicef hará circular en distintos espacios de participación, intercambio y cuidado de las infancias en toda la Argentina, están disponibles para su descarga libre y gratuita.

La familia Michini

Gatito no para un segundo: salta de una lado a otro, corre por toda la casa y hoy hasta volcó su taza. ¡Es tan chiquito que solo quiere jugar! Pero mamá y papá están muy cansados y necesitan descansar. Cuando parece que la paciencia se acaba y nada tiene solución, llega una ayuda muy especial que hará que los Michinis aprendan que los gritos nunca son una buena opción.

Cichipo y Astrulina

Cichipo acaba de aterrizar en su nuevo hogar junto a su familia. A pesar de que su mamá y su papá están construyendo una casa muy parecida a la que tenían antes, Cichipo está triste: extraña su vieja casa, a sus amigos, las manzanas cuadradas… Hasta que una tarde conoce a un ser muy especial que le mostrará todas las cosas maravillosas que hay en el nuevo lugar y que, si las mira con atención y de la mano de su nueva amiga, comprenderá que no son tan diferentes a sus cosas favoritas.

Los Cuentos que cuidan, creados para los primeros años de la infancia, vienen con una guía de lectura para madres, padres y cuidadores, con información sobre los derechos en los que cada libro lleva a pensar y disparadores y sugerencias para conversar con los niños y las niñas. Porque la lectura se enriquece, ensancha y disfruta más con la conversación, porque conversar es pensar con otras y otros.

___________

El salpicón, en funciones distendidas

Regresa la obra infantil El Salpicón del dúo Midón-Gianni, que se estrenó pro primera vez en 1995, para disfrutar en las vacaciones de invierno. El elenco lo componen Carla Tarantino, Diego Sassi, Gustavo Monje y Lucia Braude, con la dirección de Marcelo Albamonte, coreografías de Mariela Kantor y la dirección musical del gran Carlos Gianni. Gracias a la productora Apto Para Todo Publico se realizarán funciones distendidas con el objetivo de que todas las personas puedan asistir.

Sinopsis: Recuperando el valor del juego, los intérpretes cambian de personaje a la vista del público, generando espacios y situaciones con lo que tienen a mano, transformando lo cotidiano en fantástico y jugando con la libertad tan propia de los chicxs cuando juegan sin ser vistos.

¿Cómo son las funciones distendidas? Las funciones distendidas son funciones de artes escénicas sutilmente modificadas para propiciar un espacio relajado y menos formal que el espacio teatral clásico. En cuanto al material escénico las modificaciones son mínimas, sin modificar la obra sustancialmente. A modo de ejemplo, nombramos algunas de las modificaciones necesarias a la hora de la puesta de una obra teatral distendida: - Se debe suavizar la intensidad del sonido y la luz. - El sonido, en general, debe estar a volumen bajo y lo más natural posible. No debe ser “envolvente”; se deben evitar sonidos agudos, estridentes o fuertes (gritos, rugidos, sirenas, alarmas, sonidos de explosiones, golpes etc). - La actitud de la sala debe ser siempre tolerante con respecto a movimientos y/o sonidos por parte del público.

MIERCOLES 20 Y 27 / DOMINGOS 24 Y 31 DE JULIO A LAS 15 HORAS. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

*Método Kairós. El Salvador 4530, CABA

___________________

Les payases -Una obra en deconstrucción-

Cinco payases se sumergen en diversas aventuras. Aprenden al ritmo de la música, el baile, la risa y el juego otras formas de ver, vivir y sentir el mundo. Recorriendo escenarios fantásticos se hacen preguntas sobre el miedo, la violencia, la vergüenza y el amor. Juntes van enfrentando monstruos interiores para abandonar poco a poco estereotipos y mandatos.

JULIO

-Domingo 17 de julio - 17hs - Usina del Arte (Entrada libre y gratuita. Se adquiere una semana antes en la web de la Usina del Arte.)

-Sábados 23 y 30 de julio y domingos 24 y 31 de julio- 14:30 hs - Teatro Border (Godoy Cruz 1838 - Palermo)

AGOSTO

-Domingos - 15hs - El Método Kairós (El Salvador 4530 - Palermo).

__________________

Berta, la flor

Desde el sábado 16 de julio se presentará Berta, la flor, espectáculo con autoría y dirección de Myrna Cabrera con la mirada puesta en el cuidado de la tierra que pondrá en escena el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín en el Cine Teatro El Plata de Mataderos.

Las funciones se realizarán de martes a domingos a las 15 horas en el Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765, hasta el domingo 31 de julio.

Valor de las localidades $ 750. Edad sugerida: para niños de 2 a 10 años

_______

Ana y Wiwi

Ana es una nena de 10 años que vive con su papá en el campo. Un buen día, su padre que es el capataz del campo, ayuda a dar a luz a una vaca y así nace Wiwi. Ana y Wiwi se vuelven inseparables y la vida de Ana se llena de alegría. Todo es perfecto hasta que la dueña del campo decide llevarse a Wiwi para venderla. Ana estará dispuesta a todo para salvar a su mejor amiga. ¿Lo logrará?

Un espectáculo para toda la familia, con música en vivo, títeres y aires de campo. Una historia sensible y emotiva que habla de la amistad, el amor, la ternura y el vínculo con los animales. Destinada a niñxs mayores de 2 años. Un espectáculo para toda la familia, con música en vivo, títeres y aires de campo. Un espectáculo de Lorena Romanin protagonizada por Luciana

Desde el 5 de junio funciones los domingos a las 16 horas. Entradas desde $600. Descuentos a jubilados y estudiantes. En venta por Alternativa. Duración: 45 minutos. Para niños y niñas a partir de 3 años y para toda la familia.

*CC25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444.

_____________

¡PIM PAU vuelve con su Fiesta Tucumpá a la avenida Corrientes!

Después de su increíble gira por La Habana, Cuba, y Montevideo, Uruguay, la Fiesta Tucumpá regresa a la avenida Corrientes, con ¡dos únicas funciones! Sábados 16 y 30 de julio a las 16 horas. Entradas

*Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343)

____________________

Atrapad#s en las Redes

La compañía Desenchufados estrena el sábado 2 de julio su nuevo espectáculo “Atrapad#s en las redes” en el Teatro Picadero. En este tercer espectáculo, el grupo de jóvenes actrices y actores dirigidos por Ariadna Faerstein y Flor Yadid, incorpora como actriz invitada a Gabi Goldberg y reúne un staff multidisciplinario –Lucas Fridman en la música, Marta Mediavilla como coach vocal, Nicolás Bitran en visuales y Leandro Comisarenco en videoclip- en una divertida propuesta teatral y musical dirigida a toda la familia.

Una pantalla hipnótica configura el universo de un grupo de cinco amigos. A cada instante la pantalla los atrapa ofreciéndoles distracción y exceso de promociones. Hasta que se comunica Mabel, la abuela de uno de ellos, para pedirles ayuda con las redes sociales. Con mucha paciencia comienzan a enseñarle algunos tips básicos del uso de redes. Y como en el mundo virtual todo puede pasar, Mabel se convierte en Influencer: Tiene miles de seguidores y muchísimos canjes. Una abuela que está todo el día “enchufada” ya no es la misma ni da lo mismo.

Sábados de Julio a las 15 horas. En vacaciones de invierno: Lunes a viernes a las 17hs. Sábados a las 15hs. Localidades desde $1800 en Plateanet_Click AQUÍ

*Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA-

_________________

Pakapaka lanza la publicación digital Nosotras contamos

Nosotras contamos es una campaña de Pakapaka impulsada en marzo junto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social y con Tecnópolis, perteneciente al Ministerio de Cultura, que invitó a las chicas de todo el país a que nos cuenten en primera persona cuándo se sienten fuertes, libres y cuidadas.

El proyecto busca, por un lado, reconocer el rol de las niñas dentro del entramado social y, por el otro, hacer audibles sus voces en el mundo en general. Nosotras contamos es, por lo tanto, también un compromiso del mundo adulto para acompañarlas, escucharlas y respetarlas. En sus páginas se pueden encontrar palabras y dibujos de niñas que se animaron a contarse ellas mismas, videos y canciones para expresarse y propuestas participativas para reflexionar.

La publicación se encuentra subida a la página de Educ.ar, donde puede descargarse de forma gratuita. Se está trabajando, a la vez, en una versión impresa que estará disponible después de mitad de año.

____________________

El rayo verde

Se estrena una adaptación para teatro de títeres de la novela de Julio Verne, interpretada por el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín

El rayo verde, de Julio Verne, que con adaptación para teatro de títeres y dirección de Adelaida Mangani pondrá en escena el Grupo Para andar ligero

Por Compañía Ligeros de Equipaje

Sábado 16 de julio / 16 HS

Ramona Simona Catel y Ana Juana Miniplana, viajeras de profesión, se disponen a jugar un juego muy curioso: El juego de los viajeros. Juntas deberán atravesar azares y casilleros desopilantes, que las encontrarán con desafíos filosóficos.

Avanzar hasta el último casillero no será tan fácil. Quien lo logre podrá viajar Ligero de Equipaje.

Esta obra fue seleccionada en la Convocatoria de Teatro / Programación 2022 en la Categoría Niñez y Adolescencia.de Titiriteros del Teatro San Martín.

Las funciones se realizarán:

Martes y miércoles a las 16 horas.

De jueves a domingos a las 16 y 18 horas.

En la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, hasta el domingo 31 de julio.

Valor de las localidades $ 950

Edad sugerida: para niños de 5 a 12 años

_______________________________

Para andar ligero, por Compañía Ligeros de Equipaje

Ramona Simona Catel y Ana Juana Miniplana, viajeras de profesión, se disponen a jugar un juego muy curioso: El juego de los viajeros. Juntas deberán atravesar azares y casilleros desopilantes, que las encontrarán con desafíos filosóficos. Avanzar hasta el último casillero no será tan fácil. Quien lo logre podrá viajar Ligero de Equipaje.

Esta obra fue seleccionada en la Convocatoria de Teatro / Programación 2022 en la Categoría Niñez y Adolescencia.

Sábado 16 de julio / 16 HS. ENTRADA GRATUITA CON RESERVA PREVIA. La entrada se podrá reservar anticipadamente a partir de las 10 HS del lunes previo a la función. Las entradas reservadas que no hayan sido retiradas 10 minutos antes del inicio del espectáculo, quedan canceladas y se pondrán a disposición del público presente en el Conti. Los cupos son limitados. Vení con tu Pase Sanitario

*El Conti Av. del Libertador 8151 - CABA

______

Piso de las Infancias en el Centro Cultural Kirchner

Proponemos un Centro Cultural abierto que promueva el juego, la imaginación y la experimentación, haciendo que sea una auténtica aventura para las familias que se acercan.

Las salas del tercer piso van a funcionar como pequeñas fábricas y laboratorios para hacer, inventar y sorprenderse. Vas a poder participar de propuestas en las que puedas descubrir nuevos universos, crear con tus propias manos y apropiarte de un espacio pensado para las chicas y los chicos.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren reserva previa. El piso de Infancias está abierto de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. Las entradas para los talleres se entregan en la puerta de cada sala 15 minutos antes de que comience la actividad.

* Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, C. A. B. A.

_________________

El día que cambió la vida del sr. Odio

Basada en el premiado texto del joven venezolano Oswaldo Maccio, llega a Buenos Aires El día que cambió la vida del Sr. Odio, una adaptación para el teatro de títeres y objetos, escrita y dirigida por Mariana Calderón y Vanessa León. La obra - destinada a niñes a partir de 5 años como así también a toda la familia- cuenta con la destacada participación en vivo de la cantora Amanda Querales, referente de la música tradicional latinoamericana. Con atractivas técnicas de manipulación de títeres como el fantoche, títere bocón, bunraku y técnicas mixtas, el espectáculo nos invita a una aventura por el reconocimiento de la otredad.

El Sr. Odio es un personaje solitario y de muy mal carácter que siempre mantiene la misma rutina diaria y no le gustan para nada los cambios. Una mañana muy temprano, se entera que un nuevo vecino, se mudará a su edificio. Esto lo altera tanto que decide oponerse a esa mudanza. Lo que no sabe es que el nuevo vecino es el Sr. Amor, un personaje completamente opuesto a él. Así, el Sr. Odio emprende un plan para atacar a su nuevo vecino y echarlo del edificio. Lo que nuestro odioso personaje no sabe, es que todo lo que intentará hacer en contra del Sr. Amor, retornará a él para cambiar su vida. Duración: 70 minutos

¡ ATENTI AL PIOJO !: Al final de julio se sorteará un títere bocón de goma espuma entre todas y todos los asistentes de la temporada de vacaciones

FUNCIONES

*Teatro Kairós (El salvador 4530, CABA): Domingo 17-07: 11hs y 15hs/ Miércoles 20-07: 15hs/ Domingo 24-07: 11hs y 15hs. Entrada General: $ 1500 - Por Alternativa. Promos especiales: a través del IG @sr.odio.titeres o Por Alternativa: 2x $ 2400 y 4x $ 4000

*Teatro Timbre 4 (Boedo 640, CABA): Miércoles 27-07: 15hs/ Sábado 30-07: 15hs. Entrada General: $1200,00 - Por Alternativa

________________

Lo ves o no lo ves

“Lo ves o no lo ves” es un espectáculo de teatro musical en homenaje a María Elena Walsh. Un universo de ficción donde -a través del humor y la inocencia- nos interrogamos sobre el lugar que tiene la fantasía en el mundo en el que vivimos. Ver para adentro y ver para afuera. Verse en el otro. Ver lo que se imagina. Ver un mundo nuevo a través de la poesía. “Lo ves o no lo ves” cuenta una historia disparatada que se va hilvanando de canción en canción a través del juego, la comedia, la ternura y la amistad.

Idea original y Dirección: María Mangone

¡ÚNICAS 4 FUNCIONES! 19, 23, 27 y 31 de julio a las 15:30hs. Entradas desde $1700 En venta por Platea Net

*Paseo La Plaza - Av. Corrientes 1660

________________

A las cinco de la tarde (Lorca para niños)

El toro Federico (Lucía Adúriz Bravo) y el torero Ignacio Sánchez Mejías (Ulises D’Atri) eran amigues en su infancia y se reencuentran sorpresivamente enfrentados en una corrida de toros. Se reconocen con alegría, deciden no pelear y escapar de los otros toreros a toda velocidad. Acuerdan encontrarse al otro día a las cinco de la tarde, pero en el apuro introducen un equívoco: ¿En la plaza de Pamplina o en la plaza de Pamplona? Toro y torero viajan por el río y bosque para reencontrarse y en el camino se cruzan con personajes entrañables de las obras de Federico García Lorca: Mariana Pineda, las lavanderas de Yerma, Adela y Pepe el Romano de La Casa de Bernarda Alba, La Novia y Leonardo de Bodas de Sangre, los caballos, el Reloj, la Luna y el Director de El Público que, manteniéndose fuera del relato, va llevando adelante este ritual.

Desde el 23 de abril funciones todos los sábados a las 5 de la tarde. Entradas desde $800 en venta en la boletería del teatro o a través de Eventbrite.

*ÁREA 623 (Pasco 623, CABA)

__________________

Mi Cazacuentos Favorito

Ya se pueden leer los cuentos ganadores, finalistas y con mención especial de la segunda edición del concurso literario infantil Mi Cazacuentos Favorito, a través de Vivamos Cultura. La convocatoria fue organizada por Cazacuentos, con el apoyo de Impulso Cultural a través de Mecenazgo. El jurado, conformado por Pablo de Santis, María Fernanda Maqueira y Fernanda Ribeiz, deliberó entre los 175 relatos enviados por chicos y chicas entre 7 y 12 años, realizados bajo la temática “Soy valiente, tengo miedo”.

__________

Centro Cultural de la Ciencia C3

Visitas conversadas por Lugar a Dudas. Viernes, sábado y domingos, en distintos horarios. Por el equipo de educación del C3.

Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

__________

La Plaza de los Chicos 2022

20 ESPECTÁCULOS INFANTILES + TALLERES GRATUITOS

La Plaza de los Chicos es un festival con propuestas extraordinarias para que los chicos vuelvan a pasear, se diviertan y compartan al grito de ¨Mirá Mirᨠlos momentos más mágicos y sorprendentes que solo el teatro en vivo les puede dar.

A las chicas y los chicos lo que más les gusta es salir a pasear. Porque saben que salir de casa, ir a la plaza, explorar, descubrir cosas nuevas, tiene algo especial. Esa sensación que hace que cada vez que descubren algo nuevo, quieran correr al grito de ¨Mirá Mirᨠhacia donde esté mamá, papá, o el adulto más cercano.

El ¨Mirá Mirᨠno se escucha mucho cuando están entretenidos con la pantalla. El ¨Mirá Mirᨠse escucha seguido cuando salen a pasear.

Entradas $1.900 y $1.500 en Plateanet.com o en la boletería del complejo La Plaza.

*Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660.

_____________________

Tecnópolis en vacaciones de invierno

Desde el 16 de julio y hasta fines de octubre, la megamuestra de arte, ciencia y tecnología más grande de Latinoamérica, presenta su onceava edición bajo el lema «Argentina soberana, creando futuros», con nuevas propuestas culturales y educativas para todas las edades, a cargo de más de 60 organismos e instituciones. El Parque del Ministerio de Cultura de la Nación abrirá de miércoles a domingos de 12 a 19 horas, durante el receso invernal. A partir de agosto, podrá visitarse de jueves a domingos; como siempre, la entrada es gratuita y no será necesario reservar con anticipación. Se podrá ingresar al Parque por sus dos accesos principales: Av. Juan Bautista de la Salle 4500 y Av. de los Constituyentes 2220 (Villa Martelli). Para los recitales, espectáculos y charlas en los distintos auditorios, el ingreso será por orden de llegada, sin reserva previa. Luego de las vacaciones de invierno, la megamuestra permanecerá abierta de jueves a domingos hasta el 23 de octubre.

______

Un espacio para las infancias en la Casa de la Independencia

Una experiencia lúdica que juega con la flora y fauna local. Loros, tucanes, ranas y hasta un puma reciben a chicas y chicos en la sala de las Infancias de la Casa de la Independencia, en Tucumán.

Este espacio conjuga dos grandes proyectos de la Casa Histórica: contar con una sala destinada a las infancias; y el dibujo animado “Lola y Choko, una aventura por la independencia”, ideado por la educadora del Museo Mariana Romano, y realizado en su totalidad por profesionales de Tucumán, en el que se centra la sala de infancias.

“Lola y Choko, una aventura por la independencia” es el primer dibujo animado realizado en un museo nacional y nació de una actividad presencial que se realizaba en el Museo antes de la pandemia. El Covid-19 hizo que Lola y Choko se convirtieran en dibujo animado primero, y ahora también en imágenes corpóreas en la sala de las infancias.

¿En qué medio de transporte llegaban los congresistas a Tucumán? De forma interactiva chicas y chicos eligen entre carreta tirada por caballos, avión, moto o colectivo. También conocen las aventuras de Choko, el travieso perro de Lola, y qué sucede con el Acta de la Independencia, quiénes la firmaron y en qué idiomas se imprimió el documento.El diseño y las ilustraciones de la sala de las infancias fueron realizadas por Ximena Foguet.

Los chicos y las chicas que visitan la Casa de la Independencia juegan, pintan, disfrutan del primer capítulo de Lola y Choko, en un ambiente especialmente pensado para la infancia y rodeado de la flora y fauna tucumana. Puede visitarse de miércoles a domingos y feriados de 9 a 13 y de 16 a 20.

______________

Prohibido no tocar

Los sábados y domingos de 15 a 20 h en el Centro Cultural Recoleta. Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

*CC RECOLETA. Junín 1930, C. A. B. A.

__________________

