Robert Downey Jr. participa en una obra sobre Inteligencia Artificial que no tiene sentido

Robert Downey Jr. explora las complejidades de un complicado personaje literario

“¿Escribió esto IA?”, no volverá a ser una pregunta injusta.

Es la que se me pasó por la cabeza mientras entrecerraba los ojos y me inclinaba hacia Robert Downey Jr., como si hacerlo pudiera ayudar a dar más sentido a McNeal, el debut en Broadway del ganador del Oscar. (No fue así.)

La nueva obra de Ayad Akhtar hace gala de la tecnología generativa –el ChatGPT es un personaje con nombre propio, y sus capacidades aparecen regularmente en las proyecciones–, pero un escaneo gratuito en zerogpt.com confirmó que el guion es un 0 por ciento IA.

Lo siento, pero había que hacerlo: el concepto de originalidad, y lo que sigue siendo inextricablemente humano en el arte, es el tema principal de la obra.

La puesta en escena para el Lincoln Center Theater, a cargo del director Bartlett Sher, es deslumbrante, una muestra asombrosa de lo que pueden hacer los bolsillos llenos y las herramientas de vanguardia (se presenta en asociación con la productora de Downey). Estos recursos se aprovechan para explorar una cuestión provocadora: ¿Es la IA generativa tan diferente de la forma en que siempre se ha hecho arte, inspirándose en el pasado?

Pero hay una curiosa ironía: Los vehículos de los famosos sobre temas candentes han demostrado ser una fuente de ingresos para Broadway, así que ¿no es el propio McNeal el producto de un algoritmo predictivo? Incluso si se trata en parte de una metáfora, el espectáculo no deja de ser un enredo incruento y enrevesado.

El personaje de Downey, Jacob McNeal, es un compuesto de adjetivos asociados a cualquier número de Grandes Autores Masculinos –alcohólico, egoísta, mujeriego, etc.– apilados como mapaches en una gabardina. Hay motivos para desconfiar de él desde el principio: Lo primero que hace McNeal es preguntar a ChatGPT quién va a ganar el Premio Nobel de Literatura, y luego, cuando el propio McNeal lo gana, despotrica contra la IA en su discurso de aceptación.

Su médico (Ruthie Ann Miles) le advierte en la primera escena de los alucinantes efectos secundarios de una medicación que puede salvarle la vida y que podría matarlo si sigue bebiendo mientras la toma. Así pues, es muy probable que todos los acontecimientos de la obra sean el sueño febril de un narrador poco fiable y autodestructivo. McNeal alcanza la cima del éxito literario, y se nos anima a preguntarnos a qué precio. ¿Habrá robado el manuscrito inédito de su difunta esposa para conseguirlo? ¿Le ayudó AI y lo hizo pasar por suyo? ¿Siente algún remordimiento?

Jacob McNeal, el personaje que da nombra a la obra, cuestiona la autenticidad del éxito literario en el escenario de Broadway

Los artistas se enfrentan cada vez más a la IA sobre el escenario, incluidos algunos que están ansiosos por demostrar que es mala en su trabajo. Pero es comprensible que McNeal se sienta seducido por lo fácil que es dar instrucciones a una máquina en lugar de trabajar duro en una página. Incluso sus propias palabras reflejan la tendencia de la tecnología a los tópicos mundanos.

“Nos gusta mentirnos a nosotros mismos”, dice McNeal desde detrás del podio del Nobel. (¿Sobre qué?) “Los ordenadores son nuestros mejores facilitadores”. (¿Cómo es eso?) “Los grandes humanos siempre han elegido no seguirnos el juego a nuestras mentiras, sino enfrentarse a ellas”. (Uh ... ¿de acuerdo?)

McNeal afirma que pasó ese discurso por un chatbot pero que no aceptó sus sugerencias. Tal vez esté mintiendo. En cualquier caso, es una oportunidad perdida para que la obra presente un argumento coherente.

Akhtar ya ha desmenuzado temas espinosos sobre el escenario, como en Disgraced, su obra ganadora del Premio Pulitzer en 2013 sobre la islamofobia, y Junk, una explicación sobre los mercados financieros también puesta en escena en el Lincoln Center, en 2017. Pero McNeal encalla al público en la maleza con un marasmo de experimentación formal e intelectual.

Enjambres de proyecciones hipersofisticadas entre escenas acompañan locuciones o videos deepfake de McNeal alimentando clásicos en las fauces digitales y luego dirigiéndolas para que los regurgiten a su estilo (las proyecciones son de Jake Barton, la iluminación de Donald Holder, el sonido de Justin Ellington y Beth Lake). Elementos de estos textos canónicos se entrelazan con los de Akhtar: el incesto entre madre e hijo (Edipo Rey), la obra maestra destruida de una esposa (Hedda Gabler), un moribundo que se precipita al vacío (El Rey Lear).

Descubrir estas referencias tiene poca recompensa. Incluso como ejercicio literario, McNeal es confuso y estático, como ruido blanco.

El mayor problema, sin embargo, es conceptual: nada en McNeal parece humano. Su agente (Andrea Martin), una joven reportera (Brittany Bellizeare) y su hijo (Rafi Gavron) solo aparecen esbozados en relación con él y con escaso sentido de la interioridad. Puede que incluso estén en su imaginación, lo que no da mucha cuerda a los actores. Y a pesar de que su ego se traga la sala, el propio McNeal sigue siendo una enigmática botarga de hombre. Todo un reto, incluso para el actor que interpretó a Iron Man.

“Planicie efervescente” es como McNeal describe su experiencia con el Lexapro, que no es una mala forma de describir el particular talento de Downey. El Brat Packer honorario es famoso por interpretar a hombres inescrutables con toques de picardía superficial que enmascaran incontables mundos de secretos. Al actor no le sirve de mucho que no haya nada de eso con McNeal. Downey no parece incómodo en el escenario, pero tampoco es carismático, sexy, peligroso, nada que pueda hacer que nos preocupemos por un monstruo genérico.

Broadway se convierte en un campo de debate entre innovación y autenticidad artística

Akhtar también se tiende audazmente una trampa, al articular las convenciones de la buena narrativa por las que es imposible no medir esta. “El trabajo es darles placer”, dice McNeal, “elevarles a un lugar de belleza, orden, verdad”. La tecnología siempre se ha utilizado para romper las reglas. Aun así, es difícil no echar de menos la belleza, el orden y la verdad en su ausencia.

McNeal, hasta el 24 de noviembre en el Vivian Beaumont Theater de Nueva York. Duración, 100 minutos sin intermedio. lct.org.

* Naveen Kumar es crítico teatral de The Washington Post. Su trabajo ha aparecido también en el New York Times, Variety y them.us, y es director asociado del National Critics Institute, el principal taller de escritura artística para periodistas profesionales.

Fuente y fotos: The Washington Post (Matthew Murphy and Evan Zimmerman).