Ronald Reagan, el presidente “desconectado” y pragmático que sembró las semillas del trumpismo

Ronald Reagan, el presidente “pasivo” y “desconectado” que sembró las semillas del trumpismo (Foto: jean-Louis Atlan/Sygma via Getty Images)

En lo único en lo que los admiradores y detractores de Ronald Reagan coincidieron durante mucho tiempo es que fue un presidente de proporciones enormes que tuvo un impacto profundo y duradero en Estados Unidos y el mundo. Se decía que Reagan dominó la política estadounidense en la segunda mitad del siglo XX como Franklin Roosevelt lo había hecho en la primera, aunque obviamente siguiendo líneas ideológicas muy diferentes. Sus partidarios de la derecha creían que Reagan, más que cualquier otro individuo, merecía el crédito por revitalizar la economía estadounidense, restaurar la fuerza y la moral nacionales, ganar la Guerra Fría y promover la libertad económica y política en todo el mundo. Sus oponentes de izquierda lo fustigaron como un belicista y un tacaño sin corazón, lamentando que Reagan hubiera empujado la política estadounidense tan a la derecha que incluso demócratas como Bill Clinton adoptaron políticas reaganistas y respaldaron el mensaje conservador de que “la era del gobierno grande ha terminado”.

Pero Reagan dejó la Casa Blanca hace 35 años, y su influencia ya no es tan grande en la vida política estadounidense. Republicanos y demócratas por igual se han vuelto escépticos respecto de su doctrina de libre comercio y gobierno limitado. Donald Trump, quien ha reemplazado a Reagan en los corazones de muchos republicanos, rechaza muchos de los principios y políticas centrales de su predecesor, incluido su apoyo a alianzas como la OTAN, la vía a la ciudadanía que ofreció a 3 millones de inmigrantes indocumentados en 1986, y su promoción de la democracia y los derechos humanos en el país y en el extranjero.

Max Boot comenzó a trabajar en su magistral nueva biografía de Reagan en 2013, en una época en la que era un republicano con una larga experiencia escribiendo para revistas e instituciones conservadoras. Boot, que ahora es miembro senior del Consejo de Relaciones Exteriores y columnista de The Washington Post, escribe en su introducción que creció como un “ardiente admirador” de Reagan y que “siempre conservará un residuo de afecto por él”. Pero rompió ferozmente con la derecha política después de la elección de Trump y ahora es un político independiente. Boot no dice cómo su rechazo del conservadurismo afectó su visión de Reagan, si es que lo hizo. Insiste en que no quería escribir “una hagiografía o un trabajo de asesinato”, sino que abordó el libro como un historiador desapasionado que busca “despojar a muchos de los mitos” que se han “acumulado como percebes alrededor del legado de Reagan”.

Pero el Reagan que emerge de la desmitificación de Boot es en muchos sentidos una figura más pequeña que la que sus devotos e incluso sus críticos enfrentaron en el pasado. Tal vez sin tenerlo conscientemente como intención, Boot ha escrito la primera biografía importante de Reagan de la era posterior a Reagan.

“Reagan: his life and leyend”, de Max Boot

Reagan presenta desafíos únicos para un biógrafo porque la historia de su vida contiene demasiado material para cubrirla en una narrativa típica “de la cuna a la tumba”. Nació en lo que Boot llama “el ocaso de la era de los caballos y los carruajes” y se crió en una pequeña ciudad del Medio Oeste, donde aprendió los valores que sustentaron su filosofía para el resto de su vida. Su carrera postuniversitaria lo llevó de la radio a la industria cinematográfica, donde ascendió a la lista A de los hombres más destacados de Hollywood en la era anterior a la Segunda Guerra Mundial. Aunque su estrella declinó después de la guerra, adquirió una valiosa experiencia política como presidente del Sindicato de Actores de Cine durante las batallas por la influencia comunista en los sindicatos. Como presentador del programa de televisión General Electric Theater en la década de 1950, se convirtió en uno de los hombres más reconocidos del país, un hábil orador público y un crítico cada vez más conservador del liberalismo del New Deal que alguna vez admiró.

“Un momento para elegir”, su discurso de 1964 en nombre de la campaña presidencial de Barry Goldwater, lo convirtió de la noche a la mañana en una sensación entre los republicanos conservadores, lo que impulsó su carrera política y lo condujo a una victoria aplastante en la carrera por la gobernación de California en 1966. Se presentó a la nominación presidencial republicana en 1968, estuvo a punto de arrebatarle la nominación al presidente Gerald Ford en 1976 y finalmente ganó el cargo en 1980 y fue reelegido en 1984, convirtiéndose en el primer presidente en cumplir mandatos consecutivos desde Dwight Eisenhower.

La larga y agitada vida de Reagan ofrece una perspectiva única sobre la transformación del país a lo largo del siglo XX. Boot ofrece fascinantes viñetas de la educación y la carrera de Reagan en el mundo del espectáculo, su aparición como tribuno de las clases medias blancas contra la contracultura de los años 60 y 70, y su papel fundamental en el traslado del conservadurismo de los márgenes al centro de la política estadounidense. Pero Reagan no llega a la Casa Blanca hasta más allá de la mitad del relato de Boot, lo que inevitablemente significa que el análisis de su presidencia en las páginas restantes a veces parece comprimido.

El vívido retrato de Boot se basa en una prodigiosa investigación que incluye documentos recientemente desclasificados, una gran cantidad de fuentes secundarias y más de 100 entrevistas que realizó con los ayudantes, colegas, familiares y amigos de Reagan. Es una descripción convincente, aunque no del todo novedosa, de un hombre cuyas paradojas desconcertaron a muchos biógrafos anteriores. Reagan era un hombre bondadoso y alegre cuya cordialidad hacía que fuera fácil pasar por alto que era tan emocionalmente distante que su única amiga verdadera era su segunda esposa, Nancy. Era un comunicador incomparable cuya claridad de visión derivaba de ilusiones más que de un análisis realista. Era un líder inspirador que podía proyectar una imagen de mando, pero carecía por completo de habilidades gerenciales y con frecuencia estaba “paralizado por la indecisión”.

Boot ve las semillas del trumpismo en el reaganismo: más allá del hecho obvio de que su fama televisiva permitió sus ascensos políticos. Al lema de Reagan “Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) Trump tomó como propio (Foto: REUTERS/David Swanson)

Según Boot, el conservadurismo de Reagan era poco más que un fárrago de estadísticas erróneas, citas espurias y afirmaciones incendiarias sobre una conspiración comunista omnipresente, muchas de ellas derivadas de su lectura de panfletos de la lunática John Birch Society. Boot sugiere que a Reagan no le importaba la exactitud de los hechos porque “estaba convencido de que su argumento moral más amplio era correcto y eso era todo lo que importaba”. Sin embargo, Boot señala con cierta irritación que a lo largo de la carrera de Reagan, “los periodistas rara vez le exigieron cuentas por sus falsedades” y que en las raras ocasiones en que lo hicieron, “descubrieron que a la mayoría de los lectores no les importaba”.

En cierta medida, esas críticas rebotaban en Reagan simplemente porque a los periodistas y al público les gustaba. Su dominio del simbolismo, derivado en gran medida de su experiencia en Hollywood, también significó que nunca sufrió políticamente por las contradicciones entre, por ejemplo, los valores tradicionales que predicaba y su vida familiar disfuncional. (Los dos hijos que Reagan tuvo con su esposa anterior, la actriz Jane Wyman, y los dos que tuvo con Nancy estaban distanciados de sus padres emocionalmente distantes y entre sí, y participaban en una serie de conductas autodestructivas.) Como observa perspicazmente Boot, “los símbolos de la familia, que se muestran en fotografías y vídeos, transmitían la imagen correcta, aunque estuvieran disociados de la realidad subyacente”.

La presidencia de Reagan también fue más simbólica que sustancial. Boot llega a decir que Reagan era “un jefe ejecutivo extrañamente pasivo”, “un presidente desconectado que tenía poco interés o aptitud para dirigir el gobierno federal”.

Según el relato de Boot, pocos de los aparentes éxitos de Reagan se debieron en gran medida al propio Reagan. Durante su presidencia se aprobaron varios proyectos de ley bipartidistas importantes, entre ellos una reforma fiscal integral y la reestructuración del Departamento de Defensa, pero “no asumió un papel activo en la elaboración de ninguno de ellos”. El principal responsable de la política económica no fue el presidente, sino Paul Volcker, presidente de la Junta de la Reserva Federal, que es cuasi-independiente, aunque Boot reconoce que Reagan demostró “un coraje y una perspicacia considerables” al respaldar a Volcker a pesar de los costos económicos de sus políticas antiinflacionarias. En cualquier caso, “no había nada particularmente impresionante o inusual en el historial económico de Reagan”, dado que, según las estadísticas que cita Boot, el crecimiento anual del producto interno bruto durante su presidencia fue aproximadamente el mismo que el de Richard Nixon y menor que el de las presidencias de Bill Clinton, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson.

Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev en 1987 (Foto: REUTERS/Dennis Paquin)

Entre las personas que más engatusó Reagan se encontraban sus seguidores conservadores más devotos. Subió los impuestos con más frecuencia de la que los bajó, tanto como gobernador de California como como presidente, y su historial general no fue particularmente conservador en ninguno de los dos papeles. Los presupuestos estatales de California crecieron tanto bajo el gobierno de Reagan como bajo su predecesor demócrata, mientras que también liberalizó el aborto y el divorcio sin culpa, fortaleció los controles de armas, impulsó medidas ambientales conservacionistas y aumentó la financiación de las universidades estatales en un 136 por ciento, incluso mientras las atacaba como focos de radicalismo. El gasto federal aumentó casi tan rápido durante su presidencia como lo había hecho bajo su gobernación. Boot concluye que Reagan “practicó una economía keynesiana, no de oferta, al financiar una expansión económica con préstamos gubernamentales”. Sin embargo, los derechistas “percibieron que estaba en su misma onda y se consolaron con sus palabras mientras ignoraban muchos de sus hechos”.

De hecho, según Boot, Reagan era un pragmático mucho más que un ideólogo. Entendía “la diferencia entre hacer campaña y gobernar”, así como la importancia de atraer a los votantes que no compartían su conservadurismo. Sus mayores éxitos llegaron cuando escuchó los consejos de asesores moderados, entre ellos Nancy, quien, como señala Boot, tenía la dureza y la capacidad de discernir el carácter de las personas de las que carecía su marido. Uno de los principales asesores de Reagan creía que sin ella, “Ronald Reagan nunca habría sido elegido para ningún cargo”.

Y, por supuesto, fue el pragmatismo de Reagan lo que le permitió trabajar con el líder soviético reformista Mijail Gorbachov para ayudar a poner fin a la Guerra Fría. Pero también en este caso, Boot concluye que la contribución de Reagan fue menor de lo que dice la leyenda. Niega que el aumento del gasto militar y las políticas de confrontación del presidente durante su primer mandato presionaran a los soviéticos a buscar la paz; es posible que esas medidas incluso hayan tenido un efecto contraproducente al fortalecer a los partidarios de la línea dura en el Kremlin. Tampoco tuvieron efecto alguno la Iniciativa de Defensa Estratégica ni el famoso llamamiento de Reagan en Berlín a “¡derribar este muro!”. La desintegración de la Unión Soviética, en opinión de Boot, se debió enteramente a la negativa de Gorbachov a mantenerla unida por la fuerza. De hecho, si cualquier otro miembro del Politburó hubiera tomado el poder en 1985, “la Unión Soviética todavía podría existir y el Muro de Berlín todavía podría seguir en pie”. Pero Boot reconoce que Reagan se diferencia de la mayoría de los ideólogos de izquierda o derecha por su disposición a “abandonar los dogmas de toda una vida cuando se hizo evidente que ya no se aplicaban a un mundo cambiante”.

Ronald Reagan murió el 5 de junio de 2004 a los 93 años y ocupó la Presidencia de Estados Unidos ente 1981 y 1989 (Foto: Diana Walker/Getty Images)

El veredicto final de Boot sobre Reagan es mixto. Su éxito en ayudar a los estadounidenses a recuperar la confianza en sí mismos después de los traumas de la década de 1970 (en particular su papel en la restauración de la moral militar) puede ser su legado más importante. Su pragmatismo lo ayudó a lograr más que la mayoría de los presidentes que tenían mayores dotes intelectuales y un conocimiento más firme de las políticas públicas.

Pero Boot también ve las semillas del trumpismo en el reaganismo. A pesar de las obvias diferencias entre los dos hombres (nadie describiría a Trump como un “lector voraz”, para empezar), también había similitudes considerables, incluso más allá del hecho obvio de que su fama televisiva permitió sus ascensos políticos. Reagan era, después de todo, un populista, cuyo lema “Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) Trump tomó como propio. La falta de precisión de Reagan con los hechos contribuyó a que los republicanos se acostumbraran al fabulismo de Trump, y su denigración del gobierno y de la experiencia prefiguró los ataques de Trump al “estado profundo”.

Boot considera que tanto Reagan como Trump son productos del continuo “giro a la derecha” del Partido Republicano desde la nominación de Barry Goldwater en 1964, que opuso al movimiento conservador (y finalmente al Partido Republicano) contra los derechos civiles de las minorías, la larga tradición de la política de consenso y el tipo de capitalismo regulado que había mantenido baja la desigualdad de ingresos. Un resultado crítico de casi cuatro décadas de capitalismo violento desatado por la “Reaganomics” fue una desigualdad de ingresos más amplia que en casi todas las demás democracias desarrolladas, lo que llevó al “surgimiento de movimientos populistas tanto de izquierda como de derecha”, que crearon “una sensación generalizada de que el sistema político no funcionaba para los estadounidenses comunes”.

Sin embargo, lo que la mayoría de los estadounidenses recuerdan hoy de Reagan es su cordialidad, alegría, optimismo, humor y capacidad para hablar de las esperanzas y los temores del público. Tal vez sus altos índices de aprobación, tanto entre los demócratas como entre los republicanos, también se deban al hecho de que, como dice Boot, “su apoyo a la inmigración, el libre comercio y las alianzas son una reliquia del pasado tan pintoresca como su comportamiento caballeroso, su voluntad de llegar a acuerdos y su renuencia a atacar a sus oponentes por su nombre”. La nostalgia por Reagan subraya su irrelevancia para la brutal política actual. Pero la espléndida biografía de Boot nos recuerda que Reagan era el líder que muchos estadounidenses sentían que necesitaban en un momento en que buscaban la restauración nacional, y es posible que vuelvan a buscar a alguien como él.

Fuente: The Washington Post