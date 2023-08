Murió Clarence Avant, “padrino de la música negra”

Clarence Avant, "el padrino de la música negra", murió en Los Angeles el 13 de agosto (Gabriel Olsen/WireImage)

Clarence Avant, ejecutivo del mundo del espectáculo que se cuenta entre las figuras más impactantes del mundo de la música, falleció durante el fin de semana, según informó el lunes un comunicado de su familia. Tenía 92 años.

Avant “falleció suavemente en casa” en Los Ángeles el domingo, dijeron sus hijos Nicole y Alex Avant, así como el marido de Nicole, el ejecutivo de Netflix Ted Sarandos.

“A través de su revolucionario liderazgo empresarial, Clarence llegó a ser conocido cariñosamente como El Padrino Negro en los mundos de la música, el entretenimiento, la política y los deportes”, dice el comunicado.

“Clarence deja atrás una familia amorosa y un mar de amigos y asociados que han cambiado el mundo y seguirán cambiando el mundo para las generaciones venideras. La alegría de su legado alivia el dolor de nuestra pérdida”.

Avant nació el 25 de febrero de 1931 en un pequeño pueblo de Carolina del Norte, el mayor de ocho hermanos. Tras pasar la mayor parte de su infancia en Carolina del Norte, se trasladó a Nueva Jersey en su adolescencia, iniciándose en el negocio de la música como gerente del club Teddy P’s Lounge de Newark. Más tarde tuvo como mentor al veterano mánager de Louis Armstrong, Joe Glaser. Llegó a convertirse en uno de los músicos más respetados, un defensor y mentor que amplió los límites de los artistas negros en una industria plagada de racismo.

Clarence Avant contribuyó a las carreras de innumerables artistas, entre ellos Pharrell Williams, Snoop Dogg y Whitney Houston (Mark Von Holden/Invision/AP, File)

Avant ayudó a fundar Venture Records, el primer esfuerzo conjunto entre una compañía musical de propiedad negra y un gran sello discográfico, en este caso, MGM. Más tarde lanzó Sussex Records y contrató a artistas de la talla de Bill Withers.

Avant trabajó en otras discográficas, produjo películas y también negoció contratos con deportistas negros, como la superestrella del béisbol Hank Aaron.

“Es el eterno padrino de nuestro negocio”, dijo Quincy Jones en 2006, en una entrevista con Billboard. “Todos en nuestro negocio han pasado por la mesa de Clarence, si son listos”.

Un auténtico pionero

Avant también fue consultor en Motown y trabajó con otros grandes productores, como Jimmy Jam y Terry Lewis, además de Babyface.

Se le atribuye el mérito de haber pulido las carreras de innumerables artistas, entre ellos Jones, así como Pharrell Williams, Snoop Dogg y Whitney Houston.

“Clarence Avant nos conecta a todos a través de su increíble impacto desde antes de que yo naciera hasta ahora. Es el padrino de muchos de nosotros, y no solo de los afroamericanos, de la mayor parte de la industria”, dijo Pharrell en un comunicado en 2019, antes del estreno del documental de Netflix The Black Godfather.

Clarence Avant junto a su esposa Jacqueline, fallecida en 2021 (Leon Bennett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

En 2021, la esposa de Avant durante más de 50 años, Jacqueline, recibió un disparo mortal a los 81 años, durante un robo en la casa de la pareja en Beverly Hills.

Ese mismo año, Avant recibió un reconocimiento especial del Salón de la Fama del Rock and Roll. La Academia de la Grabación también le ha concedido varios honores y en 2007 recibió el Premio Thurgood Marshall a la Trayectoria de la NAACP.

Los homenajes a Avant comenzaron a llover tras conocerse la noticia de su muerte, entre ellos el de Roc Nation, la compañía de Jay-Z, que elogió a “un verdadero pionero” que “abrió puertas y derribó techos, cambiando vidas y ofreciendo oportunidades a generaciones”. “Clarence Avant no es sólo el ‘Padrino de la música negra’, es nuestro Padrino cultural”, dijo la compañía.

Bill y Hillary Clinton, ex presidente y ex secretaria de Estado de Estados Unidos, dijeron en un comunicado conjunto que estaban “entristecidos por el fallecimiento de nuestro amigo. Era imposible pasar tiempo con él y no salir sintiéndose más positivo y con ganas de seguir su ejemplo”.



