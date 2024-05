¿Es posible pedir el divorcio si mi cónyuge no está de acuerdo?

El divorcio express puede costar entre 200.000 y 400.000 pesos dependiendo de la ciudad en la que se tramite - crédito Pexels

Una duda habitual entre las personas que quieren divorciarse de su pareja es si este procedimiento es posible cuando una de las partes no está dispuesta a firmar. La pregunta es compleja, porque afecta a distintos apartados de la ley y depende, siempre, de cada caso particular. En particular, hay que separar totalmente el derecho canónico -es decir, el de la iglesia católica- del derecho civil. Al fin y al cabo, en el primero se estipula que el matrimonio es una institución que dura toda la vida, haya o no divorcio de por medio.

Sin embargo, en el derecho civil, el oficial a instancias de la sociedad y el que repercute en la vida cotidiana de las personas, sí que es posible. Al fin y al cabo, la legislación vigente explica bien que “no hace falta el consentimiento de la otra parte para acceder a ese estado civil” de divorciado. Antes no era así, ya que para que se hiciera efectivo un divorcio de manera unilateral se debía cumplir alguno de los motivos contemplados por la ley, como el abandono o la toxicomanía.

El cambio fundamental se produjo con la Ley del Divorcio de 2005, que acabó con las condiciones que imponía la anterior legislación, vigente desde 1981. De este modo, en la actualidad solo son necesarios algunos requisitos nimios para que una persona pueda acceder al divorcio: han de transcurrir, como mínimo, tres meses desde que se contrajo matrimonio, y una de las partes debe solicitar el nuevo estado civil formalmente.

El acuerdo, la mejor opción

Sin embargo, esto no quiere decir que la vía unilateral sea la mejor opción. Al contrario, la forma más ágil y barata de firmar un divorcio es a través del mutuo acuerdo, donde se establecen las fórmulas que habrán de regular la separación: pensiones alimenticias, pensiones compensatorias, régimen de custodia y otras cuestiones que se quieran resolver antes de la disolución matrimonial. Con todo, sigue siendo necesario que la parte interesada presente una demanda de divorcio. El proceso que dará inicio con ello durará solo unos días.

Si ambas partes llegan a un acuerdo, se puede optar por el divorcio exprés. Este procedimiento se caracteriza por su rapidez, siempre y cuando el acuerdo entre las partes esté formalizado y firmado.

La vía más larga

Ahora, si bien una persona no puede impedir que su pareja solicite el divorcio, es posible influir en cómo se desarrollará este proceso, ya sea prolongándolo o incrementando los costes asociados. Este comportamiento se refleja en quienes afirmarían no estar dispuestos a facilitar el divorcio. En ausencia de acuerdo, el caso se traslada al juzgado correspondiente. En esta instancia, será el juez quien determine los términos de la separación, basándose en su criterio para establecer y exigir el cumplimiento de las condiciones del divorcio.

La parte reticente al divorcio puede alargar el proceso legal a través de su abogado, presentando quejas, recursos y objeciones contra la demanda de divorcio y la sentencia judicial. Esto puede llevar el caso hasta la Audiencia Provincial, si se considera necesario, lo que implica significativos gastos legales y puede prolongar el proceso por uno o dos años. Sin embargo, es importante destacar que, generalmente, las resoluciones judiciales en estos casos suelen basarse en el sentido común y en acuerdos que podrían haberse alcanzado sin mayores complicaciones.

Y, por encima de todo: a pesar de las disputas, el divorcio se llevará a cabo si una de las partes está decidida a proceder con él, incluso cuando se opte por la más larga de las vías contenciosa.