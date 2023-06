Los Premios Tony 2023, una ceremonia como ninguna otra en la historia

La 76ª edición de los Premios Tony se retransmitirá en directo desde el United Palace de Nueva York el domingo 11 de junio de 2023 (Charles Sykes/Invision/AP)

Hay muchas preguntas en torno a los Premios Tony de este año, y no sólo sobre quién ganará. La huelga de guionistas de Hollywood ha dejado gran parte de la retransmisión del domingo con incógnitas. Habrá actuaciones de los musicales nominados, montajes pregrabados de las obras y discursos de aceptación. Todo lo demás parece en el aire.

Los miembros en huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos han acordado no hacer piquetes, pero no permitirán que sus guionistas trabajen en los Tony, lo que deja la noche más importante de Broadway sin un guión establecido. Las bromas tendrán que ser improvisadas.

Pero si hay un grupo de personas mejor preparado para manejar el estrés de un evento en directo, ése es el de la comunidad de Broadway. Actuar sin red no les asusta.

El elenco de "New York, New York" en acción (Paul Kolnik/Polk & Co /AP)

“Creo que la comunidad teatral es la única comunidad artística que es absolutamente capaz de llevar a cabo un espectáculo como éste sin que parezca que está asustada y nerviosa”, declaró Wayne Brady, que ha actuado en Broadway en Kinky Boots y Chicago y dirigirá un nuevo The Wiz. Es como: ‘No, esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos’. Y estoy deseando verlo”.

Es probable que la segunda etapa de Ariana DeBose como anfitriona sea muy diferente a la del año pasado. La ganadora de un Oscar y nominada a un Tony será la encargada de unirlo todo.

Hay tiempo de sobra: Un programa previo de dos horas y media en Pluto TV, de 18.30 a 20.00 horas en Estados Unidos, presentado por Julianne Hough y Skylar Astin, y después el evento principal de tres horas dirigido por DeBose en CBS y Paramount+ a partir de las 20 horas de alla. En la Argentina y América Latina, se podrá ver a partir de las 21 horas en Film&Arts.

Lorna Courtney durante una representación de "& Juliet" (Matthew Murphy/Grapevine Public Relations via AP)

Actuarán los elencos nominados de Camelot, Into the Woods, & Juliet, Kimberly Akimbo, New York, New York, Parade, Shucked, Una Eva y dos Adanes y Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street.

Además, cantará Joaquina Kalukango, ganadora del Tony del año pasado a la mejor interpretación de una actriz principal en un musical, así como elencos de A Beautiful Noise y Funny Girl. Eso significa que habrá un montón de estrellas, desde Josh Groban a Lea Michele.

En total se entregarán 26 Premios Tony a una temporada que contó con 40 nuevas producciones: 15 musicales, 24 obras de teatro y un compromiso especial. Ha sido la primera temporada completa desde el regreso de Broadway tras el cierre de COVID-19.

Una Eva y dos Adanes, adaptación musical de la comedia cinematográfica de travestis protagonizada por Tony Curtis y Jack Lemmon, llega a la noche con 13 nominaciones a los Premios Tony.

El elenco de "Una Eva y dos Adanes" (Matthew Murphy/Polk & Co. via AP)

Los espectáculos de Broadway dependen de la retransmisión de los Premios Tony para darse a conocer, y este año la necesidad es aún mayor, ya que el descenso del turismo ha hecho que la taquilla de muchos espectáculos sea menor de lo habitual.

Stark Sands, que ha sido nominado en dos ocasiones y acudirá este año como parte del musical & Juliet, califica la retransmisión de “anuncio nacional anual para Broadway” y agregó: “Sabemos lo mucho que significa en venta de entradas aunque no ganes: sólo la actuación en la televisión nacional ante esos 3 ó 4 millones de personas que te están viendo. Me fastidia que no vayan a ser los Tonys que conocemos, pero estoy agradecido de que lo hayan superado y de que vayamos a tener esos momentos tan cliqueables de las actuaciones”.

Incluso el emplazamiento de este año -el United Palace Theatre, en el barrio de Washington Heights de Manhattan- es nuevo para la ceremonia, a muchos kilómetros de Times Square y del distrito teatral. Se ha suprimido el ensayo matinal de la retransmisión, normalmente abierto al público. En la alfombra roja sólo habrá fotos y no se ha dado a conocer la lista de presentadores.

La huelga ha ensombrecido programas de televisión nocturnos como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Late Show With Stephen Colbert y Saturday Night Live y ha retrasado la realización de programas de televisión con guión.

La primera gran gala de entrega de premios durante la huelga actual fue la de los MTV Movie & TV Awards, que no tuvo presentador y se basó en clips reciclados y un puñado de discursos de aceptación pregrabados. La huelga también ha interrumpido la Gala PEN America y los Premios Peabody.

Micaela Diamond y Ben Platt durante una actuación de "Parade" (Joan Marcus/DKC/O&M vía AP)

Es posible que los productores tomen ejemplo de los premios de 1988, que también se retransmitieron durante una huelga del Sindicato de Guionistas de América. La presentadora, Angela Lansbury, comenzó el programa con una improvisada historia personal que conectaba muchos de los programas de esa temporada, mientras bailarines de los mismos aparecían detrás de ella.

Entre las estrellas que actuaron esa noche se encontraban Bernadette Peters, Matthew Broderick, Joel Grey, Gregory Hines, Madonna, Sheryl Lee Ralph, Mandy Patinkin, Chita Rivera y Kathleen Turner. Las actuaciones incluyeron canciones de Anything Goes, Sarafina e Into the Woods y un homenaje al director y coreógrafo Michael Bennett, fallecido el año anterior.

Las actuaciones fueron más largas que en los últimos años y ni los presentadores ni los ganadores utilizaron apuntadores. Hubo crudeza en la retransmisión, con presentadores que hablaban por encima de otros y algunas tomas mal encuadradas. El fantasma de la Ópera ganó el premio al mejor nuevo musical.

Hay conexiones con aquella noche de hace 35 años. El domingo, Into the Woods es una de las nominadas, Grey recibirá un Tony especial por su trayectoria y el público se ha despedido esta temporada de El fantasma de la ópera.

