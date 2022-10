Huellas, semillas y libros: cómo será la nueva edición del Filbita

Filbita 2022 (Imagen de María Elina Méndez)

En una mañana soleada, cálida y que presagia lo que será el reencuentro total pospandemia del festival literario y cultural más importante para las infancias, se presentó, con un desayuno en la librería Eterna Cadencia, su programación, así cómo por qué la elección del tema y quiénes serán los invitados. En esta edición del FILBITA, las sedes que serán escenario y marco de las actividades para niñas, niños y sus familias tendrán ligazón con el tópico elegido: huella y semilla. Recorridos y verde, plantas y aire libre acogerán al evento. Que, como siempre, no se suspende por lluvia.

Con los motores a full por el reencuentro presencial del FILBA Internacional a poco menos de un mes, el FILBITA no es menos y regresa con una agenda enorme tanto para adultos, que se dedican a trabajar con las infancias, durante jueves y viernes, como para niños, niñas y sus familias, el sábado y el domingo.

La edición de este año, ya totalmente en formato presencial, adscribe a la idea de que somos “naturaleza” desde el minuto cero, como explicó María Luján Picabea, y como tal, “puro estímulo, vida y despertar”. La edición casi adolescente, porque cumple doce años ya, del festival, como tal viene recargada de energía vital y suma más y más actividades –alrededor de cincuenta–, siempre con la premisa de lo gratuito para que alcance a la mayor cantidad de familias y personas dedicadas a las infancias, la cultura y el arte.

A la izquierda, María Luján Picabea, y a la derecha, Larisa Chausovsky (Contenidos Filbita y Filba Escuelas/Gentileza Fundación FILBA)

“El festival invita a gente que está creciendo” parafrasea Larisa Chausovsky a la escritora Iris Rivera, y agrega que es eso lo que sigue motivando “siempre a seguir pensando en estos programas y en estas propuestas siempre para leer, y más para conversar” y más infancias para invitar y acompañar.

Para la elección de las sedes de la 12.ª edición contaron con el ofrecimiento del Jardín Botánico Carlos Thays, que se puso a su disposición entusiasta para un año en el que justo el tema que lo atraviesa tiene a la naturaleza como escenario. “El disparador, el punto de mira, es la naturaleza, que la pensamos en tanto semilla y huella”, explica Picabea, como ciclo vital y que “está llegando a la literatura infantil con mucho énfasis a través de la pregunta de qué sucede en nuestro entorno”. Así se gestó y se eligió el tema huella/ semilla para este año, con la convicción de que es necesario preguntar “qué pasa con nuestro entorno”, así como de acompañar a niñas y niños en la pregunta sobre el lugar en el que vivimos y en el que nos relacionamos con los demás seres vivos y con el entorno, explica.

Así como se acercó el Jardín Botánico, algunas editoriales quisieron ser parte del festival y son las que han auspiciado el desembarco de autores que incluso no han sido editados en el país, como es el caso de Alex Nogués, que participará en el el taller de creación colectiva (sábado 12 y domingo 13) Un pelo en la sopa, para niños a partir de 5 años, y en el diálogo El cuento de la naturaleza y el taller de escritura Cuando la naturaleza se transforma en libro, ambos para adultos, con inscripción previa.

Por su parte, Sylvie Neeman, autora de Ya vienen, junto con Albertine, participará en el taller de traducción Un libro ocupa mucho espacio –coordinado Francisco Gorostiaga y Eleonora González Capria–, destinado a editores, traductores y profesionales de la lengua y la literatura con experiencia editorial, durante cuatro encuentros con el objetivo de reflexionar sobre la edición, la ilustración, la traducción y la publicación de literatura infantil en la actualidad. Tendrá lugar los días martes 8, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de noviembre, de 14:30 a 17:30, con entrada gratuita, selección previa y cupo limitado. Inscripción abierta hasta el 1 de noviembre. Asimismo, será parte de la mesa de lecturas Mi porción de mundo, actividad que es un clásico de todos los festivales y que da cierre a la jornada del viernes, en la que se invita a escritores y escritoras a escribir un texto en torno a la temática. Asimismo participará en un taller con chicos y chicas organizado por editorial Limonero.

Roger Mello, por su parte, hablará del proceso creativo y develará curiosidades en relación con eso. Será parte del panel Ecosistemas de lectura el jueves 10, participará en el el taller de ilustración La pluma el viernes 11 –con inscripción previa–, y en el encuentro con el autor La flor del lado de allá el sábado 12, para niños y niñas a partir de 5 años.

El FILBITA vuelve a su edición presencial del 10 al 13 de noviembre (Imagen de María Elina Méndez)

Otra de las invitadas internacionales es la autora integral belga Anne Herbauts, cuyo trabajo posee un estilo muy rico de exploraciones técnicas diversas, y participará en el taller de ilustración La cabeza en el seto, en francés con traducción consecutiva y se centrará en el texto, la imagen, el punto de vista y el borde el viernes 11, con inscripción previa; en el diálogo Entre portadas, con Isol, con quien comparten la afinidad estética y conceptual respecto de la literatura para las infancias además de una larga amistad, el jueves 10; y del taller de ilustración Una nube, el domingo 13, para todo público.

Finalmente, para cerrar con los invitados internacionales, Cynthia Rodríguez, comunicadora, mediadora de literatura infantil y la fundadora de UpaUpa Español, venezolana residente en Montreal, Canadá, compartirá el trabajo que lleva adelante en su plataforma como mediadora y madre e inmigrante acercando literatura a comunidades bilingües. Compartirá el panel Mello de Ecosistemas de lectura el jueves 10, será parte del taller de traducción y acercará literatura canadiense en el encuentro Cuentos bajo el arce el domingo 13.

Todas las actividades, ya sea para adultos como para niños son gratuitas; en el primer caso, con inscripción previa en la página del festival desde el 26 de octubre, y las actividades para el fin de semana son con ingreso por orden de llegada con cupos limitados, a excepción de otros que también requieren de reserva de entradas, a partir del 3 de noviembre. En todos los casos se recomienda consultar la programación para una mayor organización.

Las ilustraciones de esta edición estuvieron a cargo de María Elina Méndez. Las sedes de esta edición son la Alianza Francesa –Av. Córdoba 946, C. A. B. A.–, la Usina del Arte –Agustín R. Caffarena 1, C. A. B. A.– y el Jardín Botánico Carlos Thays –Av. Santa Fe 3951, C. A. B. A.–.

