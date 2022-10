“Peaky Blinders” expande su violenta historia en un espectáculo de danza contemporánea

El actor Conor Kerrigan con el director de lucha Adrian Palmer, durante un ensayo de la producción de danza "Peaky Blinders: La redención de Thomas Shelby" (Foto: Johan Persson/Rambert Dance via AP)

Steven Knight parece asombrado, casi sin palabras. Acaba de ver a la compañía de danza contemporánea Rambert, repasar escenas del primer acto del espectáculo basado en la exitosa serie que creó y escribió. Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby, tuvo su estreno mundial esta semana en el Hipódromo de Birmingham y luego recorrerá el Reino Unido durante el otoño 2022.

Ver la conexión inmediata entre los movimientos de los bailarines y la audiencia es una revelación para Knight, quien se ha unido a este show de danza teatral que completa parte de la historia de los gángsters de los años 20. “Nunca me gustó la danza ni fue algo significativo para mí. Ciertamente no puedo bailar solo”, dice el escritor británico, también autor del guion de la película Promesas del Este, de David Cronenberg. Knight quedó tan impresionado con el poder de la danza que escribió una escena de ballet en la quinta temporada de la serie, estrenada este año para todo el mundo a través de la plataforma Netflix.

“No es como la ópera, que estoy seguro que es fantástica, pero no necesitas ser alfabetizado en ópera o entender o saber la historia ni nada. Solo son seres humanos haciendo lo que hacen con la música. Y es asombrosamente directo”.

El director artístico Benoit Swan Pouffer (izquierda) y el escritor Steven Knight (derecha), autor de la serie, durante un ensayo del espectáculo "Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby" en Londres (Foto: Johan Persson/Rambert Dance via AP)

El director artístico de Rambert, Benoit Swan Pouffer, está a cargo de la coreografía de esta producción. “(Knight) me dijo, bueno, les transmitís una idea en 30 segundos. Cuando lo hago en la serie, me lleva horas... Es el poder de la danza. Bailas para mí y para todos. No necesitas aprender el idioma. Es el cuerpo”, dice Pouffer. “Hablamos internacionalmente, así que no importa de dónde seas. Entenderás la historia”.

Eso se aplica a las personas que nunca han visto Peaky Blinders. “Estamos empezando de alguna manera en la Primera Guerra Mundial, que no es lo que vemos en la serie. Y eso explica por qué Peaky Blinders son Peaky Blinders”, dice.

Los fanáticos de la serie seguramente están familiarizados con la historia de amor que está en el centro de la trama, entre el jefe del crimen Tommy Shelby y la espía encubierta Grace Burgess, interpretados por Cillian Murphy y Annabelle Wallis. “La vida de Tommy es difícil. Él genera sus propios problemas, por supuesto. Tiene muchos conflictos, todo eso está en el relato”, dice Knight. “Pero creo que con la danza, se ven otras cosas. La alegría, por ejemplo. Cuando hay alegría, ves la alegría. Pero también, incluso en la tragedia, ves la belleza. Es una manera realmente interesante de contar la historia”.

"Peaky Blinders" es una historia épica de una familia de gángsters, ambientada en 1919 en Birmingham, Inglaterra

Tommy y Grace están siendo interpretados por dos conjuntos diferentes de bailarines, con una de las parejas, Guillaume Quéau y Naya Lovell, muy conscientes de su responsabilidad con la base de fans de Peaky Blinders. “Si los fanáticos ven la serie, tal vez tengan ciertas expectativas sobre cómo deberían verse los personajes de Grace o Tommy Shelby y creo que esto también crea una oportunidad para encontrar un término medio entre la danza y la visión de Benoit, y la visión de Rambert y Peaky Blinders“, dice Quéau. “Tiene una esencia. Pero también es, no diría una versión modernizada, sino nuestra versión de la historia”.

Después de la guerra, los Peaky Blinders gobiernan Birmingham a su manera, con torturas, disparos y apuñalamientos como métodos frecuentes de persuasión. Esta violencia está impregnada en los movimientos de los bailarines. “Estaba pensando, por favor paren porque se van a lastimar, porque es real. Sientes el conflicto y la violencia con mucha fuerza en forma de danza”, dice Knight. “Esa fue otra revelación para mí, la forma en que una escena de pelea puede ser hermosa y coreografiada y, sin embargo, realmente completa”.

