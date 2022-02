Mariana Enríquez, nominada a otro premio internacional

Por Los peligros de fumar en la cama, la escritora Mariana Enríquez volvió a ser reconocida en la nómina de premios internacionales –tras el Booker Prize y el Kurkis en 2021– y esta vez quedó seleccionada en la categoría ficción de Los Ángeles Times Book Prizes, cuya obra ganadora se dará a conocer el 22 de abril. Con traducción de Megan McDowell, el libro publicado reúne una docena de relatos góticos y de terror en los que Enríquez construye una atmósfera metafórica sobre temas y problemáticas actuales como la depresión, la pobreza, los desórdenes alimenticios, la desigualdad y la violencia de género.

El volumen, que en Argentina se publicó en el año 2016 a través del sello Anagrama, no sólo viene cosechando reconocimientos en estos galardones internacionales, como el Booker Prize en 2021, sino que también le valió la recomendación del Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro, quien lo definió “el descubrimiento más emocionante que he hecho en la ficción desde hace algún tiempo”. En la 42° edición de los premios que otorga anualmente el periódico de Los Ángeles Times figuran también entre las obras candidatas a la categoría ficción los títulos I Love You but I’ve Chosen Darkness, de Claire Vaye Watkins; Harrow, de Joy Williams, American Estrangement, de Saïd Sayrafiezadeh; y In the Company of Men, de Véronique Tadjo. Según se informó, el anuncio de finalistas se dará a conocer el 22 de abril, un día antes de que el 27º Festival del Libro de Los Ángeles Times inicie su primera cita de manera presencial desde que se desató la crisis sanitaria. Además de la categoría ficción, el galardón evalúa otras categorías como novelas gráficas, historia, misterio, primera ficción o Young Adult, entre otros.

Fuente: Télam

