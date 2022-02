Ulises, la obra de James Joyce que puedes recrear en las calles de Dublín

Con 18 capítulos Ulises se convirtió en un libro experimental

Este 2 de febrero se cumple el centenario de Ulises, novela de James Joyce, que no solo se convirtió en una de las principales influencias de la literatura universal, sino que se hizo reconocida por sus “laberintos y enigmas”.

A pesar de tener distintos libros en donde relaciona su natal Irlanda, Leopold Bloom, su esposa Molly Bloom y Stephen Dedalus siguen siendo tema de conversación para académicos, lectores y escritores.

Con 18 capítulos, Ulises se convirtió en un libro experimental, en el cual cada una de sus páginas sobresale por lo que se reconocería como una narrativa “joyceana” y que en la actualidad recuerdan al autor desde el Museo de Literatura de Irlanda (cuya abreviación es MoLi), haciendo referencia a Molly Bloom.

Simon O´Connor, director del Museo James Joyce, es encargado de mostrarles a los visitantes el punto de partida para buscar los lugares que recorrieron los tres personajes de Ulises, el 16 de septiembre de 1904, durante un evento celebrado cada año y que se conoce como “Bloomsday”.

Joyce plasmó en sus textos el comportamiento de las personas en Irlanda del cual se ve reflejo día a día, representándolos en manifiestos hilarantes de sus novelas.

“Siempre pienso que vivimos en el Dublín de Joyce, porque registró tanto sobre la historia de la ciudad que no es necesario ir muy lejos para encontrar significados conectados a él. Yo viví en la calle Eccles, como Leopold, y me casé en ‘Bloomsday’ sin planearlo. No puedes escapar de Joyce en Dublín”, observa O’Connor, para EFE

Sin embargo, no por haber escrito libros referentes a su país natal no significa que allá sea el más leído, y es que a pesar de ser muy admirado en Irlanda es el menos leído, pues Joyce tuvo una relación de amor y odio con su lugar de origen.

Joyce plasmó en sus textos el comportamiento de las personas en Irlanda del cual se ve reflejo día a día, representándolos en manifiestos hilarantes de sus novelas.

“Ulises trata en algunos aspectos de imaginar el mundo tal y como es y a nosotros tal y como somos. Eso ha sido siempre muy inspirador y lo sigue siendo para los escritores de hoy”, dice O’Connor en una entrevista de EFE.

Librería “Ulysses Rare Books”, ubicada en el centro de Dublín(Foto: Facebook/Ulysses Rare Books)

Aunque también hizo critica de su país a través de Ulises, pues no dejaba de señalarlos como una “sociedad puritana, conservadora y nacionalista”. Ocasionando que el libro se viera en las librerías en los años 60, a causa de la iglesia católica que tacharon al texto como obsceno y anti-irlandés.

La fama de James Joyce es tanta, que incluso la librería “Ulysses Rare Books”, ubicada en el centro de Dublín, guarda algunos ejemplares. Ediciones muy raras para el mundo literario y procedentes del extranjero que llegan a venderse hasta por USD 27 mil o USD 169 mil, y que además llevan la firma del autor.

Recreando momentos de Ulises en Dublín

El número 7 de la calle Eccles (dirección de Leopold Bloom) donde uno podrá admirar la puerta original como recordatorio al autor. (Foto: Wikiwand)

Si uno visita el país y seguir los pasos de la novela, uno de los escenarios que podrán descubrir de Dublín es el local “Davy Byrne´s” siendo este un rastro gastronómico del personaje Leopold Bloom, lugar perfecto para desayunar o almorzar los bocadillos de queso gorgonzola y vaso de borgoña.

En el restaurante cualquiera podrá darse el lujo de pedir el menú que el mismo Bloom disfruta en el capítulo ocho de los lestrigones e incluso si uno gusta seguir la ruta completa o saltarse el camino del libro no tendrá ningún problema.

Los bares o pubs son una fuente principal de la obra de Joyce, como es el caso de Mulligan´s donde Colm Quilligan quien escribió “Dublin Literary Pub Crawl: A guide to the City´s Most Famous Pubs” presenta escenas de Ulises.

Para finalizar el recorrido en Dublín, los visitantes podrán caminar entre algunas calles escritas en el libro, por ejemplo el número 7 de la calle Eccles (dirección de Leopold Bloom) donde uno podrá admirar la puerta original como recordatorio al autor.

Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO: