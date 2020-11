Cómo repensar el mundo: Kolapse, un encuentro global de cuatro meses entre artistas e intelectuales

Ofune Makoto

Una conversación global para repensar el mundo. Así se presenta Kolapse, buscando intercambiar posiciones entre artistas e intelectuales a lo largo del planeta sobre la emergencia climática y social que atravesamos. Lo organiza Kabinett, cuyo fundador es Eduardo Costantini (h).

Desde el 19 de noviembre y hasta el 21 de febrero, un grupo de artistas, músicos, escritores, cineastas, activistas y líderes de todo el mundo se unen para presentar obras de arte, películas, obras musicales y para participar en charlas y reflexiones sobre el futuro y los desafíos a los que la humanidad se enfrentará en las próximas décadas. Es online y gratuito y se ve aquí.

¿Quiénes participan? J.M. Coetzee, David Rieff, Professor Ross Fitzgerald, Andri Snær Magnason & Högni Egilsson, Pablo Servigne & Bruno Rodríguez, Fabián Casas & Mariano Llinás, Enrique Avogadro, Juan Cabandié, Alec Oxenford, Ava Rocha, Leo García, Axel Krygier, entre muchos participantes más.

Eduardo Constanin (h)

La idea, cuentan, nació en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 2019, cuando Eduardo Costantini (h) organizó un encuentro entre Patti Smith y Alberto Fernández del cual participaron Juan Cabandié (Ministro de Medio Ambiente) y Jesse Paris Smith y Rebecca Foon (fundadores de la ONG Pathway to Paris), para discutir la importancia de nuestra emergencia climática y cómo Argentina podría liderar el camino en América Latina.

Esa misma semana, Kabinett también organizó una charla de Bernardo Kliksberg, que tuvo lugar en el museo MALBA. El resultado de estas acciones fue el desarrollo de Kolapse, una conversación global absolutamente necesaria para ayudar a nuestro planeta a salir del borde de la destrucción. A continuación, algunas actividades para el primer mes.

Chiara Paravicini

Conversación: Andri Snær Magnason & Högni Egilsson – charla de los prestigiosos activistas islandeses + presentación del film “On Time and Water”

Conversación: Pablo Servigne, Bruno Rodriguez y Eduardo Costantini (h) hablan sobre el colapso mundial y ecológico.

Película: Last & First Man (Dir. Johan Johanson, narrada por Tilda Swanton y presentada en la Berlinale de 2020) + entrevista con Sturla Brandth Grøvlen (DF del film)

Presentación y apoyo al encuentro: Juan Cabandié (Ministro de Medio Ambiente de la Nación) + Enrique Avogadro (Ministro de Cultura de CABA)

Entrevista: Mauro Refosco (percusionista brasileño de David Byrne) habla sobre la problemática del Amazonas

Fabián Casas (Eterna Cadencia)

Estreno videoclip: Soundwalk Collective + Patti Smith + Charlotte Gainsbourg (videoclip rodado en México, estreno exclusivo de Kabinett)

Película: The Death and the Others (Dir. João Salaviza y Renée Nader Messora) Film partícipe de Un Certain Regard en Cannes 2018

Conversación: Fabián Casas y Mariano Llinás hablan sobre el progreso y el capitalismo

Música: Leo García nos regala una canción y comparte su mirada sobre la emergencia climática

Charla: Alec Oxenford y su experiencia con LetGo (cómo deshacernos de lo que acumulamos)

Música: Axel Krygier trae las canciones de su bestiario

Película: Pathway to Paris en Argentina (por El Pampero Cine) Documental sobre la presentación de Patti Smith y la fundación dirigida por su hija en el CCK.

Charla: Bernardo Kliksberg expone sobre la emergencia climática y social del planeta

Charla: Professor Ross Fitzgerald habla sobre los incendios en Australia

Serie de cortometrajes: Autour de Minuit del prestigioso colectivo francés, ganadores del Oscar

Conversación: Chiara Parravicini + Nicole Becker hablan sobre el compromiso de Jóvenes por el Clima

Música: Salvet estrena su videoclip “Pasajeros del mundo”

Juan Cabandié

Estreno película: Little Joe de Jessica Hausner (presentada en Cannes 2019)

Lectura: John M. Coetzee lee obras sobre las influencias de las pandemias en la humanidad

Charla: David Rieff – El prestigioso intelectual, hijo de Susan Sontag, expone sobre su libro “A bed for the night”

Conversación: Ernesto Neto (reconocido artista brasileño) habla sobre los incendios del Amazonas

Película: Earth de Nikolaus Geyrhalter

Lectura: Delia Gonzalez lee “Perfect for Thanksgiving Weekend” poema de Second Native American

Más otras actividades:

The Orpheists

Janaina Tschäpe

Supervenus Autour de Minuit

Ava Rocha

Ernesto Neto

Martin Sastre

Julia Jansch

“Ghost Cell” Autour de Minuit

Impact HUB Kyoto

Rey de Niles Attalah

Daphne Naturaleza

Tenzin Choegyal

La Chica del Sur de José Luis Garcia

La Sal de la Tierra

Order of Importance

Corona Shoo Shoo

News from the end of the world





* Para más información, ingresar aquí.





