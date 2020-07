No se puede hablar de Lucian Freud en un tono jocoso y naif. Hay cierto angustia, cierto peso existencial que trafica su obra. No es un pintor pesimista, pero sí guarda en sus trazos duros y agresivos una potencia que sobredimensiona la realidad, volviéndola pesada e inevitable. “Pinto gente, no por lo que quisieran ser, sino por lo que son”, solía decir Lucian Freud, que retrató a la Reina Elizabeth II, a la súpermodelo Kate Moss, a mucha gente. Pero antes, empezó con los suyos. Sin idealización, sin condescendencia, este pintor nacido en Berlín, que migró a Londres junto a su familia cuando Hitler llegó al poder, expresa en el lienzo lo que cree ver. Como una cuestión moral.