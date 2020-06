- Bueno, supongo que se combinan de manera natural. Yo estudié filología porque me gustaba la literatura y pensaba que me podía ayudar a escribir, me imagino que algo me ayudó, pero en realidad me formé como lector y escritor fuera de la universidad, leyendo otros libros y viviendo otras experiencias. La carrera me decepcionó un poco, parecía consistir todo en hacerles autopsias frías y desapasionadas a los libros, en lugar de intentar comprender qué era lo que los mantenía vivos, por qué te emocionaban o te conmocionaban. Por lo demás, en realidad nunca he ejercido como filólogo, cuando acabé de estudiar comencé a trabajar en fábricas, almacenes, fui barrendero, también escribía en periódicos, y sigo haciéndolo (y de hecho, ahora, me considero más periodista que filólogo).