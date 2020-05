“No puedo estar sin dibujar”, dice la egresada de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y hoy considerada una de nuestras mejores ilustradoras de la región. Y agrega: “Esas son cosas que me salen, hay días que es una especie de ansiedad y me digo: calma, porque dibujo y dibujo y a veces no es tan disfrutable. Necesito estar dibujando”.