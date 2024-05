La Feria del Libro celebra a Mafalda, la niña sensible e inquisitiva que cumple 60 años

"Mafalda: Una niña de 60 años" se realiza este viernes en la sala José Hernández, Pabellón Rojo, de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Mafalda, la pequeña pensadora que trascendió fronteras y generaciones, es mucho más que una figura del cómic argentino: es un símbolo universal de inocencia, curiosidad y lúcida crítica social. Desde su primera aparición en 1964, creada por Quino, esta niña sensible e inquisidora se ganó el cariño y la admiración. Se convirtió en una voz que, a pesar de su tierna edad, cuestiona las complejidades de la vida “adulta”, la política y el destino de la humanidad. Su relevancia trasciende el papel, convirtiéndose en un icono atemporal que sigue inspirando reflexión y debate sobre nuestro entorno social y político.

Este viernes, el homenaje Mafalda: Una niña de 60 años que tendrá lugar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, específicamente en la Sala José Hernández (Pabellón Rojo), celebrará el impacto cultural y la vigencia de una figura emblemática de la cultura argentina. Esta actividad, organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, contará con la participación de Rep, ISOL, Sendra, María Verónica Ramírez, Daniel Divinsky, Sergio Pujol y Mariana Guzzante; y será coordinado por Ronnie Arias.

Además, La Fundación El Libro se suma a la conmemoración con actividades interactivas para los asistentes (tótems con trivias sobre el universo de Mafalda) y el programa Buenos Aires Ciudad de Libros, ofrecerá a los primeros 200 asistentes un cupón de $7500 válido para la compra de libros en la Feria.

“Mafalda son los años 60 en Argentina, sin ninguna duda”, asegura Sergio Pujol sobre el icónico personaje (Eugenia Kais)

Según afirma el escritor Sergio Pujol, Mafalda no solo encapsula el espíritu de su tiempo sino que también es un ícono cultural tan representativo de los años 60 en Argentina como lo son los Beatles para el mundo. “Mafalda son los años 60 en Argentina, sin ninguna duda”, destaca, marcando la importancia de esta creación en la dimensión cultural y sociopolítica del país. Más allá de ser un fenómeno cultural, Mafalda y otros íconos como el personaje de la Maga en Rayuela, de Julio Cortázar, o las obras de Luis Alberto Spinetta, funcionan como fuentes primordiales para los estudios culturales enfocados en los años 60. Estas figuras no solo reflejan el imaginario colectivo de la época sino que, según Pujol, “son testigos de un pasado que los historiadores políticos y económicos investigan en los discursos y en las acciones” de figuras clave como el dictador Onganía, o eventos disruptivos como el Cordobazo.

Así, Sergio Pujol enmarca a Mafalda no solo como producto de su tiempo sino como una entidad inseparablemente vinculada a la historia cultural y social de Argentina, proporcionando a historiadores, académicos y lectores en general, una herramienta para comprender las dinámicas que moldearon a la nación y a su gente durante un período tan volátil como fue la década de 1960.

“Mafalda es absolutamente terrenal, política, comprometida”, destaca Max Aguirre sobre la universalidad de Mafalda (FILBA)

El legado de Quino y su creación más emblemática continúan resonando en el mundo de la historieta y el humor gráfico, marcando un antes y un después en la forma en que se abordan temáticas sociales y políticas desde el arte. La obra de Quino ha sido descrita por el historietista e ilustrador Max Aguirre como “una mirada reflexiva, mordaz, inteligente, crítica” sobre la realidad, trascendiendo el tiempo y las generaciones.

La niña que cuestiona el mundo adulto con su aguda conciencia social se ha convertido en un ícono del pensamiento crítico y la reflexión sobre la condición humana. Aguirre destaca: “Mafalda es absolutamente terrenal, política y comprometida con lo que pasa, con lo que le pasa y con lo que nos pasa a todos”. Su universalidad radica en la capacidad de hablar sobre pasiones humanas, injusticias y esperanzas de una manera al mismo tiempo específica y relatable.

Por su parte, la autora y guionista Mariana Guzzante destaca: “Mafalda para mí, como para muchos que la leyeron en la infancia, significó la puerta hacia la posibilidad de hacer preguntas incómodas, de no quedarse callados ante las injusticias, de enfrentar con valentía los absurdos del mundo adulto. Pero la obra de Quino implica mucho más que este personaje, su obra gráfica despliega toda su dimensión artística como pensador”.

Rep reconoce a Quino como su primer mentor (Télam)

El impacto de Mafalda en artistas y lectores alrededor del mundo se evidencia en la forma en que ha inspirado a generaciones de dibujantes. Aguirre mismo reconoce el efecto transformador que tuvo en su carrera: “Me daba ganas de dibujar, de sentarme a hacer mis propias historietas”. Esta influencia no solo se manifiesta en el deseo de crear sino en la forma en que los artistas comprenden y construyen sus personajes y sus mundos, dotándolos de una consistencia y profundidad que dialoga con el lector.

En el mismo sentido, tuvo una gran influencia en artistas como Miguel Rep: “Mi conocimiento de Mafalda es tardío, la conocí por los libros que me cautivaron me parecieron de una calidad inaccesible. Me influyó mucho, pero traté de que fuera siempre fuera de lo que iba publicando. Traté de diferenciarme, a Quino lo conozco al dedillo, por eso siempre me consultan. En el fondo es mi mentor, mi maestro invisible, aparte de mi amigo. Quino es un genio de la humanidad. Está a la altura de Borges, de Dylan, de cualquier clásico que te modifica la mirada de las cosas. Siempre amaremos a Quino.”

La atemporalidad de Mafalda y su continua relevancia se sustentan en su reflejo de los dilemas humanos y sociales que persisten a través del tiempo. “Las buenas obras de arte, los hechos culturales que reflejan su época pero que en realidad están hablando de pasiones humanas, no pierden vigencia”, señala Aguirre, y Mafalda es un claro ejemplo de ello. La capacidad de Quino para tratar temas complejos con humor, inteligencia y delicadeza convierte su obra en un testimonio perdurable de las preocupaciones universales.

“Valoro profundamente la obra gráfica donde Quino despliega su dimensión artística como pensador”, afirma Mariana Guzzante

La vigencia y trascendencia de Mafalda, la emblemática tira cómica creada por Quino en 1964, continúa resonando en la sociedad argentina y a nivel mundial, destacando su capacidad para abordar temas de relevancia universal con una mirada crítica y esperanzadora. Sergio Pujol, destacado escritor y analista cultural, reflexiona sobre los elementos artísticos y temáticos que han consagrado a Mafalda como un fenómeno de relevancia perdurable más allá de su contexto original de los años 60. Pujol señala que “Mafalda es una obra de arte” que logra una fusión única entre gráfica y texto para articular críticas sociales y culturales con un marcado acento argentino, en particular porteño de clase media. Esta caracterización específica, en lugar de limitar su alcance, ha permitido que Mafalda trascienda fronteras, hablando a sucesivas generaciones sobre temas universales. El análisis destaca cómo la tira ha sabido capturar una “utopía de modernidad” en Argentina, proyectando una visión crítica pero a la vez esperanzada del mundo y la sociedad.

Para Pujol, Mafalda misma se convierte en símbolo de una rebeldía juvenil que rechaza la alienación y la opresión de la vida cotidiana, clamando por la libertad en un sentido profundo y transformativo. Estos temas, abordados con sensibilidad y humor, confieren a Mafalda una relevancia que, a diferencia de otros fenómenos culturales que experimentan altibajos, nunca ha cesado, plantea una reflexión sobre los vínculos familiares y sociales, mostrando a Mafalda como una voz crítica frente a la sociedad de consumo y el autoritarismo. Este aspecto hace que, más allá de su contexto histórico de creación, Mafalda siga siendo un referente para entender no solo la sociedad argentina sino también cuestiones globales que afectan a la contemporaneidad.

Según Guzantte, “la vigencia de la obra de Quino es impresionante porque justamente trabaja sobre los discursos que son aceptados de por sí, las violencias solapadas o explícitas de la vida cotidiana, y lamentablemente estamos atravesando sus mismas preocupaciones. Uno de sus sobrinos nos contó que la viñeta preferida de Quino, de las que había creado, era la que muestra a un hombre soñando con un monstruo que tiene pesadillas con seres humanos. Esa era la aguda visión de Quino, y Mafalda, de un modo más amable pero igual de consciente, la difunde también”.

Teaser "Quinografía", de Mariano Donoso

La guionista forma parte del equipo que está realizando Quinografía, la película documental que rescata la figura del dibujante y se estrenará en noviembre de este año. Durante la presentación de la feria se podrá ver un adelanto del mismo. La película biográfica se está realizando con un equipo creativo de Mendoza, su tierra natal. Es una coproducción internacional entre Argentina y España que involucra a su familia, amigos, como Joan Manuel Serrat, Jorge Valdano, Milena Bisquets y retrata lugares en los que vivió y que forjaron su sensibilidad.

Quino, a lo largo de su carrera, creó una extensa obra que va más allá de Mafalda, con trabajos que mantienen una “mirada reflexiva, mordaz, inteligente y crítica” hacia la sociedad y el mundo. Sus comienzos, marcados por un humor clásico y una fuerte influencia de pioneros como Oski, sirvieron como fundamento para su evolución artística posterior. La obra posterior a Mafalda es considerada por Aguirre como aún más elocuente en su crítica a la realidad mundial, manteniendo una relevancia que trasciende generaciones.

Aún hoy, la figura de Mafalda se mantiene vibrante, un símbolo de la conciencia social y política que resuena en diversas generaciones, demostrando que el arte de Quino sigue siendo un faro de lucidez en tiempos complejos. La mirada aguda y comprometida con que Mafalda observa el mundo se ha convertido en una fuente de inspiración inagotable para reflexionar sobre nuestra sociedad, nuestra política y, en último término, sobre nuestra humanidad.

Quino, con Mafalda, cambió la forma de ver el mundo a través de la mirada de una niña

Este tributo a Mafalda subraya no solo la importancia de conservar el legado cultural que personajes como ella representan, sino también la influencia perdurable de Quino en las artes y la sociedad argentina. Los organizadores esperan que el evento resalte la relevancia continua de Mafalda como símbolo de crítica social y voz de las generaciones.

* Mafalda: Una niña de 60 años se realiza este viernes 3 de mayo a las 19:30 horas en la Sala José Hernández (Pabellón Rojo), de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.