Solo Purple Rain [1984], de Prince, que acá se escuchaba y se analizaba con obsesión, o Born in the USA [1984], de Bruce Springsteen, y aquí Piano bar [1984] empezaban tan arriba. Cerati canta: 'Un poco de blanca, un poco de fama'. La fama viene con subidón de cocaína, y esa cuestión del ascenso y la fama y el subidón permeará toda la década, en canciones como 'Cable a tierra', de Fito Páez, 'No te animás a despegar', de Charly García, o 'La mirada de Freud', de Spinetta. 'Sin sobresaltos' se propone cerrar la temática de los discos anteriores para proponer el subtexto de todo el disco: la semiótica erótica.