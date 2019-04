Fue tal la reserva que tuvo Germaine hacia sus propias obras que luego de su muerte su propio hijo desconocía su existencia: "No sé por qué ella nunca me había dicho que estaban ahí. Un día, luego de su muerte, encuentro un bollo adentro de un armario, lo bajo y cuando lo abro encuentro 30 cuadros, muchos de ellos en mal estado así que los tuve que restaurar", cuenta Jorge Curatella sobre este conjunto que no se exhibe desde 1987.