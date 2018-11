"Yo creo que lo vamos a cubrir el gasto que costó traer la muestra de Turner, pero no es que fue pensado para cubrirla, de hecho ya está pago eso, pero todo ese dinero es para el museo. Eso es muy importante. No me parece mal que se cobre, todo el mundo cobra entrada, y la entrada es súper modesta: cien pesos, cuando el cine sale más de doscientos. Lo que no me parecía justo, y que yo lo planteé, es que, muchas veces, este tipo de acciones terminan acrecentando el presupuesto nacional y se perdía del área de Cultura, que es la que a mí me interesa. En este caso no es así: se hizo una disposición donde dice que el dinero que ingresa del Bellas Artes es para el Bellas Artes. Eso nos da la posibilidad de traer muestras de este nivel, acondicionar el museo, entre otras cosas", concluye.