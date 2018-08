Al perro de esta historia todos le dicen no. Que no corra, que no chapotee en el barro, que no pruebe la comida, que no ayude con la ropa… Y en esos no, hay una invitación a leer con otros. Porque cada no puede ser una ocasión para meterse y contar también la historia. Además, en este libro álbum el lector puede escuchar o leer lo que va pensando el protagonista, pero también va observando lo que sucede más allá de esos pensamientos. Y la risa y la colaboración negadora arman momentos únicos de lectura.

¿A quién alguna vez no le dijeron no?