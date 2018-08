En el cierre de la segunda jornada del festival, la que cautivó a la audiencia predominantemente femenina que copó el museo fue Claudia Piñeiro. Durante su conferencia explicó cómo entiende el oficio de escritor: "Hay una dimensión de la escritura que no tiene explicación, por eso digo que es algo ontológico. Algunos no tenemos más remedio que escribir, lo hagamos bien o mal. Existe la necesidad de escribir, no somos las mismas personas cuando escribimos que cuando no lo hacemos". En eso que la autora de Las viudas de los jueves denomina como "estado de escritura", hay mucho más de trabajo sistemático que de inspiración: "Me parece que el único momento donde hay algo de inspiración es en el arranque, en esa primera semilla de la escritura. El resto es sentarse y trabajar. A algunos se les ocurre una frase como a Martín Kohan, o un título, como a Juan Sasturain; que después tiene que escribir una novela para justificar ese título. En mi caso, esa primera idea está relacionada con una imagen que se me aparece y yo la dejo macerar un tiempo en la cabeza. Esa imagen tiene la categoría de los sueños y no vale la pena saber exactamente de dónde viene".