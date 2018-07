"Nos dimos cuenta que nos estaba faltando algo. Era el relato de Rosa", confiesa Kapszuk sobre esta acción que completa la trilogía dedicada a Sebastián. "Ella estaba con su hijo —continúa—, se bajó del subte, pasó camino al Hospital de Clínicas y ahí lo agarró la explosión. Ella nos planteó que no quería salir en cámara, entonces buscamos una referencia para hacer una pieza audiovisual con su voz en off, pero también con una especie de dibujo recreando una mirada intail pero sumamente poética. Es estremecedora y tiene la contundencia de la verdad". Aún no se estrenó.