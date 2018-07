Entradas agotadas, fotos a la salida,

No entra ni un alma en la sala,

Como para que digan,

Que esto en dos años se acaba,

Y cada vez más arriba,

La cifra que antes soñaba, ahora la pago de IVA,

El puerta no nos dejó entrar porque no le molaba

Cómo mi compañía iba vestida,

Ahora nos meten sin esperar la cola,

Y una vez dentro, nos dan reserva y bebidas,

El mismo que me cerró las puertas,

Es el que ahora me sonríe, pero mi mente no olvida,

Pues parece que si no eres influencer,

Es como si no fueses nadie en esta vida.