“Los hipocondríacos escuchan todos esos mensajes falsos que se mandan en cadena, en los que supuestos médicos hacen advertencias y predicciones que no son reales . Escuchan todos los mensajes de difusión que les llegan y los comparten. No quieren perderse ningún tipo de información, aunque después se compruebe que es falsa. Lo ideal es no escucharlos e, incluso, borrarlos. Claro que no hay que ser negador, pero hay mensajes que son dramáticos y, lo peor, es que son falsos. Las autoridades del área de salud no informan a través de audios de Whatsapp, porque tienen toda la atención de los medios masivos de comunicación. El problema es que esos mensajes impactan en quienes tienen más ganas de preocuparse. Antes, esos audios se mandaban con advertencias de modalidades de robo, o con temas relacionados con la inseguridad. En este momento, se mandan por este tema de salud, y lo único que provocan es incrementar la preocupación: porque l os hipocondríacos escuchan todos esos mensajes”.