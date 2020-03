“Por eso se genera la locura de saber si el que se pone al lado mío en la cola del supermercado está escupiendo corona o no –asegura el especialista-. Esto estalla porque con el gobierno de Macri no dieron presupuesto para incorporar máquinas de PCR -prueba diagnóstica-. Hoy sólo estamos en condiciones de diagnosticar a los graves, que son el 5 por ciento de la epidemia. Pero no sabemos hasta dónde va a durar esto. Si aparece la ola epidémica durará dos meses, se contagia más de la mitad de la población y después irá bajando. Con este virus no tenemos ninguna inmunidad, y una persona puede contagiar a cuatro o cinco, y así sucesivamente. El 90 por ciento de los contagios no se palpa, es invisible, y es por eso que las medidas de distanciamiento social ayudan. Depende del sistema de salud de tu país para saber cuán protegido estás. En Corea del Sur no se murió nadie menor de 30 años, por ejemplo”.