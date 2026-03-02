Deportes

Álvaro Montero reveló las razones de su adiós a Deportes Tolima

El arquero guajiro, hoy figura en Vélez Sarsfield de Argentina, recordó su paso por el club Pijao y despejó las especulaciones sobre su salida

Álvaro Montero se coronó campeón con Deportes Tolima en su estadía con el elenco Pijao

Álvaro Montero inició la temporada 2026 con números destacados en el arco de Vélez Sarsfield de Argentina. El guardameta colombiano ha sido titular en los siete primeros partidos de la Liga Profesional, recibiendo apenas cuatro goles y logrando mantener su valla invicta en tres ocasiones.

Sus actuaciones han sido clave para el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto, que pelea en la parte alta de la tabla y mantiene expectativas de protagonismo en el torneo local.

El rendimiento del arquero guajiro, más allá de las estadísticas, lo mantiene en el radar de la selección Colombia de cara al Mundial FIFA 2026, que se disputará desde junio en Estados Unidos, Canadá y México.

Montero sabe que la regularidad y el nivel mostrado en el fútbol argentino serán determinantes para estar en la prelista de convocados, que días antes del arranque deberán sumarse a la concentración de la Tricolor.

Un recorrido exitoso en el FPC y las razones de su salida de Tolima

Álvaro Montero disputó Copa Libertadores con Deportes Tolima en 2019

Antes de su paso por Vélez, Montero fue figura en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) con Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima y Millonarios, logrando títulos locales con los dos últimos. Aunque debutó en Colombia con en el elenco cucuteño, su consagración llegó en el arco del Tolima, con el que se coronó campeón ante Atlético Nacional en 2018 y Millonarios en 2021, convirtiéndose en uno de los porteros más queridos por la hinchada pijao.

En entrevista con El VBar de Caracol Radio, el guardameta aclaró que su salida del Tolima no se debió a conflictos internos, sino a un tema contractual: “Es una percepción errada que salí mal de allá, todo lo contrario. Se acabó mi contrato y no alcanzamos a renovarlo por diferencias puntuales. Pienso que la gente me quiere, intenté darlo todo y ser lo más correcto posible, y creo que representé bien al Tolima el tiempo que estuve allí”. Tras su desvinculación, el portero firmó con Millonarios en 2022, siendo protagonista en la consecución de tres títulos bajo la era de Alberto Gamero.

¿Un posible regreso a Deportes Tolima?

Álvaro Montero tras su paso por el Tolima pasó a defender el arco de Millonarios

En el fútbol todo puede pasar y Montero no descarta un futuro regreso a Deportes Tolima. El arquero fue claro: “Puedo tener las puertas abiertas en caso de que se den las posibilidades para retornar”.

Asimismo, Montero Perales destacó el crecimiento institucional del club: “Es un gran club, ha crecido muchísimo, tiene un proyecto deportivo muy bueno y una infraestructura que le dará muchas posibilidades a los jugadores que están y los que vienen más adelante”.

La ilusión mundialista y la competencia en la Tricolor

El arquero titular de la selección Colombia se definiría entre David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero y otros

Con la mirada puesta en el Mundial, Montero mantiene la cautela respecto a una eventual convocatoria: “Estamos trabajando para poder llegar a ser parte de un grupo importante, que va a competir. Todos queremos jugar, estar y pelear por un puesto. Lo más importante es lo que beneficie a Colombia, todos somos grandes jugadores y buscamos lo mejor para el país”. La competencia por el arco de la selección será intensa, con nombres como Camilo Vargas, David Ospina, Kevin Mier y otros en la pelea por la titularidad.

Próximo reto: Vélez vs. Estudiantes

El siguiente desafío para Álvaro Montero y Vélez Sarsfield será el partido ante Estudiantes de La Plata por la octava fecha de la liga argentina, programado para la tarde del 2 de marzo. El duelo será clave, ya que ambos equipos comparten el liderato y una victoria consolidaría la posición del Fortín en el campeonato.

El presente del arquero colombiano en Argentina es reflejo del esfuerzo y la perseverancia, y su futuro internacional sigue abierto, ya sea en el fútbol sudamericano, europeo o con un eventual regreso a sus raíces en Colombia.

Álvaro MonteroDeportes TolimaVélez SarsfieldSelección ColombiaCopa del Mundo 2026FIFASelección Colombia 2026Colombia-Deportes

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

La cantante vallenata Natalia Curvelo tuvo fuerte accidente de tránsito: imágenes preocuparon a sus seguidores

Atlético Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el 'Superclásico colombiano' que define el clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

