La Federación Colombiana de Fútbol confirmó nuevo horario para el partido de la selección Colombia vs. Canadá

Las difíciles condiciones climáticas habrían provocado que los organizadores del partido y las autoridades modificaran la hora del inicio del encuentro

El 'Sports Illustrated Stadium' es el escenario que recibirá a Colombia y Canadá en la noche del martes 14 de octubre - crédito New York Red Bulls

Horas antes del encuentro previsto entre Selección Colombia y Canadá, la organización informó un ajuste de horario debido a condiciones climáticas en Harrison, Nueva Jersey.

El partido, que inicialmente debía comenzar a las 7:00 p. m. (hora colombiana), tendrá su pitazo inicial a las 7:30 p.m., según confirmó la Federación Colombiana de Fútbol.

El ajuste responde al posible mal tiempo con pronósticos que anticipan una tormenta para la tarde del martes.

La FM explicó que “Los motivos del cambio de horario no son confirmados, pero se habla de las condiciones climáticas de la zona del partido que estarían presupuestando una tormenta en las horas de la tarde, por lo que se hace este cambio de horario”.

A pesar de este imprevisto, la selección dirigida por Néstor Lorenzo llega con confianza tras la victoria obtenida frente a México, encuentro que permitió consolidar aspectos tácticos y fortalecer la sinergia entre varios de sus jugadores clave.

Luis Suárez en los entrenamientos en Red Bull Academy en Estados Unidos - crédito FCF

El grupo colombiano arribó a Nueva Jersey procedente de Arlington, Texas, y encara este duelo como una oportunidad para observar jugadores que buscan un espacio en la nómina definitiva para el Mundial 2026, según destacan las proyecciones del cuerpo técnico. Sin embargo, las fotografías de los entrenamientos dan cuenta de las bajas temperaturas que por estos días se vive en la sede del partido.

Por su parte, Canadá, anfitrión de la próxima Copa del Mundo, pretende reponerse de su derrota reciente. El seleccionador Jesse Marsch enfoca el trabajo de su equipo en un estilo europeo, priorizando la ofensiva por las bandas. El mismo entrenador busca recuperar confianza tras la caída en su último amistoso y ve en este partido ante Colombia un punto de inflexión para evaluar variantes de cara al futuro.

El partido se jugará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, escenario habitual de los New York Red Bulls de la Major League Soccer.

Ficha del partido

Afiche de la Federación Colombiana de Fútbol para el partido vs. Canadá - crédito FCF
  • Selección Colombia vs. Selección de Canadá - Partido amistoso fecha FIFA de octubre.
  • Lugar: estadio Red Bull Arena - Nueva York, Estados Unidos.
  • Fecha y hora: martes 14 de octubre - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol
  • Posible alineación selección Colombia: Kevin Mier; Andrés Felipe Román, Davinson Sánchez, Yerson Mosquera, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Luis Díaz; Juan Camilo Hernández.
  • D.T. selección Colombia: Néstor Lorenzo.
  • Posible alineación selección Canadá: Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan, Ali Ahmed; Jonathan David y Tani Oluwaseyi.
  • D.T. selección Canadá: Jesse March.

Dimayor programó clásico del fútbol colombiano a la misma hora que juega la selección Colombia

El partido se jugará desde las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín - crédito Colprensa

Como una dimayorada fue calificada la programación del partido de Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025. El clásico de Verdes, el partido más importante de la jornada, se jugará el martes 14 de octubre desde las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.

Este horario coincide con el último partido de la selección Colombia en la fecha FIFA de octubre, por lo que usuarios en redes sociales aseguraron que la Dimayor no cuida su producto al permitir que ambos duelos coincidan

  • “El timing de @dimayor para programar esta jornada, y todo por no parar en fecha Fifa: América-Envigado a la misma hora de México-Colombia y Nacional-Cali simultáneo con Canadá-Colombia. Y son tan de malas que hasta los de las Sub20 les coinciden... #Dimayoradas” @josasc
  • “Pereira 🆚 Millonarios también será a la misma hora que la semifinal entre Colombia y Argentina, este miércoles" @_SamuelDuque
  • “56 fechas. El desastre es de fondo y es culpa del formato. Sin este absurdo formato, no habría necesidad de jugar en fechas FIFA.” @16Sebastiam

