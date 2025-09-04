El ‘Tino’ Asprilla recordó cuando estuvo a punto de morir en Malasia: “You know, Pablo Escobar”

El exatacante recordó una historia protagonizada en Asia - crédito @eltinoasprilla11/TikTok

Debido a su vida por fuera de las canchas, aunque se retiró hace más de 20 años, el “Tino” Asprilla sigue siendo una de las figuras más destacadas del deporte colombiano.

Además de lo hecho como futbolista profesional, el oriundo de Tuluá también ha sido noticia por la exposición de historias que se registraron cuando vivió en Europa o estuvo en otros continentes por eventos ligados al deporte.

Precisamente, en un pódcast en el que fue entrevistado por el actor Ramiro Meneses, Asprilla contó una historia inédita que se registró en Malasia.

“Una vez fui a Malasia y me iban a matar uno más bajitos que usted”, fue como el exfutbolista comenzó la historia mencionada.

Asprilla afirmó que lo confundieron en una discoteca en Malasia cuando era jugador del Newcastle - crédito Caracol Televisión

Para entender el contexto de la historia, el colombiano mencionó que estaba en Asia por un partido comercial con una marca cuando jugaba en Newcastle, en el que compartió con deportistas de otros países. “Los ingleses hacían unos partidos, fuimos por allá, iban exfutbolistas de todo el mundo, estrellas del mundo. Terminamos de jugar y fuimos a una discoteca, estábamos en un VIP y los meseros eran chiquitos, usted al lado de ellos era altísimo”, indicó Asprilla.

Sin pensar en las consecuencias, el colombiano intentó orinar afuera del establecimiento público, lo que provocó el enojo de los trabajadores de la discoteca, que no conocían al exfutbolista.

“Yo salí a orinar a lo colombiano, en un parqueadero; un tipo salió y me dijo que tenía que ser en el baño, entonces fui y normal, pero cuando salí, había como ocho con cuchillos, y el tipo les dice: «is this man»”.

El oriundo de Tuluá recordó con chistes la peculiar historia - crédito EFE

Ante el riesgo de ser herido, el colombiano optó por mencionar al líder del cartel de Medellín e intentar intimidar a los asiáticos. “I Faustino Asprilla, play fotball in Colombia. You know Pablo Escobar, you touch me, Pablo Escobar come here and killed to everyone. En esa borrachera yo no sabía ni que decir”, afirmó el oriundo de Tuluá.

Por fortuna, mientras sus compañeros estaban adentro de la discoteca, el colombiano recibió un golpe y fue liberado por los asiáticos, que aseguraban que el futbolista había golpeado a uno de su grupo, aunque este desmintió que hubiera cometido esa acción.

“Me hicieron arrodillar, uno de ellos me pegó una cachetada, yo me devolví y allá les dije: «Me iban a matar unos enanos»”, puntualizó Asprilla.

El exdelantero se ha vuelto tendencia por las anécdotas de cuando era futbolista - crédito EFE

Esa no es la única historia por la que Asprilla ha sido tendencia en redes sociales, puesto que en más de una ocasión han recordado una charla con Maradona en la que hablaron de cuando el colombiano fue portada de una revista en la que apareció desnudo.

¿Es verdad que apareciste en la tapa de Playboy?”, le preguntó con una sonrisa Diego Armando Maradona a Faustino Asprilla, que explicó que en realidad se trató de una revista colombiana en la que normalmente aparecían mujeres, pero su caso fue una excepción.

Mientras el exdelantero intentaba explicar cómo terminó accediendo a participar de la sesión fotográfica, Maradona no paraba de reír, provocando que el colombiano y el otro panelista terminaran contagiados por la alegría del argentino.

“Hubo una votación en la que ganó la iniciativa de ver a un hombre desnudo, normalmente las protagonistas son las mujeres. Resulta que yo lideré la encuesta. Me llamaron, me convencieron, fui a las fotos y terminé empeloto”, indicó Asprilla sobre esa situación.

Además de la risa, Maradona indicó en esa ocasión que le alegraba poder compartir con Asprilla, recordando que el cafetero había sido cuestionado durante su carrera por su vida fuera del terreno de juego, puesto que fue señalado por múltiples medios de no ser profesional.

“Me gusta verlo así, alegre, tan auténtico, porque siempre se habla de lo malo y es muy difícil que te cruces a un jugador y te hable mal del “Tino”. Eso no lo paga nadie”, indicó Diego Maradona en esa ocasión.