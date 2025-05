Dayro Moreno reveló que solo ha llorado una vez por fútbol: es uno de los momentos más importantes en su carrera deportiva

El Once Caldas, conocido como el “Blanco Blanco”, había llegado a la Copa Intercontinental tras conquistar la Copa Libertadores 2004 - crédito @dsports / TikTok

El delantero Dayro Moreno, reconocido por su capacidad goleadora y su destacada trayectoria en el fútbol colombiano, recordó uno de los momentos más emotivos de su carrera deportiva.

Según declaraciones recogidas, el jugador confesó que la única vez que lloró a causa del fútbol fue durante el partido de la Copa Intercontinental 2004, en el que su equipo, el Once Caldas, enfrentó al Porto de José Mourinho.

Este encuentro, disputado en Japón, marcó un hito en la historia del club colombiano, que estuvo a punto de consagrarse como el mejor equipo del mundo.

De acuerdo con lo relatado por Moreno en una entrevista con Dsports, el partido contra el Porto terminó en empate y se definió en una tanda de penales. En un momento crucial, el Once Caldas tuvo la oportunidad de ganar el título si lograba convertir un penal.

El duelo entre Once Caldas y Porto se disputó en el estadio Internacional de Yokohama - crédito AFP

Sin embargo, el disparo no se concretó y, finalmente, el equipo portugués se quedó con el trofeo. “El fútbol me sacó lágrimas una sola vez, incluso fue en el partido de Japón contra el Porto. Ni siquiera fue cuando perdimos cuando lloré, sino cuando el Porto bota el penal y Jonathan Fabra tenía la oportunidad de hacerlo y éramos campeones del mundo con Once Caldas. Ahí fue cuando el deporte me sacó las lágrimas, y bueno, son cosas del fútbol, perdimos el partido”, expresó el delantero.

El Once Caldas, conocido como el “Blanco Blanco”, había llegado a la Copa Intercontinental tras conquistar la Copa Libertadores 2004, un logro histórico que incluyó una victoria en la final contra el poderoso Boca Juniors. Dayro Moreno, que formó parte de esa plantilla, se consolidó como uno de los ídolos del equipo gracias a su talento y su capacidad para marcar goles en momentos decisivos.

Además de rememorar ese episodio, Moreno también habló sobre otro momento difícil en su carrera, su ausencia en el Mundial de Brasil 2014. Según explicó, tenía grandes expectativas de participar en el torneo, pero finalmente no fue incluido en el equipo titular y tuvo que ver los partidos desde la tribuna. “Lo del Mundial de Brasil 2014 sí me golpeó durísimo porque tenía mucha ilusión, y cuando tienes ilusión y que lleguen y le digan a uno que se va para la tribuna, es un momento muy complicado para mí, pero lo tomé con mucho profesionalismo y solo la verdad”, afirmó.

Dayro Moreno y el equipo marcó un hito histórico al ser un campeón inédito de la competición continental - crédito Colprensa

A lo largo de su carrera, Dayro Moreno ha demostrado ser un jugador que no solo destaca por su habilidad en el campo, también por su fortaleza emocional frente a los desafíos que ha enfrentado. Su paso por el Once Caldas y su participación en competiciones internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol colombiano.

Dayro a la selección Colombia

Luego del triunfo sobre Envigado, el técnico de Once Caldas, Hernán Darío Herrera, insistió en ver a Dayro Moreno en la selección Colombia, una idea que comenzó desde el partido en Copa Sudamericana en Bolivia y en la que desea que Néstor Lorenzo esté de acuerdo para junio.

Dayro Moreno ha demostrado ser un jugador que no solo destaca por su habilidad en el campo, también por su fortaleza emocional frente a los desafíos que ha enfrentado - crédito EFE

Durante una rueda de prensa, el “Arriero” mencionó que el atacante tiene sorprendidos a todos en el cuadro de Manizales, debido a que su estado físico es superior y no pareciera ser un hombre de 39 años y al borde del retiro, del que incluso ni siquiera el mismo jugador se ha referido.

“Con el médico y todo el cuerpo técnico, nos tiene impresionados, de verdad. Parece un joven de 25 años, por la forma en la que corre y defiende. Uno se siente contento con Dayro Moreno. Esperemos que siga así, triunfando, así otras personas no lo vean o lo valoren, pero nosotros sí lo hacemos acá”, mencionó Herrera.