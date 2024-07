Manager de James Rodríguez tendría dos reuniones con clubes importantes del FPC

El agente Jorge Mendes, quién representa a James Rodríguez tendría reuniones con Fuad Char (máximo accionista del Junior) en Barranquilla y con Gustavo Serpa (accionista mayoritario de Millonarios) - crédito - Nathan Ray Seebeck / USA TODAY Sports

El futuro de James Rodríguez sigue en vilo tras su participación en la Copa América de Estados Unidos 2024. Se conoció en los días recientes que la directiva del Sao Paulo no lo tendría en cuenta en la nómina de cara a lo que queda de resto de año en la Serie A de Brasil y Copa Libertadores.

Por esta razón, el agente y representante de futbolistas Jorge Mendes, ya está en movimientos para conseguir equipo al 10 de la selección Colombia. Inicialmente en los reportes del 23 de julio de 2024, se conoció que varios clubes de Europa (específicamente de España) estarían interesados en contar con los servicios de James.

No obstante, la última novedad pasa por lo que aseguró el periodista Julio Sánchez Cristo el 24 de julio de 2024: el representante de James se reunirá con Gustavo Serpa, en Madrid, y con Fuad Char, en Barranquilla.

Reportes en España confirman que James Rodríguez también estaría siendo seguido por el Celta de Vigo

Ahora, la situación está por confirmarse en los próximos días debido a que en las horas de la tarde, en el programa Blog deportivo, de Blu Radio, el periodista Javier Hernández Bonnet habló con el reportero de la Cadena COPE, Santiago Peón, sobre un posible interés del Celta de Vigo para contar con el colombiano en la temporada.

“El Celta de Vigo ha formulado, hace aproximadamente seis días, una oferta a la agencia de representación del futbolista colombiano para que pueda volver al fútbol español”. contó el comunicador español en Blu Radio.

También añadió en la misma conversación que el jugador podría encajar en el perfil que busca Celta de Vigo, teniendo en cuenta que el equipo español está próximo a comenzar su participación en la Liga EA Sports el próximo 16 de agosto cuando enfrente al Celta de Vigo en el estadio de Balaídos al Alavés por la fecha 1 del fútbol español.

De concretarse, sería la segunda oportunidad en el fútbol español para James, teniendo en cuenta que pasó dos veces por el Real Madrid desde 2014 hasta 2017 y regresó para la temporada 2019-2020.

Posibilidades sobre la mesa en el fútbol internacional

James Rodríguez tuvo paso por el Real Madrid, siendo su única experiencia en España - crédito Andrea Comas / REUTERS -Imagen provista por Action Images

Tras las declaraciones del presidente de Sao Paulo, Julio Casares, quién confirmó el lunes 22 de julio sobre la poca participación que tuvo James Rodríguez en el Conjunto Tricolor, dejó en entredicho el rendimiento del volante 10 de la selección Colombia en su paso por Brasil:

“Sucede que algunas contrataciones tienen adecuación técnica y otras no. Pasaron tres técnicos, Dorival, Carpini y Zubeldía y James no respondió, no logró jugar. Para jugar en el Sao Paulo, el jugador necesita tener interés y ganas, pero no digo que no las tenga, James es un gran jugador, pero aquí jugará el que quiera jugar en el club”. mencionó el dirigente del cuadro paulista sobre la situación de James.

Con las puertas cerradas en el conjunto brasileño, como bien se ha comentado a lo largo de la nota, la situación pasa porque el jugador en los próximos días entrará en condición de libre (aunque también dependerá de la rescisión del contrato con Sao Paulo), el colombiano tendrá la posibilidad de negociar con cualquier equipo que tenga interés en él.

Ahora, se suman Millonarios FC y Junior de Barranquilla a la posibilidad de negociar con James desde el representante Jorge Mendes, aún a la espera de saber como culminará la novela que ha surgido a través de la situación del colombiano, según los reportes dados por Julio Sánchez Cristo, director de la W Radio Colombia.

Próximos partidos de la selección Colombia para las Eliminatorias de 2026 por la fecha 7 y 8 en el mes de septiembre:

James Rodríguez en acción por la fecha 16 de las Eliminatorias a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. crédito -Cortesía FCF / Colprensa

4 de septiembre

Uruguay vs. Paraguay

Perú vs. Colombia

Brasil vs. Ecuador

Bolivia vs. Venezuela

Argentina vs. Chile

Esta es fecha 8 en donde se reeditará la final de la Copa América de Estados Unidos 2024:

7 de septiembre

Colombia vs. Argentina

Venezuela vs. Uruguay

Paraguay vs. Brasil

Chile vs. Bolivia

Ecuador vs. Perú