Jorge Luis Pinto fue tajante con el caso del Chino Saldoval: “Pensaban que eran cosas mías”

A pesar de sus condiciones futbolísticas, Luis Sandoval, mejor conocido como el Chino, está en el ojo del huracán debido a unos videos en los que aparece en una celebración junto a sus familiares y amigos cercanos.

Por esta situación, Sandoval no fue tenido en cuenta por Alberto Suárez para el encuentro que Real Cartagena tuvo ante Tigres, válido por la segunda jornada del grupo A de los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor.

Pinto se refirió al caso de Sandoval

Uno de los motivos por los que Jorge Luis Pinto dejó las filas de Deportivo Cali fue la llegada de Luis el Chino Sandoval, sin su consentimiento, a mediados de 2023.

El entrenador santandereano se pronunció sobre la situación del delantero, separado del plantel tras la celebración de su cumpleaños organizada por su familia, que generó molestia en las directivas del Real Cartagena. A pesar de que Alberto Suárez, el técnico, lo defendió asegurando que siempre entrenó en buenas condiciones, el escándalo terminó afectándolo.

Es importante recordar que Junior de Barranquilla finalizó su contrato por un acto de indisciplina, algo que no le perdonaron y que no fue el primero en su carrera.

Precisamente esto fue lo que provocó que quedara libre y se uniera a Deportivo Cali. Sin embargo, Jorge Luis Pinto, entonces técnico del equipo, lo descartó y advirtió: “Por la puerta por la que entra él, me voy yo”. Efectivamente, el entrenador santandereano dejó de la dirección técnica del cuadro Azucarero.

Ante las nuevas revelaciones sobre Sandoval, Pinto se sintió con la autoridad para hablar del tema y, entre risas, comentó: “Eso me lo dijo mucha gente, y en el Cali no creyeron, pensaban que eran cosas mías y no lo eran. Dios quiera que ese muchacho mejore, que lo lleven a un centro para controlarlo; hay que ser sinceros”, declaró en el VBAR de Caracol Radio.

“Yo investigué entre uno de mis consentidos, el Rolo Flórez, que lo tuvo en el equipo y lo conoce y me dijo ‘Profe es un gran jugador’ y le dije ‘¿y lo demás?’ Y me dijo ‘de lo demás no hablemos’”, señaló Pinto.

Sin titubear, lo señaló directamente: “Es una lástima porque tengo que decir que ese muchacho es un buen jugador, pero no es bueno para el grupo, no es bueno en su comportamiento en todos los problemas. Los jugadores se conocen entre ellos y al otro día saben quién llegó borracho o desvelado. Eso destruye el respeto en un grupo”.

El delantero, de 25 años, tiene contrato vigente con Real Cartagena hasta finales de junio. De no suceder nada extraño, el Chino Sandoval se unirá a las filas de Independiente Medellín, con el que jugará en la Liga BetPlay Dimayor en el segundo semestre.

Esposa del Chino Sandoval se pronunció tras polémica fiesta

Kamila Fals, esposa de Luis Sandoval, utilizó su cuenta oficial de Instagram para realizar varias publicaciones en sus historias. Aunque no se refirió directamente a la situación actual, mostró su apoyo al exjugador de Deportivo Cali.

“Aprendan a escuchar las dos versiones de la historia, hay gente que le gusta contar las cosas como mejor les convenga”, escribió Kamila Fals, esposa de Luis Sandoval, en apoyo al futbolista.

En otra de las imágenes añadió: “¿Saben qué es lo más bonito? Que en medio de todo, siempre veo el amor de Dios reflejado en nosotros. ¡Obvio! Me pregunté, ¿él por qué? Y en automático Dios me respondió. Estoy tranquila, solo Dios conoce los anhelos de mi corazón y mi fe está en él”.

Tras su discutida salida del Deportivo Cali, el Chino Sandoval se incorporó a las filas de Real Cartagena. Gracias al apoyo económico de la Alcaldía de Cartagena, el equipo ha conformado un plantel competitivo con el objetivo de regresar a la primera división del fútbol colombiano, realizando contrataciones de jugadores experimentados como Teófilo Gutiérrez y Christian Marrugo.