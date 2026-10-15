Colombia

Turquía rechazó el traslado de la Embajada de Colombia a Jerusalén y exigió revertir la decisión: “Contradice los principios jurídicos”

Ankara fundamentó sus reparos en resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia. Además, el Gobierno turco defendió la creación de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital

Dos banderas, la de Turquía y la de Colombia, sobre astas metálicas en un paseo costero con mar, palmeras y peatones.
Turquía cuestionó la decisión del Gobierno colombiano por considerar que desconoce disposiciones internacionales sobre el estatus de Jerusalén -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La decisión de Colombia de establecer su embajada en Jerusalén provocó nuevos cuestionamientos internacionales. Turquía se sumó a las críticas que ya había expresado la Liga Árabe y reclamó al gobierno de Abelardo de la Espriella que revierta el traslado de la sede diplomática desde Tel Aviv, al considerar que la medida desconoce las disposiciones internacionales sobre el estatus de la ciudad.

El pronunciamiento de Ankara se conoció el jueves 15 de octubre de 2026, un día después de la inauguración de la embajada colombiana en Jerusalén. La ceremonia contó con la presencia del canciller colombiano, Omar Bula, y de su homólogo israelí, Gideon Sa’ar, en un acto que generó objeciones por parte de organismos y gobiernos que defienden el reconocimiento de Jerusalén Este como territorio palestino ocupado.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores turco instó a Colombia a revertir la medida y respetar el estatus histórico y jurídico de la ciudad -crédito @TC_Disisleri/X
El Ministerio de Asuntos Exteriores turco instó a Colombia a revertir la medida y respetar el estatus histórico y jurídico de la ciudad -crédito @TC_Disisleri/X

El Ministerio de Asuntos Exteriores turco fijó su posición mediante un comunicado oficial. “Condenamos la decisión de Colombia de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén”, señaló la institución, que cuestionó las implicaciones jurídicas y diplomáticas de la determinación adoptada por el Ejecutivo colombiano.

Turquía pide revertir el traslado de la embajada

Para el Gobierno turco, la apertura de la sede diplomática en Jerusalén desconoce disposiciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En particular, mencionó las resoluciones 476 y 478, aprobadas en 1980, como parte de los instrumentos internacionales que, según Ankara, contradicen la decisión de Colombia.

El comunicado también sostiene que el traslado “contradice los principios jurídicos establecidos en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia”. En esa argumentación, el Ministerio de Exteriores recordó que Jerusalén Este “es una parte integrante del Territorio Palestino Ocupado”.

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A partir de esos señalamientos, Turquía solicitó directamente al Gobierno colombiano reconsiderar su postura. “Hacemos un llamado a Colombia para que revoque esta decisión y enfatizamos que todos los Estados deben abstenerse de realizar acciones que puedan menoscabar el estatus histórico y jurídico de Jerusalén”, indicó el documento divulgado por las autoridades turcas.

La inauguración de la sede diplomática colombiana contó con la participación del canciller Omar Bula y su homólogo israelí, Gideon Saar -crédito REUTERS
La inauguración de la sede diplomática colombiana contó con la participación del canciller Omar Bula y su homólogo israelí, Gideon Saar -crédito REUTERS

Ankara cerró su pronunciamiento con un llamado a respaldar la creación de un Estado palestino independiente. Según su posición oficial, “el establecimiento de un Estado de Palestina independiente, soberano y contiguo sobre la base de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital, es la única vía para lograr una paz justa, duradera e integral en la región”.

Con la inauguración de la embajada, Colombia pasó a integrar el grupo de diez países que han establecido su representación diplomática en Jerusalén.

La Liga Árabe advierte sobre las consecuencias diplomáticas

Antes del pronunciamiento turco, la Liga Árabe, integrada por 22 países, había rechazado la apertura de la sede colombiana. El organismo divulgó su posición el miércoles y calificó la medida como una supuesta vulneración del derecho internacional y del estatus jurídico e histórico de Jerusalén Este.

“Esta medida constituye una violación de las resoluciones pertinentes de la legalidad internacional e ignora el estatus jurídico y político de Jerusalén Este, que forma parte de los territorios palestinos ocupados desde 1967 y es la capital del Estado de Palestina”, afirmó la organización en un comunicado.

La entidad también manifestó preocupación por las consecuencias que podría generar la decisión, pese a las advertencias que, según indicó, había transmitido previamente a Colombia. En su declaración, sostuvo que “dicha acción contraviene el consenso internacional sobre Jerusalén y vulnera los derechos nacionales legítimos del pueblo palestino”.

Ankara reiteró su respaldo a un Estado palestino soberano, con fronteras basadas en las líneas de 1967 y Jerusalén Este como capital - crédito Europa Press
Ankara reiteró su respaldo a un Estado palestino soberano, con fronteras basadas en las líneas de 1967 y Jerusalén Este como capital - crédito Europa Press

La Liga Árabe insistió en que el estatus jurídico de Jerusalén no puede modificarse mediante decisiones diplomáticas unilaterales que desconozcan las normas internacionales. Además, recordó que las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas constituyen una base vinculante para abordar la situación de la ciudad.

El organismo advirtió que cualquier actuación unilateral que altere su condición jurídica o política puede debilitar los esfuerzos diplomáticos y reducir las posibilidades de alcanzar un acuerdo duradero basado en la solución de dos Estados.

Por esa razón, reiteró que Jerusalén Este debe ser la capital de Palestina y defendió la creación de un Estado independiente y soberano sobre las líneas del 4 de junio de 1967. Finalmente, instó a Colombia a “reconsiderar y revertir su decisión, así como a adherirse a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, a las normas del derecho internacional y a las resoluciones de legitimidad internacional”.

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