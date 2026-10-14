El optimismo de los consumidores revive en Colombia tras dos meses a la baja: así está el bolsillo de las familias

El Índice de Confianza del Consumidor llegó a 15,7% en septiembre de 2026, según la Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo -crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

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El ánimo de los consumidores colombianos mostró señales de recuperación en septiembre de 2026, aunque el comportamiento del indicador estuvo marcado por diferencias entre las expectativas hacia el futuro y la percepción de la economía actual. Los hogares volvieron a mostrar mayor confianza frente a los meses anteriores, pero el resultado no fue uniforme en las principales ciudades ni entre los distintos niveles de ingresos.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), medido por Fedesarrollo a través de la Encuesta de Opinión del Consumidor, se ubicó en 15,7% durante septiembre. La cifra representó un avance de 14,1 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, cuando el indicador alcanzó el 1,6%.

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Las expectativas de los hogares sobre la economía colombiana aumentaron 2,5 puntos porcentuales durante septiembre y alcanzaron un balance de 25,1% - crédito Colprensa

Sin embargo, al revisar la evolución más reciente, el crecimiento fue moderado. En comparación con agosto, la confianza aumentó apenas 0,2 puntos porcentuales, después de dos meses consecutivos de retrocesos. El resultado muestra que la recuperación anual del optimismo se mantiene, aunque el avance mensual todavía es limitado.

Las expectativas económicas impulsaron el resultado

Uno de los factores que explicó el comportamiento del indicador fue la percepción de los hogares sobre lo que podría ocurrir con la economía colombiana durante los próximos meses. El Índice de Expectativas del Consumidor alcanzó un balance de 25,1% en septiembre, luego de registrar 22,6% en agosto. La variación mensual fue de 2,5 puntos porcentuales.

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Las respuestas relacionadas con el panorama económico nacional reflejaron ese cambio. La proporción de consumidores que considera que Colombia tendrá “buenos tiempos” económicos durante los siguientes 12 meses pasó de un balance de 16,7% en agosto a 21,3% en septiembre. También mejoró la percepción sobre las condiciones generales que tendrá el país dentro de un año. Este componente subió de 14,8% a 19,9%, lo que contribuyó al crecimiento de las expectativas y al resultado general de la medición.

Los hogares de estrato bajo impulsaron la recuperación mensual del indicador, al pasar de 10,8% en agosto a 15,2% en septiembre - crédito Camila Díaz/Colprensa

La evolución anual también evidencia una diferencia importante, teniendo en cuenta que en septiembre de 2025, el Índice de Expectativas del Consumidor se encontraba en 2,6%, muy por debajo del balance registrado doce meses después. Esta comparación muestra un cambio considerable en las perspectivas de las familias frente al desempeño económico.

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No obstante, el panorama fue distinto al evaluar las condiciones actuales de los hogares. El Índice de Condiciones Económicas, que mide cómo perciben los consumidores su situación presente, cayó 3,1 puntos porcentuales respecto a agosto y terminó septiembre en 1,7%, frente al 4,8% del mes anterior. Pese a ese descenso mensual, el resultado se mantuvo por encima del registrado en septiembre de 2025, cuando el indicador llegó a 0,1%. La diferencia anual fue de 1,6 puntos porcentuales.

Bucaramanga lideró el repunte entre las ciudades

El comportamiento regional también mostró diferencias. De las cinco principales ciudades incluidas en la medición (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla), tres registraron avances mensuales en la confianza de los consumidores, mientras que las otras dos presentaron retrocesos.

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Bucaramanga encabezó las mejoras, con un aumento de 4,8 puntos porcentuales que llevó su balance hasta 26,4%; Bogotá también registró un resultado positivo: avanzó 1,5 puntos y alcanzó el 15,6%; en Medellín, el indicador creció 1,4 puntos porcentuales y se ubicó en 18,4%.

En contraste, Barranquilla y Cali cerraron el mes con balances negativos frente a agosto. En la capital del Atlántico, la confianza disminuyó 4,6 puntos porcentuales y se situó en 20%, mientras que en la ciudad vallecaucana retrocedió 5,5 puntos, hasta alcanzar el 7,2%.

Bucaramanga registró el mayor crecimiento mensual de la confianza del consumidor entre las cinco principales ciudades, con un avance de 4,8 puntos porcentuales -crédito Alcaldía de Bucaramanga

La distribución por niveles socioeconómicos reveló otra diferencia. Los hogares de menores ingresos fueron los que más contribuyeron al avance mensual del indicador. En el estrato bajo, la confianza pasó de 10,8% en agosto a 15,2% en septiembre, un incremento de 4,4 puntos porcentuales.

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En los demás grupos, la tendencia fue contraria. El balance de confianza del estrato medio se ubicó en 14,9%, tras caer 2,9 puntos porcentuales, mientras que el del estrato alto descendió 5,7 puntos y terminó en 25,2%.