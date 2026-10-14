Colombia restableció oficialmente sus relaciones con Israel e inauguró su nueva embajada en Jerusalén: “Reconocer una verdad histórica”

El Gobierno de Colombia inauguró oficialmente su embajada en Jerusalén, en el que fue considerado un importante paso en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países - crédito @cancilleriacol/X

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Tal y como estaba previsto, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella inauguró en la jornada del miércoles 14 de octubre su embajada en Jerusalén, tras restablecer las relaciones diplomáticas con Israel y trasladar la sede que antes funcionaba en Tel Aviv. Una determinación que, si bien fue recibida con beneplácito por su socio diplomático, causó controversia.

Con este acto, en el que participó el canciller Omar Bula Escobar, se revirtió de manera oficial la ruptura ordenada el 1 mayo de 2024 por el entonces jefe de Estado, Gustavo Petro, que en respuesta a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza optó por cortar lazos, de forma unilateral, el canal político y económico con este país.

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La decisión de tener la embajada en Jerusalén representa una fuerte posición de Colombia frente a la resignificación de esta ciudad - crédito @IsraelinSpanish/X

“Esta presencia diplomática permitirá impulsar la cooperación en seguridad, comercio, inversión, agricultura, ciencia y tecnología, además de brindar apoyo a nuestros connacionales. Bajo el liderazgo de la embajadora Tania Gilinski, la Embajada trabajará para convertir las oportunidades de esta alianza estratégica en resultados concretos para los colombianos”, precisó la Cancillería.

También estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, que destacó cómo De la Espriella le había anticipado su decisión antes de ser elegido como jefe de Estado. “Si soy elegido presidente, trasladaré inmediatamente la embajada de Colombia a Jerusalén. Hizo una promesa y la cumplió”, afirmó Sa’ar en su pronunciamiento.

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Como "un día importante e histórico en las relaciones entre Israel y Colombia, y para Jerusalén, nuestra capital" calificó el canciller israelí Gideon Sa'ar en este acto, junto a su par colombiano, Omar Bula (- crédito @gidonsaar/X)

La apertura, entonces, formalizó un cambio de rumbo en la política exterior colombiana, aunque este traslado a Jerusalén también reavivó las objeciones de sectores progresistas, la oposición y la Organización para la Cooperación Islámica, en relación con la profunda y continua disputa política, territorial y religiosa de la ciudad entre israelíes y palestinos.

Jerusalén como eje del restablecimiento diplomático entre Colombia e Israel

En sus palabras, el canciller israelí sostuvo que la nueva sede representa una definición política e histórica. “Abrir una embajada en Jerusalén no es solo reconocer el hecho político evidente de que Jerusalén es la capital de Israel; es también reconocer una verdad histórica que ninguna persona honesta puede negar”, expresó Sa’ar con respecto a este suceso.

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Cabe destacar que el cierre de la representación colombiana en Tel Aviv había incluido el retiro de funcionarios diplomáticos después de que Petro rompiera relaciones con Israel. La nueva administración acordó reabrir la embajada, pero instaló su sede en Jerusalén; con lo que marcó distancia de la administración anterior, que había adoptado una postura radical.

Embajadora de Israel destacó la visita de Omar Bula para fortalecer la cooperación con Colombia - crédito @VivianAisen/X

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aysen, también celebró la inauguración de la nueva sede diplomática “¡Es oficial! ¡Queda establecida la Embajada de Colombia en Jerusalén! ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa! Que sea un paso más en el fortalecimiento de los lazos de amistad entre nuestras naciones. ¡Israel y Colombia siempre unidas!”, dijo.

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Pese a las voces de júbilo, la medida sigue siendo cuestionada por los que sostienen que el traslado se aparta de las posiciones históricas de la diplomacia colombiana sobre la causa palestina y los acuerdos de paz; pese a que los defensores de la decisión han hecho énfasis en la reanudación de la cooperación en seguridad, defensa y tecnología.

Al respecto, Marcos Peckel es el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, calificó la apertura como un hecho histórico y describió a Jerusalén como “capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel”. Con ello, mostró su satisfacción por el nuevo rumbo que tiene el diálogo entre ambas naciones tras casi dos años de ruptura.

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Así fue el encuentro con Elkana Bohbot, que estuvo 738 días cautivo

Durante su visita a Israel, el canciller Bula también entregó el pasaporte colombiano a Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí que recuperó su libertad tras 738 días de cautiverio en manos del grupo terrorista Hamas. Un personaje al que, por entonces, fue Petro el que le dio su ciudadanía, al estar casado con Rebecca, que es connacional en Israel.

El canciller Omar Bula entregó el pasaporte colombiano a Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí que recobró su libertad después de 738 días de cautiverio en manos del grupo terrorista Hamas - crédito @cancilleriacol/X

El canciller se reunió con Bohbot y su esposa, en un emotivo encuentro en el que Bohbot le entregó el libro que escribió durante su secuestro y explicó el mensaje que buscaba transmitir. “Yo escribí el libro para que el pueblo colombiano conozca al pueblo israelí y sigan juntos el camino”, dijo el hombre, raptado tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

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Para Bula, el regreso de Elkana con su familia representaba “mucho más que un motivo de esperanza. Es un milagro realmente”. Y agregó en su balance de esta visita que la política exterior del Ejecutivo colombiano busca acompañar y proteger a los colombianos dentro y fuera del territorio nacional.

A su vez, durante una visita al Museo del Holocausto en Jerusalén, Bula protagonizó un encuentro espontáneo con varios colombianos que recorrían el lugar. Los visitantes se acercaron al funcionario, según el reporte oficial, con abrazos y expresiones de respaldo al Gobierno del presidente De la Espriella, que empezó el 7 de agosto su administración.

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