Colombia

Gustavo Petro, Iván Cepeda y Aida Quilcué se pronunciaron por el asesinato de dos líderes sociales en Cajibío, Cauca: “Amigos personales míos”

Gustavo Petro, Iván Cepeda y Aida Quilcué destacaron la labor de las víctimas asesinadas en la madrugada de este martes 1 de septiembre de 2026

Gustavo Petro, Iván Cepeda y Aida Quilcué exigieron respuestas tras asesinato de líderes en Cajibío, Cauca - crédito AP - Sergio Acero/Reuters - @IvanCepedaCast/X
Gustavo Petro, Iván Cepeda y Aida Quilcué exigieron respuestas tras asesinato de líderes en Cajibío, Cauca - crédito AP - Sergio Acero/Reuters - @IvanCepedaCast/X
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La muerte de James Flor y de su esposa, la lideresa comunitaria María Palechor, fue denunciada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en Cajibío, Cauca.

El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2026 y eleva a 103 la cifra de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2026, según el registro de la organización. Flor integraba la Mesa de Víctimas del municipio y desarrollaba labores comunitarias relacionadas con el bienestar y el desarrollo social local.

De acuerdo con versiones preliminares citadas por Indepaz, hombres armados llegaron a la vivienda de la pareja y dispararon contra ambos de forma indiscriminada. Las autoridades no han informado capturas ni la identidad de los responsables.

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La Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos en Cajibío mediante la Alerta Temprana 007 de 2023 y el informe de seguimiento 008 de 2026. Esos documentos señalan afectaciones a los derechos humanos por el control territorial de la estructura disidente Frente Jaime Martínez.

Indepaz reportó además tránsito del Frente Dagoberto Ramos y del Frente Carlos Patiño, ambos pertenecientes al Bloque Occidental, así como presencia de bandas locales.

Asesinaron a James Flor y María Palechor, líderes comunitarios de Cajibío, Cauca - crédito @Indepaz/X
Asesinaron a James Flor y María Palechor, líderes comunitarios de Cajibío, Cauca - crédito @Indepaz/X

“Exigimos justicia y garantías para quienes siguen defendiendo la vida en los territorios”, afirmó en X el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El asesinato de María Ovidia Palechor y James Flor, dirigentes comunitarios de Cajibío, Cauca, provocó pronunciamientos de figuras del Pacto Histórico, que exigieron avances en la investigación y atribuyeron el doble homicidio a un contexto de violencia contra organizaciones sociales e indígenas.

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El expresidente Gustavo Petro afirmó que ambos eran militantes del Pacto Histórico y personas cercanas a él. En un mensaje publicado en X, sostuvo que los homicidios evidencian la configuración de un “nuevo paramilitarismo” en la zona.

Petro también cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella y habló de una presunta persecución contra un sector civil con identidad política. El exmandatario señaló que impulsará una denuncia ante la Corte Penal Internacional por un posible delito de lesa humanidad.

“Debo advertirle a Abelardo, que antes de dejar ser presidente deje una denuncia contra el por la perseguido contra un grupo civil con identidad política, delito de lesa humanidad. Bajo mis derechos como presidente y bajo la ley colombiana que es el estatuto de roma, la denuncia se interpuso en la Corte Penal Internacional (sic)”, señaló.

Gustavo Petro denunció un “nuevo paramilitarismo” tras asesinato de líderes en Cajibío - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro denunció un “nuevo paramilitarismo” tras asesinato de líderes en Cajibío - crédito @petrogustavo/X

La representante a la Cámara Aida Quilcué recordó a María Ovidia Palechor como defensora de derechos humanos y lideresa indígena del Cauca.

La congresista expresó que compartió con ella procesos organizativos y acciones relacionadas con la defensa de las comunidades. “Fue una mujer de lucha”, escribió Quilcué, quien también destacó el trabajo de James Flor en el corregimiento La Pedregosa, zona rural de Cajibío.

Según la representante, él desarrollaba actividades sociales y comunitarias en defensa de los derechos humanos.

Aida Quilcué pidió una investigación exhaustiva por el doble homicidio - crédito @aida_quilcue/X
Aida Quilcué pidió una investigación exhaustiva por el doble homicidio - crédito @aida_quilcue/X

Quilcué afirmó que el asesinato de la pareja no debe analizarse como un episodio aislado. La parlamentaria relacionó el crimen con un presunto intento de exterminio físico y cultural de pueblos y comunidades. Además, solicitó a las autoridades una “investigación exhaustiva”.

Por último, el senador Iván Cepeda señaló que el ataque ocurrió durante la madrugada y destacó que la pareja ejercían liderazgos indígenas vinculados al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

El congresista agregó que Palechor participaba en el Pacto Histórico y en el movimiento Vamos por los Derechos. “Defendieron los derechos de su pueblo”, afirmó Cepeda al expresar sus condolencias a los familiares, a las comunidades indígenas y al Cric.

Iván Cepeda pidió capturar a responsables materiales e intelectuales de doble homicidio en Cauca - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda pidió capturar a responsables materiales e intelectuales de doble homicidio en Cauca - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda cuestionó al gobierno de Abelardo de la Espriella y aseguró que ha debilitado a las organizaciones indígenas y sus territorios.

Por último, el legislador y excandidato presidencial del Pacto Histórico exigió el esclarecimiento del doble homicidio y pidió capturas contra quienes participaron en su planeación y ejecución.

“A los pueblos indígenas, al CRIC y a sus familiares toda mi solidaridad y condolencias”, finalizó Cepeda en su cuenta de X.

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