Iván Cepeda acusó a Abelardo de la Espriella de poner en riesgo la democracia y la soberanía: “Amenaza con perseguir a sus opositores”

El aspirante presidencial del Pacto Histórico cuestionó el respeto de su contendor por las normas constitucionales y la autonomía judicial, según publicaciones recientes en su cuenta oficial - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, acusó a Abelardo de la Espriella de poner en riesgo la democracia y la soberanía nacional al advertir que “amenaza con perseguir a sus opositores”.

Desde su cuenta oficial de X, Cepeda hizo un llamado a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales para proteger las instituciones democráticas a través del voto.

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“Con serenidad y firmeza, llamo a todas las personas y fuerzas políticas y sociales a defender en las urnas la Democracia y la soberanía nacional (sic)”, expresó el también senador.

Iván Cepeda hizo un llamado a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales para proteger las instituciones democráticas a través del voto - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El aspirante señaló que De la Espriella no respeta los principios constitucionales ni el Estado de derecho: “Ha demostrado que no respeta los más elementales principios constitucionales y del Estado de derecho. Amenaza con perseguir a sus opositores en forma arbitraria e ilegal (sic)”.

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Cepeda cuestionó también el respeto de De la Espriella por la soberanía estatal y la autonomía judicial. “Tampoco respeta nuestra soberanía como Estado ni la autonomía de la institucionalidad judicial para manejar los asuntos internos en relación con todos los ciudadanos (sic)”, afirmó.

Iván Cepeda cuestionó también el respeto de De la Espriella por la soberanía estatal y la autonomía judicial - crédito IvanCepedaCast/X

Al finalizar su pronunciamiento, Iván Cepeda manifestó: “Vamos a cerrarle el paso a este proyecto autoritario y antidemocrático”.

Declaraciones de Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, representante de la derecha colombiana, abordó la dinámica de las campañas en la recta final hacia la elección presidencial. Enfrentará a Iván Cepeda Castro, de la izquierda, en la segunda vuelta prevista para el 21 de junio. La confrontación política ha estado marcada por una fuerte polarización y acusaciones cruzadas entre los principales candidatos y sus equipos.

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De la Espriella se desmarcó de cualquier responsabilidad en la escalada de tensiones. Explicó que, antes de la primera vuelta del 31 de mayo, optó por mantener una actitud de respeto hacia los demás candidatos, a pesar de haber sido blanco de críticas y señalamientos de todos los sectores políticos.

“Lo primero que hay que decir es que el candidato más atacado he sido yo. A mí me atacaron de la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba, de abajo y yo nunca contesté agravios”, declaró en entrevista con Blu Radio.

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Reconoció que ha mantenido una confrontación directa con el presidente Gustavo Petro y con Iván Cepeda, justificando su postura y rechazando la exigencia de moderar el tono en sus declaraciones. Afirmó que tanto el presidente como el aspirante Cepeda intentarían “destruir la República”, aunque no aportó pruebas para respaldar estas afirmaciones.

Abelardo de la Espriella señaló a Iván Cepeda que querer “destruir la República” - crédito Associated Press

De la Espriella también acusó a Cepeda de ser el “heredero” de organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico, sin entregar material probatorio. “Siempre he sido muy vehemente, muy fuerte y muy directo con el heredero de las Farc, del ELN (Ejército de Liberación Nacional), del narcoterrorismo y del régimen, el señor Cepeda”, sostuvo.

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En ese sentido, rechazó suavizar su discurso y negó estar dispuesto a entablar un diálogo con Cepeda en términos cordiales, como han hecho otros candidatos en el pasado. “Luchando contra una banda criminal que quiere atornillarse en el poder a como dé lugar. Entonces, a mí que no me pidan con el señor Cepeda florecitas y mensajes lindos y cafecitos y ese tipo de cosas”, puntualizó.

De la Espriella subrayó que ha mantenido respeto hacia otros participantes en la contienda, como Paloma Valencia, a pesar de haber recibido ataques de su parte. En cuanto al clima de polarización, consideró que es parte inherente de la política y signo de que no existe un pensamiento único impuesto.

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Finalmente, advirtió sobre la existencia de cuentas falsas en redes sociales con su nombre, aclarando que solo responde por sus perfiles oficiales.

“Siempre he sido muy vehemente, muy fuerte y muy directo con el heredero de las Farc, del ELN (Ejército de Liberación Nacional), del narcoterrorismo y del régimen, el señor Cepeda”, dijo.

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