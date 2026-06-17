Colombia

Fuerte temblor hoy despertó a Colombia: un sismo de 5.1 grados se sintió en gran parte del oriente del país

El evento telúrico se registró en el departamento de Santander y, por el momento, no deja ningún daño material

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Gráfico de mapa topográfico que muestra un epicentro sísmico rojo y círculos concéntricos, con ondas de actividad cerca de Bucaramanga y Cúcuta.
El evento se sintió en ciudades como Bogotá - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió Colombia en la madrugada del 17 de junio, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento ocurrió a las 5:51 a. m. y tuvo como epicentro la zona de Los Santos, Santander, a una profundidad de 146 kilómetros.

En este momento, los bomberos y al Alcaldía de Los Santos hacen un recorrido por le municipio para verificar posibles daños estructurales, no obstante, aún no se han reportado novedades.

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El movimiento fue de 5.1 según el SGC y se generó en la Mesa de los Santos - crédito @sgcol / X
El movimiento fue de 5.1 según el SGC y se generó en la Mesa de los Santos - crédito @sgcol / X

El organismo responsable de la vigilancia sísmica detalló que el temblor fue percibido en varias regiones del país. Usuarios de redes sociales manifestaron que el movimiento se sintió en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cúcuta.

La intensidad del sismo generó especial atención en los habitantes de Cúcuta y Bucaramanga, donde los reportes iniciales describieron un temblor notable. Las autoridades mantienen el monitoreo de posibles réplicas y daños.

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