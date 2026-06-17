Colombia

Abelardo de la Espriella lidera en Google Trends: domina búsquedas en todos los departamentos de Colombia frente a Iván Cepeda

El abogado y candidato presidencial supera al senador y también aspirante del Pacto Histórico en consultas en el país, mientras crece la atención ciudadana sobre las elecciones y sus temas clave

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Google Trends registra picos de interés por Abelardo de la Espriella en Quindío, Boyacá, Santander, Caldas y Bogotá- crédito Colprensa/Reuters
Google Trends registra picos de interés por Abelardo de la Espriella en Quindío, Boyacá, Santander, Caldas y Bogotá- crédito Colprensa/Reuters

El 21 de junio de 2026, los colombianos se acercarán a las urnas para definir el nuevo encargado de la Casa de Nariño para el periodo 2026 - 2030, una jornada que será disputada entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

A pocos días de la contienda electoral, el abogado y líder del movimiento Defensores de la Patria encabeza las búsquedas en Google Trends frente al senador del Pacto Histórico en los 32 departamentos de Colombia.

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- crédito Captura de Pantalla Google Trends
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Según la medición hecha el martes 16 de junio de 2026, De la Espriella alcanzó la puntuación de 77 en la escala de la plataforma digital, que mide la popularidad relativa y no el volumen exacto de búsquedas, mientras que el aspirante progresista solo alcanzó un puntaje de 27.

En más de 15 departamentos las búsquedas sobre Abelardo de la Espriella superan el 60%, y los registros más altos aparecen en Quindío, con 100%; Boyacá, con 91%; Santander, con 89%; Caldas, con 87%; y Bogotá, con 85%.

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Desde el mes de mayo de 2026, el candidato presidencial lidera las búsquedas digitales en el país. En los cuatro primeros meses del año, Iván Cepeda había mantenido constantes picos de interés según Google Trends.

- crédito Captura de Pantalla Google Trends
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No obstante, hubo momentos en los que los dos aspirantes presidenciales no estuvieron encabezando la plataforma. Ese lugar fue para la senadora y ahora excandidata presidencial Paloma Valencia, que en ese momento lideraba los sondeos de opinión, pero que finalmente ocupó la tercera posición en las elecciones del 31 de mayo, con 1,6 millones de votos.

Otros aspectos de la medición

Los datos suministrados por la plataforma digital también ordenan los temas que más interesan a los colombianos en este momento. El trabajo concentra el 44% de las consultas asociadas a asuntos de coyuntura nacional; le siguen la seguridad, con 16%; la educación, con 15%; la economía, con 13%; y el comercio, con 12%.

Igualmente, la plataforma permite medir cuáles son las principales preguntas que se hacen los colombianos sobre la carrera presidencial y cómo se ha disparado el interés en las elecciones.

- crédito Captura de Pantalla Google Trends
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Entre las preguntas más frecuentes de los usuarios figuran las relacionadas con puestos de votación, designación de jurados, fechas de los comicios y otros aspectos de la jornada electoral.

Aunque Google Trends no mide la intención de voto de los colombianos, sí evalúa el volumen de consultas y el interés que despiertan personas o temas entre los usuarios.

¿Qué dicen las encuestas?

Abelardo de la Espriella mantiene una ventaja en tres de las cuatro encuestas reveladas por la opinión pública, aunque la distancia frente a Iván Cepeda varía de forma amplia y un sondeo lo ubica por delante dentro del margen de error, un cuadro que perfila un balotaje abierto en el que las percepciones ciudadanas pueden definir el resultado.

Según la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica difundida por El Tiempo, De la Espriella registró 52,6%, Cepeda 45% y el voto en blanco 2,4%.

El margen más estrecho entre los estudios que favorecen a De la Espriella apareció en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada por Cambio: 48,6% para el candidato y 44,7% para Cepeda, con una diferencia de 3,9 puntos y un voto en blanco de 6,7%.

Ilustración de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda con gráficos de barras, circulares y documentos que muestran porcentajes de intención de voto.
Cuatro encuestas nacionales muestran a Abelardo de la Espriella con ventaja en intención de voto sobre Iván Cepeda, aunque una sugiere un empate técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de AtlasIntel, firma contratada por Semana, el estudio citado atribuyó a De la Espriella 52,2% frente a 44,5% de Cepeda. Esa medición le dio una ventaja de 7,7 puntos y señaló que captó 76% de los votos de Paloma Valencia.

La excepción fue el informe de Celag Data, que describió una situación inversa: Cepeda obtuvo 40,8% y De la Espriella 39,7%, con una diferencia ubicada dentro del margen de empate técnico. En esa misma medición, el voto en blanco llegó a 7,6%, el nivel más alto entre los sondeos incluidos.

Más de 41 millones de colombianos se encuentran habilitados para definir si el abogado o el senador llegarán a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, a partir del 7 de agosto de 2026.

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