Colombia

Miguel Polo Polo se refirió a video en el que habría afirmado que la educación pública se acabará si Abelardo de la Espriella llega a la presidencia: “Yo no soy vocero de la campaña”

El congresista aseguró que el clip viralizado fue sacado de contexto y corresponde a 2021, además de señalar que ColombiaCheck ya desmintió la versión difundida en redes sociales

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La Sala de Instrucción revela que los mensajes de Polo Polo representan un riesgo para la democracia y los principios de convivencia en Colombia - crédito Colprensa
Polo Polo negó ser vocero oficial y aclaró sentido de su propuesta educativa tras polémica en redes - crédito Colprensa

Un intenso debate surgió en Colombia luego de que se viralizara un video donde el representante a la Cámara Miguel Polo Polo expresaba su respaldo a la privatización total de la educación.

El registro motivó reacciones inmediatas y aclaraciones por parte del propio Polo Polo, quien negó ser vocero de la campaña presidencial del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto.

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El origen de la controversia se remontó a una publicación del perfil de Gabriel Escobar en la red social X. Allí, advirtió que, si De la Espriella llega a la presidencia, se pondría fin a la educación pública en Colombia.

El mensaje hacía alusión directa a un video de Polo Polo, donde el legislador señaló: “Vamos a privatizar la educación. Se me puede venir Fecode encima, se me pueden venir todos los sindicatos de profesores encima, se me pueden venir a hacerme marchas, pero yo privatizo la educación. La privatizo y esa plata de los recursos del presupuesto de educación no se la voy a dar ni a los sindicatos, ni a las universidades, ni a los colegios”.

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Miguel Polo Polo fue señalado por Gabriel Escobar de anunciar el fin de la educación pública si gana Abelardo de la Espriella - crédito @GabrielGEscobar/X
Miguel Polo Polo fue señalado por Gabriel Escobar de anunciar el fin de la educación pública si gana Abelardo de la Espriella - crédito @GabrielGEscobar/X

Durante ese fragmento, Polo Polo enfatizó que la educación no debería considerarse un derecho gratuito, sino un servicio a cargo de empresas privadas.

La educación tiene que ser entregada a la empresa privada de lucro, para que los jóvenes pobres paguen, le paguen a esos empresarios privados y que brinden educación de calidad. Esa es mi propuesta. Muchos dicen: ‘Ay, qué miedo privatizar’. Para nada. Vamos...”, sostuvo el parlamentario, según el material compartido por la cuenta de Gabriel Escobar.

Tras la viralización del video, el congresista Miguel Polo Polo acudió nuevamente a X para matizar el alcance de sus declaraciones y deslindarse del equipo formal de la campaña de Abelardo de la Espriella.

El congresista puntualizó: “Yo no soy vocero de la campaña de Abelardo. Soy representante a la Cámara y estoy apoyando su candidatura, que es algo muy distinto”.

En su mensaje, rechazó la interpretación difundida y aseguró que el video corresponde a 2021, por lo que no refleja una posición actual ni oficial de la campaña. Asimismo, Polo Polo denunció que el video fue editado y sacado de contexto. Añadió que el portal web ColombiaCheck ya se había pronunciado sobre el material, aclarando que existía adulteración y edición.

Miguel Polo Polo rechazó acusaciones y explicó que su propuesta es un bono educativo, no el fin de la educación pública - crédito @MiguelPoloP/X
Miguel Polo Polo rechazó acusaciones y explicó que su propuesta es un bono educativo, no el fin de la educación pública - crédito @MiguelPoloP/X

En palabras del congresista: “Ese video es de 2021, de hace 5 años. Está editado, adulterado y sacado de contexto. Incluso ColombiaCheck ya publicó una nota aclarando el tema”.

El parlamentario aprovechó para detallar cuál es su posición real respecto a la educación y la política pública en el sector. Según su explicación, su propuesta no apunta a eliminar la educación pública, sino a implementar el modelo de bono educativo o voucher, que consiste en entregar directamente a los estudiantes y sus familias los recursos que hoy el Estado transfiere a instituciones oficiales.

“La propuesta a la que me refiero es el bono educativo: que el dinero que hoy se entrega a universidades y colegios públicos muchas veces mal administrados, con instituciones deterioradas y paralizadas por paros vaya directamente a los jóvenes y familias pobres de Colombia en forma de voucher, para que puedan escoger libremente la institución que quieran. Eso se llama libertad educativa. Que a usted no le guste, es otra cosa”, explicó Polo Polo.

Miguel Polo Polo reveló gastos de reuniones del presidente Gustavo Petro con ministros - crédito Mariano Vimos/Colprensa
El representante Polo Polo pidió campaña limpia y acusó desinformación sobre su postura educativa - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El representante también dirigió críticas hacia la actual administración, a la que responsabilizó de restringir el acceso a la educación superior para miles de jóvenes. Según Polo Polo, el retiro de subsidios a los intereses de deuda en el programa Icetex habría dejado sin oportunidad educativa a más de 200.000 estudiantes, debido a decisiones motivadas por un sesgo ideológico.

Finalmente, Polo Polo pidió a sus detractores mantener la honestidad en la contienda electoral, instando a evitar la desinformación. “No desinforme. Haga campaña limpia. No es difícil”, concluyó el representante, en medio de un clima de alta polarización política por las propuestas y el modelo educativo que el país debe seguir.

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