Miguel Polo Polo se refirió a video en el que habría afirmado que la educación pública se acabará si Abelardo de la Espriella llega a la presidencia: “Yo no soy vocero de la campaña”

Polo Polo negó ser vocero oficial y aclaró sentido de su propuesta educativa tras polémica en redes - crédito Colprensa

Un intenso debate surgió en Colombia luego de que se viralizara un video donde el representante a la Cámara Miguel Polo Polo expresaba su respaldo a la privatización total de la educación.

El registro motivó reacciones inmediatas y aclaraciones por parte del propio Polo Polo, quien negó ser vocero de la campaña presidencial del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto.

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El origen de la controversia se remontó a una publicación del perfil de Gabriel Escobar en la red social X. Allí, advirtió que, si De la Espriella llega a la presidencia, se pondría fin a la educación pública en Colombia.

El mensaje hacía alusión directa a un video de Polo Polo, donde el legislador señaló: “Vamos a privatizar la educación. Se me puede venir Fecode encima, se me pueden venir todos los sindicatos de profesores encima, se me pueden venir a hacerme marchas, pero yo privatizo la educación. La privatizo y esa plata de los recursos del presupuesto de educación no se la voy a dar ni a los sindicatos, ni a las universidades, ni a los colegios”.

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Miguel Polo Polo fue señalado por Gabriel Escobar de anunciar el fin de la educación pública si gana Abelardo de la Espriella - crédito @GabrielGEscobar/X

Durante ese fragmento, Polo Polo enfatizó que la educación no debería considerarse un derecho gratuito, sino un servicio a cargo de empresas privadas.

“La educación tiene que ser entregada a la empresa privada de lucro, para que los jóvenes pobres paguen, le paguen a esos empresarios privados y que brinden educación de calidad. Esa es mi propuesta. Muchos dicen: ‘Ay, qué miedo privatizar’. Para nada. Vamos...”, sostuvo el parlamentario, según el material compartido por la cuenta de Gabriel Escobar.

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Tras la viralización del video, el congresista Miguel Polo Polo acudió nuevamente a X para matizar el alcance de sus declaraciones y deslindarse del equipo formal de la campaña de Abelardo de la Espriella.

El congresista puntualizó: “Yo no soy vocero de la campaña de Abelardo. Soy representante a la Cámara y estoy apoyando su candidatura, que es algo muy distinto”.

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En su mensaje, rechazó la interpretación difundida y aseguró que el video corresponde a 2021, por lo que no refleja una posición actual ni oficial de la campaña. Asimismo, Polo Polo denunció que el video fue editado y sacado de contexto. Añadió que el portal web ColombiaCheck ya se había pronunciado sobre el material, aclarando que existía adulteración y edición.

Miguel Polo Polo rechazó acusaciones y explicó que su propuesta es un bono educativo, no el fin de la educación pública - crédito @MiguelPoloP/X

En palabras del congresista: “Ese video es de 2021, de hace 5 años. Está editado, adulterado y sacado de contexto. Incluso ColombiaCheck ya publicó una nota aclarando el tema”.

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El parlamentario aprovechó para detallar cuál es su posición real respecto a la educación y la política pública en el sector. Según su explicación, su propuesta no apunta a eliminar la educación pública, sino a implementar el modelo de bono educativo o voucher, que consiste en entregar directamente a los estudiantes y sus familias los recursos que hoy el Estado transfiere a instituciones oficiales.

“La propuesta a la que me refiero es el bono educativo: que el dinero que hoy se entrega a universidades y colegios públicos muchas veces mal administrados, con instituciones deterioradas y paralizadas por paros vaya directamente a los jóvenes y familias pobres de Colombia en forma de voucher, para que puedan escoger libremente la institución que quieran. Eso se llama libertad educativa. Que a usted no le guste, es otra cosa”, explicó Polo Polo.

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El representante Polo Polo pidió campaña limpia y acusó desinformación sobre su postura educativa - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El representante también dirigió críticas hacia la actual administración, a la que responsabilizó de restringir el acceso a la educación superior para miles de jóvenes. Según Polo Polo, el retiro de subsidios a los intereses de deuda en el programa Icetex habría dejado sin oportunidad educativa a más de 200.000 estudiantes, debido a decisiones motivadas por un sesgo ideológico.

Finalmente, Polo Polo pidió a sus detractores mantener la honestidad en la contienda electoral, instando a evitar la desinformación. “No desinforme. Haga campaña limpia. No es difícil”, concluyó el representante, en medio de un clima de alta polarización política por las propuestas y el modelo educativo que el país debe seguir.

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