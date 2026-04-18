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Distrito presume ejecución récord en Bogotá, pero concejales destapan millonarios recursos sin impacto real en los barrios

Aunque la Alcaldía reporta cifras históricas en contratación y giros, cabildantes advierten retrasos, proyectos sin ejecutar y miles de ciudadanos aún esperan resultados concretos

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El secretario de Gobierno Distrital, Gustavo Quintero anunció la reapertura progresiva del parque Nacional a partir de 2026 para uso ciudadano - crédito Alcaldía de Bogotá
La administración de Bogotá defiende el manejo de recursos al destacar una ejecución histórica en compromisos presupuestales para 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá

Las cifras sobre el manejo de recursos en las localidades de Bogotá abrieron una nueva discusión entre el Distrito y varios concejales. Mientras algunos cabildantes cuestionan los resultados reales de la inversión, la administración asegura que los indicadores muestran uno de los mejores desempeños de los últimos años.

En medio del debate, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, defendió la gestión de las alcaldías locales y sostuvo que los datos presentados por el Distrito reflejan avances concretos. Según explicó, 2025 cerró con una ejecución presupuestal histórica en materia de compromisos.

El secretario de Gobierno resalta que la gestión local logró comprometer el 98,8 % del presupuesto asignado, el porcentaje más alto en 14 años - crédito @GAquinteroA/x / Colprensa
El secretario de Gobierno resalta que la gestión local logró comprometer el 98,8 % del presupuesto asignado, el porcentaje más alto en 14 años - crédito @GAquinteroA/x / Colprensa

“Frente a esto recomiendo revisar nuestra respuesta, el trabajo que venimos haciendo en lo local es muy importante, la mayor ejecución en términos de compromisos en 14 años y una tendencia creciente y consistente en giros y en transparencia. Un debate válido que nos permite mostrar lo que realmente venimos haciendo”, afirmó el funcionario.

Quintero señaló que durante el año pasado se comprometió el 98,8% del presupuesto asignado a las localidades, cifra que calificó como la más alta desde que existen registros. Para la administración, ese dato evidencia una mejora en la capacidad de planeación y contratación de los fondos locales.

El secretario respaldó esa postura con varios resultados en infraestructura barrial. De acuerdo con su balance, fueron intervenidos más de 460.000 metros cuadrados de segmentos viales, además de 73.000 metros cuadrados de andenes. También reportó trabajos en 164 parques y adecuaciones en 75 salones comunales.

En materia social, Quintero aseguró que más de 400.000 personas recibieron transferencias del programa Ingreso Mínimo Garantizado. A esto sumó la entrega de más de 61.000 subsidios para adultos mayores, 7.500 apoyos de Jóvenes con Oportunidades y más de 2.100 becas gestionadas por Atenea. “Somos conscientes de los desafíos que existen en lo local, pero los avances muestran una realidad diferente y mucho mejor a lo que ha pasado históricamente”, agregó el funcionario al responder a las críticas.

Diana Diago denunció irregularidades en contratos de Bogotá por $35.000 millones destinados a prevenir violencia de género - crédito Montaje Johan Largo/Infobae
Las intervenciones en infraestructura barrial abarcaron más de 460.000 metros cuadrados de vías, 73.000 de andenes, y la intervención de 164 parques - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La controversia surgió luego de una denuncia presentada por concejales del partido Mira en el Concejo de Bogotá. Según los cabildantes, aunque las alcaldías locales comprometieron cerca del 99% de los recursos disponibles, la ejecución efectiva solo habría llegado al 55,7%, lo que, a su juicio, demuestra que muchos proyectos no se materializaron.

Entre los casos expuestos por los concejales aparece la falta de acceso de 3.983 ciudadanos a programas de convivencia. También mencionaron que 300 motocicletas destinadas a la Policía continúan sin entrar en operación por demoras administrativas. A esa lista sumaron 42 kilómetros de carriles locales que no habrían sido intervenidos, así como 1.808 mipymes y emprendimientos que no recibieron respaldo institucional. De igual forma, denunciaron que 36.708 esterilizaciones de animales quedaron pendientes.

“Las localidades deben seguir bajo la lupa, no por desconfianza, sino por responsabilidad frente a las fallas que se vienen repitiendo”, aseguró el concejal Fabián Puentes, que pidió mayor control sobre el uso de los recursos públicos.

Logo del Partido Político MIRA, elección legislativa Colombia 2026
Concejales del partido Mira denuncian que la ejecución efectiva del presupuesto solo alcanzó el 55,7 %, dejando varios proyectos sin concretar - crédito partido Mira

Otro de los pronunciamientos fue el del concejal Samir Bedoya Piraquive, que cuestionó la diferencia entre los reportes administrativos y la percepción ciudadana en los barrios. “Detrás de cada número hay una necesidad no atendida. Mientras en el papel se reporta contratación, en los barrios la gente sigue esperando”, afirmó.

El cruce de versiones deja en evidencia una discusión de fondo: no basta con comprometer el presupuesto si las obras y programas no llegan oportunamente a la ciudadanía. Mientras el Distrito resalta indicadores históricos, la oposición insiste en medir el impacto real en calles, parques y comunidades. Por ahora, el debate sobre la ejecución local sigue abierto y promete continuar en el Concejo, donde el foco estará puesto en cómo convertir los recursos aprobados en resultados visibles para Bogotá.

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