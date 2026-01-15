Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: Neos y Gamma se enfrentarán en el Box Blanco en medio de las tensiones

Los participantes continúan expresando su molestia con sus compañeros

Siguen las peleas en el
Siguen las peleas en el programa más famoso de la franja de las 8:00 p. m. - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Durante la emisión del Desafío Siglo XXI el 14 de enero de 2025, los participantes se tuvieron que enfrentar al Box Blanco en medio de la preocupación de todos los participantes por la salud de Kevyn que terminó con su tobillo afectado tras un choque con Rata dos capítulos atrás.

01:25 hsHoy

Kevyn y Julio fueron los primeros en enfrentarse y Gamma tomó la ventaja, pese a que el ganador de la edición 2024 tenía un dolor en el tobillo.

01:19 hsHoy

Desafío de Sentencia y Bienestar

Los participantes tuvieron que enfrentarse a una pista de obstáculos en la que los relevos fueron fundamentales para avanzar. Estos fueron los responsables de cada equipo:

  • Neos: Julio, Sofía, Potro y Deisy.
  • Gamma: Kevyn, Tina, Zambrano y Miriam.
01:15 hsHoy

Leo opinó sobre la decisión de Zambrano de llevarlo a la Suite para solucionar sus diferencias: “En este Desafío uno crea familia y hermandad. Ayer fue un momento muy bonito cuando él vino a buscarme. Al salir se me empezaron a salir las lágrimas y yo dije: ‘qué me pasa, me enamoré, pues’”, haciendo reír a sus compañeros.

Además, aseguró que los dos aclararon sus emociones y quedaron como amigos, cosa que continuará afuera de la competencia. Finalmente, le contó a todos que sacó $18.980.000 al enfrentarse a la máquina de dinero.

01:12 hsHoy

Potro y Deisy opinaron sobre sus chalecos, al ser los capitanes del equipo: “Siempre me he mantenido tranquilo, he aprendido que la calma es lo único que me lleva a ganar”, dijo el participante.

Las estrategias continúan vigentes -
Las estrategias continúan vigentes - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión
01:05 hsHoy

Leo y Zambrano regresaron de la Suite ditu renovados, pues tuvieron la oportunidad de arreglar sus diferencias. El participante de Neos le dijo: “Gracias por tenerme en cuenta”, a lo que el capitán del equipo naranja respondió: “De nada, papi, tú sabes que yo te amo”.

Esta situación logró solucionarse -
Esta situación logró solucionarse - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión
01:01 hsHoy

Valkyria y Kevyn tuvieron un intercambio de palabras en Gamma por el momento en el que el joven decidió no elegirla para conformar su equipo. Así que ella no dudó en reclamarle con las siguientes palabras: “Mi error es esperar mucho de la gente”. Aunque, finalmente, solucionaron sus diferencias.

