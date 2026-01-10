“Preocupa que el Gobierno esté leyendo a los grupos armados como narcotráfico”, afirmó Pares, sobre cumbre de grupos ilegales que pretende organizar ‘Iván Mordisco’

Las recientes acciones y el debate sobre la naturaleza de los grupos armados exigen una revisión profunda de las políticas de seguridad, justicia y cooperación internacional para enfrentar riesgos compartidos en la región - crédito Europa Press

La difusión reciente de un video atribuido a alias ‘Iván Mordisco’, donde convoca a una cumbre de grupos armados ilegales tras la supuesta caída de Nicolás Maduro, ha reactivado el debate sobre la seguridad en Colombia y su impacto en la región, con especial atención a la frontera con Venezuela.

Este mensaje, recogido por Blu Radio, ha generado inquietud entre analistas como Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación.

En un contexto de inestabilidad institucional en Colombia y la persistente crisis en Venezuela, estas condiciones han permitido una ampliación del control territorial por parte de los grupos armados ilegales.

La convocatoria de ‘Iván Mordisco’ es entendida como una muestra de los desafíos actuales para el control estatal y la seguridad regional, de acuerdo con la valoración de la Fundación Paz y Reconciliación.

Un mensaje atribuido a ‘Iván Mordisco’ resalta la pérdida de legitimidad social de estas organizaciones y subraya la función simbólica de sus acciones, según valoraciones recogidas por especialistas en asuntos de paz - crédito red social X

Laura Bonilla analizó las posibilidades reales de una cumbre como la planteada en el video. La experta destacó que “la probabilidad depende de cómo se muevan otros actores, como la fuerza pública, el gobierno colombiano y los organismos de inteligencia”.

Subrayó que, aunque la concreción de un encuentro entre actores armados es improbable en la coyuntura actual, el mensaje exhibe un propósito político y simbólico.

Según Bonilla, lo esencial de la convocatoria se encuentra en su función simbólica más que en su factibilidad operativa. Indicó que figuras como ‘Iván Mordisco’ intentan fortalecer su narrativa ante las comunidades y frente al Estado, con el objetivo de recuperar una legitimidad social que ya no poseen.

La analista señaló que los grupos armados ilegales han perdido la percepción de “guerrilla tradicional” y han dejado de contar con el respaldo social de décadas anteriores. “Es muy difícil que hoy se interprete a ‘Iván Mordisco’ como una guerrilla tradicional”, remarcó Bonilla.

Además, advirtió que estas organizaciones dependen en gran medida de economías ilícitas y de su capacidad para ejercer control territorial.

Un escenario de inestabilidad institucional y crimen organizado plantea desafíos para las autoridades de ambos países, mientras expertos alertan sobre la urgencia de respuestas integrales y coordinadas ante la crisis - crédito Europa Press

El dominio territorial, según Bonilla, constituye el eje de los intereses económicos y sociales de estos grupos. “El gran negocio de los grupos armados es el control del territorio, porque desde ahí acceden a todo: rentas ilícitas, extorsión y dominio social”, explicó,

Este modelo, observó, tiene su correlato en otros países de la región como México, Brasil y diversas zonas de Centroamérica, lo que amplía el reto para las autoridades de América Latina.

En cuanto a la respuesta del Estado colombiano, Bonilla reconoció los esfuerzos por debilitar estas estructuras y promover su desmovilización. Sin embargo, manifestó su preocupación ante la visión oficial centrada exclusivamente en el narcotráfico.

“Me preocupa que el Gobierno esté leyendo a los grupos armados solo como un asunto de narcotráfico, porque eso no explica lo que está pasando”, advirtió.

Recordó que el crecimiento de estas organizaciones ha continuado incluso sin negociaciones, por lo que instó a reforzar la justicia, la presencia de autoridades civiles y la prevención del reclutamiento forzado.

El llamado a una cumbre de grupos armados expone las fragilidades institucionales y revela el alcance transversal del control ilegal sobre territorios estratégicos, reconfigurando amenazas y exigencias para ambos Estados en un entorno volátil - crédito Europa Press

Sobre el escenario fronterizo, la especialista anticipó que tanto Colombia como Venezuela enfrentarán crisis de orden público vinculadas a la minería ilegal, la corrupción y la expansión de mafias armadas.

En opinión de Bonilla, recogida por el medio mencionado, los problemas internos de ambos países repercuten de manera directa sobre la frontera común y exigen una respuesta conjunta y coordinada.

El futuro de la seguridad en la frontera colombo-venezolana dependerá de la estabilidad y capacidad de reacción que logren construir ambos países frente a contextos de incertidumbre persistente.

El ministro de Defensa denuncia la estrategia de Iván Mordisco ante recientes golpes a su grupo

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, denunció que la convocatoria de Iván Mordisco a una cumbre con otros grupos armados revela su desesperación ante las recientes bajas y capturas de su estructura.

Durante una entrevista en W Radio, el funcionario sostuvo que las autoridades colombianas intensifican los esfuerzos de cooperación internacional, incluyendo reuniones estratégicas en Washington con el objetivo de considerar tanto a la organización de Mordisco como al ELN como objetivos prioritarios de seguridad.

Las recientes operaciones contra estructuras armadas ilegales han provocado respuestas de sus líderes, mientras las autoridades planean acciones conjuntas con Estados Unidos y refuerzan la vigilancia ante nuevos intentos de cooperación entre grupos delincuenciales - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

El ministro subrayó que, solo en el primer día de enero, la fuerza pública neutralizó a once miembros cercanos al líder disidente, entre ellos alias Polo. En total, las operaciones del último año han dejado veintiséis cabecillas fuera de combate y han afectado a más de cien integrantes relevantes del grupo de Mordisco. Sánchez recalcó la determinación oficial de impedir cualquier intento de alianza entre estructuras criminales, anunciando vigilancia reforzada y mayor control territorial.