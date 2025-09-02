Colombia

Ejércitos de Colombia y Ecuador rescataron a menor de 14 años en Tumaco: capturaron a cuatro integrantes del grupo criminal Óliver Sinisterra

La adolescente fue recuperada en una intervención conjunta entre Colombia y Ecuador, que también permitió la captura de cuatro integrantes del grupo terrorista, y la incautación de armas, municiones y explosivos

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Cuatro integrantes de la subcomisión
Cuatro integrantes de la subcomisión de apoyo del grupo Óliver Sinisterra fueron capturados durante la operación conjunta en Tumaco, debilitando la estructura criminal en la región - crédito Ejército Nacional

Una menor de 14 años fue rescatada en la frontera selvática entre Colombia y Ecuador, en una operación conjunta que puso de relieve la magnitud del reclutamiento forzado de menores en el departamento de Nariño.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en lo que va de 2025 se han restituido los derechos de niños y adolescentes en 18 casos de reclutamiento en municipios como El Contadero, El Charco, La Tola, Leiva, Olaya Herrera, Pasto, Policarpa y Ricaurte.

La operación que permitió el rescate de la adolescente fue coordinada entre los ejércitos de Colombia y Ecuador y se desarrolló en la zona rural de Tumaco, donde la menor había sido reclutada meses atrás por integrantes de la subcomisión de apoyo del grupo armado residual Óliver Sinisterra.

Participaron tropas del Batallón de Selva No. 53, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Batallón de Movilidad y Maniobra No. 3, así como el Ejército Ecuatoriano a través del Destacamento de Inteligencia Militar Esmeraldas y la Unidad Operacional Bimot13 Esmeraldas.

La menor de 14 años
La menor de 14 años recuperada en la operación binacional entre Colombia y Ecuador, protegida de continuar siendo reclutada por grupos armados ilegales - crédito Ejército Nacional

Durante la intervención, se logró la desarticulación de la subcomisión de apoyo en las veredas El Divorcio y Vallenato.

El coronel Javier Hernando Valenzuela, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, informó que un integrante del grupo se sometió voluntariamente, mientras tres hombres más fueron capturados.

Además, se incautaron armas de fuego, municiones, explosivos, equipos de comunicación y elementos de intendencia usados para planear atentados y amedrentar a las comunidades.

El coronel Valenzuela señaló que, en lo que va de 2025, la Fuerza de Tarea Hércules ha recuperado seis menores de edad, realizado 31 capturas y logrado 12 sometimientos a la justicia de integrantes de grupos armados ilegales.

“Estas cifras evidencian la contundencia de las operaciones militares y el compromiso inquebrantable con la seguridad y la tranquilidad de las comunidades del Pacífico nariñense”, afirmó.

El rescate de la menor se desarrolla en el Plan de Campaña Ayacucho Plus y en las operaciones ofensivas en la región, con el objetivo de proteger a la población civil, debilitar las capacidades logísticas de los grupos armados y garantizar la presencia integral del Estado.

Integrante de la subcomisión de
Integrante de la subcomisión de apoyo del grupo ‘Óliver Sinisterra’ se sometió voluntariamente durante la intervención militar en la zona rural de Tumaco - crédito Ejército Nacional

“Este resultado constituye un avance significativo en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al tiempo que ratifica el compromiso de las Fuerzas Militares en la lucha contra el reclutamiento forzado”, agregó el oficial.

Redes sociales facilitan captación de niños por grupos armados, advierte la ONU

Expertos y organismos internacionales alertan que el uso de redes sociales como Tiktok y Facebook se ha convertido en una vía creciente para el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales.

Según el informe Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños, publicado en junio del 2025, estos grupos contactan a menores a través de foros públicos y mensajes directos, persuadiéndolos sobre supuestas ventajas de unirse a sus filas y proporcionándoles información logística para facilitar su incorporación.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia manifestó su preocupación por el aumento sostenido de este fenómeno, que podría agravarse de cara a 2025 en un contexto preelectoral.

Grupos armados no estatales utilizan
Grupos armados no estatales utilizan plataformas digitales para persuadir y reclutar a menores, según la ONU Derechos Humanos - crédito Freepik

Scott Campbell, representante de la entidad en el país, señaló: “Estamos muy preocupados por la creciente tendencia del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes que parece continuar y agravarse aún más en 2025, en un contexto preelectoral”.

El informe detalla que los menores son inducidos a normalizar la violencia, participar en actividades ilícitas y trabajar en cultivos ilegales, especialmente afectando a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Entre 2022 y 2024, la ONU Derechos Humanos verificó 658 casos de graves violaciones a los derechos de la niñez en el contexto del conflicto, el 48,3 % de ellos pertenecientes a estos grupos étnicos, y el 39,7 % de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres, quienes enfrentan riesgos adicionales de violencia sexual y reclutamiento con fines sexuales.

Frente a esta situación, la entidad internacional recomienda reforzar la protección de los derechos de los menores, priorizando la desmovilización y reintegración efectiva de la niñez reclutada, fortalecer la coordinación interinstitucional y exigir a las plataformas digitales mayor diligencia en la prevención del reclutamiento de menores a través de sus servicios.

