Presidente de la ETB se disculpó por polémica comparación con madres cabeza de hogar: “Ratifico mis excusas por haber utilizado esa expresión”

Durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá el 3 de agosto de 2025, Diego Molano, presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), lanzó un comentario que generó indignación y múltiples críticas por su carácter considerado machista.

En medio de la discusión sobre el funcionamiento y la situación financiera de la entidad, Molano empleó una comparación en la que asoció la gestión de la compañía con la experiencia de las madres solteras en Colombia.

En su intervención, afirmó que “la ETB es como una madre soltera. La madre soltera cada cuatro años se levanta un novio diferente y los hijos dicen: ‘Llegó el nuevo padrastro’. Y cada cuatro años con un padrastro diferente y cada padrastro quiere hacer cosas diferentes”. Esto con referencia a que la administración de esa empresa corresponde al gobierno de turno de la ciudad.

Esta afirmación fue recibida con indignación tanto por los concejales presentes y por los miembros de la administración en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán.

Donka Atanassova, del Pacto Histórico y citante del debate, rechazó la comparación y señaló que Colombia registra los índices más altos de jefatura femenina en los hogares, situación que no se debe a un “capricho”, sino a causas sociales, económicas, políticas.

Atanassova calificó la comparación de irresponsable y grosera, reclamó una disculpa pública y exigió a Molano responder por la crisis que atraviesa la ETB.

Por su parte, Heidy Sánchez, también del Pacto Histórico, utilizó sus redes sociales para responder al comentario de Molano. En su publicación, expresó que la gran mayoría de las mujeres que encabezan un hogar lo hacen porque los padres de sus hijos no asumen sus responsabilidades.

Adicionalmente, añadió que estas mujeres enfrentan los mayores niveles de pobreza e incluso pobreza extrema, por lo que se sumó a la exigencia de disculpas públicas por parte del funcionario.

Al rechazo se agregó el de María Victoria Vargas, del Partido Liberal, que advirtió que comentarios de este tipo fomentan estereotipos perjudiciales y perpetúan discriminaciones históricas contra las mujeres.

El rechazo y la indignación generaron disculpas desde la administración

Frente a la indignación y rechazo generado, a través de su cuenta oficial de X publicó una disculpa sobre su comentario y se defendió diciendo que respeta a las madres solteras que representan “un ejemplo de fortaleza, resiliencia y compromiso inquebrantable con sus familias y con nuestro país”.

En su mensaje, también enfatizo en que la estrategia de la ETB para ofrecer soluciones digitales que permitan cerrar brechas de desigualdad en el país se cuenta con la participación de madres solteras.

Adicionalmente, el funcionario publicó un video en el que retractándose del polémico comentario y expresando que en varias de las mujeres de su familia son madres cabeza de hogar, por lo que destacó la labor de estas mujeres por todos lo días luchar para sacar adelante a su hijos.

“Yo mismo, mi familia, tengo a mujeres que amo, que son madres, cabeza de familia y que veo todos los días como luchan para salir adelante”, expresó

En su pronunciamiento, Molano también aseguró que parte de su labor como presidente de la ETB corresponde a brindar oportunidades a esta población con base en la tecnología y la creatividad, que les permitan mejorar su calidad de vida.

Ratifico mis excusas por haber utilizado esa expresión y seguiré trabajando para que con la tecnología, las madres cabeza de familia de todo Colombia tengan más oportunidades para salir adelante”.

No obstante, la disculpa no evito el rechazo generalizado de la administración distrital hacia la indignante comparación. Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía y que se encontraba en el lugar, además de rechazar el hecho, expresó que una sola disculpa no es suficiente para aportar a la superación del machismo en la sociedad.

“Nos disculparemos todas las veces que sea necesario, porque para superar el machismo es necesario repetir una y otra vez, en la vida cotidiana y en la vida pública”, escribió.

A este rechazo de parte de la administración se sumó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, que rechazó el comentario y aseguró que la gestión de la Alcaldía en cabeza de Carlos Fernando Galán es respetuosa de todos los habitantes de la ciudad.

“Nos unimos a las disculpas ofrecidas por el Presidente de la ETB y ofrecemos como gobierno distrital disculpas expresas y directas a todas las madres solteras, a sus luchas y a la importancia del rol que desempeñan en nuestra sociedad”, expresó.