Shakira sacó su lado más barranquillero sobre su vestido para el MET Gala 2025: “El próximo año voy en minifalda”

La colombiana aseguró que iba de pie en un bus de camino a la ceremonia - crédito shakira/IG

Shakira atendió la invitación a la MET Gala 2025 luciendo un elegante vestido en color rosa del diseñador Prabal Gurung, rindiendo un estricto homenaje a la temática de la noche Superfine: Tailoring lack style.

La barranquillera eligió destacar su figura con un vestido de trompeta o como se conoce también en el mundo de la moda, en corte de sirena en la parte inferior, elaborado en crepé de lana rosa con corsé y una capa de burbujas drapeada a mano en tafetán de seda que medía entre tres y cinco metros de largo. En sus manos, llevó unos guantes en mesh negro en transparencias y que en sus muñecas, se destacaban con una especie de puño de camisa.

La extensa cola del vestido no fue problema para la colombiana, que dominó el vestido como una experta - crédito Nicolás Gerardin

Sobre el cuello de la colombiana se observó una gargantilla de diamantes de la que se desprendía un diamante rosa en el centro en forma de lágrima, siguiendo la tendencia floating diamonds. Su larga melena rizada, con ondas de agua y en gran volumen, fue el toque definitivo para que la artista se llevara todas las miradas como si se tratara de una verdadera royal.

Sin embargo, la colombiana no pudo dejar de lado su estilo fresco que siempre la ha caracterizado y en redes sociales bromeó sobre su atuendo. En un corto video publicado en sus Instastories, Shakira mostró que iba dentro de una pequeña van que le permitía permanecer de pie. ¿La razón? Debido al tamaño del vestido, la extensa cola y el volumen de la misma, no podía sentarse.

Shakira deslumbró en la alfombra azul de la MET Gala 2025 con un atuendo en 'baby pink' - crédito Nicolás Gerardin

Por esta razón, la artista bromeó sobre una futura invitación a la MET Gala y la manera en la que iría vestida, pues no era una tarea fácil de cumplir debido a lo estricto del protocolo sobre cómo llegar vestida.

“Estoy literalmente aquí en un bus, de pie. Me voy al MET Gala en bus. El próximo año si me invitan, me voy en minifalda, ya lo decidí”, fueron las cortas declaraciones de la intérprete de Puntería en su camino a la ceremonia. Sus seguidores comentaron la publicación y esperan que la organizadora del evento no preste atención a estas palabra, dejándola fuera de los invitados el próximo año.

La colombiana tuvo buenas críticas de los portales especializados en moda con su atuendo - crédito Nicolás Gerardin