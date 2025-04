Apareció Evelio Escorcia, el yerno de Diomedes Díaz, protagonista del escándalo de infidelidad con Dayana Jaimes, la viuda de Martín Elías: “Mi prioridad es poner mi vida en orden”

- crédito montaje realizado con imágenes de Colprensa, Casa del Vallenato y @lilydiazg

Por primera vez desde que un nuevo escándalo por infidelidad sacudió a la familia del Cacique de la Junta, Diomedes Díaz, su yerno Evelio Escorcia se pronunció en redes, tras ser acusado de mantener una relación extarmatrimonial con la viuda de Martín Elías Díaz, Dayana Jaimes.

“Mi prioridad en este momento es poner mi vida en orden, y convertirme en mi mejor versión sin importar quién se quede y quien se va”, comentó Escorcia, en una historia de Instagram, en la que evitó referirse de a la fotografía en la que estaría besando a su cuñada.

Se filtra un video en el que Dayana Jaimes revela detalles sobre su verdadera relación con Lily Díaz - crédito @lilydiazg - @dayanajaimes55/Instagram

La imagen, revelada en redes sociales, a pocos días de cumplirse seis años de la muerte de Martín Elías, habría dejado en evidencia la infidelidad entre miembros de la familia Díaz. Y, aunque nada ha sido confirmado, las publicaciones de los implicados en el triángulo amoroso han sido fuente de especulaciones.

Cuenta de ello, el mensaje que Dayana Jaimes compartió en sus redes, que, a pesar de hablar de temas religiosos, fue relacionado con la supuesta infidelidad:

“Perdónenme por hablarles de Dios y muchas veces no reflejarlos, pero sí están buscando un ejemplo a seguir miren a Dios, no me miren a mí … Yo solo soy de barro igual que ustedes. No es mi trabajo manejar tu percepción sobre mí, y jamás he pretendido ser un ídolo o un ejemplo a seguir para nadie. Mejor preocúpense por sus pecados, porque Dios no les va a preguntar por los míos”.

Un escándalo sacude a la familia Díaz en vísperas del aniversario de Martín Elías

A unos días de cumplirse seis años del fallecimiento de Martín Elías Díaz, hijo del icónico cantante vallenato Diomedes Díaz, una nueva controversia salpicó a la familia de ‘El Caicque de la Junta’, tras conocerse una fotografía en la que, supuestamente, Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, está besando a Evelio Escorcia, esposo de Betsy Liliana Díaz (conocida en la farándula criolla como Lily Díaz).

La imagen fue compartida por Marianella Pedroza, qe habría tenido una relación previa con Escorcia y era amiga cercana de Lily Díaz. Y, desde entonces, se han generado todo tipo de rumores, especialmente porque Lily Díaz, hija del fallecido Diomedes Díaz, se encuentra a la espera de mellizos de su esposo, Evelio Escorcia.

Los internautas han usado las palabras de Jaimes en redes para reprocharle la supuesta infidelidad con Evelio Escorcia, esposo de Lily Díaz - crédito @redsocialpivijay/Instagram

La controversia comenzó cuando Marianella Pedroza publicó en redes sociales la famosa fotografía en la que se observaría a Dayana Jaimes y Evelio Escorcia en una actitud íntima. Según detallaron creadores de contenido como la tiktoker @santamaria1.1 y el influencer @elradarquillero, la imagen habría sido tomada antes del embarazo de Lily Díaz, aunque no se ha confirmado la fecha exacta ni el contexto en el que fue capturada.

El influencer @elradarquillero comentó en sus redes sociales que esta situación ha fortalecido los rumores de una posible relación sentimental entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia. Además, señaló que este escándalo se da en un momento particularmente sensible para la familia, ya que coincide con la cercanía del aniversario de la muerte de Martín Elías, que falleció el 14 de abril de 2017, en un accidente de tránsito.

La foto que sacudió las redes: Dayana Jaimes besando a Evelio Escorcia - crédito @santamaria1.1/TikTok

La publicación de la fotografía y los comentarios de los influencers han agrandado la controversia, generando un intenso debate en plataformas como TikTok e Instagram. Según los creadores de contenido, esta situación ha sido interpretada por muchos como una traición dentro de la familia Díaz, dado que Evelio Escorcia es el esposo de Lily Díaz y padre de sus hijos.

El influencer @elradarquillero expresó en su cuenta: “Resulta que la protagonista de esta historia es nada más y nada menos que la exesposa de Martín Elías. Y es que rumores de infidelidad sacuden a Dayana Jaimes, que estaría involucrada sentimentalmente nada más y nada menos que con el esposo de Lily Díaz, como quien dice, le bajó el marido a la cuñada”.

Además, el creador de contenido añadió que Evelio Escorcia ya había sido señalado anteriormente por supuestas infidelidades hacia Lily Díaz, lo que ha intensificado aún más las críticas en su contra.