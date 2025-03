EN VIVO: este es el reporte de sismos en la tarde del 3 de marzo

Siete criminales apuñalaron a un hombre en medio de un robo: la víctima se dirigía al trabajo El ciudadano fue abordado de forma violenta por el grupo de delincuentes que no dudó en clavarle un puñal

Retención en la fuente en 2025: Dian confirmó cuáles son los pagos que no se deben reportar este año La entidad respondió a una consulta ciudadana y dio a conocer un alivio administrativo para aquellos contribuyentes que no hagan retenciones en determinados meses, ya que no tendrán que presentar dicha documentación