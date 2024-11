Innovador ataúd de bajo costo: este es el particular invento de un grupo de investigadores en Medellín para usar en momentos de emergencia sanitaria

Investigadores de la ITM Medellín desarrollaron un innovador ataúd - crédito EFE/Nicole Acuña/ Cortesía Jurisdicción Especial para la Paz

Investigadores de la universidad ITM, de Medellín, desarrollaron un ataúd innovador que promete mejorar la gestión de cadáveres en situaciones de emergencia sanitaria, como pandemias y desastres naturales.

Este ataúd, diseñado tanto para humanos como para mascotas, se destaca por su bajo costo y su capacidad para conservar cuerpos hasta 20 días sin necesidad de refrigeración, según el grupo de investigadores de la universidad.

El diseño del ataúd se inspira en la estructura hexagonal de los paneles de abeja, lo que permite un apilamiento eficiente y seguro, de acuerdo con lo que explicaron sus desarrolladores.

Así mismo, informaron que cumple con los estándares internacionales para el manejo de cadáveres, ofreciendo una solución que minimiza los riesgos sanitarios y facilita la logística en situaciones críticas. Además, está fabricado con materiales sostenibles como cartón, aluminio y polietileno, lo que lo hace accesible y respetuoso con el medio ambiente.

La iniciativa surgió en respuesta a la crisis mundial provocada por la pandemia de covid-19 y la deficiente gestión de cadáveres, especialmente en América Latina. Erika Imbet Vargas, docente investigadora de la universidad, explicó que el proyecto busca dignificar el proceso funerario en situaciones de emergencia.

“Observando la crisis mundial provocada por la pandemia y la deficiente gestión de cadáveres, especialmente en América Latina, decidimos investigar cómo dignificar este proceso en situaciones de emergencia. Nuestro análisis se centró en los ritos funerarios y en la necesidad de desarrollar soluciones prácticas y respetuosas”, dijo la investigadora.

La patente otorgada a este diseño, que único en su tipo, fomenta el desarrollo de otras soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida. Además, el ataúd también cuenta con un sistema de numeración que garantiza la identificación de los cuerpos.

Algunas condiciones que se deben tener en cuenta para conservar el ataúd

Andrés Montoya Tobón, otro docente e investigador del ITM, recomendó almacenar el ataúd en un ambiente frío, seco y oscuro para prolongar la conservación del cuerpo y evitar la proliferación bacteriana.

“Está elaborado con materiales reciclados como cartón, aluminio y polietileno. Además de ser adaptable a diferentes tamaños, tanto para personas como para animales, nuestro diseño es compatible con procesos de producción industrial de empaques, lo que facilita su escalamiento”, dijo el investigador.

“Para prolongar la conservación del cuerpo y evitar la proliferación bacteriana, se recomienda almacenarlo en un ambiente frío, seco y oscuro, condiciones que inhiben los procesos de análisis, garantizando la integridad del cuerpo por un período más prolongado”, explicó el docente e investigador Andrés Montoya Tobón.

A través del Centro de Emprendimiento, Transferencia e Innovación, el ITM planea llevar este desarrollo al mercado, conectando con potenciales clientes interesados en una solución eficiente y humanitaria para la gestión de cadáveres. La institución reafirma así su compromiso con la búsqueda de soluciones innovadoras a los desafíos de la sociedad actual.

Cifras que deja el covid19 en Colombia

Aunque la pandemia por covid19, gracias a los avances científicos, terminó y el virus empezó a ser más controlado, en la actualidad aún se reportan contagios, enfermedades graves y muertes como resultado.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) al miércoles 27 de noviembre de 2024 se reportan un total de 6.369.916 de contagios de covid19, de esos 6.190.683 lograron recuperarse de la enfermedad y solo 1.625 permanecen activos.

Así mismo, la entidad señala que 142.780 personas murieron en el territorio nacional por consecuencia de ese virus. Solo el miércoles 27 de noviembre fallecieron 15 ciudadanos que se habían contagiado.

En Colombia, aunque aún hay muchas medidas de prevención respecto a la enfermedad, ya no son tan estrictas como en un inicio. Así mismo, la vacunación no es obligatoria y las entidades de salud ya no le hacen prueba a todos los ciudadanos que presentan síntomas relacionados con la enfermedad, esto solo aplica para personas que hacen parte de grupos poblacionales vulnerables, como adultos mayores o personas con enfermedades de base.